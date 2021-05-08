Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Kynlie Rose Boles, Savannah Claire Castle, Hayden Joseph Clark, Georgia Lynn Clarke, Jase Archie Clearman, Jayson Antonio Dale, Taylor Marie Dean, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Preslee Claire Griffin, Taylor Davis Ivey, Kalynn Olivia Jackson, Rivers Addison Jay, Jonathan Brett Keith, Addison Isabella Mathis, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Thomas Sidney Saylor, Brogan Thaxton Skelton
Eighth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Gracie Elizabeth Boman, Jodi Lynn Etheridge, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Paisley Jaden Ivey, McKenzie Danielle Lundy, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Haley Nicole Reynolds, Aaron Joseph Rios, Cohen Blake Suttles, Anyston Nicole Vance, Zeah Rene’ Wilson
Ninth Grade: John Barry Boldin, Carrie Brooks Campbell, Madison Elizabeth Culpepper, Emma Claire Freeman, Madelyn Brooke Gibson, Makayla Brooke Hopkins, Rory Alexandra Ellen Hyde, Noah Aaron Littleton, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Gavin Thomas Reynolds, Cameron Isaiah Rios, Michael Caden Street, Kennedy Bree Strickland, Allie Ruth Wyman
10th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Kaleb Lee Clark, Alexis Eryn Conklin, Calvin Lamar Culpepper, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, Allison Paige Harrison, Kamryn Harrell Isom, Lauryl Madison Joyner, Madison Len Kemble, Avery Caroline Knowles, Brianna Leigh Moore, Landon Cole Nixon, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Stephany Reyes, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas
11th Grade: Dylan Michael Allen, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Toby Alexander Biddles, Cole Brendon Davidson, Chloe Eve Davis, Catherine Elizabeth Freeman, Alyson Leigh Jadzinski, Daniel Wayne Johnson, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Karly Brooke Owen, Raylee Brooke Pickard, Logan Tyler Quigley, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross
12th Grade: James Conner Alsobrooks, Nicholas Blane Crouch, Amber Kathryn Fant, Austin Wayne Freeman, William Cole Gardner, Jessica Keely Harrison, Anna Grace Johnston, Donovan Wayne Knight, Carter Alexander Knowles, Phillip Andrew Priester, Brendan Nicholas Robinson, Wray Wilson Watkins
Honor Roll
Seventh Grade: Brooklynn Sky Anderson, Zoey Claire Caldwell, Luke Ezekiel Cook, Cameron Josiah Crowell, Dustin Cade Culpepper, Kaela Elizabeth Edmonds, Landon Allen Ivey, Andrew Leake Johnson, Anna Lee Johnson, Bryson Cole McCallister, Abby Grace McCary, Abigail Grace Mowery, Joshua Luke Nause, Lauren Mackenzie Parten, Skye Marie Payne, Devin Tyler Rose, Madylen Brieann Scruggs, Harley Alana Smyth, Preslie Nichole Taylor, Taylor Elizabeth Thomas, Katie Avaree Tyson, Zoey Leeann Waddell, Jackson Daniel Watson, Briley Jade Whitaker, Audra Mae Yoder
Eighth Grade: Thomas Kason Albritton, Ashlyn Breann Apperson, Emma Ann Bearden, Haylee Claire Culpepper, Brookly Nicole Davis, Karter Winstead Isom, Jaxson Law Joyner, Michaela Ann Mayerhoff, Mallory Kate Meadows, Wyatt Jude Pickard, Taylor Alexis Read, Theresa Marie Runyon, Berta Mccaye Soules
Ninth Grade: Ladonya Lavon Adams, James Asher Alsobrooks, Baleigh Tariah Barnes, Austin Thomas Bucurel, Kalli Elizabeth Carrillo, Elisa S Cook, Janet Mechell Eckman, Mary Catherine Harris, Dylan Dewayne Mann, Tyler Gage Mann, Nikia Essence Martin, Micaleb Dewayne Matthews, Palmer Alexander Rigdon, Presley Alyse Rigdon, Havyn Haze Riser, Daisy Marie Thompson, Adilyn Grace Way
10th Grade: Landon Chadwick Belk, Emme Leigh Boman, Drake Johnson Collum, Eli James Collum, Logan Matthew Cook, Da’Niya Jha’Nee Crowell, Katelyn Brooke Dewitt, John Gavin Farmer, Keeton Bryce Garrett, John Luke Goodson, Michael Ian Graham, Ava Claire Hayes, Miles Price Hester, Timothy Cade Hopkins, Allie Elizabeth Lundy, Noah Lee Martin, Maan Bhavik Patel, Jamie Lee Reynolds, James Clayton Walker, Parker Lee Webb
11th Grade: Aiden Hawk Allen, Avery James Anders, Anabelle Mae Anderson, Spencer Leon Baggett, Olivia Blu’ Booker, Cora Leigh Bucurel, Katherine Cerda Marin, Evan Walker Gant, Logan Hardy Holladay, Gregory Mason Horne, Hayleigh Nicole Irby, Lawrence Cooper Johnson, Kayla Ann Joiner, Zachary Colt Lester, Madeline Paige McIlwain, Duke Wilson Moore, Abigail Marie Naiman, David Lowry Randall, Zachary Paul Rutledge, Kenleigh Rae Slayton, Sophia Dawn Smith, Harley Sadale Strickland, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Lauryn Elizabeth Waddell, Christian Joseph David Warren, Preston Scott Webb, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams, Lauren Elizabeth Wooldridge
12th Grade: Karlee Raye Clark, Mary Ashley Culpepper, Ean Lamar Fisher, Haley Michelle Freeman, Margaret Ryleigh Freeman, Zoie Rene Graham, Jaime Lauren Harrison, Justin Blake Hopkins, Katherine Jade Johnston, Jacob Daniel Jones, Lauren Elizabeth Lewis, Gavin Allen Moffett, Trinity Aiyana Nash, Sharon Scarlet Pech, Isabella Layne Pickard, Ashley Brooke Robinson, Braeden Melissa Smith, James Coleman Todd, Garrett Michael Wakefield, Natalie Hope Wakefield, William Caleb White, Laikyn Elizabeth Wilson, Ethan James Wooldridge, Kayleigh Ann Wright
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