3rd Grade all A’s
Acord, Lenyx Grace; Alexander, Kali Lyn; Bailey, Gloria Grace; Chancellor, Anna Catherine; Cooksey, Aiden Kenneth; Cruz, Elias; Duron-Gonzalez, Daniela Sofia; Gressett, Briggs Porter; Griffin, Gage Everett; Harper, Lilly Kate; Harris, Hadley Grace; Hoda, Tucker Daniel; Holcomb, Keelie Jean; Livingston, Wyatt Lane McDonald, Ella Katherine; Pompelia, Parker Christine Putman, Allie June; Smith, Anniston Elizabeth; Ulmer, Sadie Grace; Williamson, Braelyn Mae; Willis, Bentley Cade; Windham, Cannon; Wood, James Maverick; Zurita Lorenzo, Yoselin
3rd Grade all A’s and B’s
Alexander, Carmen Angeline; Alexander, Gadsden Wyatt; Allen-Steele, Coraline Anne; Autry, Lucy Ann Beckham, Lucas Anthony; Bolden, Kahleb Lafayette Campbell, Levi Brooks; Dail, Logan Michael; Dean, Grayson Taylor; Demers, Lucian Kail; Dominick, Noah Evans, Addisyn Kayt; Evins, Cayleigh Latrice; Evins, Cyleigh Latrice; Followay, Lakyn Brooke; Fortenberry, Olivia Kate; Frazier, Daniel Hunter; Frichter, Anna Grae; Gamble, Micah Hayes; Godwin, Kemper Allen; Hatcher, William James; Hull, Aden Dravon; Hurt, Troy David; Jennette, Rachel Grace; Johnson, Grayson Lee; Johnson, Kinlee Jae; Jones, Fielder McDaniel; Joyner, Brayden Lee; Joyner, Jaden Kalin; Lewis, Nyla Mae Lee; Mallare, Rafael Isaias; Mattingly, Stephen Theodore; McIntosh, Aden Amir; McLeod, Levi Cruize; McMinn, Jacob Timothy; Morrison, Addison Tully; Nance, Lily Kate; Parker, Azlynn Grace; Peairs, Rydge Brice; Perrett, Swayze Pierce; Savell, Annaleigh Rae; Seale, Laynie-Grace Bliss; Smith, Preston Williem Tew, Bellamy June; Trosper, Madelyn Grace; Watkins, Margaret Jo; Woodall, Colton Brooks; Wright, Jase Clark; Zabinski, Matthew Dylan
4th Grade all A’s
Castleberry, Chandler Cain; Combs, Carley Brooke; Cummins, Emily Grace; Espey, Anna Caroline; Espey, Benjamin Hayes; Gamblin, Bryce William; Grace, Anna Claire; Hale, Ella Grace; Holley, Ally Grace; Mabry, Albert Micah; Manis, Bryson Jace; Mayatt, John Miles; Molony, Aven Joyce; Moore, John Colton; Rogers, Stephen Mitchell; Rush, Noah Lowry; Stringer, Aven Carol; Walker, Kaitlyn Leslie; Ward, Kase Benjamin
4th Grade all A’s and B’s
Bradley, Peyton Alissa; Brewster, MaLiyah Tawanda Bunyard, Jolee Reese; Castor, Christian Michael; Contreras, Julian Jose; Cornish, Greyson Cale; Crawford, Alexis Kate; Crawford, Stephen Cass; Culpepper, Willow Rose; Dickinson, Mckayla Nicole; Dixon, Jayden Bryce; Evans, John Easton; Forest, Paxton Neil; Fortenberry, Jace Levi; Gardner, Zoey Danielle; Gist, Griffin Kyle; Grabmiller, Emma Ree Ann; Graves, Sophia Ruth; Guerin, Theodore Liam Haskins, Joe Wesley; Howse, Ethan Charles; Kinard, Colton Mack; Land, Tristan Zachary; Lewis, Kaycee Ann; Mercado, Joseph Anthony; Moore, Jordan Gabriel Moorehead, Jonathan Riley; Mosley, James Kutter; Mowdy, Logan Daniel; Neal, Jackson Todd; Newell, Gavin Lamar; Newman, Ryliee Ann; Norris, Paisley Dawn; Pogue, Landi Jo; Rigdon, Gunner Gray; Robinson, Cason Lukas; Scarbrough, Lyda Kate; Singley, Weston Ryan; Smith, Beckham Ryan; Smith, Gavin Max; Smith, Gunner Bryant; Thomas, Emma Louise; Tucker, Kennadie Grace; Watson, Amelia Irene; Welch, Addison Rae; Williams, Aaron Declan; Wilson, Elijah Jordan
5th Grade All A’s
Jaxon Adkins, Avery Chancellor, Jordyn Cottrill, Sawyer Dail, Aubrey Davis, Zach Garrison, Janelle Graybill, Ollie Holcomb, Eden Hopkins, Micah Mae Jones, Ryatt Jones, Nathan Love, Catherine Mattingly, Myles Naylor, Emmaline Puckett, Eli Robinson, Brady Scott, Grayson Segovia, Paxton Simmons, Jon Alex Skinner Halle Smith, Kierstin Spann, River Thompson, Aiden Ulmer, James Wildman, Brylee Williamson, Cy Wilson, Satchel Windham
5th Grade All A’s & B’s
Emmett Ammon, Bristol Barham, Aubree Barton, Kaitlyn Bearden, Sophie Booker, Colton Brown, Sadie Clay, Tavares Cole, Ma’riya Dale, Devin Eichensehr, Riley Grady, Brooks Hill, Reagan Hogue, Dacey Johnson, Lindsey Leake, Dylan Lee, Kweli Lewis, Vincent Long, Mallory Massey, Rylan McIlwain, Keaton McPherson, Hunter Morrow, Cohen Murray, Holden Nunnally, Kamp Overby, Reece Pogue, Palin Reed, Sara Grace Robison, Crimson Rowell, Addison Shows, Addi Snider, Na’derra Tanner, Jerzirya Thedford, Charles Thomas, Melanie Watt, Athena Yepez, Sawyer Young
6th Grade All A’s
Alyssa Allen, Charles Anthony, Tatum Branstetter, Kassie Calvert, Tristan Clark, Morgan; Copeland, Lindsay Doss, Isabella Duncan, Dante Duron-Gonzalez, Ruby Fairchild, Blaine, Fortenberry, Sara Frichter, Kylie Graham, Madison Guin, Reed Harden, Jaxon Hedgepeth, Wyatt Hudson, Savannah Knight, Lexie Lanane, Cameron Lewis, Greenly Manasco, Barbara Mattingly, Brynlee McAlister, Selena McDonald, Sydney McFadden, Madie Nance, Nora Peterson, Brynn Raulerson, Nolan Richardson, Will Robinson, Evan Schickel, Cooper Shows, Graham Smith,
Christopher Thompson, Kennedy Thompson, Tristan Tucker, Deakon Vick, Camden Walker, Jackson Ward, Bella Watson, Christian Wooten, Nick Zingler
6th Grade All A’s & B’s
Alex Aguilar-Malvaez, Adalyn Bassett, Jonathan Bunyard, Noah Burrell, Hayes Campbell, Cain Carlisle, Cole Carlisle, Evelyn Carll, Izzy Demers, Kaden Douglas, Amari Ewing, Ava Ferguson, Kaylee Flake, Gibson Gist, Da’vion Grace, Maggie Graham, Kaitlyn Herrington, Mallery Hicks, Elly Hopkins, Carter Keene, Bobby Lanane, Emily Land, Aiden Landers, Declan Lewis, Jacoby Lonsinger, Aniyah Lowthan, Weston McCarty, Isaac Mitchell, Landon Null, Brooke Ocampo, Chloe Parker, Johnathan Patrick, Marley Pickett, Guy Rawson, Aaliyah Rew, Rosa Ross,
Florence Selph, Abigail Shirley, Eli Simpson, Madi Storey, Jayliana Vick, Kaylee Walker, Madi Waters, Lilly Watson, Julia White, Dereon Wilson, Talya Woodworth, Stefan Wooten, Alinson Zamora
7th Grade All A’s
Masa Abdelkhaleq, Xena Aytch, Aiden Boykin, Audrey Busfield, Noelle Carey, Bella Carlisle, Callie Cottrill, Sage Dearman, Braylon Dixon, Cole Garrison, Brianna Graybill, Trent Harden, Olivia Hayes, Jacey Ivy, John Sterling Landwehr, Caleb McAlister, Noah McCaffrey, Carter McMullen, Edwyn Miles, Addison Miller, Catherine Morrison, Dylan Null, Paxton Null, Katelyn Osborne, Kennedy Pogue, Kamron Roberts, Melanie Rodgers, Aidan Simopoulos, Lydia Stewart, Morgan Sullivan, Ryan Thompson, Zach Walls, Cord Wilkerson
7th Grade All A’s & B’s
Madison Bell, Jaxon Bethany, Avery Boykin, Ava Bradley, C.J. Brantley, Royce Brown, Goldie Carter, Marcus Castor, Matthew Chen, Jacob Chisolm, Cooper Clay, Shelton Cole, Se’lah Crowell, Gibson Demetris, Macie Deweese, Maddelyn Dutton, Addison Epting, Christian Fleming, Lexy Followay, Reece Germany, Erin Grady, Kaity Harrison, Kaydrien Hopson, Braiden Humphrey, Cambria Hurt, Ethan Joiner, Alayah Kearney, Jacee Letkiewicz, Jackson Letkiewicz, Kiptyn Massey, Wyatt Massey, Tristian McDonald, Sawyer McGowan, Addison Mire, Mabrey Parker, Shane Reed, Chloe Reid, Kylie Reid, Grayson Rush, Jordan Shields, Macy Shirley, Anna Smith, McKenna Smith, Ella Spinks, Aselyn Thompson, Micah Thompson, Lyric Vanwieren, Marley Waters, Landon Watson, Cadence White, Peyton Wilkes, Lilianna Williams, Austin Wilson, Anthony Zurita Lorenzo
8th Grade All A’s
Katelyn Alexander, Elizabeth Bailey, Kallie Bearden, Stone Berg, Lila Butler, Cade Calvert, Josselyn Cannon, Rowan Cheatham, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Brody Gressett, Amari Hardy, Ethan Hart, Wyatt Hatcher, Macie Holloway, Daniel Keller, Gavin Knight, Brailynn Lee, Alaina Lightsey, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Carson Myers, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Levi Ramsey, Noah Rank, Chloe Reed, Madelyn Reed, Shawn Roberts, Mackenzie Russell, Alivia Shows, Audrey Smith, Dee Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Xavier Thompson, Mason Tickle, Graham Tillery, Logan Watt, Joel West, Dexter Wildman, Sawyer Windham, Cole Wright, Miley Zingler
8th Grade All A’s & B’s
Jade Badger, Jayla Badger, Chloe Battles, Madison Bawcum, Laci Boswell, Emma Branning, Averyun Chism, Easton Crider, Kayden Crocker, Lamorrio Dale, Martinez Dunn, Zoe Duron Gonzalez, Kyndal Ethridge, Haydon Gentry, Jake Hart, Gibson Hasselle, Brinley Hatcher, Kaylea Hicks, Bryson Higginbotham, Carpenter Hill, Liam Hobden, Austin Hughley, McKinley Johnson, Rose Johnson, Gracie Joyner, Rylan Kennedy, Lexie Lewis, Addison McPherson, Kenton Meachum, Taylor Perryman, Cody Pigford, Naomi Pulver, Chase Putman, Mariah Rue
West Lauderdale High School All A’s
Term 1
Payton Alexander, George Alford, Thomas Alford, Christian Allen, Rachel Alonso, Leliana Alvarado, Madison Ammon, Lillian Anderson, Brianna Anthony, Kaitlyn Anthony, Maddox Atkinson, Jackson Autry, Zania Marie Aytch, London Bailey, Jaquelin Balderas, Sawyer Ballard, Brooke Baltzell, Aaron Banks, Tyler Baskin, Ethan Bassett, Hannah Beddingfield, McKinley Bickham, Matilyn Blackwell, Emma Bounds, Lauren Boutwell, Raegan Brady, Brady Branstetter, Natalie Brantley, Elizabeth Brittain, Joseph Brooks, Laila Brown, Ridge Brown, Maddie Bunyard, Brett Busbea, Grant Butler, Skye Butler, Kinley Cain, Caroline Chambers, Calleigh Chaudron, Kalie Church, Bradley Clark, Willyum Clinton, Zoe Clymer, Kinsey Cochran, Shawne Cole, Sumayah Cole, Baleigh Conner, Madison Cooper, Addison Cornish, William Cornish, Abigail Cruse, Emma Cruse, Reagan Deaton, Ashlynn Decker, Maxwell Dickinson, Makena Donald, Mallanye Dozier, Ani Dunkerson, David Dunlap, Hailey Duque, Andrew Eakes, Marley Epting, Kinley Ethridge, Chloe Evans, Sydney Everett, Chance Evins, Dylan Ezell, Harley Fletcher, Kennedy Franklin, Rhea Garrison, William Garrison, Andrea Godwin, Haley Graham, Emily Marie Guin, Cade Harbour, Blake Harden, Brinley Harden, Kaley Hardy, Payton Harrell, Kaylee Harrison, Jaxon Hatcher, Madison Hayes, Ian Herrington, Lilith Hickman, Kennedy Hicks, Madison Hicks, Laighton Higginbotham, Katelyn Hodgins, Azlin Holifield, Brynn Hood, Evan Hopkins, Katelyn Horn, Bailey House, Chancler Houston, Maria Howell, Evelynn Johnson, Misty Johnson, Baylee Jones, Johnny Jones, Nicholas Jordan, Gavin Joyner, Makensie Junkins, Addison Keene, Gunter Knapp, Kennedy Koehn, Cooper Lafferty, Katie Lank, Michael Lewis, Nicholas Lewis ,Kaydence Love,C ooper Luke, Elizabeth Maxey, Landry Maxwell, McKinley Maxwell, Miles McAlister, Allison McCoy, Jenna McCoy, Sadie McCoy, Alice McCracken, Shaquan McDuffey, Caleb McElhenney, Emma McNeill, Brendan Meachum, Hunter Moore, Jason Moorehead, Logan Morgan, Isabelle Morrison, Ella Morse, Madison Mosley, Jenna Motley, Carsyn Mott, Jacob Newell, Christian Nix, Sean Paul Odom, Jr.,Macy Oliver, Dustin Page, Kohen Peoples, Asalyn Pounders, Carl Pulver, Micah Reed, Alyssa Reynolds, Shelby Robison, Hanna Russell, Hunter Russell, Abigail Sanders, Amalia Santiago, Alyssa Savell, Taylor Savell, Jordan Scales, Cooper Sellers, Adisyn Sharp, Katie Shields, Nathan Shoffner, Grace Shows, Lillian Simpson, Madelyn Simpson, Zachariah Simpson, Lauren Skinner, Jaycee Sloan, Abigail Smith, Edi Smith, James Smith, Libby Smith, Mary Smith, Emily Snodgrass, Andrew Sorey, Emma Spinks, Kayla Stewart, Logan Stokes, Nadia Stout, Sarah Sullivan, Jeremiah Sumrall, Aaron Teffeteller, Isabella Temple, William Temple, IV, Jolee Todd, Landon Vaughn, Brendan Vetter, Annalise Vincent, Aaron Walls, Allison Walton, Henton Walton, Hunter Walton, Katie Walton, Landan Walton, Samuel Wansley, Aly Watkins, Charles Watson, Olivia Watson, Gracie Weatherford, Tea Webb, Gabriel Wheat, Olivia Wheat, Jake Whittington, Ava Wilkerson, Ashlan Williams, Laken Williams, Ty Williams, Andrew Willis, Alyse Wilson, Foster Windham, Lana Woodall, Lily Woodall, Jacob Wooten, Josie Yoskovich
WLHS A’s and B’s Term 1
Owen Allen, Otoniel Alonso, Taylor Ashford, Ella Autry, Chrisalyn Beeland, Shawn Bethany, Ethan Black, Brooks Bohl, Caleb Bonner, Andrew Boothe, Sarah Bounds, Lucas Brady, Ahmyir Brown, Brayden Brown, Breana Brown, Kendrick Brown, Quinton Brown, Austin Bryan, Mason Buchanan, Sydney Buckley, Connor Buse, Jonathan Butler, Aniya Buxton, Breelyn Cain, Dreama-Lynn Carter, Samuel Clark, Ashlyn Clay, Jackson Clearman, Benjamin Cockrell, Haiden Coggins, Brayden Combs, Daniel Conner, Tyrionna Crafton, Melanie Creighton, Merrick Crocker, Jack Davidson, Soriya Davis, Sheila Dodd, Kerri Dufour, Corvin Dunkerson, , Colby Epting, Allie Ethridge, Bailee Fairley, Mario Fernandez, Cohen Fleming Annahe Fonseca-Lopez, Anne-Leigh Freeman, Kendall Gaddy, Kaelynn Garcia, Ansley Geesey, Bailey Geesey, Paxton George, Camron Gonzalez, Jordan Gowdy, Evan Graham, Lyla Graham, Jude Grass, Haley Greenlee, Tyler Greenlee, Jacob Gressett, Brooklee Harbour, Luke Hay, Christa Holliman, Emma Hopkins, Carter Horton, Aidan Hudson, Ashton Hull, Anna Kate Humphries, Chelsea Irving-Hood, Briceley Jackson, Leah Jackson, Alyssa Jenkins, Amber Johnson, Taylor Johnson, Jericha Langston, Abigail Lawrence, Davis LeBlanc, Courtney Lewis, Gabrielle Lewis, Timothy Lewis, Keagen Love, Lilly Luben, Tyson Lucky, Dalyn Marshall, Mason McCary, Macy McCharen, Kayleigh McQuarters, Olivia Miles, Kalie Miller, Thomas Murr, II, Connor Myers, Joseph Nance, Daelyn Netto, Anna Newell, Charlee Odom, Laney Odom, Adrian Page, Jr., Jackson Parker, Kennedy Parker, Kayden Peoples, Carter Phillips, Kristen Phillips, Halle Pierce, Henry Purvis, Cooper Rainer, Justin Ramirez, Ashton Ratcliff, Ellie Reid, Breanna Reynolds, Alexis Richardson, Joshua Richardson, Leslie Rickles, Natalie Ries, Riley Rigdon, Jacob Rodgers, Joshua Rose, Bailee Rouleau, Kaylee Rouleau, Douglas Rowe, Gracie Russell, Rudy Salas, Elijah Selph, Ava Sharp, Alexa Shirley, Jena Shirley, Olivia Shirley, Owen Shirley, Addisyn Smith, Brooklee Smith, Carson Smith, James Spence, Wyatt Spence, Antorion Spencer, Logan Sullivan, Tayler Tew, Taniyah Thedford, Jamie Thomas, Joshua Thompson, Taylor Thompson, Copeland Tillery, Laynee Todd, Ryleigh Turbville, Rhys Turner, Camryn Vaughn, Nathaniel Vetter, Cale Wallace, Annaston Wallace, Braydn Warren, Alexis Watson, Cloe’ Wilkes, Lilly Grace Williams, Tristan Williams, Jacob Willis, Kamryn Willoughby, Jordan Wilson, Preston Wilson, Taiylar Wilson, Claire Withers, Lucas Womack, Kathryn Wooten, Lilley Worthington, Chloe Wright
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