Southeast High School
All A’s
Alford, Jaylon Ryan; Barnhardt, McKenzie Tate; Beard, TyQuesha Kendaisa; Boyd, Jaleah Monique; Brown, Faith Alyssa; Burton, Michael Lyntrell; Buteux, Allyssa Reagan; Carney, Jaeden McKenna; Causey, Akira Lexia; Cooper, Camden Bryce; Dunkerson, Ani Elizabeth; Gray, Christian Parker; Gray, Jack Anthony; Guzman, Walther Alexandre; Harrell, Marynell; Hidalgo, Aaron Exiquio; Hollingsworth, Heaven Elisabeth; Hooker, Miah; Hopson, Chase Tireondray; Irby, Joe Michael; Jamieson, Lily Kate; Linton, Joel Parrish; Little, Nathan Slade; Lucas, Ava Caroline; Lummus, Brian Anthony; Martinez, Stephanie; May, Torre Ariana; McDonald, Ariana Michelle; O’Neal, Lakiera TaShay; Ravichandran Muthuramalekshmi, Hemananth; Ruffin, Adriyana Brenae; Shelton, Xzavier Daquan; Skinner, Desarae Rachelle; Sullivan, Hannah Claire; Summerford, Alana Nichole; Velez, Maria Lucia; Walker, Columbus Elijah; Williams, Taylor Nicole; Wright, Cayden Allen
All A’s and B’s
Anthony, Mariah Alexia; Atkins, Anna Rochell; Baldwin, Destiny Renea; Barr, Dakota Graham; Bland, ZaKalya Shanae; Bonner, James Bradly; Boswell, William Joseph; Boyd, Zykia Brenshai; Breedlove, Madisyn Danielle; Butler, Kaden Owen Martin; Canchola, Selena Maria; Carpenter, Hannah Grace; Carr, Madison Elyse; Chapman, Hannah Grace; Cole, Jalin Melik; Creel, Emma Kate; Creel, Jayden Slay; Crowe, Shelby Levon; Desmond, Makaylin Nicole; Dickerson, Lindsey Christine; Edwards, Journee N Jae; Felton, Thomas Savion Ray; Fox, Braylee Aierelle; Fuller, Joshua Talan; Garcia Haddox, Diego Rigoberto; Gibelyou, Leah Magdalene; Goodman, Hannah Elizabeth; Goodman, Madalyn Grace; Graham, Demondre’ Takoyrean Brooks; Gressett, Matthew Wayne; Griffin, Taylen Kiron; Haguewood, Tanner Ashton; Harrison, Zahrya Lois; Higginbotham, Lindsey Paige; Hollingsworth, Jaden Mark; Hopson, Cristiana Tireona; Hubbard, Vincent Jax; Hudnall, Ramya Ta nia Aaleece Irby, Harley Madison; Jacobs, James Wyatt; Johnson, Kaleah Sonique; LaFrance, Savannah Lee; Latham, LaShantia LaMyra; Latting, Kaelyn Dian; Lawrence, LaKenya Amelda; Lee, Kaydence Esther; Lee, Matilyn Louise; Litchfield, Amber; Litchfield, Haleigh Brooke; Long, Deanna Hailey
Mabry, Kiersten Rae; Marlow, Tyson Shepperd; Martin, Patrick Dewayne Jr.; McCann, Allison Nicole; McDonald, Gracie Elisabeth; McFadden, Dariah Denise; McManus, Cody Bryant; McVay, Danny Bernard II; Miles, Hunter Andrew; Miller, Ariel Vashaunta; Miller, Shamya Lashae; Mimbs, John Stephen-Michael; Morris, Angel Mae; Morris, Emma Lynn; Mosley, Christopher Rodriguez; Moss, Austin Ke’Shawn; Murray, Emily Grace; Naylor, Yojonte’ Jamayon; O’Neal, Kwamaar Te’Andre; Oliver, William Connor; Parten, Emily Elizabeth; Pickell Reed, Jenna Brynn; Pruett, Jaylon Roy; Pruett, Stephanie Denise; Quinn, Kaity Lanae; Reed, Deanna Nicole; Roach, Kameron Elise; Salazar, Mariah Raelyn; Seeders, Madison Nicole; Shannon, Allison Elizabeth; Spears, Victoria Ann; Threatt, Madelyn Grace; Vaughn, Jaden Isaiah; Wallace, Branderrious Quendes; Wiggins, Sarah Jane; Willis, Fayth Gabrielle; Willis, Justus Dwayne; Wood, Abby Lynn; Wood, William Raleigh; Wright, Jackson Andrew; Young, Kiana Shanee
Clarkdale Elementary School
High Honors
Second Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Maddox Gray Fason, Julietta Grace Freeman, Abigail Renee Hull, Savannah Marie Mabry, Breanna Evelyn McMullen, Kinsley Jane Meador, Smith Dillon Moffett, Carlyn Elysse Scruggs, Rebecca Claire Threatt, Alaya Mae Vanderburg, Olivia Collins Webb, Timothy Jacob Weir, Chloe Paige Woodall, Carter Brynn Worley
Third Grade: Skyla Rose Barnett, Axel Lane Coleman, Micah James Culpepper, Cooper Lee Dean, Stuti Ankur Desai, Jacob McGowan Dyess, Canton Douglas Ellis, Avery Lynn Foreman, Mary Michael Elise Gibson, Owen Larson Gibson, Braelyn Makenzi Harper, Zoey Adalyn Hinson, John Braxton Mann, Zane Myles McMinn, Colston Anders Nicklas, Matty Lynn Raines, Ansley Faith Skaggs, Michael Jace Slayton, Harper Jack Stacey, Zoey Elizabeth Walker, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fourth Grade: Sophie Kayte Boles, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Landen Lee Hamrick, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Ace Wade McDill, Avery Katelyn Partridge, Forrest Robert Robinson, Halle Bree Rockette, Haylee Briell Thompson, Allie Marie Wilkinson
Fifth Grade: Elijah Jude Culpepper, Sophia Grace Culpepper, Hadley Dunn Ellis, Conner Layne Fortin, Hollyn Camille Gibson, Kyler Mason Goforth, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, Sanaa Johnson, Peyton Ainsley Jordan, Robert Wesley Lewis, Molly Corbitt Miles, James Tripp Moffett, James Lucas Moore, Bearon Tyde Nicklas, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley, Jackson Phillip Skinner, Carson Daniel Smith
Sixth Grade: Asher Jeffery Boles, Japhia M Cook, Colby Joseph Friend, Nevaeh Hope Gilmer, Madison Leanne Harbour, Alissa Rose Hull, Kellylynne Elizabeth Long, Laci Grace Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Weston Taylor Meyer, Justin Kyler Mosley, Ainsley Klaire Partridge, Jenna Lynn Poppy, Summer Elizabeth Rios
Honor Roll
Second Grade: Paxton Cole Allen, Cameryn Wright Coghlan, Mason James Fields, Carson Jax Friend, Declan Jase Hover, Payton Leigh Ivy, Domonic Houston Jenkins Jr., Olivia Ann Kelly, Paisleigh Grace Milstead, Parker Lee Najera, Curtis Ray Price, T’Naiyah Rayunna Lashae Ransom, Siyrina Elysabeth Relinski, Rylin Evan Ricks, Reagan Michael Rigdon, James Ledger Robinson, Ryley Jordan Robinson, Maycee Elizabeth Scott, Analeigh Grace Soules, Hayden Mackenzie Vandewalker, Jude Maxwell Watson, Kevin Jax Weir, Titus Allan White
Third Grade: McCartney Anndolyn Boles, Maria Belle Castle, Harlie Capri Dearman, Brelynn Paige Ford, Henry Lee Freeman, Austin Kyle Granieri, Waylon Blake Higginbotham, Matthew Nicholas Hull, Joseph Patrick Hyde, Matthew Wendell Jenkins, Elizabeth Ray Johnson, Tristan Lynn Linton, Breanna Kaitlyn Mann, Lynlee Addisyn Minchew, Eli Richard Moffett, Brody Alan Mosley, Allison Claire Mowery, Aaliya Brimal Patel, Joshua Jeffrey Prather, Brooklynn Renae Read, Holden Daniel Robertson, Landyn Rose Shelby, Lily Grace Shirley, Maelyn Rebecca White
Fourth Grade: Connor Ray Agent, Ryleigh Grace Bates, Levi Morgan Boatner, Cooper Easton Boles, Kayden Lee Boutwell, Brailey Michelle Boykin, Sarah Janice Brooks, Ethan Gage Brunelle, Jhett Channing Clark, Mallory Ann Etheridge, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Robert Layke Harmon, Gebari Luther Howard, Cameron Jarek Inshetski, Christopher Weston Keith, Promise Nichole Kell, Starr Noel Mabry, Caden Luke Mathis, Grant Parker Mathis, Daniel O’Brian Newell, Kayaan Bhavik Patel, Carson Vaughn Price, Ryder Beeman Ricks, Jude Christopher Saylor, Clorah Reyne Stallings, Funsha Romond Strahan, Malik Jordan Vanderburg, Grayson Reid Vandewalker
Fifth Grade: Neilla Rain Marie Barnett, Addy Lynn Castle, Gavan Lynn Clearman, Colby Wade Coghlan, Isabella Merle Cooper, Madison Grace Crenshaw, Ayden Scott Doherty, Aidan James Flowers, Nevaeh Edi Faylene Grady, Sydney Klare Hoffer, Madison Taylor Luke, Jimi Gracie McDuffie, Kylie Joanae McGarity, Addison Hart Mosley, Addison Blake Rich, Zachary Cole Runyon, Jacob Paul Rutledge, Alexion Jayde Sims, Jayden Lamar Skinner, Annaleigh Kate Stokes, Aselyn Noel Thompson, Jessamyn Raina Woodall
Sixth Grade: Keeleigh Rayann Allen, Everette Kaiden Clagg, Silas Alexander Crouch, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Cloey Elizabeth Davis, Valeria Dimas, Gracie Lynn Fields, Tyler Clayton Ford, Christopher Gage Freeman, Anna Jane Gibson, Kaleb Shelby Hatten, Frank Xavier Hyde, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Magnolia Mae Lauderdale, Jacob Zane Lee, Katelyn Breanna Lundy, Jacob Ryan Mardis, Alyssa Lynn McDill, Jaxson Dean McRee, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Kadin Kruz Monk, Katelin Elizabeth Owen, Aidan Asher Rich, Allison Taylor-Grace Ricks, Miley Renee Stallings, Addison Leigh Tew, Robert Parker Thomas
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Kynlie Rose Boles, Zoey Claire Caldwell, Savannah Claire Castle, Hayden Joseph Clark, Georgia Lynn Clarke, Jase Archie Clearman, Luke Ezekiel Cook, Jayson Antonio Dale, Taylor Marie Dean, Kaela Elizabeth Edmonds, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Taylor Davis Ivey, Kalynn Olivia Jackson, Rivers Addison Jay, Jonathan Brett Keith, Addison Isabella Mathis, Abby Grace McCary, Abigail Grace Mowery, Lauren Mackenzie Parten, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Thomas Sidney Saylor, Brogan Thaxton Skelton, Preslie Nichole Taylor, Taylor Elizabeth Thomas, Audra Mae Yoder
Eighth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Emma Ann Bearden, Gracie Elizabeth Boman, Haylee Claire Culpepper, Jodi Lynn Etheridge, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Karter Winstead Isom, Paisley Jaden Ivey, McKenzie Danielle Lundy, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Haley Nicole Reynolds, Aaron Joseph Rios, Theresa Marie Runyon, Cohen Blake Suttles, Anyston Nicole Vance
Ninth Grade: Austin Thomas Bucurel, Carrie Brooks Campbell, Emma Claire Freeman, Madelyn Brooke Gibson, Mary Catherine Harris, Makayla Brooke Hopkins, Brandon Patrick Little, Noah Aaron Littleton, Micaleb Dewayne Matthews, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Gavin Thomas Reynolds, Cameron Isaiah Rios, Kennedy Bree Strickland, Brandon Cole Welch, Allie Ruth Wyman
10th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Kaleb Lee Clark, Alexis Eryn Conklin, Katelyn Brooke Dewitt, John Gavin Farmer, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, Allison Paige Harrison, Kamryn Harrell Isom, Lauryl Madison Joyner, Madison Len Kemble, Avery Caroline Knowles, Allie Elizabeth Lundy, Brianna Leigh Moore, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Jamie Lee Reynolds, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas, Parker Lee Webb
11th Grade: Dylan Michael Allen, Anabelle Mae Anderson, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Cora Leigh Bucurel, Cole Brendon Davidson, Catherine Elizabeth Freeman, Daniel Wayne Johnson, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Riordan David O Regan, Karly Brooke Owen, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross, Sophia Dawn Smith, Lauryn Elizabeth Waddell
12th Grade: Karlee Raye Clark, Nicholas Blane Crouch, Mary Ashley Culpepper, Ean Lamar Fisher, Austin Wayne Freeman, Haley Michelle Freeman, Margaret Ryleigh Freeman, Zoie Rene Graham, Jaime Lauren Harrison, Justin Blake Hopkins, Jasmine Ibarra, Anthony Johnson, Katherine Jade Johnston, Jacob Daniel Jones, Lauren Elizabeth Lewis, Gavin Allen Moffett, Trinity Aiyana Nash, Sharon Scarlet Pech, Isabella Layne Pickard, Phillip Andrew Priester, Ashley Brooke Robinson, Noah Blaine Stewart, James Coleman Todd, Garrett Michael Wakefield, Natalie Hope Wakefield, William Caleb White, Laikyn Elizabeth Wilson, Ethan James Wooldridge, Kayleigh Ann Wright
Honor Roll
Seventh Grade: Brooklynn Sky Anderson, Jenna Marie Cardwell, Dustin Cade Culpepper, Diego Dimas, Preslee Claire Griffin, Emily Leigh Hatten, Anna Lee Johnson, Bryson Cole McCallister, Tyson Daniel McKee, Mason Morgan, Joshua Luke Nause, Jamie Redale Norris, Skye Marie Payne, Kendall Dawn Phariss, Madylen Brieann Scruggs, Harley Alana Smyth, Katie Avaree Tyson, Zoey Leeann Waddell, Jackson Daniel Watson, Briley Jade Whitaker
Eighth Grade: Thomas Kason Albritton, Ashlyn Breann Apperson, Ava Marie Clarke, Katelyn Brooke Clay, Brianna Nicole Cottles, Brookly Nicole Davis, Kaygen McKenzee Godwin, Elijah De’Shawn Hood, Landrye Kate Hopkins, Jaxson Law Joyner, Michaela Ann Mayerhoff, Hunter Mason McCarty, Connor Glenn McDill, Mallory Kate Meadows, Kaliyah Denise Patterson, Aizlyn Grace Pickard, Taylor Alexis Read, Nolah Elizabeth Smith, Berta Mccaye Soules, Eli Bryant Swearingen, Caydee Leigh Walls, Luke Preston Williams, Zeah Rene’ Wilson
Ninth Grade: Ladonya Lavon Adams, Kaitlyn Brooke Alexander, James Asher Alsobrooks, Baleigh Tariah Barnes, John Barry Boldin, Elisa S Cook, Henry Franklin Holley, Jordan Isabelle Inshetski, Tyler Gage Mann, Trinton Laron Nash, Ashlyn Brooke Pugh, Palmer Alexander Rigdon, Presley Alyse Rigdon, Havyn Haze Riser, Michael Caden Street, Adilyn Grace Way, Braxton Ryan Whitaker
10th Grade: Landon Chadwick Belk, Emme Leigh Boman, Drake Johnson Collum, Eli James Collum, Benjamin Cade Cook, Logan Matthew Cook, Da’Niya Jha’Nee Crowell, Calvin Lamar Culpepper, Keeton Bryce Garrett, Maurisio Hector Gonzalez-Zuniga, John Luke Goodson, Michael Ian Graham, James Noah Harbour, Miles Price Hester, Nicholas Lee Higginbotham, Landon Cole Nixon, Kristen River Phillips, Stephany Reyes, Alden Brooke Tew, James Clayton Walker, Makyahia Dionna Williams
11th Grade: James Webster Allen, Avery James Anders, Spencer Leon Baggett, Toby Alexander Biddles, Olivia Blu’ Booker, Katherine Cerda Marin, Chloe Eve Davis, Camryn Taylor Gray, Sarah Elizabeth Gunter, Hayleigh Nicole Irby, Alyson Leigh Jadzinski, Lawrence Cooper Johnson, Kayla Ann Joiner, Duke Wilson Moore, Abigail Marie Naiman, Raylee Brooke Pickard, Logan Tyler Quigley, Zachary Paul Rutledge, Landon Drake Shirley, Kenleigh Rae Slayton, Kelsey Paige Stevens, Harley Sadale Strickland, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams, Lauren Elizabeth Wooldridge 12th Grade: Kaylee Breann Alexander, Dalton Blake Davidson, Tyler Jordan Evans, Amber Kathryn Fant, William Cole Gardner, Danyla Armaray Denise Johnson, Carson Brooks Jones, Carter Alexander Knowles, William David Mayerhoff, Peyton Blaine Miller, Gabrielle Nicole Rowell, Braeden Melissa Smith, Corneilous La’trez Williams
Northeast Elementary School
All A’s
Second Grade: Bre’ly Amerson, Jordan Andrews, Soraya Ball Williams, Alycia Carlisle, Emily Cummins, Jude Dean, Brendan Diep, Chase Dinh, Preston Diveley, Macario Espino, Emmett Farmer, Presley Fisher, John Davis Fuentes Rojas, Corderro Gale, Julian Galvan, James Herrera, McKenzie Holliday, Elaine Maloney, Mia McRee, Miller Morgan, Vivian Renfeld, Carter Rippie, Haleigh Rose, Jase Scarbrough, Asher Talley, Cruz Thaggard
Third Grade: Lyricka Broach, Madison Ewing, Ro’zaye Gale, Guadalupe Garcia, Shavon Grady, Se’nyah Johnson, Xofia Joyner, Khendal Ladieras, Brett Lightsey, Kendall Lowry, Thyron Mallare, Kinsley McNair, Miles Naylor, Yen Vy Nguyen, Kaleb Payne, Hadley Jo Shelton, Kaiya Snyder, Kierstin Spann, Peyton Williams
Fourth Grade: Kayden Anthony, Alexander Applegate, Talon Dean, Abigail Dotson, Katelyn Ewing, Dominic Foster, Eric Hall, Derrick Harris, Drew Hogan, Kyla Holloman, Terry Keyes, Emily Khan, Bentley Kirk, Jayden Le, Abel McAdory, Madison McRee, Madilyn Miller, Chelsie Moore, Jeremiah Moore, Lindsey Tisdale, Jehovah Toussaint, Amari Trotter, Brooklyn Turner
All A’s and B’s
Second Grade: Kingston Bourrage, Ja’kilynn Broach, Jonathan Cole, Luke Cragg, Matthew Cross, Makenzie Grace, Jaden Griffis, Elonah Henry, Chrislyn Hill, Aubrey Ivy, Christian Lanier, Aleah McAllister, John Morgan, Yousef Obeid, Caleb Parks, Chelsey Pena, Aalaiyah Sanders, Riley Sevier, Marzayvien Sillimon, Christopher Wells, Dylan Woodard, Paityn Woodlee, Carter Worfolk, Mariah Wright, Jaxon Wriston
Third Grade: Joshua Bishop, Jaelynn Bristow, Shawn Coleman, Channing Gale, Zeryka Gallow, Caitlyn Harris, Adelynn Jenkins, Devlyn Jones, Meia Obeid, Kynlee Prince, Tarahjii Ricks, Weston Sheider, Bentley Swain, Ethan Threatt, Malachi Williams, Caleb Wright
Fourth Grade: Jaida Allen, Matthew Brandon, Jaleah Burton, Fisher Carll, Xanthia Clark, Calvin Coleman, Cambron Creighton, Justice Curtis, Elivia Darden, Tyler Donald, Parker Dorman, Kassidy Eutsey, Addison Fuller, Sheroid Goodman, Grayson Gortney, Journee Greer, Sean Hardy, LaBaron Hedgemon, Elijah Herlong, Cynthia Hernandez Robledo, Savion Holliday, Kamiyah Horne, Kaleigh Jarman, Juni Joyner, Victoria Lam, Emmalynn Loper, Ty’Vontae Matthews, Kaliya Mays, Cade McWilliams, Makinley McWilliams, Enman Michael, Jalayah Mosley, Lucas Portilla, Chase Price, Grayson Rose, Amari Sanders, Robert Starks, Jazmin Thompson, Mackinze Tucker, Camila Villegas, Ethan Welch, Zackary Worfolk
Northeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: Remington Cole Corsello, Earl Joseph Noquiao Duhon, Hailey Elyse Foreman, Rodney John Foreman, Christopher Landon Gipson, Jerion Jamez Hunter, Kenzie Kmarri Jones, Aiden Micah-Lee Ketchem, Gladys Luna, Avri Madisyn Mcnair, Deia Nasser Murshed, Rehab Fikki Obeid, Caylee Elizabeth Parker, Noah Edward Allen Runyon, Sean Pierson Shumaker, Jayona Maria Story, Chasity Janae Vincent
Sixth Grade: Michelle Arreola-Espino, Raiheem Raihnae Atterberry, Destinee Anyah Bridges, Parker Joseph Britt, Chase Alexander Brown, Maliyah Za’nya Coleman, Abby Elaine Crocker, Diego Adrian Espino, Regina Rangel Galvan, Isiah Demario Hopson, Ainsley Marie Horton, Terika Dai’shun Keyes, Steven Mark Lightsey, Marley Maguire Lovett, Ananya Vaibhav Mantri, Kamden Deshunterion McGlothin, Nhi Thanh Nguyen, Rickya Ganae’ Portis, Joshua Tyrin Reynolds, Kylie Elizabeth Smith, Chelsea Faith Sudduth, Kaiden Genaye Turner, Sophie Layne Wright
Seventh Grade: Ayad Hani Al-Awdi, David Robert Batchelor III, Stephen H Boler, Alexis Mackenzie Dancy , Maddox Haze Daugherty, Allie Grace Dean, Breydon Dangkhoa Diep, Vanessa Jaslin Espino, Craig Lamont Forest, III, Addison Leigh Gordon, Kaitlyn Sierra Grace, Brooklyn Ann Johnston, Makayla Ann Kendricks , Karma Jean Malone, Rewaihad Nasser Naji Murshed, Christopher Landon Tatem, Kameriya Terriuna Sanders, Christiana Noelle Smith
Eighth Grade: Grace Clayton, Alexandria Leosha Hill, Annilyn Thao Nhu Hoang, Christian Gabriel Hopson, Adrian Renee’ Johnson , Alaya Lavon Kirk, Caydence Arandia Loper , Lucy Lynn Moore, Shuaib Gamil Murshed, Rickey Jerome Nicks, Jr, Caden Ray Pearsell, Valeria Rangel, Clyde Dean Rose III, Camrien Brooke-Lynn Scarbrough, Jennifer Lauren Rose Simmons, Kayla Alani Williams, Matthew Marcus Wolvers
All A’s and B’s
Fifth Grade: Jaelyn Marques Adams, Zachary Joseph Bankston, Stella Blalock, Halle Belle Boozer, Caleb Lamar Bourrage, Kenyon Warren Brassfield, Sydney Lynn Brown, Isael Billy Caraballo, Emerald Lain Cochran, Kylie De’anna Coleman, Eva Marlee Darden, Layla Genevieve DiFatta, Micki Falcone, Eva Michelle Farmer, Skyy Lynn Frederick, Makayla Ariel Granger , Brysen Griffin, Lauren Grace Hamilton, Riley Roderin Hearn, Davin Guy Horton , Aubrey Rose Iler, Holden Blake Ishee, Darrian Quintez Jackson, Jayla Sanaa Johnson, Aaron Jamel Jones, Alexandria Gabriele Jones, Kaylie Bateman Lam, Jaylen Mikel Land, Jibril Syncer Love, Sha’niya Jade McCarty, Derion Moriah McElroy, Carter Amir Miller, Alvin Moore, III, Frederick Allyn Moore, Addison Jade Mosley, Addyson Rhea Murphy, Sarah-Elizabeth Louise Neese, Samyah Alyse O’Field, Bradly Koaltin Payne, Cannon Alexander Pope, Jonah Burt Price, Roy William Sabinson, Jaylee Danielle Scarbrough, Caniya L Smith, Sha-Ron Yusef Smith, Kayden Vaughn Stephens, Madelyn Mae Sumrall, Michael Talan Tatem, Bryce Patrick Thomas, Ian Nathaniel Woodard
Sixth Grade: Kayla Jazzelle Aguilera, Emma Kate Alexander, Camryn Lee Anderson, Trenton Malik Anderson, Somaya Gabrielle Ball Williams, Khloe Andria Bates, Alyssa Michaela Bolar, Jaleia Amerie Bolton, Saniyah Almyra Boone, Amelia Liliana Borrallo-Forward, Christopher Waylon Boswell, Jakelvion Malachi Burton, Molly Pearl Clarke, Reagan Nicole Clayton, Zaiden Cash Corsello, Christopher Daniel Creighton Jr, Conner Eugene Creighton, Hanna Brooke Cumberland, Jonathan Alexander Dancy, Sophia Grace Dearing, Kelsey Leigh Diveley, Samantha Joleigh Eastridge, Chloe Ariel Deon Edwards, Destiny Nicole Edwards, Jackson Tyrus Flowers, Ava Catherine Fuller, Wesley Miles Fulton, Makayla Lee Gilland, Taylor Denise Gordon, Layla Josephine Gray, Grayson Whitt Harrelson-Bieber, Brelyn Cyana Holliday, Averi Bianca Hopson, Tenyah Shanae Hopson, Breanna Lee House, Charbrelle Houston, Na’Khyia Kennedy, Norah Allison Lee, Janiyah La’Kourtney Mitchell, Madisyn Moreno, Javion Lashun Naylor, Yusef Mohamed Obeid, Chandler Andreius Parks, Talisa Iaiza Payne, Mason James Price, Bella Laine Pritchett, Treyton Edward Quinn, Yareli Guadalupe Rangel, Cameron Dominic Reed, Ashley Nigel Rue, Eric Deandre Scott, Kayleigh Grace Shelton, Marquavious An’quan Sillimon, Cemya M Smith, Chynia Na’Cole Smith, Jaden Lynn Smith, Kennedi Ke’Amber Sparks, Makenzie Austin Wheeler, Brandon Jaquez Wilson
Seventh Grade: Caden Lorenzo Allen, Tamesia Tyasia Renyah Brown, Ze’maya Nevaeh Bryant, Emryl Sa’marri Coleman, Laila De’shay Coleman, Aiden Isaic Dean, Chemiyah LeShondria Denman, Gerrian Wayne Elam, Jayden Rain Fortenberry, Kloe Elise Fox, Brandon Wright Franklin, Ja’Kayla Latrice Grace, Lyric Soraya Elise Gray, Destiny Ashaunty Holliday, Kaliyah Tatiana Holliday, Presleigh Renee Hucks, O’Marion Cartez Hutson, Mikeria Monique Elenora Jackson, Jeremy Ray Johnson Jr., Joshua LaTrell Johnson, Haley Ann Marie MacNeill, Deverlee Inez McDonough, Jared Barnett McRae, Akeira Tatiyana Miller, Jackson Scott Munn, Madison Joinay Parker, Anayliah Te’Anna Phillips, Preston Conner Pope, Jaelyn Paige Price, Anderson Lake Dean Pritchett, Andrew Thomas Pulido, Ava Corrin Rash, Kaden River Reynolds, Amy Leigh Sabinson, Cody Wade Shelton, Colt Jeremiah Shelton, Joseph Kayden Thomas, Jace Lee Wriston
Eighth Grade: Emily Cheyenne Applegate, Zachary Boyd, Semya Jamere Brewster, Kayleigh Ann Burgess, Lathan Kade Carpenter, Travis Sentrell Clayton Jr, Erin Nicole Cockrell, Jhy Zeria ChamBray Cockrell, Mar’sha Bre’nae Coleman, Mi’kia Breuna Coleman, Vakyhlia Shernique Coppins, Emma Claire Crocker, Kaitlyn Elizabeth Cullen, Kenzleigh Elizabeth Dearman, Elizabeth Claire Dees, Bryan Hoang Diep, Hayden Alan Donnelly, Maurisio Tobias Espino, Emily Brooke Ferguson, Alexander Kenta Ford, Jr, Marley Dionne Foy, Davian Zyier Franklin, Jose Angel Garcia, Cooper Lane Gordon, Aryah Lashae Grace, Ja’Niyah Alyse Hampton, Lilly Grace Henderson, Layla La’Riah Hill, Anabelle Katherine Hodges, Lexie Grace House, Jada ShaRon Jefferson, Landon Xaviar Kitchen, Kember Dawn Lamoureaux, Lauren Tyrionna Lard, Dylan Patrick Lawrence, Crislyn Brooke McNeil, Genesis Xnobia McQuirter, Nathalia Gabriela Morales, Haylie Tram Nguyen, Christopher Torres Rangel, Kendall Lee Read, Mason Eugene Scribner, Jordan Marie Smith, Maddox Lamar Smith, Trinity Aanya Smith, Jordyn Amani Vaughn, Jordan Essence Walker, Chynna Alyse Williams
Northeast High School
All A’s
Trinity Anderson, Christopher Applegate, Alondra Arreola-Espino, Abdias Arreola-Espino, Ashlan Ballard, Jamarius Barnes, Caitlyn Batchelor, Ariana Bautista Rojas, Brianna Benaman, Jordan Benamon, Ashlyn Boswell, Courtney Bourrage, E’Morrie Boyd, Addison Boyette, Marissa Bradley, Kristen Brassfield, Bree Bridges, Tamiyah Bridges, Lake Brooks, Jace Brown, Damon Brown, Mitchell Butler, JaMiyah Campbell, Spencer Catlett, Karyiah Clemons, Gemira Colvin, Kierstin Copeland, Gabriel Creekmoore, Lauren Jade Dancy, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Wayland Dawkins, Michelle Diep, Hannah Dover, Mason Doxey, Skylar Earnhart, Kionna Edwards, James Ezell, Kaitlyn Foreman, Eli Garvin, Eber Germany, Kymberly Goad, Chole Godwin, Carlow Gomez-Reyes, Audrianna Green, Kianna Hare, Diamond Harris, Mardarius Harrison, Olivia Hawkins, Jayla Henry, James Hernandez, Kaileigh Herrington, Tyson Holcomb, Eli Hollingsworth, Amari Hopson, Asia Hopson, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Daylon Horton, Michael Houston, Caliyah Hubbard, DeAundre Hunter, Eli Hurst, Macey Irby
Ashley Jackson, Lashundra Jennings, Joscelyn Johnson, Ayona Jones, Jada Kendricks, Veshal Konnar, Sara Lacy, Nakya Loyd, Maci Manning, Tammorea Marsh, Ruthie Maxfield, Omarion McCann, Allyn McCary, Nicholas McCoy, Jake McElroy, Jordan McKee, Angel Miller, Madison Miller, William Moffett, Jasmine Moore, Connor Moorehead, Trinity Nguyen, Cailen Nolan, Jeannie Null, Meg Null, Mia Null, Suha Obeid, Youness Obeid, Abdulhalim Obid, Charity Parks, Patrick Perry, La’TIa Powe, Diondre Pugh, Tanner Richardson, Gavin Ricks, Elizabeth Robbins, Kendall Roberts, Jasmine Rush, Shayne Schaefer, Maecy Scribner, Bethany Smith, Julia Smith, Ja liyah Spinks, Brandyn Stubbs, Antonio Valdez, Jamirah Vaughan, Regan Wagner, Averie Warren, Brittney Wells, Joseph Winfield, Sierra Woods-Lambert, Alayham Zaidan, Shimookh Zaidan
All A’s and B’s
Travis Ainsworth, Furas Al-Awdi, Eboni Alford, Xavien Alford, Abdurahman Alsadi, Zy’Bruen Amerson, Immanuel Anderson, Xavier Ayala, Anna Backstrom, Destiny Barnett, Anne-Elise Baty, Brooklyn Baughman, Bradley Baylor, Bryce Benamon, Karsyn Boston, Christarya Boyd, LaTayjai Boyd, Hannah Boyette, Cody Britt, Cole Brooks, Antarius Brown, Gabrielle Brown, Ky’Ashia Brown, Zymia Brown, Mikyla Bryant, Logan Campbell, Kaiden Carlisle, Jeremiah Clark, Nehemiah Clark, Kendall Clay, Derek Clayton, Gabrielle Clayton, Jaida Cockrell, Mya Cole, Zion Cole, Abbie Cooper, Conner Cullum, Camille Cunningham, Savannah Cunningham, Scarlet Cunningham, Thomas Cutway, Taylar Darden, Riley Dial, Gerald Drummond, Ivan Drummond, Lauren Dupont, Lylah Eason, James Hernandez, Marco Espino, Bryce Ezell, Dayana Fernandez Castillo, Sidarius Goines, Tamara Goines, Anthony Gordon II, Malcolm Gowdy, Jaylen Grace, Shakendra Green, Jaliyah Griffin, Kaleigh Griffith, Kyley Griffith, Tal Griffith, Chance Guisgond, Samantha Harris, Lexie Henderson, Leon Herlong, Michael Hernandez-Escovar, Uziel Herrera, Jazmine Hill, Dennilyn Hoang, Gloria Hopson, Temayah Hopson, Kaitlyn Houston, Kimora Howard, Kaylee Hull, Haley Hutchinson, Halee Ingram, Maylee Irby, Luke Ishee, Emily Jackson, Ja Michael Jackson, Jermyia Jackson, Hunter Jarman, Brianna Jemison, Kennedi Jimison, Tahjae Johnigan, Dontae Johnson, Danielle Jones, Norah Jones, Halee Joyner
Douglas Lane, Kyla Lard, Blane Leister, Tyler Lofton, Joslyn Logan, Kiara Malone, Lyric Marshall, Jean Mayo, Andrew McCary, Michaela McDonald, Trevor McGlothin, Blake McRae, Tanner Miley, Diedrich Miller, Gabriel Mohamed, Carley Monsour, Terria Moody, Devon Moore, Jerremy Moore, Madison Moore, Tyler Moore, Oliver Mosley, Trey Murphy, Cameron Neal, Tamiya Nealy, Daulton Nelson, La’Nesha O’Field, Candace Parks, Karlee Pierce, Zora Prater, Shakila Price, Carley Pugh, D’Metry Randolph, Dasia Randolph, Benia Reed, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Raijana Rogers, Kia Rush, Tradarius Rutler, Carmen Scarbrough, Erianna Scott, Tynia Scott, Joe Sharp, Riley Sheppard, Aaron Shortridge, Braden Smith, Jayden Smith, Jimmie Smith, Isom Smith, Ja’e da Sneed, Mya Spears, Angel Spivey, Mary Margaret Stevens, Kaitlyn Stubbs, Kaylee Stubbs, Isabel Susunaga, Lani Taylor, Abri Thomas, Caitlin Thomas, Braylen Tingle, Aridavidya Turner, Hagen Turner, Joslyn Turner, Brianna Vega, AJ Walker, Damiyana Wallace, Jordan Ward, Kayla Watson, Jordyn Webb, Lindy Williams, Sophia WIlliams, Makaila Wilson, Canon Winham, Ashley Wolvers, Nataly Woodless, Jordan Wright
West Lauderdale Elementary School
All A’s
Jaxon Cooper Adkins, Atlie Lane Alexander, Alyssa Marie Allen, Charles Andrew Anthony, Kaitlyn Grace Bearden, Dawson Beesley, Charlotte Belvin, Jenna Ann Boutwell, Barrett Bredow, Colton Rhodes Brown, Jolee Reese Bunyard, Sadie Kathryn Clay, Carley Brooke Combs, Morgan Annabelle Copeland, Alexis Kate Crawford, John Luke Culpepper, Sawyer Riley Dail, Aubrey Claire Davis, Lindsay Nichole Doss, Vivian Leigh Dowling, Tamarien Dunn, Anessa Jacqueline Eskew, Sadie Gayle Fairchild, Paxton Neil Forest, Jace Levi Fortenberry, Sara Kate Frichter, Bryce William Gamblin, Zoey Danielle Gardner, Anna Claire Grace, Kylie Leann Graham, Janelle Alyssa Graybill, Madison Faith Guin, Ella Grace Hale, William Alexander Hall, Jaxon Mercer Hedgepeth, Alyssa Nicole Herpin, Hailey Jewel Ita Hill, Ollie Ann Holcomb, Ally Grace Holley, Eden Hope Hopkins, Dacey Allene Johnson, Ryatt Joseph Jones, Savannah Grace Knight, Taylin Faye Landrum, Vincent Shane Long, Nathan Wayne Love
Albert Micah Mabry, Bryson Jace Manis, Mallory Kaydence Massey, Barbara Adrienne Mattingly, John Miles Mayatt, Brynlee Glo McAlister, Selena Lynn McDonald, Sydney Necole McFadden, Rylan Jade McIlwain, Aven Joyce Molony, Annalexa Sharon Moore, John Colton Moore, Jonathan Riley Moorehead, Madilyn Claire Nance, Gavin Lamar Newell, Ryliee Ann Newman, Nora Ann Peterson, Landi Jo Pogue, Emmaline Kate Puckett, Guy Winston Rawson, Olivia Grace Reid, Gunner Gray Rigdon, Elijah Kyle Robinson, Stephen Mitchell Rogers, Crimson Rene'e Rowell, Noah Lowry Rush, Lyda Kate Scarbrough, Evan Jay Schickel, Brady Tillman Scott, William Holden Sherman, Addison Raye Shows, Cooper William Shows, Paxton Paisley Simmons, Weston Ryan Singley, Beckham Ryan Smith, Graham Matthew Smith, Adalyn Brooke Spence, Charles Robert Thomas, Emma Louise Thomas, Christopher Tyler Thompson, Kennedy Alliyah Thompson, River Easton Thompson, Aiden James Ulmer, Joel Deakon Vick, Camden Ay'Tayvius Walker, Kaitlyn Leslie Walker, Kase Benjamin Ward, Amelia Irene Watson, Isabella Marie Watson, Addison Rae Welch, James Daniel Wildman, Taylor Sophia Wilhelm, Satchel Windham, Athena Zuley Yepez, Sawyer Jackson Young, Nicholas Anthony Zingler
All A’s and B’s
Second Grade: Peyton Alissa Bradley, Christian Michael Castor, Jacob Haze Clarke, Julian Jose Contreras, Greyson Cale Cornish, Willow Rose Culpepper, Nicholas Brian Davidson, Mckayla Nicole Dickinson, Jayden Bryce Dixon, Christopher Michael Doss Jr, John Easton Evans, Brian O’Neal Fairley, Griffin Kyle Gist, Emma Ree Ann Grabmiller, Joe Wesley Haskins, Marilynn Blaise Hathorn, Ethan Charles Howse, Colton Mack Kinard, Tristan Zachary Land, Kaycee Ann Lewis, Addison Grey Lucky, Katelyn Ava Meachum, Joseph Anthony Mercado, Jordan Gabriel Moore, James Kutter Mosley, Logan Daniel Mowdy, Paisley Dawn Norris, Eli Anthony Patrick, Isabelle Jade Perez, Kinsley Vivian Pinson, Jhayden Lei Portis, Sawyer Brooks Pounders, Cason Lukas Robinson, Avery-Blake Martin Shirley, Dawson Carter Smith, Gavin Max Smith, Gunner Bryant Smith, Aven Carol Stringer, Dakota Lane Turbville, Julissa Valle, Mila Anne James Walls, Bella Marie Woodhams, Aden Jhmir Wooten, Charlie Thomas Young
Third Grade: Cooper Reese Allen, Belen-Rae Elizabeth Altman, Robert Emmett Ammon,Bristol Claire Barham, Aubree Taylor Barton, Eli Alden Berg, Sophie Marie Booker, Cannon Cole Carpenter, Avery Claire Chancellor, Grace Olivia Dalferes, Caiden Drey Fugitt, Riley Urijah Grady, Maddon Luke Harbour, Adrian Brooks Hill, Lindsey Morgan Leake, Kweli Clark Lewis, Lauren Elizabeth Massey, Catherine Naomi Mattingly, Hayden Noelle Miller, Cohen Reed Murray, Bryan Reece Pogue, Cooper David Robinson, Sara Grace Grace Robison, Grayson Eli Segovia, Garrett Matthew Shoffner, Tipton Kennedy Simpson, Jonathan Alexander Skinner, Adalyn Paige Snider, Madison Josephine Spann, Hunter Lane Stallings, Judah Vanhorn, Melanie Marie Watt, Brylee Rae Williamson
Fourth Grade: Tatum Karoline Branstetter, Kristen Alline Michele Budd, David Noah Burrell, Evelyn Amelia Carll, Tristan Donovan Clark, Brysen Layne Dees, Isabella Abrielle Demers, Kaden Shea Douglas, Isabella Lightsey Duncan, Ruby Kate Fairchild, Kaylee Brooke Flake, Blaine Luke Fortenberry, Gibson Stewart Gist, Margaret Faye Graham, Kourtney Corian Haralson, Reed Phillip Harden, Elly Joy Hopkins, Wyatt Allen Hudson, Carter Caver Keene, Emily Lauren Land, Cameron Cordae Lewis, Greenly Kaye Manasco, Weston Hayes McCarty, Isaac Anthony Mitchell, Johnathan Matthew Patrick, Marley Marie Pickett, Azhireon Nyi’quez Portis, Livie Brynn Raulerson, Nolon James Richardson, Florence Lakely Selph, Dakota Rayne Sherman, Alexander Dale Smith, Tristan Wayne Tucker, Jackson Grant Ward, Alinson Xiomara Zamora
West Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: Layla Abdulmogni, Madison Bell, Aiden Boykin, Audrey Busfield, Sage Dearman, Braylon Dixon, Addison Epting, Christian Fleming, Brianna Graybill, Trent Harden, Olivia Hayes, Kaydrien Hopson, John Sterling Landwehr, Caleb McAlister, Carter McMullen, Wyn Miles, Addison Miller, Addie Mire, Catherine Morrison, Dylan Null, Paxton Null, Katelyn Osborne, Shane Reed, Kylie Reid, Aidan Simopoulos, Anna Smith, Landon Smith, Ryan Thompson, Zach Walls, Cadence White, Cord Wilkerson, Delilah Williams
Sixth Grade: Elizabeth Bailey, Lila Butler, Cade Calvert, Rowan Cheatham, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Brody Gressett, Amari Hardy, Brinley Hatcher, Wyatt Hatcher, Daniel Keller, Gavin Knight, Brailynn Lee, Alaina Lightsey, Bailey Brooke Mayatt, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Levi Ramsey, Madelyn Reed, Rylee Schimelpfening, Audrey Smith, Dericka Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Xavier Thompson, Mason Tickle, Graham Tillery, Bradley Wall, Joel West, Sawyer Wyndham, Miley Zingler
Seventh Grade: Brycen Alford, Brooke Baltzell, Emma Bounds, Luke Brady, Olivia Collins, Madison Cooper, Addison Cornish, Abbie Cruse, Reagan Deaton, Marley Epting, Branson Evans, Chloe Evans, Avery Fryman, Jude Grass, Kaley Hardy, Austyn Harmon, Michael Lewis, Landry Maxwell, Kalie Miller, Kennedy Parker, Jordan Ryder, Evan Schaefer, Cooper Sellers, Elijah Selph, Olivia Shirley, Madi Rose Simpson, Lauren Skinner, Kate Smith, Edi Smith, Avery Sullivan, Makayla Vetter, Alli Walton, Hunter Walton, Gabe Wheat, Preston Wilson, Lily Woodall, McKenzie Young
Eighth Grade: Rachel Alonso, Gabe Anderson, Lily Anderson, Kaitlyn Anthony, Jaquelin Balderas, Hannah Beddingfield, Brady Branstetter, Liz Brittain, Joseph Brooks, Ridge Brown, Beau Bryan, Maddie Kate Bunyard, Dreama-Lynn Carter, Caroline Chambers, Caleb Clayton, Max Dickinson, Makena Donald, Mclain Fryman, Kendall Gaddy, Evan Graham, Haley Graham, Blake Harden, Rebecca Huysamen, Alyssa Jenkins, Cooper Lafferty, Jericha Langston, Rylan Mayatt, Shaquan McDuffey, Caleb McElhenney, Peyton Pearson, Kayden Peoples, Ellie Reid, Alexis Richardson, Mallory Claire Robinson, Hunter Russell, Amalia Santiago, James Smith, Andrew Sorey, Taylor Thompson, Anna Wallace, Sam Wansley, Ty Wiggins, Ava Wilkerson, Cloe’ Wilkes, Ashlan Williams, Foster Windham
All A’s and B’s
Fifth Grade: Masa Abdelkhaleq, Ashlynn Alexander, Avery Boykin, Ava Bradley, Charles Brantley, Goldie Carter, Marcus Castor, Cooper Clay, Shelton Cole, Grayson Culpepper, Gibson Demetris, Macie Deweese, Jase Donald, Lexy Followay, Reece Germany, Erin Grady, Blake Hammond, Kaity Harrison, Braiden Humphrey, Cambria Hurt, Landon Johnson, Alayah Kearney, Kiptyn Massey, Tristian McDonald, Hayden Parker, Preston Perrett, Pace Perrett, Chloe Reid, Melanie Rodgers, Henry Ross, McKinley Rowell, Christian Rush, Grayson Rush, Braden Schnoor, Jordan Shields, Kamron Sims, London Smith, McKenna Smith, William Snodgrass, LaMarion Spencer, Ella Spinks, Morgan Sullivan, Micah Thompson, Lyric Vanwieren, Lilianna Williams, Trey Williams
Sixth Grade: Katelyn Alexander, Kallie Bearden, Stone Berg, Laci Boswell, Easton Crider, Abigail Donald, Martinez Dunn, Susie Hall, Ethan Hart, Riley Haygood, Bentley Hill, Carpenter Hill, Liam Hobden, Macie Holloway, McKinley Johnson, Rose Johnson, Terrius Jones, Gracie Joyner, Addison McPherson, Kenton Meachum, Carson Myers, Brianna Perryman, Cody Pigford, Kaeleigh Pinkham, Chase Putman, Noah Rank, Shawn Roberts, Cole Russell, Mackenzie Russell, Alivia Shows, Julian Smith, Lexi Vinet, Logan Watt, Dexter Wildman
Seventh Grade: Owen Allen, Jackson Autry, Andrew Boothe, Addison Brown, Sydney Buckley, Skye Butler, Kalie Church, Bradley Clark, Ashlyn Clay, Kinsey Cochran, Dylan Ezell, Camron Gonzalez, Payton Harrell, Lilith Hickman, Kennedy Hicks, Katelyn Hodgins, Azlin Holifield, Evan Hopkins, Nicholas Huffty, Leah Jackson, Misty Johnson, Nick Jordan, Davis LeBlanc, Lilly Luben, Dylan McCary, Olivia Miles, Kohen Peoples, Isabelle Perdue, Cooper Rainer, Alyssa Reynolds, Addison Ryder, Ethan Schaefer, Ava Sharp, Nathan Shoffner, Emma Spinks, Logan Stokes, Sarah Sullivan, Malachi Thompson, Ryleigh Turbville, Nathan Vetter, Braydn Warren, Olivia Watson, Jake Whittington, Lucas Womack
Eighth Grade: TJ Adkins, Alex Allen, Caleb Bonner, Connor Buse, Madison Carroll, Shawne Cole, Brayden Combs, Denton Cooper, Kiel Dahlke, Jack Davidson, A’tia Davis, Carter Eakes, Cohen Fleming, Aiden Greenlee, Katelyn Horn, Carter Horton, Elijah Hudnell, Zion Huggins, Courtney Lewis, Tyson Lucky, Emmalee McKee, Lane Miller, Connor Myers, Daelyn Netto, Nathaniel Nicholas, Levi Rickles, Douglas Rowe, Charlie Salas, Wyatt Spence, Logan Sullivan, Jamie Thomas, Laynee Todd, Anna Vincent, Cale Wallace, Jack Winstead, Claire Withers, Zane Wood, Jacob Wooten, Lily Worthington
West Lauderdale High School
All A’s
Gray Alexander, Thomas Alford, Leliana Alvarado, Michael Anderson, Brianna Anthony, Ali Grace Applebee, Griffin Atkinson, Ella Kate Autry, Aaron Banks, Ethan Bassett, Hunter Blansett, Katherine Bounds, Lauren Boutwell, Matthew Bowling, Raegan Brady, Evan Grace Branstetter, Dylan Brown,Jalen Brown, Jayden Brown, Kaylee Brown, Kendrell Brown, Brooks Buchanan, Gracie Bunyard, Jackson Bunyard, Grant Butler, Julia Butler, Aniya Buxton, Erin Bynum, Breelyn Cain, Jett Calvert, Destiny Chisolm, Camryn Church, Willyum Clinton, Reah Clymer, Zoe Clymer, Sumayah Cole, Sara Collier, Caleb Collins, Savannah Cooksey, Lanie Crawford, Emma Cruse, Madeliene Cruise, Zahria Davis, Daniel Deaton, Ashlynn Decker, Joshua Deweese, Haylee Dial, Robert Dodd, Mallanye Dozier, Kerri Dufour, Lanna Duke, Hailey Duque, Logan Duque, Andrew Eakes, Joshua Eakes, Bradon Epting, Colby Epting, Allie Ethridge, Matthew Ethridge, Colin Everett, Sydney Everett, Chance Evins, Harley Fletcher, Cade Germany, Andrea Godwin, Brett Gordon, Levi Graeter, Cannon Graham, Lyla Graham, Emily Guin, Isabelle Halley, Alena Harden, Brinley Harden, Jalen Harden, Alexys Harmon, Kaylee Harrison, Jaxon Hatcher, Peyton Henderson, Ian Herrington, Peyton Herrington, Laighton Higginbotham, Aiden Hill, Kayla Horton, Bailey House, Cohen Hurst, Gabrielle Hutchinson, Matthew Jackson, Leighton Jenkins, Leeds Jenkins, Addison Keene, Jacob Kinard, Kennedy Koehn, Jackson Lafferty, Katie Lank, Nicholas Lewis, Mallory Lewis, Cooper Luke
Anslee Mason, Makagan Massingill, McKinley Maxwell, Miles McAlister, Hailey McCarter, Mason McCary, Allison McCoy, Jenna McCoy, Sadie McCoy, Brittney McDaniel, Emma McNeill, Connor McOlgan, Kayleigh McQuarters, Brendan Meachum, Kathryn Miles, Mariah Miller, Luke Mitchell, William Mitchell, Ethan Moore, Hunter Moore, Logan Morgan, Isabelle Morrison, Ella Morse, Madison Mosley, Jenna Motley, Carsyn Mott, Nathan Mott, Gloriana Myers, Chandler Nutter, Sean Odom, Macy Oliver, Adrian Page Jr., Olivia Palmer, Heather Papizan, Cameron Plowman, Ray Pulver, Josh Randall, Elijah Rank, Micah Reed, Harley Reid, Cateland Rickles, Shelby Rickles, Shelby Robison, Jacob Rodgers, Jalen Rose, Hanna Russell, Joseph Rosenbaum, Hannah Russell, Isabella Sanders, Adisyn Sharp, Katie Shields, Elizabeth Shirley, Owen Shirley, Anna Kathryn Shows, Grace Shows, Lillian Kate Simpson, Gab Skinner, Jaycee Sloan, Carson Smith, Jacob Smith, Libby Smith, Tanner Smith, Emily Snodgrass, Nazli Staten, Noah Stephens, Sydney Stokes, Nadia Stout, Jacob Sullivan, Karlee Sullivan, James Taylor, Rylee Taylor, Aaron Teffeteller, Isabella Temple, Peyton Thomas, Isabella Townsend, Rhys Turner, Lillian Vincent, John David Voss, Carter Walton , Katie Walton, Nickolas Walton, Gabriel Ward, Gracie Weatherford, Olivia Wheat, Caitlin Whitney, Cole Wilkerson, Christopher Williams, Hayden Williams, Jackson Williams, Sommer Williams, Ty Williams, Hannah Williamson, Andrew Willis, Kamryn Willoughby, Alyse Wilson, Lana Woodall, Kathryn Wooten, Kayla Wooten, Josie Yoskovich
All A’s and B’s
Hayes Abdella, William Allen, Regan Andrews, Taylor Ashford, Maddox Atkinson, Karen Balderas, Katelyn Barham, Tyler Baskin, Eli Bates, Ivan Betancourt, Jean Betancourt, McKinley Bickham, Colton Bohl, Julie Booth, Matthew Boswell, Marcus Boyd, Gavin Broome, Joslyn-Tucker Broome, Brayden Brown, Breana Brown, Maggie Bush, Jonathan Bush, Kinley Cain, JoZachary Canty, Ellie Carlisle, Blaize Chaudron, Samuel Clark, McKenna Clay, Isaiah Combs, Sarah Cooksey, Cooper Cornett, Carson Covington, Riley Crawford, Merrick Crocker, Daniel Davis, Josiah Davis, Jessie Dearman, Parker Dickinson, Madison Dixon, David Dunlap, Rylee Dunlap, Jonathan Ford, Kennedy Franklin, Anne-Leigh Freeman, Levi Freeman, Paxton George, Jordan Gowdy, Ty Graeter, Alexander Graham, Anna Grayson, Haley Greenlee, Tyler Greenlee, Kary Grice, Kennedy Grice, Alexis Haguewood, Alexis Hamilton, Cade Harbour, Luke Hay, Madison Hayes, Emma Hopkins, Noelle Howell, Abigail Hudnell, Anna Kate Humphries, Freedom Hutchinson, Briceley Jackson, Candace Jenkins, McKenzie Junkins, Cade Kennedy, Nicholas Kinney, Jaydon Kirkland, Gunter Knapp, Tybresha Lewis
Elizabeth Maxey, Madison McCary, Macy McCharen, Robert McCharen, Sarah McCoy, Alice McCracken, Jasmyne McDonald, Jacob McNeill, Javaion Merrell, Alayna Mixon, Jesse Mixon, Kennedy Monroe, Keleigh Moore, Lane Moore, Thomas Murr, Jacob Nicholas, Laney Odom, Sadie Odom, Courtney Parker, Jackson Parker, Jorgen Pedersen, Seth Phelps, Asalyn Pounders, Mia Powe, Nicholas Prince, Jackie Pruett-Lewis, Anna-Leigh Purvis, Altonio Ratcliff, Josie Reid, Natalie Ries, Mackenzie Robinson, Shelia Rouleau, Abigail Sanders, Arlyn Sanders, Alyssa Savell, Morgan Schaefer, Clayton Schickel, Skylar Scott, Ainsley Sharp, Cade Sharron, Micah Shepherd, Alexa Shirley, Jayla Simon-Allen, Raven Sims, Carley Sistrunk, Brooklee Smith, Christian Smith, Mary Smith, Nathan Smith, Owen Smith, Kayla Stewart, Samuel Swanner, Ember Temple, William Temple, Abbie Thornton, Copeland Tillery, Jolee Todd, David Vick, Zach Walker, Mary Wansley, Tea Webb, Josie Wiggins, Dylan Williams, Kacey Williams, Landon Williams, Lane Williams, Selena Williams, Mason Willis, Katelyn Wilson, Emma Winstead, William Withers, Kolton Woodall, Mckensi Wright
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