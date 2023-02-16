THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 38 IN
EFFECT UNTIL 5 PM CST THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES
IN NORTHEAST LOUISIANA
CONCORDIA EAST CARROLL MADISON
TENSAS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 47 COUNTIES
IN CENTRAL MISSISSIPPI
ATTALA CHOCTAW COPIAH
HINDS HOLMES HUMPHREYS
LEAKE MADISON RANKIN
SCOTT SIMPSON SMITH
YAZOO
IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI
CLARKE JASPER KEMPER
LAUDERDALE NESHOBA NEWTON
NOXUBEE WINSTON
IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI
CARROLL GRENADA LEFLORE
MONTGOMERY WEBSTER
IN NORTHEAST MISSISSIPPI
CLAY LOWNDES OKTIBBEHA
IN NORTHWEST MISSISSIPPI
BOLIVAR SUNFLOWER WASHINGTON
IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI
JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN
MARION
IN SOUTHEAST MISSISSIPPI
COVINGTON FORREST JONES
LAMAR
IN SOUTHWEST MISSISSIPPI
ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN
JEFFERSON
IN WEST CENTRAL MISSISSIPPI
ISSAQUENA SHARKEY WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, ANGUILLA, BASSFIELD,
BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE,
CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, CLEVELAND, COLLINS, COLUMBIA,
COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT,
EUPORA, FAYETTE, FERRIDAY, FOREST, GOODMAN, GREENVILLE,
GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG,
INDIANOLA, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAKE PROVIDENCE, LAUREL,
LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE,
MATHISTON, MAYERSVILLE, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN,
MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWELLTON,
NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA,
PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH,
RICHLAND, RIDGELAND, ROLLING FORK, ROXIE, RULEVILLE, SCOOBA,
SHUBUTA, ST. JOSEPH, STARKVILLE, STONEWALL, TALLULAH,
TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, VICKSBURG, VIDALIA,
WATERPROOF, WEIR, WESSON, WEST FERRIDAY, WEST HATTIESBURG,
WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
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