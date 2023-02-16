The National Weather Service in Jackson has issued a Hazardous Weather Outlook.

The outlook includes portions of central Mississippi, east central Mississippi, north central Mississippi and northeast Mississippi today and tonight.

The weather service says severe thunderstorms and tornadoes are likely. Some tornadoes may be strong. Thunderstorms may also produce damaging winds up to 70 mph and large hail up to golf ball size.

This is a developing story that will be updated as conditions warrant. 

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