St. Patrick School
Principal’s List
Halle Smith, Aiden Palmer, Joseph Donkor, Jackson Spitzkeit, Katelyn Angermann, Helena Rutledge, Brandon Prather, Audrey Lee, Chelsea Allen, Alana Frias, Collin Angermann, Kennedy Frost, Noah McCaffrey, Emmanuel Donkor, Elizabeth Crudup
'A' Honor Roll
Tyler Williams, Scarlett Cayer, Bryson Walk, Myla Locke, Laney Palmer, Charli Robin
Honor Roll
Ayden Everington, Jeremiah Mari, Danielle Bridges, Gregory Henderson, Ellis Farmer, Bryson Jackson
Northeast High School
All A’s
Abdurahman Alsadi, Trinity Anderson, Christopher Applegate, Alondra Arreola-Espino, Abdias Arreola-Espino, Ashlan Ballard, Caitlyn Batchelor, Brianna Beamon, Ashlyn Boswell, Chistiarya Boyd, LaTayjai Boyd, Hannah Boyette, Marissa Bradley, Bree Bridges, Tamiyah Bridges, Lake Brooks, Gabrielle Brown, Damon Brown, Zymia Brown, Mitchell Butler, JaMiyah Campbell, Spencer Catlett, Karyiah Clemons, Gabriel Creekmoore, Scarlet Cunningham, Lauren Jade Dancy, Taylar Darden, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Wayland Dawkins, Michelle Diep, Skylar Earnhart, Cameron Ezell, James Ezell, Kaitlyn Foreman, Eber Germany, Kymberly Goad, Chloe Godwin, Tamara Goines, Carlos Gomez-Reyes, Audrianna Green, Kaliegh Griffith, Kianna Hare, Diamond Harris, Mardarius Harrison, James Hernandez, Tyson Holcomb, Eli Hollingsworth, Asia Hopson, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Daylon Horton, Michael Houston, Caliyah Hubbard, DeAundre Hunter, Elisha Hurst, Haley Hutchinson, Macey Irby, Lashundra Jennings, Kennedi Jimison, Ken Darius Keaton, Jada Kendricks, Veshal Konnar, Sara Lacy, Kyla Lard, Blane Leister, Nakya Loyd, Maci Manning, Tamorrea Marsh, Ruthie Maxfield, Omarion McCann, Jake McElroy, Jordan McKee, Blake McRae, Angel Miller, Diedrich Miller, Madison Miller, William Moffett, Carley Monsour, Jasmine Moore, Connor Moorehead, Cameron Neal, Trinity Nguyen, Sarihia Nolan, Cailen Nolen, Jeannie Null, Meg Null, Mia Null, Suha Obeid, Youness Obeid, Abdulhalim Obid, Patrick Perry, Zora Prater, Diondre Pugh, Tanner Richardson, Elizabeth Robbins, Raijana Rogers, Jasmine Rush, Shayne Schaefer, Joe Sharp, Bethany Sciple, Julia Smith, Brandyn Stubbs, Lani Taylor, Abri Thomas, Braylen Tingle, Aridavidya Turner, Antonio Valdez, Jamirah Vaughn, AJ Walker, Britney Wells, Kaileigh Whittington, Sophia Williams, Sierra Woods-Lambert, Alayham Zaidan
All A’s and B’s
Yusif Abdullah, William Ainsworth, Furas Al-Awdi, Eboni Alford, Aaliyah Altman, Zy’Breun Amerson, Immanuel Anderson, Paden Avera, Xavier Ayala, Jamarius Barnes, Anne-Elise Baty, Bradley Baylor, Bryce Benamon, Jordan Benamon, Matilyn Blakwell, Karsyn Boston, Courtney Bourrage, E’Morrie Boyd, Joshua Boyd, Addison Boyette, Kristen Brassfield, Cody Britt, Cole Brooks, Jace Brown, Markquayla Brown, Mikyla Bryant, Logan Campbell, Jeremiah, Nehemiah Clark, Kendall Clay, Derek Clayton, Mya Cole, Zion Cole, Gemira Colvin, Kierstin CCoapleeblaCnudl,len, Camille Cunningham, Savannah Cunningham, Mason Doxey, Ivan Drummond, Lauren Dupont, Lylah Eason, Kionna Edwards, Jazmin Escovar Hernandez, Marco Espino, Elijah Garvin, Anthony Gordon II, Landon Gortney, Malcolm Gowdy, Travis Green, Kyley Griffith, Parker Griffith, Chance Guisgond, Jada Hall, Artayvion Hampton, Barbacious Hampton Martaisha Hampton, Brittany Harper, Samantha Harris, Olivia Hawkins, Lexie Henderson, Jayla Henry, Michael Hernandez-Escovar, Amari Hopson, Annessa Hopson, Temayah Hopson, Kaitlyn Houston, Natalia Hughes, Luke Ishee, Ashley Jackson, Emily Jackson, Ja Michael Jackson, Brianna Jemison, Tahjae Johnigan, Dontae Johnson, Joscelyn Johnson, Gabriel Joles, Ayona Jones, Danielle Jones, Haylee Joyner, Zachary Lard, Tyler Lofton, Kiara Malone, Lyric Marshall, Ashton Martin, Allyn McCary, Andrew McCary, Bryan McClinton, Nicholas McCoy, Michaela McDonald, Trevor McGlothin, Mar’kayla McNiel, Tanner Miley, Gabriel Mohammed, Jerremy Moore, Madison Moore, Antonio Morgan, Trey Murphy, Daulton Nelson, Taylor Nguyen, La’Nesha O’Field, Wallace O’Field, Candace Parks, Charity Parks, Karlee Pierce, La’Tia Powe, Dasia Randolph, Gavin Ricks, Kendall Roberts, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Kiia Rush, Carmen Scarbrough, Maecy Scribner, Riley Sheppard, Aaron Shortridge, Caden Simmons, Jimmie Smith, Isom Smith, Mya Spears, Mary Margaret Stevens, Brendan Stevens, Kaylee Stubbs, Isabella Susunaga, Laterica Thames, Caitlin Thomas, Labresha Thompson, Hagen Turner, Joslyn Turner, Brianna Vega, Reagan Walker, Dontray Walker, Damiyana Wallace, Averie Warren, Kayla Watson, Laquandria Welch, Harley White, Lindy Williams, Joseph Winfield, Nataly Woodlee, Jordan Wright
West Lauderdale Elementary
All A’s
Jaxon Cooper Adkins, Atlie Lane Alexander, Alyssa Marie Allen, Kaitlyn Grace Bearden, Dawson Beesley, Charlotte Belvin, Barrett Bredow, Colton Rhodes Brown, Sadie Kathryn Clay, Carley Brooke Combs, Morgan Annabelle Copeland, Alexis Kate Crawford, Sawyer Riley Dail, Jayden Bryce Dixon, Lindsay Nichole Doss, Vivian Leigh Dowling, Sadie Gayle Fairchild, Brian O’Neal Fairley, Paxton Neil Forest, Jace Levi Fortenberry, Emma Ree Ann Grabmiller, Anna Claire Grace, Riley Urijah Grady, Kylie Leann Graham, Janelle Alyssa Graybill, Madison Faith Guin, Ella Grace Hale, Joe Wesley Haskins, Ollie Ann Holcomb, Ally Grace Holley, Eden Hope Hopkins, Savannah Grace Knight, Vincent Shane Long, Nathan Wayne Love, Albert Micah Mabry, Bryson Jace Manis, Lauren Elizabeth Massey, Barbara Adrienne Mattingly, John Miles Mayatt,Brynlee Glo McAlister, Weston Hayes McCarty, Selena Lynn McDonald, Sydney Necole McFadden, Rylan Jade McIlwain, Joseph Anthony Mercado, Isaac Anthony Mitchell, Aven Joyce Molony, Annalexa Sharon Moore, John Colton Moore, Campten Alexander Moorehead, Jonathan Riley Moorehead, James Kutter Mosley, Gavin Lamar Newell, Paisley Dawn Norris, Nora Ann Peterson, Landi Jo Pogue, Livie Brynn Raulerson, Olivia Grace Reid, Gunner Gray Rigdon, Elijah Kyle Robinson, Stephen Mitchell Rogers, Crimson Rene’e Rowell, Noah Lowry Rush, Lyda Kate Scarbrough, Evan Jay Schickel, Brady Tillman Scott, Cooper William Shows, Paxton Paisley Simmons, Tipton Kennedy Simpson, Beckham Ryan Smith, Gunner Bryant Smith, Adalyn Paige Snider, Adalyn BrookeSpence, Mackenzie Lee Stevenson, Aven Carol Stringer, Christopher Tyler Thompson, Kennedy Alliyah Thompson, River Easton Thompson, Aiden James Ulmer, Judah Vanhorn, Joel Deakon Vick,Kaitlyn Leslie Walker, Jackson Grant Ward, Kase Benjamin Ward, Amelia Irene Watson, Isabella Marie Watson, Melanie Marie Watt, Addison Rae Welch, Julia Ralynn White, James Daniel Wildman, Taylor Sophia Wilhelm, Satchel Windham, Sawyer Jackson Young, Nicholas Anthony Zingler
All A’s & B’s
Alex Rocco Aguilar-Malvaez, Cooper Reese Allen, Belen-Rae Elizabeth Altman, Charles Andrew Anthony, Aubree Taylor Barton, Tyler Joseph Beiter, Gavin Scott Bennett, Eli Alden Berg, Sophie Marie Booker, Jenna Ann Boutwell, Peyton Alissa Bradley, Tatum Karoline Branstetter, Kristen Alline Michele Budd, Jolee Reese Bunyard, David Noah Burrell, Ruby Ann Burrell, Hayes Rainer Campbell, Evelyn Amelia Carll, Cannon Cole Carpenter, Avery Claire Chancellor, Tristan Donovan Clark, Jacob Haze Clarke, Julian Jose Contreras, Greyson Cale Cornish, Stephen Cass Crawford, Willow Rose Culpepper, Nicholas Brian Davidson, Aubrey Claire Davis, Brysen Layne Dees, Isabella Abrielle Demers, Mckayla Nicole Dickinson, Christopher Michael Doss Jr, Isabella Lightsey Duncan, Tamarien Dunn, Anessa Jacqueline Eskew, John Easton Evans, Ruby Kate Fairchild, Kaylee Brooke Flake, Blaine Luke Fortenberry, Sara Kate Frichter, Bryce William Gamblin, Zoey Danielle Gardner, Gibson Stewart Gist, Griffin Kyle Gist, Margaret Faye Graham, William Alexander Hall, Kourtney Corian Haralson, Maddon Luke Harbour, Reed Phillip Harden, Marilynn Blaise Hathorn, Jaxon Mercer Hedgepeth, Hailey Jewel Ita Hill, Elly Joy Hopkins, Ethan Charles Howse, Wyatt Allen Hudson, Kristof Huysamen, Dacey Allene Johnson, Tye Miguel Johnson, Ryatt Joseph Jones, Colton Mack Kinard, Emily Lauren Land, Tristan Zachary Land, Aiden Chrystopher Landers, Taylin Faye Landrum, Lindsey Morgan Leake, Dylan Andrew Lee, Kaycee Ann Lewis, Addison Grey Lucky, Greenly Kaye Manasco, Catherine Naomi Mattingly, Hayden Noelle Miller, Jordan Gabriel Moore, Logan Daniel Mowdy, Cohen Reed Murray, Madilyn Claire Nance, Ryliee Ann Newman, Larry Wayne Osborne Jr.,Chloe Gracelynn Parker, Eli Anthony Patrick, Isabelle Jade Perez, Marley Marie Pickett, Kinsley Vivian Pinson, Bryan Reece Pogue, Azhireon Nyi’quez Portis, Leyton Trent Posey, Sawyer Brooks Pounders, Emmaline Kate Puckett, Guy Winston Rawson, Palin Abree Reed, Nolon James Richardson, Cason Lukas Robinson, Cooper David Robinson, Sara Grace Robison, Payton Shelby Schnoor, Grayson Eli Segovia, Florence Lakely Selph, Dakota Rayne Sherman, William Holden Sherman, Abigail Faith Shirley, Avery-Blake Martin Shirley, Addison Raye Shows, Weston Ryan Singley, Jonathan Alexander Skinner, Alexander Dale Smith, Dawson Carter Smith, Gavin Max Smith, Graham Matthew Smith, Zachary Paxton Smith, Madison Josephine Spann,Hunter Lane Stallings, Isabella Kay Swanner, Charles Robert Thomas, Emma Louise Thomas, Tristan Wayne Tucker, Dakota Lane Turbeville, Julissa Valle, Kamp Job Vinet, Camden Ay’Tayvius Walker, Mila Anne James Walls, Brylee Rae Williamson, Bella Marie Woodhams, Aden Jhmir Wooten, Stefan Louie Henry Wooten, Athena Zuley Yepez, Charlie Thomas Young, Alinson Xiomara Zamora
West Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: Masa Abdelkhaleq, Ashlynn Alexander, Aiden Boykin, Audrey Busfield, Sage Dearman, Braylon Dixon, Addison Epting, Brianna Graybill, Olivia Hayes, Kaydrien Hopson, John Sterling Landwehr, Caleb McAlister, Carter McMullen, Edwyn Miles, Addy Miller, Addison Mire, Catherine Morrison, Paxton Null, Katelyn Osborne, Shane Reed, Landon Smith, Will Snodgrass, Micah Thompson, Ryan Thompson, Zach Wall, Cord Wilkerson
Sixth Grade: Katelyn Alexander, Elizabeth Bailey, Stone Berg, Lila Butler, Rowan Cheatham, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Brody Gressett, Amari Hardy, Brinley Hatcher, Wyatt Hatcher, Gracie Joyner, Daniel Keller, Gavin Knight, Alaina Lightsey, Bailey Brooke Mayatt, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Levi Ramsey, Madelyn Reed, Shawn Roberts, Mackenzie Russell, Dee Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Xavier Thompson, Mason Tickle, Graham Tillery, Trey Wall, Logan Watt, Joel West, Deck Wildman, Sawyer Windham, Miley Zingler
Seventh Grade: Brooke Baltzell, Oliva Collins, Madison Cooper, Addison Cornish, Abbie Cruse, Marley Epting, Chloe Evans, Avery Fryman, Kayley Hardy, Misty Johnson, Michael Lewis, Jordan Ryder, Ethan Schaefer, Cooper Sellers, Olivia Shirley, Maddie Rose Simpson, Lauren Skinner, Edi Smith, Ally Walton, Hunter Walton, Gabe Wheat, Lily Woodall
Eighth Grade: Rachel Alonso, Lily Anderson, Kaitlyn Anthony, Jackie Balderas, Hannah Beddingfield, Liz Brittain, Ridge Brown, Beau Bryan, Maddie Kate Bunyard, Connor Buse, Dreama Carter, Caleb Clayton, Ben Cockrell, Max Dickinson, Makena Donald, Cohen Fleming, Mclain Fryman, Kendall Gaddy, Haley Graham, Blake Harden, Rebecca Huysamen, Alyssa Jenkins, Cooper Lafferty, Rylan Mayatt, Caleb McElhenney, Ellie Reid, Alexis Richardson, Mallory Claire Robinson, Hunter Russell, Amalia Santiago, James Smith, Andrew Sorey, Xander Thomas, Taylor Thompson, Anna Wallace, Cale Wallace, Sam Wansley, Ty Wiggins, Ava Wilkerson, Cloe’ Wilkes, Ahlan Williams, Foster Windham
All A’s and B’s
Fifth Grade: Madison Bell, Gracelynn Boles, Avery Boykin, Marcus Castor, Cooper Clay, Shelton Cole, Gibson Demetris, Jase Donald, Maddie Rose Dutton, Christian Fleming, Chase Haguewood, Blake Hammond, Trent Harden, Landon Johnson, Alayah Kearney, Tristan McDonald, Dylan Null, Hayden Parker, Preston Perrett, Chloe Reid, Kylie Reid, Melanie Rodgers, Trey Rozier, Braden Schnoor, Jordan Shields, Kamron Sims, Anna Smith, London Smith, McKenna Smith, Kinsley Snyder, LaMarion Spencer, Ella Spinks, Morgan Sullivan, Parker Tabb, Cadie White, Lilanna Williams
Sixth Grade: Jayla Badger, Kallie Bearden, Laci Boswell, Emma Branning, Cade Calvert, Averyun Chism, Jeffery Clearman, Easton Crider, Kayden Crocker, Lamorrio Dale, Abigail Donald, Martinez Dunn, Susie Hall, Ethan Hart, Bryson Higginbotham, Bentley Hill, Carpenter Hill, Liam Hobden, Macie Holloway, McKinley Johnson, Rylan Kennedy, Brailynn Lee, Kenton Meachum, Travion Mosley, Carson Myers, Taylor Perryman, Cody Pigford, Kaeleigh Pinkham, Chase Putman, Noah Rank, Cole Russell, Rylee Schimelpfening, Kaylon Shirley, Alivia Shows, Audrey Smith, Uhmajeay Terrell, Caden Tyler, Lexi Bryce Vinet, Keri Ann Walker, Mariyah Walker, Parker Weatherford, Lila Whittington, Samantha Wilson
Seventh Grade: Brycen Alford, Jackson Autry, Andrew Boothe, Emma Bounds, Luke Brady, Addison Brown, Kalie Church, Bradley Clark, Kinsey Cochran, Chrissy Creel, Reagan Deaton, Branson Evans, Dylan Ezell, Ansley Geesey, Camron Gonzalez, Austyn Harmon, Lilith Hickman, Kennedy Hicks, Katelyn Hodgins, Azlin Holifield, Evan Hopkins, Leah Jackson, Nicholas Jordan, Gavin Joyner, Olivia Miles, Kalie Miller, Kennedy Parker, Kohen Peoples, Isabelle Perdue, Alyssa Reynolds, Addison Ryder, Evan Schaefer, Elijah Selph, Ava Sharp, Nathan Shoffner, Kate Smith, Emma Spinks, Jacob Stewart, Avery Sullivan, Sarah Sullivan, Makayla Vetter, Nathan Vetter, Aaron Walls, Olivia Watson, Preston Wilson, Lucas Womak
Eighth Grade: T.J. Adkins, Alex Allen, Crayton Allen, Gabriel Anderson, Caleb Bonner, Brady Branstetter, Joseph Brooks, Madison Carroll, Michael Carroll, Caroline Chambers, Calleigh Chaudron, Kyndal Cochran, Shawne Cole, Brayden Combs, D.D. Cooper, Kiel Dahlke, Jack Davidson, Steven Duke, Evan Edmonds, Bailey Geesey, Evan Graham, Aiden Greenlee, Carter Horton, Elijah Hudnell, Zion Huggins, Taysia Lang, Jericha Langston, Courtney Lewis, Tyson Lucky, Daniel Mason, Shaquan McDuffey, Emmalee McKee, Lane Miller, Connor Myers, Peyton Pearson, Kayden Peoples, Levi Rickles, Douglas Rowe, Nicholas Rowen, Charlie Salas, Caden Smith, Jamie Thomas, Laynee Todd, Anna Vincent, Caroline Walker, Lexi Watson, Jacob Williams, Zane Wood, Jacob Wooten
West Lauderdale High School
All A’s
Gray Alexander, Thomas Alford, Leliana Alvarado, Michael Anderson, Brianna Anthony, Ali Grace Applebee, Griffin Atkinson, Ella Kate Autry, Aaron Banks, Ethan Bassett, Hunter Blansett, Katherine Bounds, Lauren Boutwell, Matthew Bowling, Raegan Brady, Evan Grace Branstetter, Dylan Brown,Jalen Brown, Jayden Brown, Kaylee Brown, Kendrell Brown, Brooks Buchanan, Gracie Bunyard, Jackson Bunyard, Grant Butler, Julia Butler, Aniya Buxton, Erin Bynum, Breelyn Cain, Jett Calvert, Destiny Chisolm, Camryn Church, Willyum Clinton, Sumayah Cole, Sara Collier, Caleb Collins, Savannah Cooksey, Lanie Crawford, Emma Cruse, Madeliene Cruise, Zahria Davis, Daniel Deaton, Ashlynn Decker, Joshua Deweese, Haylee Dial, Robert Dodd, Mallanye Dozier, Kerri Dufour, Lanna Duke, Hailey Duque, Logan Duque, Andrew Eakes, Joshua Eakes, Bradon Epting, Colby Epting, Allie Ethridge, Matthew Ethridge, Colin Everett, Sydney Everett, Chance Evins, Harley Fletcher, Cade Germany, Andrea Godwin, Brett Gordon, Levi Graeter, Cannon Graham, Lyla Graham, Emily Guin, Isabelle Halley, Alena Harden, Brinley Harden, Jalen Harden, Alexys Harmon, Kaylee Harrison, Jaxon Hatcher, Peyton Henderson, Ian Herrington, Peyton Herrington, Laighton Higginbotham, Aiden Hill, Kayla Horton, Bailey House, Cohen Hurst, Gabrielle Hutchinson, Matthew Jackson, Leighton Jenkins, Leeds Jenkins, Addison Keene, Jacob Kinard, Kennedy Koehn, Jackson Lafferty, Katie Lank, Nicholas Lewis, Mallory Lewis, Cooper Luke, Anslee Mason, Makagan Massingill, McKinley Maxwell, Miles McAlister, Hailey McCarter, Mason McCary, Allison McCoy, Jenna McCoy, Sadie McCoy, Brittney McDaniel, Emma McNeill, Connor McOlgan, Kayleigh McQuarters, Brendan Meachum, Kathryn Miles, Mariah Miller, Luke Mitchell, William Mitchell, Ethan Moore, Hunter Moore, Logan Morgan, Isabelle Morrison, Ella Morse, Madison Mosley, Jenna Motley, Carsyn Mott, Nathan Mott, Gloriana Myers, Chandler Nutter, Sean Odom, Macy Oliver, Adrian Page Jr., Olivia Palmer, Heather Papizan, Cameron Plowman, Ray Pulver, Josh Randall, Elijah Rank, Micah Reed, Harley Reid, Cateland Rickles, Shelby Rickles, Shelby Robison, Jacob Rodgers, Jalen Rose, Hanna Russell, Joseph Rosenbaum, Hannah Russell, Isabella Sanders, Adisyn Sharp, Katie Shields,Elizabeth Shirley, Owen Shirley, Anna Kathryn Shows, Grace Shows, Lillian Kate Simpson, Gab Skinner, Jaycee Sloan, Carson Smith, Jacob Smith, Libby Smith, Tanner Smith, Emily Snodgrass, Nazli Staten, Noah Stephens, Sydney Stokes, Nadia Stout, Jacob Sullivan, Karlee Sullivan, James Taylor, Rylee Taylor, Aaron Teffeteller, Isabella Temple, Peyton Thomas, Isabella Townsend, Rhys Turner, Lillian Vincent, John David Voss, Carter Walton , Katie Walton, Nickolas Walton, Gabriel Ward, Gracie Weatherford, Olivia Wheat, Caitlin Whitney, Cole Wilkerson, Christopher Williams, Hayden Williams, Jackson Williams, Sommer Williams, Ty Williams, Hannah Williamson, Andrew Willis, Kamryn Willoughby, Alyse Wilson, Lana Woodall, Kathryn Wooten, Kayla Wooten, Josie Yoskovich
All A’s and B’s
Hayes Abdella, William Allen, Regan Andrews, Taylor Ashford, Maddox Atkinson, Karen Balderas, Katelyn Barham, Tyler Baskin, Eli Bates, Ivan Betancourt, Jean Betancourt, McKinley Bickham, Colton Bohl, Julie Booth, Matthew Boswell, Marcus Boyd, Gavin Broome, Joslyn-Tucker Broome, Brayden Brown, Breana Brown, Maggie Bush, Jonathan Bush, Kinley Cain, JoZachary Canty, Ellie Carlisle, Blaize Chaudron, Samuel Clark, McKenna Clay, Isaiah Combs, Sarah Cooksey, Cooper Cornett, Carson Covington, Riley Crawford, Merrick Crocker, Daniel Davis, Josiah Davis, Jessie Dearman, Parker Dickinson, Madison Dixon, David Dunlap, Rylee Dunlap, Jonathan Ford, Kennedy Franklin, Anne-Leigh Freeman, Levi Freeman, Paxton George, Jordan Gowdy, Ty Graeter, Alexander Graham, Anna Grayson, Haley Greenlee, Tyler Greenlee, Kary Grice, Kennedy Grice, Alexis Haguewood, Alexis Hamilton, Cade Harbour, Luke Hay, Madison Hayes, Emma Hopkins, Noelle Howell, Abigail Hudnell, Anna Kate Humphries, Freedom Hutchinson, Briceley Jackson, Candace Jenkins, McKenzie Junkins, Cade Kennedy, Nicholas Kinney, Jaydon Kirkland, Gunter Knapp, Tybresha Lewis, Elizabeth Maxey, Madison McCary, Macy McCharen, Robert McCharen, Sarah McCoy, Alice McCracken, Jasmyne McDonald, Jacob McNeill, Javaion Merrell, Alayna Mixon, Jesse Mixon, Kennedy Monroe, Keleigh Moore, Lane Moore, Thomas Murr, Jacob Nicholas, Laney Odom, Sadie Odom, Courtney Parker, Jackson Parker, Jorgen Pedersen, Seth Phelps, Asalyn Pounders, Mia Powe, Nicholas Prince, Jackie Pruett-Lewis, Anna-Leigh Purvis, Altonio Ratcliff, Josie Reid, Natalie Ries, Mackenzie Robinson, Shelia Rouleau, Abigail Sanders, Arlyn Sanders, Alyssa Savell, Morgan Schaefer, Clayton Schickel, Skylar Scott, Ainsley Sharp, Cade Sharron, Micah Shepherd, Alexa Shirley, Jayla Simon-Allen, Raven Sims, Carley Sistrunk, Brooklee Smith, Christian Smith, Mary Smith, Nathan Smith, Owen Smith, Kayla Stewart, Samuel Swanner, Ember Temple, William Temple, Abbie Thornton, Copeland Tillery, Jolee Todd, David Vick, Zach Walker, Mary Wansley, Tea Webb, Josie Wiggins, Dylan Williams, Kacey Williams, Landon Williams, Lane Williams, Selena Williams, Mason Willis, Katelyn Wilson, Emma Winstead, William Withers, Kolton Woodall, Mckensi Wright
Clarkdale Elementary School
High Honors
Second Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Julietta Grace Freeman, Abigail Renee Hull, Payton Leigh Ivy, Olivia Ann Kelly, Savannah Marie Mabry, Breanna Evelyn McMullen, Kinsley Jane Meador, Siyrina Elysabeth Relinski, Rylin Evan Ricks, Rebecca Claire Threatt, Alaya Mae Vanderburg, Jude Maxwell Watson, Olivia Collins Webb, Chloe Paige Woodall, Carter Brynn Worley
Third Grade: Axel Lane Coleman, Micah James Culpepper, Cooper Lee Dean, Jacob McGowan Dyess, Avery Lynn Foreman, Mary Michael Elise Gibson, Owen Larson Gibson, Braelyn Makenzi Harper, Zane Myles McMinn, Colston Anders Nicklas, Matty Lynn Raines, Michael Jace Slayton, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fourth Grade: Sophie Kayte Boles, Jhett Channing Clark, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Mallory Ann Etheridge, Cameron Jarek Inshetski, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Avery Katelyn Partridge, Forrest Robert Robinson, Halle Bree Rockette, Haylee Briell Thompson, Grayson Reid Vandewalker, Allie Marie Wilkinson
Fifth Grade: Elijah Jude Culpepper, Sophia Grace Culpepper, Conner Layne Fortin, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, Sanaa Johnson, Robert Wesley Lewis, Kaden Ryder Lockley, James Tripp Moffett, James Lucas Moore, Bearon Tyde Nicklas, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley, Carson Daniel Smith, Annaleigh Kate Stokes
Sixth Grade: Asher Jeffery Boles, Japhia M Cook, Nevaeh Hope Gilmer, Madison Leanne Harbour, Alissa Rose Hull, Laci Grace Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Weston Taylor Meyer, Justin Kyler Mosley, Ainsley Klaire Partridge, Jenna Lynn Poppy, Aidan Asher Rich, Summer Elizabeth Rios, Addison Leigh Tew
Honor Roll
Second Grade: Paxton Cole Allen, Cameryn Wright Coghlan, Maddox Gray Fason, Mason James Fields, Cooper Freeman, Carson Jax Friend, Declan Jase Hover, Paisleigh Grace Milstead, Smith Dillon Moffett, Parker Lee Najera, Curtis Ray Price, T’Naiyah Rayunna Lashae Ransom, Reagan Michael Rigdon, James Ledger Robinson, Ryley Jordan Robinson, Maycee Elizabeth Scott, Carlyn Elysse Scruggs, Hayden Mackenzie Vandewalker, Leonardo Villegas, Kevin Jax Weir, Timothy Jacob Weir, Titus Allan White
Third Grade: Skyla Rose Barnett, Liam Jackson Beck, Stuti Ankur Desai, Canton Douglas Ellis, Austin Kyle Granieri, Zoey Adalyn Hinson, Matthew Nicholas Hull, Matthew Wendell Jenkins, Tristan Lynn Linton, John Braxton Mann, Lynlee Addisyn Minchew, Eli Richard Moffett, Brody Alan Mosley, Allison Claire Mowery, Aaliya Brimal Patel, Joshua Jeffrey Prather, Brooklynn Renae Read, Holden Daniel Robertson, Lily Grace Shirley, Ansley Faith Skaggs, Brooklyn Jenelle Smith, Harper Jack Stacey, Destanie Deann Stewart, Zoey Elizabeth Walker
Fourth Grade: Ryleigh Grace Bates, Levi Morgan Boatner, Elijah Gunnar Boggs, Kayden Lee Boutwell, Brailey Michelle Boykin, Sarah Janice Brooks, Ethan Gage Brunelle, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Robert Layke Harmon, Gebari Luther Howard, Christopher Weston Keith, Caden Luke Mathis, Grant Parker Mathis, Ace Wade McDill, Daniel O’Brian Newell, Kayaan Bhavik Patel, Carson Vaughn Price, Ryder Beeman Ricks, Jude Christopher Saylor, Funsha Romond Strahan, Malik Jordan Vanderburg,
Fifth Grade: Neilla Rain Marie Barnett, Addy Lynn Castle, Gavan Lynn Clearman, Colby Wade Coghlan, Isabella Merle Cooper, Madison Grace Crenshaw, Ayden Scott Doherty, Hadley Dunn Ellis, Hannah Elizabeth Frazier, Hollyn Camille Gibson, Kyler Mason Goforth, Nevaeh Edi Faylene Grady, Leland Harris Jr, Brayden Lee Heiser, Sydney Klare Hoffer, Peyton Ainsley Jordan, Kylie Joanae McGarity, Molly Corbitt Miles, Addison Hart Mosley, Addison Blake Rich, Jacob Paul Rutledge, Alexion Jayde Sims, Jackson Phillip Skinner, Jayden Lamar Skinner, Jessamyn Raina Woodall
Sixth Grade: Keeleigh Rayann Allen, Everette Kaiden Clagg, Silas Alexander Crouch, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Cloey Elizabeth Davis, Gracie Lynn Fields, Tyler Clayton Ford, Andrew Brock Frazier, Christopher Gage Freeman, Colby Joseph Friend, Anna Jane Gibson, Kaleb Shelby Hatten, Frank Xavier Hyde, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Magnolia Mae Lauderdale, Jacob Zane Lee, Kellylynne Elizabeth Long, Alyssa Lynn McDill, Jaxson Dean McRee, Matthew Garrett Merchant, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Katelin Elizabeth Owen, Johnathon Jaxson Palmer, Zoi Jane Rash, Allison Taylor-Grace Ricks, Cameron Diane Shelby, Kaitlyn Deanna Simmons, Gunnar Weston Stevens
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Kynlie Rose Boles, Savannah Claire Castle, Hayden Joseph Clark, Georgia Lynn Clarke, Jase Archie Clearman, Jayson Antonio Dale, Taylor Marie Dean, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Preslee Claire Griffin, Taylor Davis Ivey, Kalynn Olivia Jackson, Rivers Addison Jay, Jonathan Brett Keith, Addison Isabella Mathis, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Thomas Sidney Saylor, Brogan Thaxton Skelton
Eighth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Gracie Elizabeth Boman, Jodi Lynn Etheridge, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Paisley Jaden Ivey, McKenzie Danielle Lundy, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Haley Nicole Reynolds, Aaron Joseph Rios, Cohen Blake Suttles, Anyston Nicole Vance, Zeah Rene’ Wilson
Ninth Grade: John Barry Boldin, Carrie Brooks Campbell, Madison Elizabeth Culpepper, Emma Claire Freeman, Madelyn Brooke Gibson, Makayla Brooke Hopkins, Rory Alexandra Ellen Hyde, Noah Aaron Littleton, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Gavin Thomas Reynolds, Cameron Isaiah Rios, Michael Caden Street, Kennedy Bree Strickland, Allie Ruth Wyman
10th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Kaleb Lee Clark, Alexis Eryn Conklin, Calvin Lamar Culpepper, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, Allison Paige Harrison, Kamryn Harrell Isom, Lauryl Madison Joyner, Madison Len Kemble, Avery Caroline Knowles, Brianna Leigh Moore, Landon Cole Nixon, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Stephany Reyes, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas
11th Grade: Dylan Michael Allen, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Toby Alexander Biddles, Cole Brendon Davidson, Chloe Eve Davis, Catherine Elizabeth Freeman, Alyson Leigh Jadzinski, Daniel Wayne Johnson, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Karly Brooke Owen, Raylee Brooke Pickard, Logan Tyler Quigley, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross
12th Grade: James Conner Alsobrooks, Nicholas Blane Crouch, Amber Kathryn Fant, Austin Wayne Freeman, William Cole Gardner, Jessica Keely Harrison, Anna Grace Johnston, Donovan Wayne Knight, Carter Alexander Knowles, Phillip Andrew Priester, Brendan Nicholas Robinson, Wray Wilson Watkins
Honor Roll
Seventh Grade: Brooklynn Sky Anderson, Zoey Claire Caldwell, Luke Ezekiel Cook, Cameron Josiah Crowell, Dustin Cade Culpepper, Kaela Elizabeth Edmonds, Landon Allen Ivey, Andrew Leake Johnson, Anna Lee Johnson, Bryson Cole McCallister, Abby Grace McCary, Abigail Grace Mowery, Joshua Luke Nause, Lauren Mackenzie Parten, Skye Marie Payne, Devin Tyler Rose, Madylen Brieann Scruggs, Harley Alana Smyth, Preslie Nichole Taylor, Taylor Elizabeth Thomas, Katie Avaree Tyson, Zoey Leeann Waddell, Jackson Daniel Watson, Briley Jade Whitaker, Audra Mae Yoder
Eighth Grade: Thomas Kason Albritton, Ashlyn Breann Apperson, Emma Ann Bearden, Haylee Claire Culpepper, Brookly Nicole Davis, Karter Winstead Isom, Jaxson Law Joyner, Michaela Ann Mayerhoff, Mallory Kate Meadows, Wyatt Jude Pickard, Taylor Alexis Read, Theresa Marie Runyon, Berta Mccaye Soules
Ninth Grade: Ladonya Lavon Adams, James Asher Alsobrooks, Baleigh Tariah Barnes, Austin Thomas Bucurel, Kalli Elizabeth Carrillo, Elisa S Cook, Janet Mechell Eckman, Mary Catherine Harris, Dylan Dewayne Mann, Tyler Gage Mann, Nikia Essence Martin, Micaleb Dewayne Matthews, Palmer Alexander Rigdon, Presley Alyse Rigdon, Havyn Haze Riser, Daisy Marie Thompson, Adilyn Grace Way
10th Grade: Landon Chadwick Belk, Emme Leigh Boman, Drake Johnson Collum, Eli James Collum, Logan Matthew Cook, Da’Niya Jha’Nee Crowell, Katelyn Brooke Dewitt, John Gavin Farmer, Keeton Bryce Garrett, John Luke Goodson, Michael Ian Graham, Ava Claire Hayes, Miles Price Hester, Timothy Cade Hopkins, Allie Elizabeth Lundy, Noah Lee Martin, Maan Bhavik Patel, Jamie Lee Reynolds, James Clayton Walker, Parker Lee Webb
11th Grade: Aiden Hawk Allen, Avery James Anders, Anabelle Mae Anderson, Spencer Leon Baggett, Olivia Blu’ Booker, Cora Leigh Bucurel, Katherine Cerda Marin, Evan Walker Gant, Logan Hardy Holladay, Gregory Mason Horne, Hayleigh Nicole Irby, Lawrence Cooper Johnson, Kayla Ann Joiner, Zachary Colt Lester, Madeline Paige McIlwain, Duke Wilson Moore, Abigail Marie Naiman, David Lowry Randall, Zachary Paul Rutledge, Kenleigh Rae Slayton, Sophia Dawn Smith, Harley Sadale Strickland, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Lauryn Elizabeth Waddell, Christian Joseph David Warren, Preston Scott Webb, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams, Lauren Elizabeth Wooldridge
12th Grade: Karlee Raye Clark, Mary Ashley Culpepper, Ean Lamar Fisher, Haley Michelle Freeman, Margaret Ryleigh Freeman, Zoie Rene Graham, Jaime Lauren Harrison, Justin Blake Hopkins, Katherine Jade Johnston, Jacob Daniel Jones, Lauren Elizabeth Lewis, Gavin Allen Moffett, Trinity Aiyana Nash, Sharon Scarlet Pech, Isabella Layne Pickard, Ashley Brooke Robinson, Braeden Melissa Smith, James Coleman Todd, Garrett Michael Wakefield, Natalie Hope Wakefield, William Caleb White, Laikyn Elizabeth Wilson, Ethan James Wooldridge, Kayleigh Ann Wright
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