St. Patrick School
Principal’s List: Aiden Palmer, Halle Smith, Joseph Donkor, Helena Rutledge, Jackson Spitkeit, Chelsea Allen, Danielle Bridges, Alana Frias, Audrey Lee, Myla Locke, Ryan Lott, Denise Quedado
“A” Honor Roll: Brandon Franklin, Isaiah Stringfellow, Brandon Prather, Anne Larkin Vollor, Kennedy Frost
Honor Roll: Tamarien Dunn, Micah Laurent, John Quedado, Mason Bonner, Ayden Everington, Juan Garcia, Jeremiah Mari, Bryson Walk, Tyler Williams
Lamar
Elementary School
Head of School (A student must have 93 or better in all academic classes): Carlyle Breaux, Hayden Grace Cassell, Marley Jo Cross, Emmelyn Davis, Mason Gibson, Christopher Hall, Mason Hill, Mason Knight, Preston Lee, Mann Mitchell, Riyana Patel, Jack Voss
Principal’s List (A student must have 90 or better in all academic classes): Hayes Anderson, Lane Anderson, Keegan Aull, Ethan Bass, Jenna Boutwell, Elijah DeFatta , Cormac Dulaney, Olive Everett, Emma Foster, Maham Imran, Sam Lewis, Azlynn Shedd, Remy Stump, Westley Turner, Adele Vonderheide
Honor Roll (A student must have 85 or better in all academic classes): Finley Denison, Leah DeVuono, Kennedy Eubanks, Holland Farrar, Dru Hart, Bond Hill, Henry Howell, Drake Joiner, Carolyn Lewis, Vier McCormick, Max Myers, Callie Odom, Elizabeth Rose Pollard, Caitlin Quigley, Anderson Rowell, Luke Simmons, Reese Stump, Trent Wilson
Southeast
Elementary School
All A’s
Third Grade: Kinsley Fisher, RayAnn Harbour, Raylee Harrison, Cash Johnson, Alli Kinard, Mason Pratt, Sky Brassfield, Natalie Prince, Mason Underwood, Reed Buckalew, Reylan Jensen, Ally Martin, Cason Minor, T.K. Rutledge, Cayden Wade
Fourth Grade: Ava Jane Beddingfield, Willow Campbell, Bella Castillo, Avery Holloman, Allie Purvis, Laurie Purvis, Mycah Smith, Hailey Truman, Madelyn Turk, Jacob Woodall, Garrett Wheat, Olivia Ross, Kaylen Roberts, Mackenzie Miller, Karter King, Xofia Joyner, Cooper Hughes, Reid Henry, Sadie Gardner, Mayleigh Burcham, Isabel Collier, Graysen Harper, Lyndsey King, Jeremiah Magnum, Brody Smith, Kylie Canterbury, Payten Guthrie
All A’s and B’s
Third Grade: Hayley Beckham, Kenna Killen, Eli Parker, Rio Randle, Caliun Ruttley, Kingston Thompson, Courtney Cole, Casey Cole, Joslyn May, Madilyn Miller, Jaxston Harrison, Chloe Metts, Layklee Vick, Anley White, Kinsley White, Presley Reed
Fourth Grade: Kaylon Boyd, MaryGrace Castillo, Zaidee Gressett, Jaxon Griffith, Cash Whitehead, Sophia Williams, Caroline Wells, Daquavion Pringle, Tarrazz Miller, Ethan Maxwell, Asher Laban, Skylar Killings, William Culpepper, Briley Carson, Deshun Ruffin, Elealah Baldwin, Markaye Blakely, Madison Brooks, Annakate Butler, Zalondon Ford, Sophie Hiatt, Ella Williams, Danthonthy Johnson, Imani Moore, Jayde Moore, Landon Brassfield, Jermaine Cole, Bryce Henry, Serenity Herlong, Jayden Miller, Emma Parnell, Joleigh Payne, Luke Reece, Lake Roberts, Savannah Russell, Debreunna Walker, Mary Carney, Jermaine Cole, Bevin Dunn-Carney, Nevaeh Harbour, Tiana Hunter, Kaleb Jackson, Jermond Johnson, Jaxon McCary, Rylie Minchew, Ja’Myrical Moore, Bryson Rollins, Wyatt Skinner, Adien Vargas, Sarah Viohl, Kynzlee Whitmer
Southeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: James Michael Armes, Jr, Hattie Delain Chaney, Makinley Elizabeth Durant, Carter Bryant Fisher, Kamille Ja’lise Ivory, Christopher Liam Johnson, Sophie Paige Lanier, Audrey Kate Neal, JC Glenn Pinson, Gavin Lee Reed-Tate, Brody Chase Sheffield, Jaylin Reese Sollie, Kalem Ryan Timms, Caree Lynn White, Avangelyne Lilly Gail Yates
Sixth Grade: Brooklyn Nicole Brashier, Aiden Conerly, Hannah Grace Cooley, Aubri Sha Cooper, Makayla Breanna Crowe, Markyzeo T-Shawn Gordon, Hollie Ann Hailey, Rowan Timothy Hanschke, Jaden Lashad Harbin, Madi Lynn Martin, Riley Schrader McDonald, Jonathan Cohen Moseley, John Nicholas Purvis Jr., Jax Raley, Connor Allen Ross, Sadie Alexa Smith, Charles Declan Vick, Jarvis LaShon Watts
Seventh Grade: Cameron Oliver Brunelle, Reagan Gail Couch, Rakendra Neaujah Jonnae’ Heidelberg, Antwan Devon Mosley, Caden Brock Purvis, Devananth Ravichandran, Deontae Leon Turner
Eighth Grade: Camren San’Chez Atterberry, Ethan Layne Carney, AnnLee Grace Haney, Crisyia Symora Harris, Sarah Addison Higginbotham, Raheim Trevion Gibbs, Addison Nichole Hughey, Ahmiah Arreonna Larkin, Mikayla Jane Miles, Keirsten Miller, Anthony Nguyen, Virginia Hope Tucker, Janiyah Shaniece Young
All A’s and B’s
Fifth Grade: Natalee Denise Bishop, Aidyn Zane Bland, Christopher Lamon Bradford Jr., Omir Lashone Brewster, Judson Wheeler Butler, Anna Rae Carney, KaDarious Lashon Chambers, Callie Grace Chatham, Ethan Floyd Crowe, Kaylee Grace Evans, Zakayla Mckenzie Fountain, Abdiel Caleb Guzman, Adriel Jaret Guzman, Bailey Nicole Hardy, Tyler Dennis Holloman, Bently Gauge Huddleston, Juni Grace Joyner, Madison Chae Lee, Khloe Nicole Maxwell, Macie Elizabeth McCary, Makayla Shaunta Miller, Jayden Jude Moore, Tyran Payton Moore, Me’lyah Tanare’Asia Norris, Silas Carter Page, Jah Dailyn Jahmad Pearson, Jayden O’marion Perkins, Nahia JayTarria Price, Peyton Nicole Reynolds, Shannon Jared Rogers, Trayvion Tyse Rogers, Sean Logan Russell, Brayden James Scott, Layla Marie Singley, Haley Steakley, Jordan Nyasia Maria Walker, Jade Sariyah Winston
Sixth Grade: Asyiah Breona Brown, Dax Joseph Crosby, Ava Rose Dawson, Anastasia Marie Feeley, Madison Danielle Feeley, Kaylan Mayiona Fountain, Precious Angel Galbreath, Payton David Hanschke, Karly Elizabeth Hollingsworth, Dani Shae Jackson, Alaina Grace Lee, Caroline Joy Minor, Brannon Drew Myrick, Chloe Elizabeth Reed, Nicholas Bryant Russell, Gage Lamar Shelton, Krislyn Amari Warren, Kameron Lee Wood, Joshua Samuell Yates
Seventh Grade: Blaze Johnson Anthony, Madison Alexis Brown, Shaliyah Catilyn Carlisle, Allie Scott Carney, David Chase Carpenter, Everette Kaiden Clagg, Chloe McKenzie Clark, Ella Grace Dahlke, Richard Maddox Davis, Jaden Cameron Griffin, Grayson Scott LaChute, Gracie Leeann Miller, Hayden Jack Pippin, Rowan Knox Riley, Peyton Isaiah Roberts, Anthony Gage Sanders, McKensey Elizabeth Shaver, Landon Scott Tucker, Deandre Leon Turner, Thomas Zachariah Viohl, Jr., Mason William Wheat
Eighth Grade: Dixie Lynn Baldwin, Alaysia Brielle Barlow, Shane Bartlette Bland, Dasia Ann Crosby, Eli Shannon Dearing, Ethan Blake Doolittle, Annalise Belle Ethridge, Eric Jayden Fox, Ross Allan Agusto Gomez, Isaac Kole Goodman, Brayden Alex Harbour, Blakleigh Michelle Hogg, Ava Lorraine Jackson, Matthew Chase Keller, Natalie Hope McBrayer, Dylan Luke McCary, Dylan Elijah Metts, Taylor Kennedy Morris, Cooper Allen Pearson, Lane Rawson, Jessica Lynn Reed, I’Riahi Lachandra Rew, Daniel Ryan Roach, Colton Ty Robinson, Arabella Ruth Stephens, Jordan Jaydan Thomas, Morgan Dominique Walker, Kayleigh Paige West, Jamius Mccalebb Whitted, Daphine Marie Wright
Southeast
High School
(First Semester)
All A’s
Ninth Grade: Carr, Eli Jackson; Clayton, Terry Lishawn; Eakes, Stephen Mitchell; Flaskamp, Logan Ryan; Gardner, Calea Alyssa; Goodman, Mallory Brooke; Hall, Walter Wayne, III; House, Joanna Agnes; Johnson, Brooklyn Elizabeth; Johnson, Kameron Santez; King, Ella Rayden; Mabry, Kendall Leigh Grace; McCary, Anna Grace; McFadden, Keunna Latrise; Nguyen, Hoang gia Gia; Palmiter, Amber Alexis; Pickens, Makiya Lillie; Scott, Daijane’ Kashonna; Shannon, Taylor Paige; Simmons, Harper Layne; Steakley, Hunter James
10th Grade: Bland, Iain Charles; Cooper, Camden Bryce; Guzman, Walther Alexandre; Hopson, Cristiana Tireona; Ivy, Sabrina Gayle; Little, Nathan Slade; Shannon, Allison Elizabeth 11th Grade: Buteux, Allyssa Reagan; Chapman, Hannah Grace; Dixon, Kahyra Janae; Hollingsworth, Heaven Elisabeth; Hooker, Miah Adriunna; Hudnall, Ramya Ta’nia Aaleece; Hutchison, Joshua; Jamieson, Lily Kate; Jones, Elijah Scott; Marlow, Tyson Shepperd; McFadden, Dariah Denise; Naylor, Yojonte’ Jamayon; Ravichandran Muthuramalekshmi, Hemananth; Willis, Johnathan Robert; Wright, Cayden Allen; Yates, Madison Aeris Young, Kiana Shanee
12th Grade: Alford, Jaylon Ryan; Barr, Dakota Graham; Betts, Jailin Rashaad; Bonner, James Bradly; Brown, Faith Alyssa; Byrne, Andrew Wyatt; Gray, Christian Parker; Irby, Joe Michael; Lacey, CanTorrias Diana Marie; Latham, LaShantia LaMyra; Lawrence, LaKenya Amelda; Lee, Kaydence Esther; Litchfield, Amber; Long, Deanna Hailey; Martinez, Stephanie; O Neal, Lakiera TaShay; Pickell Reed, Jenna Brynn; Reed, Lacey Skylar; Scott, Kendall Jenai; Sullivan, Hannah Claire; Wiggins, Sarah Jane; Wood, William Raleigh; Christian, Eric Nathaniel; Garrison, Cohen Lee; Studard, Dalton Wayne
All A’s and B’s
Ninth Grade: Atterberry, JaMillia Anissia; Barnett, Weslyn Kate; Betts, JaKalin Rachelle; Billings, Lauren Taylor; Broome, Erin Rayna; Canchola, Carmelo Wesley; Craft, Madison Marie; Ethridge, Michael Kohl; Hannah, Elizabeth Mary-Anne; Holliday, Gerod Alexander-Ray; Koonce, Chloe Tilynn; Pearson, Amyiah Niyawn; Shull, Sydney Alexis; Taylor, Kyler Hayden; Thomas, Jase Alan; Tooles, A NiahReia Jarisha; Turk, Raylee Briann; Walker, Adarious Charles; Walker, Brooklyn Meshaun; Walker, Caleb Anthony; Wilson, Nathan Lambert; Wright, Cayleb Isaac; Wright, Olivia Layne; Young, Ma’Khia Janae
10th Grade: Armstrong, Emilee Claire; Boyd, Chaydon De Trel; Bucklew, Thomas Taylor; Burton, Martez Jay kwon; Carlisle, Tyshawn De’Angelo; Carpenter, Hannah Grace; Coleman, Alexa Brooke; Edwards, Journee N Jae; Fuller, Joshua Talan; Garcia, Isabella Mariana; Hardy, Madison Leigh; Harris, Saniyah La Jada Ciara; Hill, QuinDarius Antonio; Hollingsworth, Shade Wesley; Hostetler, Jacob Ryan; Jacobs, James Wyatt; Latting, Kaelyn Dian; Little, Elijah Jayk; Malone, Elyssa Raine; McDonald, Gracie Elisabeth; McMahan, Joshua Allen; Metcalf, Alyssa Rachelle; Oliver, William Connor; Seeders, Madison Nicole; Shelton, Tyler William; Tiller, Rawson Murray; Vaughn, Maddox Gray; Wood, Abby Lynn; Wood, Ethan Michael; Young, Jacob Logan
11th Grade: Allen, Taylor John; Atterberry, Jeremiah Jerquerian; Butler, Kaden Owen Martin; Canchola, Selena Maria; Crowe, Shelby Levon; Dees, Jasmyn Elizabeth Marie; Felton, Thomas Savion Ray; Fox, Braylee Aierelle; Garcia Haddox, Diego Rigoberto; George, Karson Nathaniel; Holloman, Emma Grace; Johnson, Kaleah Sonique; Lee, Matilyn Louise; Lewis, Taylor Michele; Lucas, Chandler Rainn; Mars, Jada Angelena; McMullen, Caleb David; Morris, Angel Mae; Morris, Emma Lynn; Murray, Emily Grace; Pickett, Dana Samantha; Pruett, Jaylon Roy; Quigley, Nicholas Ian; Ramsey, Miangel Janiya; Rogers, KeShun Tramel; Ruffin, Adriyana Brenae; Straight, Brycen Dejuan; Thomas, Jessica Paige; Vaughn, Jaden Isaiah; Wallace, Branderrious Quendes
12th Grade: Allen, A’nyla Faye; Barnhardt, McKenzie Tate; Breedlove, Madisyn Danielle; Broome, Lauren Elizabeth; Carney, Jaeden McKenna; Carr, Madison Elyse; Cole, Jalin Melik; Dickerson, Lindsey Christine; Dunn, KeMia Keyona; Haguewood, Tanner Ashton; Hollingsworth, Jaden Mark; Hubbard, Vincent Jax; Irby, Harley Madison; Landrum, Jer’Torion Orlando; Lee, Aden Tyrel; Little, Hunter Owen; Lucas, Ava Caroline; McCarty, Emily Kiersten; Miles, Hunter Andrew; Quinn, Kaity Lanae; Raley, Britney Leann; Robinson, Demontae Kedar; Spears, Victoria Ann; Stephens, Aidan Ryan; Walker, Columbus Elijah; Williams, Ki Miyah Racquel; Crowe, Michael Alexander; Garcia Haddox, Sophia Isebella; Riley, Bruce Lamont; Studard, Garret Ray; Young, Kenneth Jr.
West Lauderdale
Elementary School
All A’s
Third Grade: Peyton Bradley, Chandler Castleberry, Carley Combs, Alexis Crawford, Caroline Espey, Benjamin Espey, Jace Fortenberry, Anna Claire Grace, Theodore Guerin, Ella Grace Hale, Marilynn Hathorn, Alyssa Herpin, Ally Grace Holley, Micah Mabry, Aven Molony, Annalexa Moore, Jackson Neal, Ryliee Newman, Stephen Rogers, Noah Rush, Lyda Kate Scarbrough, Beckham Smith, Aven Stringer, Kaitlyn Walker, Kase Ward
Fourth Grade: Ava Abdulmogni, Jaxon Adkins, Avery Chancellor,Micah Mae Jones, Mallory Massey, Rylan McIlwain, Myles Naylor, Emmaline Puckett, Elijah Robinson, Paxton Simmons, James Wildman
A/B Honor Roll
Third Grade: Jolee Bunyard, Christian Castor, Julian Contreras, Greyson Cornish, Cass Crawford, John Luke Culpepper, Nicholas Davidson, Mckayla Dickinson, Jayden Dixon, Christopher Doss Jr., Quinn Dunkerson, Anessa Eskew, Sadie Fairchild, Brian Fairley, Paxton Forest, Zoey Fortson, Bryce Gamblin, Zoey Gardner, Griffin Gist, Emma Ree Grabmiller, Sophia Graves, William Hall, Joe Haskins, Hailey Jewel Hill, Ethan Howse, Khloe Jones, Colton Kinard, Tristan Land, Kaycee Lewis, Bryson Manis, John Mayatt, Joseph Mercado, Colton Moore, Jordan Moore, James Mosley, Logan Mowdy, Paisley Norris, Eli Patrick, Isabelle Perez, Sawyer Pounders, Olivia Reid, Austin Reynolds, William Sherman, Avery-Blake Shirley, Weston Singley, Gavin Smith, Gunner Smith, Adalyn Spence, Riyan Tyler, Amelia Watson, Addison Welch, Charlie Young
Fourth Grade: Elealah Baldwin, Bristol Barham, Kaitlyn Bearden, Dawson Beesley, Logan Berg, Barrett Bredow, Colton Brown, Ruby Burrell, Cannon Carpenter, Sadie Clay, Jordyn Cottrill, Sawyer Dail, Aubrey Davis, Riley Grady, Janelle Graybill, Brooks Hill, Reagan Hogue, Ollie Holcomb, Eden Hopkins, Matthew Jenkins, Dacey Johnson, Ryatt Jones, Braxton Lannan, Lindsey Leake, Kweli Lewis, Vincent Long, Nathan Love, Hunter Morrow, Cohen Murray, Holden Nunnally, Sara Robison, Crimson Rowell, Brady Scott, Addison Shows, Tipton Simpson, Jon Alex Skinner, Adalyn Snider, Madison Spann, River Thompson, Aiden Ulmer, Melanie Watt, Brylee Williamson, Satchel Windham, Athena Yepez, Sawyer Young
West Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: Alyssa Allen, Charles Anthony, Charlotte Belvin, Tristan Clark, Morgan Copeland,
Lindsay Doss, Isabella Duncan, Dante Duron-Gonzalez, Ruby Fairchild, Blaine Fortenberry, Sara Frichter, Kylie Graham, Reed Harden, Jaxon Hedgepeth, Kaitlyn Herrington, Kristof Huysamen, Savannah Knight, Lexi Lanane, Emily Land, Cameron Lewis, Greenly Manasco, Barbara Mattingly, Brynlee McAlister, Weston McCarty, Sydney McFadden, Isaac Mitchell, Madie Nance, Nora Peterson, Brynn Raulerson, Cooper Shows, Graham Smith, Christopher Thompson, Tristan Tucker, Deakon Vick, Bella Watson, Nick Zingler
Sixth Grade: Masa Abdelkhaleq, Aiden Boykin, Audrey Busfield, Cooper Clay, Callie Cottrill, Sage
Dearman, Braylon Dixon, Addison Epting, Christian Fleming, Brianna Graybill, Trent
Harden, Olivia Hayes, John Sterling Landwehr, Noah McCaffrey, Addison Miller, Dylan
Null, Shane Reed, Kylie Reid, Melanie Rodgers, Aidan Simopoulos, Anna Smith,
Landon Smith, Ryan Thompson, Zach Walls, Cadie White, Cord Wilkerson
Seventh Grade: Elizabeth Bailey, Lila Butler, Rowan Cheatham, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Brody Gressett, Amari Hardy, Wyatt Hatcher, Austin Hughley, McKinley Johnson, Ashton
Jones, Gracie Joyner, Gavin Knight, Alaina Lightsey, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Levi
Ramsey, Audrey Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Xavier Thompson, Mason Tickle, Graham Tillery, Logan Watt, Joel West, Dexter Wildman, Sawyer Windham, Miley Zingler
Eighth Grade: Brycen Alford, Brooke Baltzell, Emma Bounds, Luke Brady, Bradley Clark, Ashlyn Clay, Olivia Collins, Madison Cooper, Addison Cornish, Abbie Cruse, Marley Epting, Chloe Evans, Dylan Ezell, Kaley Hardy, Austyn Harmon, Katelyn Hodgins, Leah Jackson, Misty Johnson, Mack Jones, Michael Lewis, Landry Maxwell, Olivia Miles, Kalie Miller, Alecia Rush, Cooper Sellers, Olivia Shirley, Madi Rose Simpson, Lauren Skinner, Edi Smith, Avery Sullivan, Aaron Walls, Alli Walton, Hunter Walton, Gabe Wheat, Preston Wilson, Lily Woodall
A’s and B’s
Fifth Grade: Alex Aguilar-Malvaez, Tatum Branstetter, Jonathan Bunyard, Noah Burrell, Kassie Calvert, Hayes Campbell, Cole Carlisle, Evelyn Carll, Brysen Dees, Izzy Demers, Kaden Douglas, Vivian Dowling, Amari Ewing, Ava Ferguson, Kaylee Flake, Zoey Fowler, Gibson Gist, Da’Vion Grace, Maggie Graham, Madison Guin, Elly Hopkins, Wyatt Hudson, Carter Keene, Bobby Lanane, Selena McDonald, Brooke Ocampo, Larry Osborne, Marley Pickett, Leyton Posey, Guy Rawson, Aaliyah Rew, Nolon Richardson, Dakota Rouleau, Evan Schickel, Florence Selph, Dakota Sherman, Abigail Shirley, Eli
Simpson, Madi Storey, Kennedy Thompson, Jayliana Vick, Camden Walker, Kaylee Walker, Jackson Ward, Lilly Watson, Julia White, Juliette Willis, Christian Wooten , Stefan Wooten, Alinson Zamora
Sixth Grade: Madison Bell, Jaxon Bethany, Avery Boykin, Ava Bradley, C.J. Brantley, Royce Brown,
Goldie Carter, Marcus Castor, Shelton Cole, Macie Deweese, Maddelyn Dutton, Lexy Followay, Erin Grady, Kaity Harrison, Kaydrien Hopson, Cammy Hurt, Jacee Letkiewicz, Jackson Letkiewicz, Kiptyn Massey, Caleb McAlister, Carter McMullen, Wyn Miles, Addison Mire, Catherine Morrison, Paxton Null, Katelyn Osborne, Hayden Parker, Preston Perrett, Pace Perrett, Za’mariyah Portis, Christian Rush, Jordan Shields, Macy Shirley, Kamron Sims, McKenna Smith, LaMarion Spencer, Ella Spinks, Lydia Stewart, Morgan Sullivan, Jayden Terwilliger, Micah Thompson, Lyric Vanwieren, Peyton Wilkes,
Lilianna Williams, Anthony Zurita lorenzo
Seventh Grade: Katelyn Alexander, Jayla Badger, Chloe Battles, Kallie Bearden, Anna Belvin, Stone Berg, Laci Boswell, Cade Calvert, Josselyn Cannon, Averyun Chism, Easton Crider, Susie Hall, Ethan Hart, Brinley Hatcher, Carpenter Hill, Liam Hobden, Macie Holloway, Rose Johnson, Daniel Keller, Rylan Kennedy, Brailynn Lee, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Carson Myers, Taylor Perryman, Cody Pigford, Kaeleigh Pinkham, Noah Rank, Madelyn Reed, Mariah Rue, Cole Russell, Mackenzie Russell, Alivia Shows, Dericka Smith, Uhmajeay Terrell, Caden Tyler, Trey Wall, Tyler Wendler Karinski
Eighth Grade: Jackson Autry, London Bailey, Ray Bartley, Andrew Boothe, Blake Bredow, Addison
Brown, Sydney Buckley, Kinsey Cochran, Soriya Davis, Reagan Deaton, Ansley Geesey, Camron Gonzalez, Payton Harrell, Lilith Hickman, Kennedy Hicks, Nick Jordan, Gavin Joyner, Davis LeBlanc, Lilly Luben, Kennedy Parker, Kohen Peoples, Carter Phillips, Cooper Rainer, Alyssa Reynolds, Elijah Selph, Jena Shirley, Nathan Shoffner, Kate Smith, Emma Spinks, Logan Stokes, Sarah Sullivan, Jeremiah Sumrall, Malachi Thompson, Ryleigh Turbville, Makayla Vetter, Nathan Vetter, Braydn Warren, Olivia
Watson, Jaivon Wilson, Lucas Womack, Mckenzie Young
West Lauderdale High School
All A’s
Timothy Michael Adkins Jr., Matthew Gray Alexander, Thomas Brayden Alford, Rachel Alonso, Lauren Elizabeth Anderson, Lillian Marie Anderson, Michael Brooks Anderson, Hannah-Marie Taylor Andreacchio, Brianna Marilyn Anthony, Kaitlyn Rita Anthony, Emily Marie Arias, Ella Katherine Autry, Jaquelin Perez Balderas, Katelyn Bryan Barham, Ethan Randall Bassett, Eli Grayson Bates, Nathan Hunter Bazyari, Hannah Elizabeth Beddingfield, Emily Lynn - Baker Benthall ,Jonathan Alexander Bethany, Shawn Thomas Bethany, McKinley Arion Bickham, Dalton Frank Bishop, Sarah Katherine Bounds, Lauren Elizabeth Boutwell, Elizabeth Alexsandria Bozeman, Raegan Elisabeth Brady, Brady Clark Branstetter, Natalie Nichole Brantley, Peyton Hunter Breland, Carley Eden Brewer, Elizabeth Jade Brittain, Joseph Ashley Brooks, Dylan Monroe Brown, Jalen Deanthony Brown, Jayden DeShun Brown, Kendrell Day’von Brown, Ridge Lamar Brown, Tristan Hunter Buckalew, Gracie Elisabeth Bunyard, Connor Morgan Buse, Maggie Faith Bush, Grant Landis Butler, Aniya Nicole Buxton, Jett Dawson Calvert, Madison Claire Carlisle, Madison Rhoads Carroll, Dreama-Lynn Rayne Carter, Luke Wyatt Castle, Caroline Chambers, Calleigh Faye Chaudron, Zeno Blaize Chaudron, Samuel Henry Clark, Sarah McKenna Clay, Caleb Isaiah Clayton, Zoe Emma Clymer, Haiden Jayce Coggins, Shawne Brian Cole, Zane Yardan Cole, Sara Ellen Collier, Caleb Roshad Collins, Christopher Charles Collis, Baleigh Shae Conner, Sarah Lanae Cooksey, Denton Danny Cooper, William Braxton Cornish, Emma Claire Cruse, Madeliene Grace Cruse, Jack Dawson Davidson, Jessie Kaylee Dearman, Andrew Wayne Deason, Ashlynn Connie Decker, Maxwell Robert Dickinson, Makena Aliah Donald, Mallanye Joy Dozier, Kerri Lillian Dufour, Ani Elizabeth Dunkerson, Rylee Klaire Dunlap
Andrew Michael Eakes, Bradon Cole Epting, Dominick Rafael Espinoza,Allie Kay Ethridge, Sydney Claire Everett, Chance Ladale Evins, Bailee Mackenzie Fairley, Austin Fassl, Cohen Lance Fleming, Harley Levi Fletcher, Kendall Bryce Gaddy, Andrea Renea Godwin, Levi Wilson Graeter, Cannon Avery Graham, Haley Michelle Graham, Eric Keiden Graves, Alex Martin Gray, Richard Aiden Greenlee, Christopher Aiden Griffith, Kaiden Wayne Griffith, Alexis Jordan Hamilton,Blake Thomas Harden, Brinley Marie Harden, Alexys Rose Harmon, Kaylee Shae Harrison, Jaxon Andrew Hatcher, Lilly Grace Henderson, Parker Neil Henry, Ian Chase Herrington, Peyton Cole Herrington, Max Wayne Hodgins, Emma Grace Hopkins, Carter Jace Horton, Bailey Elizabeth House, Yolante Elizabeth Rebecca Huysamen, Chelsea Keian Irving-Hood, Logan Shane Johnson, Avery McKay Jones, Addison Claire Keene, Christopher Cade Kennedy, Kennedy Rae Koehn, Cooper Ayden Lafferty, Tierra La’Dasya Lang, Jericha LaShae Langston, Katie Grace Lank, Courtney LaShay Lewis, Mallory Elizabeth Lewis, Nicholas Alexander Lewis, Tyson Everette Lucky, Cooper Martin Luke
Christopher Daniel Mason, Elizabeth Belle Maxey,Miles Christian McAlister, Hailey Grace McCarter, Mason Christopher McCary, Robert Neal McCharen, Sarah Elizabeth McCoy, Alice Peyton McCracken, Jasmyne Tierra McDonald, Shaquan Marie McDuffey, Caleb Michael McElhenney, Emmalee Grace McKee, Emma Claire McNeill, Mariah Janel Miller, William Luke Mitchell, Nakia Makenzye Latrice Monroe, Ethan Scott Moore, Hunter Austin Moore, Hannah Grace Morgan, Logan Miller Morgan, Madison Ky Mosley, Jenna Lin Motley, Carsyn Leigh Mott, Nathan Louis Mott, Connor Lamar Myers, Jacob Robert Nicholas, Nathaniel Aaron Nicholas, Macy Abigail Oliver, Adrian Keith Page, Jr., Jorgen Juul Pedersen, Kayden Elijah Peoples, Seth Webster Phelps, Mia Janae Powe, Jackie Ray Pruett-Lewis, Carl Raymond Pulver, Mary Emma Ramsey, Ellie Jessie Dean Reid, Alexis Lorriane Richardson, Cateland Amanda Rickles, Dawson Elijah Riley, Mallory Claire Robinson, Jacob Shane Rodgers, Jalen Jamar Rose, Kaylee Dian Rouleau, Douglas Isiah Rowe, Hanna Nicole Russell, Hunter James Russell, Arlyn Grace Sanders, Amalia Beatriz Santiago, Alyssa Kirsten Savell , Taylor Lynn Savell, Adisyn Claudia Sharp, Dallas Jade Sherman, Katie Grace Shields, Elizabeth Merideth-Ashley Shirley, Owen Hayes Shirley, Anna Kathryn Shows, Grace Shows, Lillian Kate Simpson, Carson Andrew Smith, Ella Michelle Smith, Evan Derrick Smith, James David Smith, Nathan Louis Smith, Emily Jane Snodgrass, Andrew Douglas Sorey, Wyatt O’Neal Spence, Nazli Taylor Staten, Karlee Elizabeth Sullivan, Logan Chase Sullivan, Harlee J Taylor, Rylee Wes Taylor, Aaron Joseph Teffeteller, Alexander Thomas, Taylor Nicole Thompson, Copeland Arilia Tillery, Laynee Paige Todd, David Brett Vick, Annalise Elizabeth Vincent, Lillian Lane Vincent, Aaron Cale Wallace, Annaston Joyce Wallace, Henton Carter Walton, Nickolas McLaurin Walton, Samuel Jack Wansley, Emma Mae Watson, Ava Ashley Wilkerson, Cloe’ Grace Wilkes, Ashlan Olivia William
A’s & B’s
Alex Aguilar-Malvaez, Tatum Branstetter, Jonathan Bunyard, Noah Burrell, Kassie Calvert, Hayes Campbell, Cole Carlisle, Evelyn Carll, Brysen Dees, Izzy Demers, Kaden Douglas, Vivian Dowling, Amari Ewing, Ava Ferguson, Kaylee Flake, Zoey Fowler, Gibson Gist, Da’Vion Grace, Maggie Graham, Madison Guin, Elly Hopkins, Wyatt Hudson, Carter Keene, Bobby Lanane, Selena McDonald, Brooke Ocampo, Larry Osborne, Marley Pickett, Leyton Posey, Guy Rawson, Aaliyah Rew, Nolon Richardson, Dakota Rouleau, Evan Schickel, Florence Selph, Dakota Sherman, Abigail Shirley, Eli Simpson, Madi Storey, Kennedy Thompson, Jayliana Vick, Camden Walker, Kaylee Walker, Jackson Ward, Lilly Watson, Julia White, Juliette Willis, Christian Wooten, Stefan Wooten, Alinson Zamora
Northeast Elementary School
All A’s Honor Roll
Third Grade: Bre’ly Amerson, Jordan Andrews, Jude Dean, Chase Dinh, James DuBose, Presley Fisher, James Herrera, Chrislyn Hill, Mia McRee, Carter Rippie, Haleigh Rose, Jase Scarbrough, Asher Talley, Rylan Walker
Fourth Grade: Jaelynn Bristow, Lyricka Broach, Madison Ewing, Zeryka Gallow, Caitlyn Harris, Austin Hodges, Devlyn Jones, Brett Lightsey, Thyron Mallare, Kinsley McNair, Yen Vy Nguyen, Zachary Rush, Zoe Rush, Erica Scott, Kierstin Spann, Peyton Williams
A/B Honor Roll
Third Grade: Soraya Ball-Williams, Ethan Barnes, Caleb Collins, Drake Creer, Matthew Cross, Emily Cummins, Brendan Diep, Preston Diveley, Macario Espino, Emmett Farmer, John Davis Fuentes, Julian Galvan, J’London Grace, Jaden Griffis, Christian Harden, Elonah Henry, McKenzie Holliday, Damarius Hopson, Aubrey Ivy, Jay’len Jackson, Makya Johnson, Demonnica Kennedy, Elaine Maloney, Aleah McAllister, Miller Morgan, Caleb Parks, Murphi Raley, Madison Stephens, Carter Worfolk, Jaxon Wriston Fourth Grade: Omer Alharbi, Reed Bishop, Jeremiah Boggan, Leah Carson, Amari Dinkins, Valerie Fernandez, Channing Gale, Re’oncye Gale, Ro’zaye Gale, Guadalupe Garcia, Ethan Golden, Ian Gonzalez, Bentley Gowdy, Jessica Gustafson, Adysen Horne, Evan Jones, Mason McFarland, Braxton McGrew, Ava Newkirk, Magnolia Northam, Meia Obeid, Madison Patton, Kaleb Payne, Devon Pou, Kynlee Prince, Tarahjii Ricks, Dexter Ross, Hadley Jo Shelton, Keithan Smith, Kaiya Snyder, Bentley Swain, Ethan Threatt, Gabriel Toussaint, Zariya Townsend, Malachi Williams
Northeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: Alexander Mason Applegate, Talon Gabriel Dean, Dominic Christopher Warren Foster, Derrick Jerome Harris, Jr, Emily Grace Khan, Jayden Hoang Le, Madison Lynn McRee, Jazmin Teresalasha Thompson, Brooklyn Alyse Turner
Sixth Grade: Halle Belle Boozer, Earl Joseph Noquiao Duhon, Hailey Elyse Foreman, Christopher Landon Gipson, Jerion Jamez Hunter, Holden Blake Ishee, Kenzie Kmarri Jones, Aiden Micah-Lee Ketchem , Shania Michelle Love, Khye DeShun McGlothin, Addison Jade Mosley, Henry Dorsett Ross, Noah Edward Allen Runyon
Seventh Grade: Michelle Arreola-Espino, Grayson Whitt Bieber, Destinee Anyah Bridges, Chase Alexander Brown, Molly Pearl Clarke, Abby Elaine Crocker, Kelsey Leigh Diveley, Regina Rangel Galvan, Breanna Lee House, Rayleen Ty’Lashia Love, Marley Maguire Lovett, Ananya Vaibhav Mantri, Nhi Thanh Nguyen, Laney Elizabeth Palmer, Rickya Ganae’ Portis, Yareli Guadalupe Rangel, Cameron Dominic Reed, Jaden Lynn Smith, Kylie Elizabeth Smith, Kaiden Genaye Turner, Sophie Layne Wright
Eighth Grade: Stephen H Boler, Juliana Alexis Brown, Isabella Margaret Collins, Alexis Mackenzie Dancy, Maddox Haze Daugherty, Allie Grace Dean, Breydon Dangkhoa Diep, Gerrian Wayne Elam, Vanessa Jaslin Espino, Makayla Ann Kendricks, Karma Jean Malone, Akeira Tatiyana Miller, Christiana Noelle Smith, Thomas Theodore Turner, II
All A’s and B’s
Alexander Mason Applegate, Michelle Arreola-Espino, Raiheem Raihnae Atterberry, Grayson Whitt Bieber, Stephen H Boler, Halle Belle Boozer, Destinee Anyah Bridges, Chase Alexander Brown, Juliana Alexis Brown, Molly Pearl Clarke, Isabella Margaret Collins, Abby Elaine Crocker, Alexis Mackenzie Dancy, Maddox Haze Daugherty, Allie Grace Dean, Talon Gabriel Dean, Breydon Dangkhoa Diep, Kelsey Leigh Diveley, Earl Joseph Noquiao Duhon, Gerrian Wayne Elam, Vanessa Jaslin Espino, Hailey Elyse Foreman, Dominic Christopher Warren Foster, Regina Rangel Galvan, Christopher Landon Gipson, Derrick Jerome Harris, Jr., Jamiah T Harris, Breanna Lee House, Jerion Jamez Hunter, Holden Blake Ishee, Kenzie Kmarri Jones, Makayla Ann Kendricks, Aiden Micah-Lee Ketchem, Emily Grace Khan, Jayden Hoang Le, Rayleen Ty’Lashia Love, Shania Michelle Love, Marley Maguire Lovett, Gladys Luna, Karma Jean Malone, Ananya Vaibhav Mantri, Khye DeShun McGlothin, Madison Lynn McRee, Akeira Tatiyana Miller, Addison Jade Mosley, Nhi Thanh Nguyen, Laney Elizabeth Palmer, Rickya Ganae’ Portis, Yareli Guadalupe Rangel, Cameron Dominic Reed, Henry Dorsett Ross, Noah Edward Allen Runyon, Christiana Noelle Smith, Jaden Lynn Smith, Kylie Elizabeth Smith, Christopher Landon Tatem, Jazmin Teresalasha Thompson, Brooklyn Alyse Turner, Kaiden Genaye Turner, Thomas Theodore Turner, II, Santerria D’Anna Walker, Sophie Layne Wright
Northeast High School
All A’s
Furas Al-Awid, Trinity Anderson, Chris Applegate, Hailee Backus, Ashlan Skye, Cailtyn Bachelor, Brooklyn Baughman, Ariana Bautisa, Courtney Burrage. Elizabeth Bowden, Hannah Boyette, Tamiyah Bridges, Zymia Brown, Kayleigh Burgess, Mitchell Butler, JaMiyah Cambell, Kalli Carrillo, Spencer Catlett, Kendall Clay, Conner Cullum, Lauren Dancy, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Elizabeth Dees, Bryan Diep, Michelle Diep, Hayden Donnelly, Marco Espino, Alexander Ford, Kaitlyn Foreman, Eber Germany, Kymberly Goad, Audrianna Green, Kyley Griffin, Chance Guisgood, Ja’Niyah Hampton, Jadarius Harris, Johnny Hart, Madison Hatcher, Jayla Henry, Layla Hill, Anniyln Hoang, Anabelle Hodges, Tyson Holcomb, Eli Hollingsworth, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Daylon Hopson, Michael Houston, Kaylee Hull, DeAundre Hunter, Luke Ishee, Ashley Jackson, Brianna Jemison, Lashundra Jennings, Tahjae Johnigan,
Adian Johnson, Ayona Jones, Danielle Jones, Alaya Kirk, Landon Kitchen, Sara Lacy, Kyla Lard, Aziah Leflore, Nakya Lloyd, Lyric Marshall, Omarion McCann, Jake McElroy, Jordan McKee, Angel Miller, Tarrazz Miller, Will Moffett, Jasmine Moore, Lucy Moore, Tyler Moore, Trey Murphy, Shuaib Murshed, Taylor Nguyen, Trinity Nguyen, Rickey Nicks, Jeannie Null, Megan Null, Suha Obied, Youness Obied, Abdulhalim Obid, Caden Pearsell, Karlee Pierce, La’Tia Powe, Alex Ramirez, Valeria Rangel, Elizabeth Robbins, Kendall Roberts, Clyde Rose, Ali Saleh, Camrien Scarbrough, Jennifer Simmons, Noah Simmons, Bethany Smith, Jimmie Smith, Paul Stevens, Isabelle Susunaga, Lani Taylor, Antonio Valdez. Jordan Vaughn, Harley White, Mary White, Kayla Williams, Lindy Williams, Matthew Wolvers, Alayham Zaidan, Shimookh Zaidan, and Lennon Zettler.
All A’s & B’s
William Ainsworth, Cayla Allen, Zy Amerson, Jeremiah Anthony, Alondra Arreola- Espino, Daijah Atterberry, Paden Avera, Anne-Elise Baty, Bradley Baylor, TyQuesha Beard,Tyra Beard, Matilyn Blackwell, Kayson Boston, Carlo Bourrage, Joshua Boyd, LaTayjai Boyd, Lorne Boyd, Zachary Boyd, Isaiah Brewer, Semya Brewster, James Brooks, Jace Brown, Jaden Brown, Logan Cambell, Lathen Carpenter, Nehemiah, Clark, Jasiminie Clayton, Travis Clayton, Jhy Zeria Cockrell, Mi’Kia Coleman, Elijah Collins, Gemira Colvin, Tyler Cooper, Kierstin Copeland, Gabriel Creekmoore, Emma Crocker, Kiegan Davis, Hannah Dover, Ivan Drummand, Skylar Earnhart, Lylah Eason, Jazmin Escovar Hernandez, Maurisio Espino, Bryce Ezell, James Ezell, Jayden Fedden, David Fishbein, Allen Fowler, Jayden Fox, Jose Garcia, Kailynne Gardner, Skylar Gibbs, Autumn Gilland, Landon Goines, Sidarius Goines, Reyes- Gomez, Cooper Gordon, Anthony Gordon, Malcolm Gowdy, Shakendra Green, Shakerra Green, Brittany Harper, Leon Herlong, James Hernandez, Michael Hernandez, Uziel Herrera, Adoriah Hill, Alexandria Hill, Amari Hopson, Christian Hopson, JaShayla Hopson, Temayah Hopson, Lexie House, Caliyah Hubbard, Wylexius Hull, Macey Irby, Maylee Irby, Ja’Michael Jackson, Jada Jefferson, Joscelyn Johnson, Norah Jones, Ken’ Darius Keyton, Zachary Khan, Kember Lamoureaux, Lauren Lard, Dylan Lawrence, Talabria Lockhart, Kendall Looney, Caydence Loper, Maggie Manning, Andrew McCary, JahKarta McCelland, Nicholas McCoy, Trevor McGolthin, Crislyn McNeil, Mar’Kayla McNeil, Genesis McQuirter, Destiny Miller, Madison Miller, Katherine Montone, Deondray Moore, Connor Moorehead, Nathalia Morales, Oliver Mosley, Shaneccwa Mosley, Jada Nelson, Haylie Nguyen, Sarihia Nolan, Cailden Nolen, Andrew Page, Natalie Pierce, Diondre Pugh, Raven Ramsey, Dasia Randolf, Kenall Read, Yessica Redmond, Benia Reed, Jakayla Roberts, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Jasmine Rush, Carmen Scarbrough, Shayne Schaefer, Erianna Scott, Tynia Scott, Riley Sheppard, Tara Shular, Alexis Sillaman, Jordan Smith, Julia Smith, Maddox Smith, Maddox Smith, Trinity Smith, Emma Stone, Kaylee Stubbs, Regan Wagner, Jordan Walker, Jordan Ward, Kayla Watson, Jordyn Webb, Lily White, Chynna Williams, Jordan Wright.
Clarkdale Elementary School
High Honors
Third Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Payton Leigh Ivy, Thomas Romero Key, Savannah Marie Mabry, Kinsley Jane Meador, Benjamin Michael Purvis, Maycee Elizabeth Scott, Rebecca Claire Threatt, Alaya Mae Vanderburg, Olivia Collins Webb, Kevin Jax Weir, Timothy Jacob Weir
Fourth Grade: Skyla Rose Barnett, Cooper Lee Dean, Jacob McGowan Dyess, Mary Michael Elise Gibson, Coda Blaine Magee, John Braxton Mann, Zane Myles McMinn, Colston Anders Nicklas, Aaliya Brimal Patel, Matty Lynn Raines, Ansley Faith Skaggs, Michael Jace Slayton, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fifth Grade: Kayden Lee Boutwell, Jhett Channing Clark, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Mallory Ann Etheridge, Robert Layke Harmon, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Jayden Keith Moffite, Avery Katelyn Partridge, Forrest Robert Robinson, Halle Bree Rockette, Haylee Briell Thompson, Grayson Reid Vandewalker, Allie Marie Wilkinson
Sixth Grade: Neilla Rain Marie Barnett, Gavan Lynn Clearman, Isabella Merle Cooper, Elijah Jude Culpepper, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, James Tripp Moffett, James Lucas Moore, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley
Honor Roll
Third Grade: Cameryn Wright Coghlan, Tatum Faith Dandridge, Maddox Gray Fason, Carson Jax Friend, Kynlee Payton Goforth, Elle Reece Harmon, Declan Jase Hover, Abigail Renee Hull, Chase Mitchell Irby, Olivia Ann Kelly, Breanna Evelyn McMullen, Smith Dillon Moffett, Parker Lee Najera, Curtis Ray Price, Rylin Evan Ricks, Reagan Michael Rigdon, James Ledger Robinson, Carlyn Elysse Scruggs, Annabelle Leigh Stevens, Camryn Isabell Taylor, Hayden Mackenzie Vandewalker, Leonardo Villegas, Jude Maxwell Watson, Titus Allan White, Payton Marie Widener, Carter Brynn Worley
Fourth Grade: McCartney Anndolyn Boles, Maria Belle Castle, Axel Lane Coleman, Micah James Culpepper, Harlie Capri Dearman, Stuti Ankur Desai, Joseph Windell Eakes, Brelynn Paige Ford, Avery Lynn Foreman, Owen Larson Gibson, Austin Kyle Granieri, Braelyn Makenzi Harper, Zoey Adalyn Hinson, Matthew Nicholas Hull, Elizabeth Ray Johnson, Tristan Lynn Linton, Hunter Ray Mabry, Breanna Kaitlyn Mann, Manning Blake Miles, Eli Richard Moffett, Brody Alan Mosley, Allison Claire Mowery, Holden Daniel Robertson, Alexander Conn Robin, Harper Jack Stacey, Zoey Elizabeth Walker, Maelyn Rebecca White, Sunnie James White
Fifth Grade: Levi Morgan Boatner, Elijah Gunnar Boggs, Cooper Easton Boles, Sophie Kayte Boles, Brailey Michelle Boykin, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Ryleigh Makenna Hagwood, Brookelen Nevaeh Holifield, Gebari Luther Howard, Cameron Jarek Inshetski, Christopher Weston Keith, Promise Nichole Kell, Ace Wade McDill, Myranda Faye McIlwain, Damon Shane Moore, Daniel O’Brian Newell, Kayaan Bhavik Patel, Carson Vaughn Price, Ryder Beeman Ricks
Sixth Grade: Colby Wade Coghlan, Madison Grace Crenshaw, Sophia Grace Culpepper, Ayden Scott Doherty, Hadley Dunn Ellis, Hollyn Camille Gibson, Kyler Mason Goforth, Nevaeh Edi Faylene Grady, Peyton Ainsley Jordan, Robert Wesley Lewis, Jimi Gracie McDuffie, Kylie Joanae McGarity, Addison Hart Mosley, Bearon Tyde Nicklas, Addison Blake Rich, Jacob Paul Rutledge, Jackson Phillip Skinner, Jayden Lamar Skinner, Carson Daniel Smith, Daly Alexia Stennis, Kaden Alexander Thompson, Floyd Fitzgerald Young
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Asher Jeffery Boles, Silas Alexander Crouch, Alissa Rose Hull, Laci Grace Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Weston Taylor Meyer, Justin Kyler Mosley, Jenna Lynn Poppy, Summer Elizabeth Rios, Charli Mackenzi Robin
Eighth Grade: Hayden Joseph Clark, Taylor Marie Dean, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Preslee Claire Griffin, Rivers Addison Jay, Thomas Sidney Saylor
Ninth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Emma Ann Bearden, Brianna Nicole Cottles, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Paisley Jaden Ivey, Jaxson Law Joyner, McKenzie Danielle Lundy, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Taylor Alexis Read, Haley Nicole Reynolds, Aaron Joseph Rios, Theresa Marie Runyon, Cohen Blake Suttles, Luke Preston Williams, Zeah Rene’ Wilson
10th Grade: Ladonya Lavon Adams, James Asher Alsobrooks, Carrie Brooks Campbell, Gracie Jo Dearman, Emma Claire Freeman, Madelyn Brooke Gibson, Makayla Brooke Hopkins, Brandon Patrick Little, Noah Aaron Littleton, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Cameron Isaiah Rios, Kennedy Bree Strickland, Adilyn Grace Way, Allie Ruth Wyman
11th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Alexis Eryn Conklin, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, John Luke Goodson, Allison Paige Harrison, Kamryn Harrell Isom, Lauryl Madison Joyner, Avery Caroline Knowles, Haden Thomas Morris, Riordan David O Regan, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Gabrielle Lynne Singley, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas
12th Grade: Dylan Michael Allen, James Webster Allen, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Toby Alexander Biddles, Dartanion Richard Brown, Cole Brendon Davidson, Catherine Elizabeth Freeman, Evan Walker Gant, Sarah Elizabeth Gunter, Hayleigh Nicole Irby, Alyson Leigh Jadzinski, Daniel Wayne Johnson, Kayla Ann Joiner, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Karly Brooke Owen, Raylee Brooke Pickard, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross, Sophia Dawn Smith, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Preston Scott Webb, Christian Joseph David Wilkins, Lauren Elizabeth Wooldridge
Honor Roll
Seventh Grade: Avianna Richelle Burns, Shelby Kate Clark, Japhia M Cook, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Valeria Dimas, Tyler Clayton Ford, Christopher Gage Freeman, Colby Joseph Friend, Ashlyn Hope Fuller, Anna Jane Gibson, Nevaeh Hope Gilmer, Madison Leanne Harbour, Frank Xavier Hyde, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Kellylynne Elizabeth Long, Alyssa Lynn McDill, Jaxson Dean McRee, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Katelin Elizabeth Owen, Ainsley Klaire Partridge, Aidan Asher Rich, Addison Leigh Tew
Eighth Grade: Zaela Macy Ray Bentley, Kynlie Rose Boles, Savannah Claire Castle, Jase Archie Clearman, Ja mya Sharlese Cole, Dustin Cade Culpepper, Kaela Elizabeth Edmonds, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Kalynn Olivia Jackson, Anna Lee Johnson, Addison Isabella Mathis, Bryson Cole McCallister, Abby Grace McCary, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Taylor Elizabeth Thomas
Ninth Grade: Thomas Kason Albritton, Ashlyn Breann Apperson, Michaela Lynn Bentley, Tyler James Bester, Jordan Riley Boggs, Gracie Elizabeth Boman, Antoinette Maria Brown, Ava Marie Clarke, Katelyn Brooke Clay, Haylee Claire Culpepper, Trevor Cole Dandridge, Brookly Nicole Davis, Jodi Lynn Etheridge, Addison Grace Gardner, Kaygen McKenzee Godwin, Teddrich Lesean Gordon, Clay Randall Higginbotham, Elijah De’Shawn Hood, Autumn Skye Hull, Karter Winstead Isom, Michaela Ann Mayerhoff, Connor Glenn McDill, Noah Hays McDonald, Mallory Kate Meadows, Aizlyn Grace Pickard, Haley Alexis Sims, Nolah Elizabeth Smith, Anyston Nicole Vance, Caydee Leigh Walls, Ethan Cole Webb
10th Grade: John Barry Boldin, Austin Thomas Bucurel, Elisa S Cook, Benjamin Tate Dobbins, Davis Camuel Doyal, Mary Catherine Harris, Henry Franklin Holley, Rory Alexandra Ellen Hyde, Jordan Isabelle Inshetski, Dylan Dewayne Mann, Nikia Essence Martin, Micaleb Dewayne Matthews, Trinton Laron Nash, Gavin Thomas Reynolds, Palmer Alexander Rigdon, Presley Alyse Rigdon, Michael Caden Street, Daisy Marie Thompson, Brandon Cole Welch, Braxton Ryan Whitaker
11th Grade: Landon Chadwick Belk, Devin Griffin Clark, Kaleb Lee Clark, Drake Johnson Collum, Benjamin Cade Cook, Calvin Lamar Culpepper, Katelyn Brooke Dewitt, John Gavin Farmer, Keeton Bryce Garrett, Michael Ian Graham, Miles Price Hester, Nicholas Lee Higginbotham, Timothy Cade Hopkins, Madison Len Kemble, Allie Elizabeth Lundy, Landon Cole Nixon, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Stephany Reyes, Jamie Lee Reynolds, James Clayton Walker, Parker Lee Webb
12th Grade: Avery James Anders, Anabelle Mae Anderson, Spencer Leon Baggett, Cora Leigh Bucurel, Peyton Alexander Caldwell, Katherine Cerda Marin, Chloe Eve Davis, Emaleigh Ann Dunn, Luke Allen Freeman, Hailey Madison Fuller, Camryn Taylor Gray, Gregory Mason Horne, Lawrence Cooper Johnson, Parr David Kasper, Abigail Marie Naiman, Logan Tyler Quigley, David Lowry Randall, Zachary Paul Rutledge, Kenleigh Rae Slayton, Kelsey Paige Stevens, Harley Sadale Strickland, Walker Scott Swearingen, Katie Taylor, Jeron Deandre Watts, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams
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