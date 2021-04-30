West Lauderdale High School
All A’s
Gray Alexander, Thomas Alford, Leliana Alvarado, Michael Anderson, Brianna Anthony, Ali Grace Applebee, Griffin Atkinson, Ella Kate Autry, Aaron Banks, Ethan Bassett, Hunter Blansett, Katherine Bounds, Lauren Boutwell, Matthew Bowling, Raegan Brady, Evan Grace Branstetter, Dylan Brown, Jalen Brown, Jayden Brown, Kaylee Brown, Kendrell Brown, Brooks Buchanan, Gracie Bunyard, Jackson Bunyard, Grant Butler, Julia Butler, Aniya Buxton, Erin Bynum, Breelyn Cain, Jett Calvert, Destiny Chisolm, Camryn Church, Willyum Clinton, Sumayah Cole, Sara Collier, Caleb Collins, Savannah Cooksey, Lanie Crawford, Emma Cruse, Madeliene Cruise, Zahria Davis, Daniel Deaton, Ashlynn Decker, Joshua Deweese, Haylee Dial, Robert Dodd, Mallanye Dozier, Kerri Dufour, Lanna Duke, Hailey Duque, Logan Duque, Andrew Eakes, Joshua Eakes, Bradon Epting, Colby Epting, Allie Ethridge, Matthew Ethridge, Colin Everett, Sydney Everett, Chance Evins, Harley Fletcher, Cade Germany, Andrea Godwin, Brett Gordon, Levi Graeter, Cannon Graham, Lyla Graham, Emily Guin, Isabelle Halley, Alena Harden, Brinley Harden, Jalen Harden, Alexys Harmon, Kaylee Harrison, Jaxon Hatcher, Peyton Henderson, Ian Herrington, Peyton Herrington, Laighton Higginbotham, Aiden Hill, Kayla Horton, Bailey House, Cohen Hurst, Gabrielle Hutchinson, Matthew Jackson, Leighton Jenkins, Leeds Jenkins, Addison Keene, Jacob Kinard, Kennedy Koehn, Jackson Lafferty, Katie Lank, Nicholas Lewis, Mallory Lewis, Cooper Luke, Anslee Mason, Makagan Massingill, McKinley Maxwell, Miles McAlister, Hailey McCarter, Mason McCary, Allison McCoy, Jenna McCoy, Sadie McCoy, Brittney McDaniel, Emma McNeill, Connor McOlgan, Kayleigh McQuarters, Brendan Meachum, Kathryn Miles, Mariah Miller, Luke Mitchell, William Mitchell, Ethan Moore, Hunter Moore, Logan Morgan, Isabelle Morrison, Ella Morse, Madison Mosley, Jenna Motley, Carsyn Mott, Nathan Mott, Gloriana Myers, Chandler Nutter, Sean Odom, Macy Oliver, Adrian Page Jr., Olivia Palmer, Heather Papizan, Cameron Plowman, Ray Pulver, Josh Randall, Elijah Rank, Micah Reed, Harley Reid, Cateland Rickles, Shelby Rickles, Shelby Robison, Jacob Rodgers, Jalen Rose, Hanna Russell, Joseph Rosenbaum, Hannah Russell, Isabella Sanders, Adisyn Sharp, Katie Shields,Elizabeth Shirley, Owen Shirley, Anna Kathryn Shows, Grace Shows, Lillian Kate Simpson, Gab Skinner, Jaycee Sloan, Carson Smith, Jacob Smith, Libby Smith, Tanner Smith, Emily Snodgrass, Nazli Staten, Noah Stephens, Sydney Stokes, Nadia Stout, Jacob Sullivan, Karlee Sullivan, James Taylor, Rylee Taylor, Aaron Teffeteller, Isabella Temple, Peyton Thomas, Isabella Townsend, Rhys Turner, Lillian Vincent, John David Voss, Carter Walton , Katie Walton, Nickolas Walton, Gabriel Ward, Gracie Weatherford, Olivia Wheat, Caitlin Whitney, Cole Wilkerson, Christopher Williams, Hayden Williams, Jackson Williams, Sommer Williams, Ty Williams, Hannah Williamson, Andrew Willis, Kamryn Willoughby, Alyse Wilson, Lana Woodall, Kathryn Wooten, Kayla Wooten, Josie Yoskovich
All A’s and B’s
Hayes Abdella, William Allen, Regan Andrews, Taylor Ashford, Maddox Atkinson, Karen Balderas, Katelyn Barham, Tyler Baskin, Eli Bates, Ivan Betancourt, Jean Betancourt, McKinley Bickham, Colton Bohl, Julie Booth, Matthew Boswell, Marcus Boyd, Gavin Broome, Joslyn-Tucker Broome, Brayden Brown, Breana Brown, Maggie Bush, Jonathan Bush, Kinley Cain, JoZachary Canty, Ellie Carlisle, Blaize Chaudron, Samuel Clark, McKenna Clay, Isaiah Combs, Sarah Cooksey, Cooper Cornett, Carson Covington, Riley Crawford, Merrick Crocker, Daniel Davis, Josiah Davis, Jessie Dearman, Parker Dickinson, Madison Dixon, David Dunlap, Rylee Dunlap, Jonathan Ford, Kennedy Franklin, Anne-Leigh Freeman, Levi Freeman, Paxton George, Jordan Gowdy, Ty Graeter, Alexander Graham, Anna Grayson, Haley Greenlee, Tyler Greenlee, Kary Grice, Kennedy Grice, Alexis Haguewood, Alexis Hamilton, Cade Harbour, Luke Hay, Madison Hayes, Emma Hopkins, Noelle Howell, Abigail Hudnell, Anna Kate Humphries, Freedom Hutchinson, Briceley Jackson, Candace Jenkins, McKenzie Junkins, Cade Kennedy, Nicholas Kinney, Jaydon Kirkland, Gunter Knapp, Tybresha Lewis, Elizabeth Maxey, Madison McCary, Macy McCharen, Robert McCharen, Sarah McCoy, Alice McCracken, Jasmyne McDonald, Jacob McNeill, Javaion Merrell, Alayna Mixon, Jesse Mixon, Kennedy Monroe, Keleigh Moore, Lane Moore, Thomas Murr, Jacob Nicholas, Laney Odom, Sadie Odom, Courtney Parker, Jackson Parker, Jorgen Pedersen, Seth Phelps, Asalyn Pounders, Mia Powe, Nicholas Prince, Jackie Pruett-Lewis, Anna-Leigh Purvis, Altonio Ratcliff, Josie Reid, Natalie Ries, Mackenzie Robinson, Shelia Rouleau, Abigail Sanders, Arlyn Sanders, Alyssa Savell, Morgan Schaefer, Clayton Schickel, Skylar Scott, Ainsley Sharp, Cade Sharron, Micah Shepherd, Alexa Shirley, Jayla Simon-Allen, Raven Sims, Carley Sistrunk, Brooklee Smith, Christian Smith, Mary Smith, Nathan Smith, Owen Smith, Kayla Stewart, Samuel Swanner, Ember Temple, William Temple, Abbie Thornton, Copeland Tillery, Jolee Todd, David Vick, Zach Walker, Mary Wansley, Tea Webb, Josie Wiggins, Dylan Williams, Kacey Williams, Landon Williams, Lane Williams, Selena Williams, Mason Willis, Katelyn Wilson, Emma Winstead, William Withers, Kolton Woodall, Mckensi Wright
Clarkdale
Elementary School
High Honors
Second Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Julietta Grace Freeman, Abigail Renee Hull, Payton Leigh Ivy, Olivia Ann Kelly, Savannah Marie Mabry, Breanna Evelyn McMullen, Kinsley Jane Meador, Siyrina Elysabeth Relinski, Rylin Evan Ricks, Rebecca Claire Threatt, Alaya Mae Vanderburg, Jude Maxwell Watson, Olivia Collins Webb, Chloe Paige Woodall, Carter Brynn Worley
Third Grade: Axel Lane Coleman, Micah James Culpepper, Cooper Lee Dean, Jacob McGowan Dyess, Avery Lynn Foreman, Mary Michael Elise Gibson, Owen Larson Gibson, Braelyn Makenzi Harper, Zane Myles McMinn, Colston Anders Nicklas, Matty Lynn Raines, Michael Jace Slayton, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fourth Grade: Sophie Kayte Boles, Jhett Channing Clark, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Mallory Ann Etheridge, Cameron Jarek Inshetski, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Avery Katelyn Partridge, Forrest Robert Robinson, Halle Bree Rockette, Haylee Briell Thompson, Grayson Reid Vandewalker, Allie Marie Wilkinson
Fifth Grade: Elijah Jude Culpepper, Sophia Grace Culpepper, Conner Layne Fortin, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, Sanaa Johnson, Robert Wesley Lewis, Kaden Ryder Lockley, James Tripp Moffett, James Lucas Moore, Bearon Tyde Nicklas, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley, Carson Daniel Smith, Annaleigh Kate Stokes
Sixth Grade: Asher Jeffery Boles, Japhia M Cook, Nevaeh Hope Gilmer, Madison Leanne Harbour, Alissa Rose Hull, Laci Grace Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Weston Taylor Meyer, Justin Kyler Mosley, Ainsley Klaire Partridge, Jenna Lynn Poppy, Aidan Asher Rich, Summer Elizabeth Rios, Addison Leigh Tew
Honor Roll
Second Grade: Paxton Cole Allen, Cameryn Wright Coghlan, Maddox Gray Fason, Mason James Fields, Cooper Freeman, Carson Jax Friend, Declan Jase Hover, Paisleigh Grace Milstead, Smith Dillon Moffett, Parker Lee Najera, Curtis Ray Price, T’Naiyah Rayunna Lashae Ransom, Reagan Michael Rigdon, James Ledger Robinson, Ryley Jordan Robinson, Maycee Elizabeth Scott, Carlyn Elysse Scruggs, Hayden Mackenzie Vandewalker, Leonardo Villegas, Kevin Jax Weir, Timothy Jacob Weir, Titus Allan White
Third Grade: Skyla Rose Barnett, Liam Jackson Beck, Stuti Ankur Desai, Canton Douglas Ellis, Austin Kyle Granieri, Zoey Adalyn Hinson, Matthew Nicholas Hull, Matthew Wendell Jenkins, Tristan Lynn Linton, John Braxton Mann, Lynlee Addisyn Minchew, Eli Richard Moffett, Brody Alan Mosley, Allison Claire Mowery, Aaliya Brimal Patel, Joshua Jeffrey Prather, Brooklynn Renae Read, Holden Daniel Robertson, Lily Grace Shirley, Ansley Faith Skaggs, Brooklyn Jenelle Smith, Harper Jack Stacey, Destanie Deann Stewart, Zoey Elizabeth Walker
Fourth Grade: Ryleigh Grace Bates, Levi Morgan Boatner, Elijah Gunnar Boggs, Kayden Lee Boutwell, Brailey Michelle Boykin, Sarah Janice Brooks, Ethan Gage Brunelle, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Robert Layke Harmon, Gebari Luther Howard, Christopher Weston Keith, Caden Luke Mathis, Grant Parker Mathis, Ace Wade McDill, Daniel O’Brian Newell, Kayaan Bhavik Patel, Carson Vaughn Price, Ryder Beeman Ricks, Jude Christopher Saylor, Funsha Romond Strahan, Malik Jordan Vanderburg,
Fifth Grade: Neilla Rain Marie Barnett, Addy Lynn Castle, Gavan Lynn Clearman, Colby Wade Coghlan, Isabella Merle Cooper, Madison Grace Crenshaw, Ayden Scott Doherty, Hadley Dunn Ellis, Hannah Elizabeth Frazier, Hollyn Camille Gibson, Kyler Mason Goforth, Nevaeh Edi Faylene Grady, Leland Harris Jr, Brayden Lee Heiser, Sydney Klare Hoffer, Peyton Ainsley Jordan, Kylie Joanae McGarity, Molly Corbitt Miles, Addison Hart Mosley, Addison Blake Rich, Jacob Paul Rutledge, Alexion Jayde Sims, Jackson Phillip Skinner, Jayden Lamar Skinner, Jessamyn Raina Woodall
Sixth Grade: Keeleigh Rayann Allen, Everette Kaiden Clagg, Silas Alexander Crouch, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Cloey Elizabeth Davis, Gracie Lynn Fields, Tyler Clayton Ford, Andrew Brock Frazier, Christopher Gage Freeman, Colby Joseph Friend, Anna Jane Gibson, Kaleb Shelby Hatten, Frank Xavier Hyde, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Magnolia Mae Lauderdale, Jacob Zane Lee, Kellylynne Elizabeth Long, Alyssa Lynn McDill, Jaxson Dean McRee, Matthew Garrett Merchant, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Katelin Elizabeth Owen, Johnathon Jaxson Palmer, Zoi Jane Rash, Allison Taylor-Grace Ricks, Cameron Diane Shelby, Kaitlyn Deanna Simmons, Gunnar Weston Stevens
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Kynlie Rose Boles, Savannah Claire Castle, Hayden Joseph Clark, Georgia Lynn Clarke, Jase Archie Clearman, Jayson Antonio Dale, Taylor Marie Dean, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Preslee Claire Griffin, Taylor Davis Ivey, Kalynn Olivia Jackson, Rivers Addison Jay, Jonathan Brett Keith, Addison Isabella Mathis, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Thomas Sidney Saylor, Brogan Thaxton Skelton
Eighth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Gracie Elizabeth Boman, Jodi Lynn Etheridge, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Paisley Jaden Ivey, McKenzie Danielle Lundy, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Haley Nicole Reynolds, Aaron Joseph Rios, Cohen Blake Suttles, Anyston Nicole Vance, Zeah Rene’ Wilson
Ninth Grade: John Barry Boldin, Carrie Brooks Campbell, Madison Elizabeth Culpepper, Emma Claire Freeman, Madelyn Brooke Gibson, Makayla Brooke Hopkins, Rory Alexandra Ellen Hyde, Noah Aaron Littleton, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Gavin Thomas Reynolds, Cameron Isaiah Rios, Michael Caden Street, Kennedy Bree Strickland, Allie Ruth Wyman
10th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Kaleb Lee Clark, Alexis Eryn Conklin, Calvin Lamar Culpepper, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, Allison Paige Harrison, Kamryn Harrell Isom, Lauryl Madison Joyner, Madison Len Kemble, Avery Caroline Knowles, Brianna Leigh Moore, Landon Cole Nixon, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Stephany Reyes, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas
11th Grade: Dylan Michael Allen, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Toby Alexander Biddles, Cole Brendon Davidson, Chloe Eve Davis, Catherine Elizabeth Freeman, Alyson Leigh Jadzinski, Daniel Wayne Johnson, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Karly Brooke Owen, Raylee Brooke Pickard, Logan Tyler Quigley, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross
12th Grade: James Conner Alsobrooks, Nicholas Blane Crouch, Amber Kathryn Fant, Austin Wayne Freeman, William Cole Gardner, Jessica Keely Harrison, Anna Grace Johnston, Donovan Wayne Knight, Carter Alexander Knowles, Phillip Andrew Priester, Brendan Nicholas Robinson, Wray Wilson Watkins
Honor Roll
Seventh Grade: Brooklynn Sky Anderson, Zoey Claire Caldwell, Luke Ezekiel Cook, Cameron Josiah Crowell, Dustin Cade Culpepper, Kaela Elizabeth Edmonds, Landon Allen Ivey, Andrew Leake Johnson, Anna Lee Johnson, Bryson Cole McCallister, Abby Grace McCary, Abigail Grace Mowery, Joshua Luke Nause, Lauren Mackenzie Parten, Skye Marie Payne, Devin Tyler Rose, Madylen Brieann Scruggs, Harley Alana Smyth, Preslie Nichole Taylor, Taylor Elizabeth Thomas, Katie Avaree Tyson, Zoey Leeann Waddell, Jackson Daniel Watson, Briley Jade Whitaker, Audra Mae Yoder
Eighth Grade: Thomas Kason Albritton, Ashlyn Breann Apperson, Emma Ann Bearden, Haylee Claire Culpepper, Brookly Nicole Davis, Karter Winstead Isom, Jaxson Law Joyner, Michaela Ann Mayerhoff, Mallory Kate Meadows, Wyatt Jude Pickard, Taylor Alexis Read, Theresa Marie Runyon, Berta Mccaye Soules
Ninth Grade: Ladonya Lavon Adams, James Asher Alsobrooks, Baleigh Tariah Barnes, Austin Thomas Bucurel, Kalli Elizabeth Carrillo, Elisa S Cook, Janet Mechell Eckman, Mary Catherine Harris, Dylan Dewayne Mann, Tyler Gage Mann, Nikia Essence Martin, Micaleb Dewayne Matthews, Palmer Alexander Rigdon, Presley Alyse Rigdon, Havyn Haze Riser, Daisy Marie Thompson, Adilyn Grace Way
10th Grade: Landon Chadwick Belk, Emme Leigh Boman, Drake Johnson Collum, Eli James Collum, Logan Matthew Cook, Da’Niya Jha’Nee Crowell, Katelyn Brooke Dewitt, John Gavin Farmer, Keeton Bryce Garrett, John Luke Goodson, Michael Ian Graham, Ava Claire Hayes, Miles Price Hester, Timothy Cade Hopkins, Allie Elizabeth Lundy, Noah Lee Martin, Maan Bhavik Patel, Jamie Lee Reynolds, James Clayton Walker, Parker Lee Webb
11th Grade: Aiden Hawk Allen, Avery James Anders, Anabelle Mae Anderson, Spencer Leon Baggett, Olivia Blu’ Booker, Cora Leigh Bucurel, Katherine Cerda Marin, Evan Walker Gant, Logan Hardy Holladay, Gregory Mason Horne, Hayleigh Nicole Irby, Lawrence Cooper Johnson, Kayla Ann Joiner, Zachary Colt Lester, Madeline Paige McIlwain, Duke Wilson Moore, Abigail Marie Naiman, David Lowry Randall, Zachary Paul Rutledge, Kenleigh Rae Slayton, Sophia Dawn Smith, Harley Sadale Strickland, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Lauryn Elizabeth Waddell, Christian Joseph David Warren, Preston Scott Webb, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams, Lauren Elizabeth Wooldridge
12th Grade: Karlee Raye Clark, Mary Ashley Culpepper, Ean Lamar Fisher, Haley Michelle Freeman, Margaret Ryleigh Freeman, Zoie Rene Graham, Jaime Lauren Harrison, Justin Blake Hopkins, Katherine Jade Johnston, Jacob Daniel Jones, Lauren Elizabeth Lewis, Gavin Allen Moffett, Trinity Aiyana Nash, Sharon Scarlet Pech, Isabella Layne Pickard, Ashley Brooke Robinson, Braeden Melissa Smith, James Coleman Todd, Garrett Michael Wakefield, Natalie Hope Wakefield, William Caleb White, Laikyn Elizabeth Wilson, Ethan James Wooldridge, Kayleigh Ann Wright
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