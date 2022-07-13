SEVERE THUNDERSTORM WATCH 466 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES
IN CENTRAL MISSISSIPPI
COPIAH HINDS HUMPHREYS
LEAKE MADISON RANKIN
SCOTT SIMPSON SMITH
YAZOO
IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI
CLARKE JASPER KEMPER
LAUDERDALE NESHOBA NEWTON
IN NORTHWEST MISSISSIPPI
BOLIVAR SUNFLOWER WASHINGTON
IN SOUTHWEST MISSISSIPPI
CLAIBORNE
IN WEST CENTRAL MISSISSIPPI
ISSAQUENA SHARKEY WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGUILLA, BAY SPRINGS, BELZONI,
BRANDON, CANTON, CARTHAGE, CLEVELAND, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS,
DE KALB, DECATUR, FOREST, GREENVILLE, HAZLEHURST, HEIDELBERG,
INDIANOLA, ISOLA, JACKSON, MADISON, MAGEE, MAYERSVILLE,
MENDENHALL, MERIDIAN, MORTON, NEWTON, PEARL, PEARL RIVER,
PHILADELPHIA, PORT GIBSON, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND,
ROLLING FORK, RULEVILLE, SCOOBA, SHUBUTA, STONEWALL,
TAYLORSVILLE, UNION, VICKSBURG, WESSON, AND YAZOO CITY.
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