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Thomas Howard / The Meridian Star 

Traffic is backed up on Interstate 20 after an 18 wheeler overturned around Exit 156, according to the Lauderdale County Emergency Agency.

Traffic was backed up on Interstate 20 after an 18 wheeler overturned around Exit 156 Wednesday afternoon, according to the Lauderdale County Emergency Agency. No injuries were reported. 

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Drivers are advised to use caution.  

This is a developing story. Please check back for updates. 

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