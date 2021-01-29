St. Patrick School
Principal’s List
Third Grade: Aiden Palmer, Halle Smith
Fourth Grade: Katelyn Angermann, Scarlett Cayer, Joseph Donkor, Helena Rutledge, Jackson Spitzkeit
Fifth Grade: Chelsea Allen, Collin Angermann, Alana Frias, Audrey Lee
Sixth Grade: Elizabeth Crudup
A Honor Roll
Third Grade: Ayden Everington
Fourth Grade: Brandon Prather, Bryson Walk, Tyler Williams
Fifth Grade: Myla Locke
Sixth Grade: Emmanuel Donkor, Laney Palmer
Honor Roll
Third Grade: Mason Bonner, Jeremiah Mari
Fourth Grade: Miles Whitman
Fifth Grade: Tytan Duong, Kennedy Frost, Noah McCaffrey
Sixth Grade: Ellis Farmer, Gregory Henderson, Bryson Jackson, Charli Robin
Clarkdale
Elementary School
High Honors
Second Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Jacques Marthinus Esterhuizer, Maddox Gray Fason, Payton Leigh Ivy, Savannah Marie Mabry, Breanna Evelyn McMullen, Kinsley Jane Meador, Siyrina Elysabeth Relinski, Rebecca Claire Threatt, Alaya Mae Vanderburg, Olivia Collins Webb, Timothy Jacob Weir, Chloe Paige Woodall, Carter Brynn Worley
Third Grade: Skyla Rose Barnett, Axel Lane Coleman, Cooper Lee Dean, Stuti Ankur Desai, Jacob McGowan Dyess, Avery Lynn Foreman, Mary Michael Elise Gibson, Owen Larson Gibson, Braelyn Makenzi Harper, Zoey Adalyn Hinson, John Braxton Mann, Zane Myles McMinn, Colston Anders Nicklas, Aaliya Brimal Patel, Matty Lynn Raines, Holden Daniel Robertson, Ansley Faith Skaggs, Michael Jace Slayton, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fourth Grade: Sophie Kayte Boles, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Myranda Faye McIlwain, Avery Katelyn Partridge, Carson Vaughn Price, Forrest Robert Robinson, Halle Bree Rockette, Haylee Briell Thompson, Allie Marie Wilkinson
Fifth Grade: Colby Wade Coghlan, Elijah Jude Culpepper, Sophia Grace Culpepper, Kyler Mason Goforth, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, Robert Wesley Lewis, James Tripp Moffett, James Lucas Moore, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley, Jackson Phillip Skinner, Carson Daniel Smith
Sixth Grade: Asher Jeffery Boles, Japhia M Cook, Silas Alexander Crouch, Gracie Lynn Fields, Colby Joseph Friend, Madison Leanne Harbour, Kaleb Shelby Hatten, Alissa Rose Hull, Frank Xavier Hyde, Jacob Zane Lee, Laci Grace Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Weston Taylor Meyer, Justin Kyler Mosley, Ainsley Klaire Partridge, Jenna Lynn Poppy, Summer Elizabeth Rios
Honor Roll
Second Grade: Paxton Cole Allen, Mason James Fields, Julietta Grace Freeman, Declan Jase Hover, Abigail Renee Hull, Olivia Ann Kelly, Paisleigh Grace Milstead, Smith Dillon Moffett, Parker Lee Najera, Curtis Ray Price, T’Naiyah Rayunna Lashae Ransom, Rylin Evan Ricks, Reagan Michael Rigdon, Ryley Jordan Robinson, Maycee Elizabeth Scott, Carlyn Elysse Scruggs, Hailey Dianne Smith, Annabelle Leigh Stevens, Hayden Mackenzie Vandewalker, Leonardo Villegas, Jude Maxwell Watson, Kevin Jax Weir
Third Grade: Liam Jackson Beck, Maria Belle Castle, Micah James Culpepper, Brelynn Paige Ford, Henry Lee Freeman, Austin Kyle Granieri, Waylon Blake Higginbotham, Matthew Wendell Jenkins, Elizabeth Ray Johnson, Tristan Lynn Linton, Breanna Kaitlyn Mann, Lynlee Addisyn Minchew, Eli Richard Moffett, Brody Alan Mosley, Allison Claire Mowery, Xander Cain Runyon, Landyn Rose Shelby, Lily Grace Shirley, Brooklyn Jenelle Smith, Harper Jack Stacey, Destanie Deann Stewart, Zoey Elizabeth Walker, Maelyn Rebecca White, Sunnie James White
Fourth Grade: Elijah Gunnar Boggs, Cooper Easton Boles, Kayden Lee Boutwell, Ethan Gage Brunelle, Jhett Channing Clark, Mallory Ann Etheridge, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Robert Layke Harmon, Cameron Jarek Inshetski, Christopher Weston Keith, Danielle Darlyn Killion, Caden Luke Mathis, Grant Parker Mathis, Ace Wade McDill, Roger Jackson Murray, Daniel O’Brian Newell, Kayaan Bhavik Patel, Emilia Rose Phipps, Ryder Beeman Ricks, Jude Christopher Saylor, Presley Nacole Scruggs, Grayson Reid Vandewalker
Fifth Grade: Addy Lynn Castle, Madison Grace Crenshaw, Ayden Scott Doherty, Hadley Dunn Ellis, Aidan James Flowers, Hollyn Camille Gibson, Nevaeh Edi Faylene Grady, Brayden Lee Heiser, Sanaa Johnson, Peyton Ainsley Jordan, Madison Taylor Luke, Kylie Joanae McGarity, Molly Corbitt Miles, Addison Hart Mosley, Bearon Tyde Nicklas, Addison Blake Rich, Zachary Cole Runyon, Jayden Lamar Skinner, Annaleigh Kate Stokes
Sixth Grade: Avianna Richelle Burns, Everette Kaiden Clagg, Shelby Kate Clark, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Cloey Elizabeth Davis, Valeria Dimas, Tyler Clayton Ford, Christopher Gage Freeman, Anna Jane Gibson, Nevaeh Hope Gilmer, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Kellylynne Elizabeth Long, Alyssa Lynn McDill, Pyper Reza Mcdonald, Kayden Elijah McGiboney, Jaxson Dean McRee, Matthew Garrett Merchant, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Kadin Kruz Monk, Katelin Elizabeth Owen, Johnathon Jaxson Palmer, Aidan Asher Rich, Miley Renee Stallings, Gunnar Weston Stevens, Addison Leigh Tew
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Kynlie Rose Boles, Hayden Joseph Clark, Jase Archie Clearman, Luke Ezekiel Cook, Dustin Cade Culpepper, Taylor Marie Dean, Veronica Renee Evans, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Preslee Claire Griffin, Kalynn Olivia Jackson, Rivers Addison Jay, Anna Lee Johnson, Jonathan Brett Keith, Abby Grace McCary, Abigail Grace Mowery, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Thomas Sidney Saylor, Brogan Thaxton Skelton, Taylor Elizabeth Thomas, Jackson Daniel Watson
Eighth Grade: Thomas Kason Albritton, Jeffrey Holden Anderson, Emma Ann Bearden, Gracie Elizabeth Boman, Jodi Lynn Etheridge, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Paisley Jaden Ivey, McKenzie Danielle Lundy, Kaleb Levi Mardis, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Aaron Joseph Rios, Cohen Blake Suttles, Anyston Nicole Vance
Ninth Grade: John Barry Boldin, Madison Elizabeth Culpepper, Madelyn Brooke Gibson, Noah Aaron Littleton, Zachary Dewayne McCallister, Trinton Laron Nash, Cameron Isaiah Rios, Havyn Haze Riser, Michael Caden Street, Allie Ruth Wyman
10th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Alexis Eryn Conklin, Logan Matthew Cook, Da’Niya Jha’Nee Crowell, Courtney Mae Dearing, Katelyn Brooke Dewitt, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, Michael Ian Graham, Allison Paige Harrison, Lauryl Madison Joyner, Madison Len Kemble, Avery Caroline Knowles, Allie Elizabeth Lundy, Brianna Leigh Moore, Riordan David O Regan, Kadin Ross Potts, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Stephany Reyes, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas, Parker Lee Webb
11th Grade: James Webster Allen, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Toby Alexander Biddles, Cole Brendon Davidson, Alyson Leigh Jadzinski, Kayla Ann Joiner, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Abigail Marie Naiman, Raylee Brooke Pickard, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams
12th Grade: James Conner Alsobrooks, Nicholas Blane Crouch, Mary Ashley Culpepper, Dalton Blake Davidson, Amber Kathryn Fant, Ean Lamar Fisher, Margaret Ryleigh Freeman, Zoie Rene Graham, Jessica Keely Harrison, Justin Blake Hopkins, Donovan Wayne Knight, Lauren Elizabeth Lewis, William David Mayerhoff, Gavin Allen Moffett, Isabella Layne Pickard, Gabrielle Nicole Rowell, Noah Blaine Stewart, Garrett Michael Wakefield, Natalie Hope Wakefield, William Caleb White, Laikyn Elizabeth Wilson, Ethan James Wooldridge
Honor Roll
Seventh Grade: Brooklynn Sky Anderson, Kenneth Aaron Boatner, Zoey Claire Caldwell, Savannah Claire Castle, Georgia Lynn Clarke, Jayson Antonio Dale, Kaela Elizabeth Edmonds, Rilynn Staylee Fortner, Landon Allen Ivey, Taylor Davis Ivey, Andrew Leake Johnson, Addison Isabella Mathis, Tyson Daniel McKee, Mason Morgan, Joshua Luke Nause, Lauren Mackenzie Parten, Skye Marie Payne, Madylen Brieann Scruggs, Andrew Eugene Shirley, Harley Alana Smyth, Preslie Nichole Taylor, Zoey Leeann Waddell, Briley Jade Whitaker, Audra Mae Yoder
Eighth Grade: Ashlyn Breann Apperson, Katelyn Brooke Clay, Haylee Claire Culpepper, Brookly Nicole Davis, Kaygen McKenzee Godwin, Landrye Kate Hopkins, Karter Winstead Isom, Jaxson Law Joyner, Michaela Ann Mayerhoff, Connor Glenn McDill, Mallory Kate Meadows, Aizlyn Grace Pickard, Wyatt Jude Pickard, Taylor Alexis Read, Haley Nicole Reynolds, Theresa Marie Runyon, Berta Mccaye Soules, Eli Bryant Swearingen, Caydee Leigh Walls, Luke Preston Williams, Zeah Rene’ Wilson
Ninth Grade: James Asher Alsobrooks, Carrie Brooks Campbell, Elisa S Cook, Christian Shane Fields, Emma Claire Freeman, Mary Catherine Harris, Makayla Brooke Hopkins, Rory Alexandra Ellen Hyde, Jordan Isabelle Inshetski, Dylan Dewayne Mann, Tyler Gage Mann, William Gavin Mathis, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Presley Alyse Rigdon, Kennedy Bree Strickland, Daisy Marie Thompson, Brandon Cole Welch, Braxton Ryan Whitaker
10th Grade: James Curtis Bateman, Tyler Blake Bearden, Kaleb Lee Clark, Eli James Collum, Benjamin Cade Cook, Calvin Lamar Culpepper, Keeton Bryce Garrett, James Noah Harbour, Ava Claire Hayes, Miles Price Hester, Nicholas Lee Higginbotham, Kamryn Harrell Isom, Ethan Daniel Johnson, Maan Bhavik Patel, Jamie Lee Reynolds, Paxton Tyler Russell, Alden Brooke Tew, Connor Alexander Todd, Makyahia Dionna Williams
11th Grade: Dylan Michael Allen, Avery James Anders, Anabelle Mae Anderson, Spencer Leon Baggett, Michael Patrick Wayne Brown, Cora Leigh Bucurel, Chloe Eve Davis, Catherine Elizabeth Freeman, Evan Walker Gant, Sarah Elizabeth Gunter, Gregory Mason Horne, Hayleigh Nicole Irby, Daniel Wayne Johnson, Parr David Kasper, Madeline Paige McIlwain, Duke Wilson Moore, Karly Brooke Owen, Logan Tyler Quigley, Zachary Paul Rutledge, Kenleigh Rae Slayton, Sophia Dawn Smith, Harley Sadale Strickland, Walker Scott Swearingen, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Lauryn Elizabeth Waddell, Houston Cole Wedgeworth, Lauren Elizabeth Wooldridge
12th Grade: Austin Wayne Freeman, Haley Michelle Freeman, Jaiden Stephon Harris, Jaime Lauren Harrison, Christian Charles-Callaway Inshetski, Katherine Jade Johnston, Carson Brooks Jones, Anthony Dalton Mann, Trinity Aiyana Nash, Phillip Andrew Priester, Ashley Brooke Robinson, Brendan Nicholas Robinson, Braeden Melissa Smith, James Coleman Todd, Wray Wilson Watkins, Kayleigh Ann Wright
West Lauderdale Elementary School
All A’s
Jaxon Cooper Adkins, Atlie Lane Alexander, Alyssa Marie Allen, Charles Andrew Anthony, Kaitlyn Grace Bearden, Jenna Ann Boutwell, Kristen Alline Michele Budd, Sadie Kathryn Clay, Carley Brooke Combs, Morgan Annabelle Copeland, Alexis Kate Crawford, Willow Rose Culpepper, Sawyer Riley Dail, Aubrey Claire Davis, Mckayla Nicole Dickinson, Jayden Bryce Dixon, Lindsay Nichole Doss, Christopher Michael Doss Jr, Vivian Leigh Dowling, Isabella Lightsey Duncan, Sadie Gayle Fairchild, Brian O’Neal Fairley, Paxton Neil Forest, Jace Levi Fortenberry, Bryce William Gamblin, Zoey Danielle Gardner, Gibson Stewart Gist, Emma Ree Ann Grabmiller, Anna Claire Grace, Riley Urijah Grady, Kylie Leann Graham, Madison Faith Guin, Ella Grace Hale, Jonaidan Elijah Hampton, Kourtney Corian Haralson, Reed Phillip Harden, Marilynn Blaise Hathorn, Hailey Jewel Ita Hill, Ollie Ann Holcomb, Ally Grace Holley, Eden Hope Hopkins, Ethan Charles Howse
Savannah Grace Knight, Tristan Zachary Land, Vincent Shane Long, Nathan Wayne Love, Albert Micah Mabry, Barbara Adrienne Mattingly, John Miles Mayatt, Brynlee Glo McAlister, Weston Hayes McCarty, Selena Lynn McDonald, Sydney Necole McFadden, Rylan Jade McIlwain, Isaac Anthony Mitchell, Aven Joyce Molony, Annalexa Sharon Moore, John Colton Moore, Jonathan Riley Moorehead, James Kutter Mosley, Cohen Reed Murray, Gavin Lamar Newell, Paisley Dawn Norris, Nora Ann Peterson, Marley Marie Pickett, Landi Jo Pogue, Livie Brynn Raulerson, Guy Winston Rawson, Olivia Grace Reid, Gunner Gray Rigdon, Elijah Kyle Robinson, Stephen Mitchell Rogers, Crimson Rene’e Rowell, Noah Lowry Rush, Lyda Kate Scarbrough, Evan Jay Schickel, Brady Tillman Scott, Addison Raye Shows, Cooper William Shows, Paxton Paisley Simmons, Tipton Kennedy Simpson, Weston Ryan Singley, Jonathan Alexander Skinner, Beckham Ryan Smith, Gavin Max Smith, Gunner Bryant Smith, Adalyn Brooke Spence, Christopher Tyler Thompson, Kennedy Alliyah Thompson, River Easton Thompson, Tristan Wayne Tucker, Aiden James Ulmer, Judah Vanhorn, Joel Deakon Vick, Camden Ay’Tayvius Walker, Kaitlyn Leslie Walker, Kase Benjamin Ward, Amelia Irene Watson, Isabella Marie Watson, Addison Rae Welch, James Daniel Wildman, Taylor Sophia Wilhelm, Sawyer Jackson Young, Alinson Xiomara Zamora, Nicholas Anthony Zingler
A & B Honors
Alex Rocco Aguilar-Malvaez, Belen-Rae Elizabeth Altman, Bristol Claire Barham, Aubree Taylor Barton, Haylie Lynn Bassett, Dawson Beesley, Eli Alden Berg, Peyton Alissa Bradley, Tatum Karoline Branstetter, Barrett Bredow, Colton Rhodes Brown, Jolee Reese Bunyard, David Noah Burrell, Hayes Rainer Campbell, Evelyn Amelia Carll, Avery Claire Chancellor, Jacob Haze Contreras, Julian Jose Contreras, Greyson Cale Cornish, Stephen Cass Crawford, John Luke Culpepper, Nicholas Brian Davidson, Brysen Layne Dees, Isabella Abrielle Tamarien Dunn, Anessa Jacqueline Eskew, John Easton Evans, Amari Mi’chael Ewing,Ruby Kate Fairchild, Kaylee Brooke Flake, Blaine Luke Fortenberry, Sara Kate Frichter, Griffin Kyle Gist, Da’vion Ra’shad Grace, Margaret Faye Graham, Janelle Alyssa Graybill, William Alexander Hall, Destin Nova Hampton, Joe Wesley Haskins, Kaiden Guy Hayes, Jaxon Mercer Hedgepeth, Kaitlyn Hope Herrington, Adrian Brooks Hill, Elly Joy Hopkins, Wyatt Allen Hudson, Kristof Huysamen
Corbin Allen Ingram, Dacey Allene Johnson, Ryatt Joseph Jones, Carter Caver Keene, Colton Mack Kinard, Emily Lauren Land, Taylin Faye Landrum, Lindsey Morgan Leake, Dylan Andrew Lee, Cameron Cordae Lewis, Kaycee Ann Lewis, Kweli Clark Lewis, Addison Grey Lucky, Greenly Kaye Manasco, Bryson Jace Manis, Lauren Elizabeth Massey, Catherine Naomi Mattingly, Katelyn Ava Meachum, Joseph Anthony Mercado, Hayden Noelle Miller, Jordan Gabriel Moore, Logan Daniel Mowdy, Madilyn Claire Nance, Ryliee Ann Newman, Larry Wayne Osborne Jr., Eli Anthony Patrick, Johnathan Matthew Patrick, Kinsley Vivian Pinson, Bryan Reece Pogue, Azhireon Nyi’quez Portis, Jhayden Lei Portis, Leyton Trent Posey, Sawyer Brooks Pounders, Emmaline Kate Puckett, Cason Lukas Robinson, Cooper David Robinson, William Todd Robinson, Grayson Eli Segovia, Florence Lakely Selph, Dakota Rayne Sherman, William Holden Sherman, Abigail Faith Shirley, Avery-Blake Martin Shirley, Daniel Luke Simpson, Alexander Dale Smith, Graham Matthew Smith, Adalyn Paige Snider, Hunter Lane Stallings, Aven Carol Stringer, Isabella Kay Swanner, Brodie Clay Taormina, Charles Robert Thomas, Emma LouiseThomas, Jayliana Rose Vick, Mila Anne James Walls, Jackson Grant Ward, William Nash Ward, Madilynn Grace Waters, Melanie Marie Watt, Brylee Rae Williamson, Satchel Windham, Bella Marie Woodhams, Aden Jhmir Wooten, Athena Zuley Yepez, Charlie Thomas Young
West Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: Ashlynn Alexander, Aiden Boykin, Audrey Busfield, Goldie Carter, Cooper Clay, Shelton Cole Jr., Sage Dearman, Braylon Dixon, Addison Epting, Christian Fleming, Brianna Graybill, Olivia Hayes, John Sterling Landwehr, Caleb McAlister, Carter McMullen, Edwyn Miles, Addison Miller, Addie Mire, Catherine Morrison, Paxton Null, Shane Reed, Kamron Sims, Anna Smith, Landon Smith, McKenna Smith, Morgan Sullivan, Micah Thompson, Ryan Thompson, Cadie White, Cord Wilkerson, Trey Williams
Sixth Grade: Katelyn Alexander, Elizabeth Bailey, Kallie Bearden, Stone Berg, Lila Butler, Rowan Cheatham, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Brody Gressett, Amari Hardy, Brinley Hatcher, Wyatt Hatcher, Liam Hobden, McKinley Johnson, Gracie Joyner, Daniel Keller, Gavin Knight, Brailynn Lee, Alaina Lightsey, Bailey Brooke Mayatt, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Madelyn Reed, Mackenzie Russell, Rylee Schimelpfening, Alivia Shows, Audrey Smith, Dee Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Mason Tickle, Graham Tillery, Trey Wall, Logan Watt, Joel West, Deck Wildman, Sawyer Windham, Miley Zingler
Seventh Grade: Owen Allen, Emma Bounds, Luke Brady, Oliva Collins, Madison Cooper, Addison Cornish, Abbie Cruse, Marley Epting, Chloe Evans, Avery Fryman, Kayley Hardy, Austyn Harmon, Azlin Holifield, Michael Lewis, Jordan Ryder, Cooper Sellers, Olivia Shirley, Maddie Rose Simpson, Lauren Skinner, Edi Smith, Ryleigh Turbville, Makayla Vetter, Aaron Walls, Ally Walton, Hunter Walton, Gabe Wheat, Lily Woodall
Eighth Grade: Lily Anderson, Kaitlyn Anthony, Hannah Beddingfield, Ridge Brown, Mclain Fryman, Kendall Gaddy, Haley Graham, Rebecca Huysamen, Alyssa Jenkins, Cooper Lafferty, Rylan Mayatt, Kaydence Millender, Peyton Pearson, Alexis Richardson, Hunter Russell, Amalia Santiago, Taylor Thompson, Anna Wallace, Sam Wansley, Ty Wiggins, Ava Wilkerson, Cloe’ Wilkes, Ahlan Williams, Foster Windham, Jacob Wooten
All A’s and B’s
Fifth Grade: Masa Abdelkhaleq, Madison Bell, Avery Boykin, Ava Bradley, CJ Brantley, Grayson Culpepper, Gibson Demetris, Macie Deweese, Lexy Followay, Reece Germany, Erin Grady, Chase Haguewood, Blake Hammond, Trent Harden, Kaity Harrison, Kaydrien Hopson, Cammy Hurt, Landon Johnson, Alayah Kearney, Sawyer McGowan, Dylan Null, Katelyn Osborne, Hayden Parker, Mabrey Parker, Preston Perrett, Pace Perrett, Kylie Reid, Melanie Rodgers, Henry Ross, McKinley Rowell, Christian Rush, Lake Rush, Braden Schnoor, Jordan Shields, London Smith, Will Snodgrass, Kinsley Snyder, Ella Spinks, Parker Tabb, Lyric Vanwieren, Zach Walls, Lily Williams
Sixth Grade: Anna Belvin, Laci Boswell, Emma Branning, Cade Calvert, Easton Crider, Kayden Crocker, Abigail Donald, Martinez Dunn, Susie Hall, Ethan Hart, Michael Haygood, Bryson Higginbotham, Bentley Hill, Carpenter Hill, Macie Holloway, Rylan Kennedy, Addison McPherson, Kenton Meachum, Travion Mosley, Carson Myers, Taylor Perryman, Cody Pigford, Kaeleigh Pinkham, Chase Putman, Levi Ramsey, Noah Rank, Mariah Rue, Cole Russell, Julian Smith, Xavier Thompson, Lexi Bryce Vinet, Keri Ann Walker, Lila Whittington, Samantha Wilson
Seventh Grade: Brycen Alford, Jackson Autry, Brooke Baltzell, James Bartley, Andrew Boothe, Sydney Buckley, Skye Butler, Ashlyn Clay, Kinsey Cochran, Reagan Deaton, Branson Evans, Dylan Ezell, Ansley Geesey, Camron Gonzalez, Lilith Hickman, Kennedy Hicks, Katelyn Hodgins, Evan Hopkins, Leah Jackson, Misty Johnson, Nicholas Jordan, Lilly Luben, Brayden Massey, Landry Maxwell, Olivia Miles, Jace Miller, Kalie Miller, Kennedy Parker, Kohen Peoples, Isabelle Perdue, Justin Pierce, Alyssa Reynolds, Bailee Rouleau, Bayleigh Rowell, Addison Ryder, Ethan Schaefer, Evan Schaefer, Elijah Selph, Ava Sharp, Nathan Shoffner, Kevin Sims, Kate Smith, Logan Stokes, Avery Sullivan, Sarah Sullivan, Nathan Vetter, Braydn Warren, Olivia Watson, Jake Whittington, Preston Wilson, Lucas Womak, McKenzie Young
Eighth Grade: T.J. Adkins, Alex Allen, Crayton Allen, Gabriel Anderson, Jackie Balderas, Hunter Breland, Liz Brittain, Joseph Brooks, Beau Bryan, Connor Buse, Dreama Carter, Caroline Chambers, Calleigh Chaudron, Caleb Clayton, Shawne Cole, D.D. Cooper, Max Dickinson, Makena Donald, Steven Duke, Carter Eakes, Cohen Fleming, Evan Graham, Blake Harden, Carter Horton, Zion Huggins, Jericha Langston, Courtney Lewis, Daniel Mason, Shaquan McDuffey, Caleb McElhenney, Emmalee McKee, Lane Miller, Kayden Peoples, Ellie Reid, Mallory Claire Robinson, Kaylee Rouleau, Douglas Rowe, Charlie Salas, James Smith, Andrew Sorey, Jamie Thomas, Laynee Todd, Anna Vincent, Cale Wallace, Lexi Watson, Jacob Williams, Zane Wood, Lilley Worthington
West Lauderdale High School
All A’s
Ira Zain Alexander, Payton Baylee Alexander, Thomas Brayden Alford, Leliana Jelise Alvarado, Michael Brooks Anderson, Brianna Marilyn Anthony, Ali Grace Applebee, Griffin Wayne Atkinson, Maddox William Atkinson, Ella Katherine Autry, Karen Cindy Balderas, Sam Trejo Balderas, Aaron Lee Banks, Emily Lynn-Baker Benthall, Ivan Betancourt, Hunter Glen Blansett, Julie Marie Booth, Sarah Katherine Bounds, Lauren Elizabeth Boutwell, Matthew David Bowling, Marcus Leshawn Boyd, MacKenzie Nicole Bozeman, Raegan Elisabeth Brady, Evan Grace Branstetter, Joslyn Alana Broome-Tucker, Breana Kaitlyn Brown, Dylan Monroe Brown, Jalen Deanthony Brown, Kaylee Grace Brown, Kendrick Day’shon Brown, Brooks Swayze Buchanan, Tristan Hunter Buckalew, Gracie Elisabeth Bunyard, Brett Anthony Busbea, Grant Landis Butler, Jonathan Clark Butler, Aniya Nicole Buxton, Jett Dawson Calvert, Sarah McKenna Clay, Reah Lindiwe Clymer, Zoe Emma Clymer, Sumayah Eman Cole, Sara Ellen Collier, Savannah Lee Cooksey, Carson Nicholas Covington, Lanie Rae Crawford, Riley Clark Crawford, Emma Claire Cruse, Zahria Meyon Davis, Dylan Matthew Dean, Ashlynn Connie Decker, Joshua Langston Deweese, Haylee Danielle Dial, Kerri Lillian Dufour, Dylan Luke Duncan, David Laird Dunlap Rylee Klaire Dunlap, Hailey Alexis Duque, Logan Alexander Duque, Andrew Michael Eakes, Joshua Ryan Eakes, Bradon Cole Epting, Colby Brooks Epting, Matthew Alexander Ethridge, Sydney Claire Everett, Chance Ladale Evins, Harley Levi Fletcher, Kennedy Leann Franklin, Paxton Lane George, Aaron Cade Germany,Andrea Renea Godwin, William Brett Gordon, Levi Wilson Graeter, Cannon Avery Graham, Chandler Nicole Green, Kary Elizabeth Grice, Kennedy Ella Grice, Emily Marie Guin
Alexis Marie Haguewood, Isabelle Myah Halley,Brinley Marie Harden, Jalen Scott Hard,n Alexys Rose Harmon, Kaylee Shae Harrison, Jaxon Andrew Hatcher, Peyton Jordan Henderson, Ian Chase Herrington, Peyton Cole Herrington, Laighton Hadley Higginbotham, Aiden Bryce Hill, Kayla ReAnne Horton, Maria Noelle Howell, Cohen Foster Hurst, Freedom Elise Hutchinson, Briceley Kenzell Jackson, Matthew Brent Jackson, Michael Leighton Jenkins, Walton Leeds Jenkins, Amber Leigh Johnson, Baylee Addison Jones, Addison Claire Keene, Jaydon Lee Kirkland, Kennedy Rae Koehn, Jackson Aaron Lafferty, Mallory Elizabeth Lewis, CooperMartin Luke, Sara Anslee Mason, Miles Christian McAlister, Madison Alyssa McCary, Macy Marie McCharen, Allison Claire McCoy, Sarah Elizabeth McCoy, Brittney D’Shan McDaniel, Kodi Lane McKay, Emma Claire McNeill, Connor James McOlgan, Kayleigh Alexis McQuarters, Javaion Jaquez Merrell, Averi Joyce Miller, Mariah Janel Miller, Kennedy Sariah-Lee Monroe, Hunter Austin Moore, Logan Miller Morgan, Isabelle Margarette Morrison, Ella Elizabeth Morse, Madison Ky Mosley, Jenna Lin Motley, Carsyn Leigh Mott, Nathan Louis Mott, Gloriana Olivia Myers, Jacob Robert Nicholas, Laney Hollis Odom, Sadie Scarlett Odom, Macy Abigail Oliver, Adrian Keith Page Jr., Olivia Ann Palmer, Heather Alisa Papizan, Matthew Dylan Pierce, John Cameron Plowman, Addisyn Elaine Pope, Anna-Leigh Purvis
Elijah Reid Rank, Micah Aaron Reed, Page Harley Mckenna Reid, Natalie Lynne Ries, Mackenzie Brooke Robinson, Shelby Lynn Robison, Jacob Shane Rodgers, Hanna Nicole Russell, Abigail Grace Sanders, Isabella Caitlin Sanders, Adisyn Claudia Sharp, Ainsley Jayde Sharp, Katie Grace Shields,
Elizabeth Merideth-Ashley Shirley, Anna Kathryn Shows, Grace Shows, Jayla Inez Simon-Allen, Lillian Kate Simpson, Carley Brooke Sistrunk, Jaycee Leigh Sloan, Carson Andrew Smith, Jacob Douglas Smith, Emily Jane Snodgrass, Nazli Taylor Staten, Sydney Carson Stokes, Nadia Alexis Stout, Jacob Tyler Sullivan, Karlee Elizabeth Sullivan, James Clark Taylor, Aaron Joseph Teffeteller, Ember Lynn Temple, Taniyah Mekeyia Thedford, Jolee Michelle Todd, Isabella Grace Townsen, David Brett Vick, John David Voss II Zachery Cain Walker, Henton Carter Walton, Katie Gwen Walton, Nickolas McLaurin Walton, Mary Grace Wansley, Gabriel David Ward, Gracie Rose Weatherford, Olivia Nicole Webster, Hayden Grant Williams, Kacey Rhea Williams, Selena Rae Williams, Sommer Queenise WilliamsAlice Brickell Williamson, Andrew Lee Willis, Mason Hunter Willis, Kamryn Kaylee Willoughby, Alyse Marie Wilson, Lana Grace Woodall, Kathryn Alexis Wooten, Kayla Nicole Wooten, McKensi Grace Wright, Josie Lynn Yoskovich
All A’s and B’s
Edward Hayes Abdella, Matthew Gray Alexander, William Clayton Allen, Otoniel Isai Alonso, Lauren Elizabeth Anderson, Regan Nichole Andrews, Katelyn Bryan Barham, Ethan Randall Bassett, Eli Grayson Bates, Jean Carlo Betancourt, McKinley Arion Bickham, Brooks Barber Bohl, Colton Taylor Bohl, Matthew Caden Boswel, Jacob Curtis Bozeman, Gavin Nathaniel Cole Broome, Brayden Matthew Brown, Jayden DeShun Brown, Kendrell Day’von Brown, Mason Durell Buchanan, Jackson Tyler Bunyard, Maggie Faith Bush, Julia Leigh Butler, Breelyn Jade Cain, Abygayle Carter, Zeno Blaize Chaudron, Caroline Yelena Cheatham, Camryn Elyse Church, Willyum Austin Clinton, Abigail Leigh Cockrell, Commondre Lashawn Cole Jr., Caleb Roshad Collins, Garrett Bryce Combs, William Braxton Cornish, Josiah Lee Davis, Daniel, Austin Deaton, Parker Lamar Dickinson, Mallanye Joy Dozier, Colin Douglas Everett, Bailee Mackenzie Fairley, Anne-Leigh Marie Freeman, Lyla Marie Graham, Anna Claire Grayson, Haley Nicole Greenlee, William Tyler Greenlee, Mark Anthony Hambrick, Alexis Jordan Hamilton, John Cade Harbour, Alena Marie Harden, Nina Elizabeth Hay, Emma Grace Hopkins, Bailey Elizabeth House, Abigail Breanne Hudnell, Justin Elijah Humphrey, Anna Kate Humphries
Logan Shane Johnson, Makensie Marie Junkins, Christopher Cade Kennedy, Katie Grace Lank, Abigail Lea Lawrence, Mallory Claire Leake, Nicholas Alexander Lewis, Tybresha La’khia Lewis, Elizabeth Belle Maxey, McKinley Grace Maxwell, Hailey Grace McCarter, Mason Christopher McCary, Robert Neal McCharen, Jenna Kate McCoy, Sadie McCoy, Alice Peyton McCracken, Nyla Symone McEady, Brendan Isaac Meachum, Kathryn Marie Miles, William Luke Mitchell, William Thomas Mitchell, Jesse James Mixon, Nakia Makenzye Latrice Monroe, Jaylon Raswhawd Moody, Ethan Scott Moore, Keleigh Breanna Moore, Hannah Grace Morgan, Sean Paul Odom Jr., Jackson Noah Parker, Jorgen Juul Pedersen, Keanan Isaiah Peoples, Breanna Sue Perdue, Kalyn Drew Post, Asalyn Grace Pounders, Mia Janae Powe, Carl Raymond Pulver, Joshua James Randall, Josie Michelle Reid, Carson Lee Richardson, Jalen Jamar Rose, Sheila Nichole Rouleau, Alyssa Kirsten Savell, Morgan Lynn Schaefer, Jack Wesley Sellers, Alexa Aubrey-Taylor, Shirley, Owen Hayes Shirley, William Scott Shular, Raven Lynn Sims, Gabriel Atticus Skinner, Libby Smith, Owen Thomas Smith, Tanner Ethan Smith, Kayla Anne Stewart, Samuel August Swanner, Eric Santell Taylor, Isabella Leigh Temple, Peyton Shanley Thomas, Abbie Elizabeth Thornton, Rhys Ethan Turner, Nicholas Lee Vinet, Holton Alexander Voss, Charles Herman Watson, Tea Danielle Webb, Olivia Jewel Wheat, Caitlin Carroll Whitney, Josie Tyler Wiggins, William Cole Wilkerson, Christopher Luis Williams, Dylan Patrick Williams, Jackson Lane Williams, Laken Brooks Williams, Lane Irvin Williams, Ty JD Williams, Tyler Jacob Williams, Hannah Victoria Williamson, Matthew Dillon Williamson, Katelyn Paige Wilson, Emma Nichol Winstead
Northeast Lauderdale Middle School
All As
Fifth Grade: Sydney L Brown, Earl J Duhon, Hailey E Foreman, Makayla A Granger, Lauren G Hamilton, Jerion J Hunter, Holden B Ishee, Deia N Murshed, Rehab F Obeid, Noah E Runyon, Jayona M Story, Chasity J Vincent
Sixth Grade: Destinee A Bridges, Parker J Britt, Chase A Brown, Jakelvion M Burton, Molly P Clarke, Abby E Crocker, Diego A Espino, Jackson T Flowers, Regina R Galvan, Taylor D Gordon, Brelyn, C Holliday, Ainsley M Horton, Steven M Lightsey, Marley M Lovett, Ananya V Mantri, Nhi T Nguyen, Rickya G Portis, Yareli G Rangel, Joshua T Reynolds, Kylie E Smith, Chelsea F Sudduth, Kaiden G Turner, Sophie L Wright
Seventh Grade: Ayad H Al-Awdi, Alexis M Dancy, Maddox H Daughtery, Allie G Dean, Breydon D Diep, Vanessa J Espino, Addison L Gordon, Makayla A Kendricks, Karma J Malone, Rewaihad N Murshed, Cody W Shelton, Christina N Smith
Eighth Grade: Grace Clayton, Emily B Ferguson, Layla L Hill, Alaya L Kirk, Lucy L Moore, Shuaib G Murshed, Rickey J Nicks Jr, Valeria Rangel, Jennifer L Simmons, Jordyn A Vaughn, Kayla A Williams, Matthew M Wolvers
All As and Bs
Fifth Grade: Zachary J Bankston, Stella Blalock, Halle B Boozer, Caleb L Bourrage, Kenyon W Brassfield, Eryn T Buckner, Isael B Caraballo, Emerald L Cochran, Kaylen A Coleman, Kylie D Coleman, Remington C Corsello, Eva M Darden, Layla G DiFatta, Makayla R Engles, Caleb J Ezell, Micki Falcone, Eva M Farmer, Skyy L Frederick, Christopher L Gipson, Aslynn E Gonzales, Brysen Griffin, Davin G Horton, Aubrey R Iler, Aaron J Jones, Kenzie K Jones, Derwyn I Kennedy, Aiden M Ketchem, Kaylie B Lam, Jaylen M Land, Carter A Miller, Alvin Moore III, Frederick A Moore, Addison J Mosley, Addyson R Murphy, Sarah E Neese, Samyah A O’Field, Caylee E Parker, Cannon A Pope, Jonah B Price, Ja’Kayla A Scott, Sean P Shumaker, Lauryn A Stewart, Patience S Sumpter, Madelyn M Sumrall, Elizabeth L Taylor, Lillian A Todd, Zayne C Todd, Ian N Woodard
Sixth Grade: Kayla J Aguilera, Emma K Alexander, Michelle Arreola-Espino, Madison E Baskin, Khloe A Bates, Madelyn D Beckham, Saniyah A Boone, Amelia L Borrallo-Forward, Maliyah Z Coleman, Angelia N Connell, Zaiden C Corsello, Christopher D Creighton Jr, Conner E Creighton, Hannah B Cumberland, Jonathan A Dancy, Sophia G Dearing, Kelsey L Diveley, Chloe A Edwards, Destiny N Edwards, Ava C Fuller, Wesley M Fulton, Layla J Gray, Grayson W Harrelson-Bieber, Averi B Hopson, Isiah D Hopson, Tenyah S Hopson, Breanna L House, Charbrelle Houston, Markeysha N Jefferies, Terika D Keyes, Norah A Lee, Janiyah L Mitchell, Jaymese L Mitchell, Elijah P Moore, Madisyn Moreno, Chandler A Parks, Joseph J Portis, Mason J Price, Bella L Pritchett, Treyton E Quinn, Jamari M Raine, OMarion D Robinson, Kayleigh G Shelton, Dru M Sheppard, Marquavios A Sillimon, Chynia N Smith, Jaden L Smith, Kennedi K Sparks, Jonathan D Sullins, Makenzie A Wheeler, Brandon J Wilson
Seventh Grade: Caden L Allen, Dariya J Austin, Bryce I Baseemah, David R Batchelor III, Stephen H Boler, Tamesia T Brown, Laila D Coleman, Sha’Zaria K Collins, Aiden I Dean, Chemiyah L Denman, Christian A Evans, Colton J Fisher, Craig L Forest III, Jayden R Fortenberry, Kloe E Fox, Brandon W Franklin, Brennan T Frazier, Arely Gomez-Moreno, Kaitlyn S Grace, Lyric S Gray, Destiny A Holliday, Presleigh R Hucks, O’Marion C Hutson, Makenzie M Jackson, Mikeria M Jackson, Jeremy R Johnson Jr, Joshua L Johnson, Brooklyn A Johnson, Bobby R Mason, Deverlee I McDonough, Jared B McRae, Jackson S Munn, Jayvion L Naylor, Anayliah T Phillips, Makayla S Phillips, Preston C Pope, Jaelyn P Price, Anderson L Prtichett, Andrew T Pulido, Ava C Rash, Kaden R Reynolds, Louis A Robbins, Kameriya T Sanders, Colt J Shelton, Christopher L Tatem, Angelina N Williams
Eighth Grade: Stevie G Adams, Madison G Allen, Emily C Applegate, Zachary Boyd, Semya J Brewster, Kayleigh A Burgess, Lathan K Carpenter, Erin N Cockrell, Jhy Z Cockrell, Mar’sha B Coleman, Mi’kia B Coleman, Vakyhlia S Coppins, Emma C Crocker, Kaitlyn E Cullin, Elizabeth C Dees, Bryan H Diep, Hayden A Donnelly, Alexander K Ford Jr., Marley D Foy, Jose A Garcia, Cooper L Gordon, Shakerra L Green, Ja’Niyah A Hampton, Lilly G Henderson, Alexandria L Hill, AnnliynT Hoang, Anabelle K Hodges, Christian G Hopson, Lexie G House, Jada S Jefferson, Adrian R Johnson, Landon X Kitchen, Kember D Lamoureaux, Lauren T Lard, Caydence A Loper, Crislyn B McNeil, Genesis X McQuirter, Nathalia G Morales, Haylie T Nguyen, Caden R Pearsell, Raven B Ramsey, Clyde D Rose III, Camerien B Scarbrough, Alexis G Silliman, Jordan M Smith, Maddox L Smith, Trinity A Smith, Chynna A Williams
Northeast High School
All A’s
William Aninsworth, Furas Al-Awdi, Abduraham Alsadi, Trinity Anderson, Alondra Arreola-Espino, Abidas Arreola-Espino, Ashlan Ballard, Caitlyn Bathchelor, Anne-Elise Baty, Ariana Bautista Rojas, Kennedy Boston, La Tayjai Boyd, Addison Boyette, Hannah Boyette, Marissa Bradley, Shantiona Bridges, Tamiyah Bridges, Jace Brown, Shunterius Brown, Mitchell Butler, JaMiyah Campbell, Spencer Catlett, Kendall Clay, Andrew Clayton, Karyiah Clemons, Gabriel Creekmore, Camille Cunningham, Lauren Dancy, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Herbie Dawkins, Michelle Diep, Skyler Earnhart, Lylah Eason, Dayana Fernandez-Castillo, Kaitlyn Foreman, James Germany, Chloe Godwin, Itzel Gomez Moreno, Carllos Gomez-Reyes, Michael Gortney, Malcom Gowdy, Audrianna Green, Kaliegh Griffith, Chance Guisgond, Kianna Hare, Diamond Harris, Mardarius Harrison, Olivia Hawkins, Lexie Henderson, Dennilyn Hoang, Eli Hollingsworth, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Daylon Horton, Michael Houston, DeAndre Hunter, Macey Irby, Luke Ishee, Ashley Jackson, Emily Jackson, Lashundra Jennings, Ayona Jones, Norah Jones, Veshal Konnar, Sara Lacy, Adam Leister, Kiara Malone, Maci Manning, Nicholas McCoy, Angel Miller, Madisin Miller, Gabriel Mohamed, Jasmine Moore, Madisin Moore, Connor Moorhead, Larry Murphy, Cailen Nolen, Jeannie Null, Megan Null, Suha Obeid, Youness Obeid, Abdulhalim Obid, Candace Parks, Patrick Perry, Karlee Pierce, Diondre Pugh, Elizabeth Robbins, Kendall Roberts, Bethany Smith, Jimmie Smith, Julia Smith, Russell Smith, Paul Stevens, Brandyn Stubbs, Isabel Susunaga, Lani Taylor, Braylen Tingle, Antonio Valdez, Regan Wagner, Harley White, Sophia Williams, Sierra woods-Lambert, Alayham Zaidan, Shimookh Zaidan
All A’s and B’s
Yusif Abdullah, Eboni Alford, Xavien Alford, Zy’Breun Amerson, Immanuel Anderson, Christopher Applegate, Xavier Ayala, Brooklyn Baughman, Bradley Baylor, Brianna Benamon, Jordan Benamon, Ashlyn Boswell, Courtney Bourrage, Christiarya Boyd, Lorne Boyd, Skylar Bramlett, Kristen Brassfield, Cody Britt, James Brooks, Gabrielle Brown, Markquayla Brown, Omarion Burrage, Jack Caldwell, Logan Campbell, Nehemiah Clark, Jasmine Clayton, Randarious Clayton, Mya Cole, Gemira Colvin, Tyler Cooper, Kierstin Copeland, Scarlet Cunningham, Karsen Davison, Hannah Dover, Mason Doxey, Ivan Drummond, Kionna Edwards, Jazmin Escovar Hernandez, Marco Espino, Cameron Ezell, Lamaya Franklin, Elijah Garvin, Skylar Gibbs, Autumn Gilland, Sidarius Goines, Tamara Goines, Piper Gonzalez, Anthony Gordon II, Brandon Goss, Jaylen Grace, Jaliyah Griffin, Jacey Griffith, Kyley Griffith, Parker Griffith, Jada Hall, Artayvion Hampton, Barbacious Hampton, Brittany Harper, Samantha Harris, Madison Hatcher, Jayla Henry, James Hernandez, Michael Hernandez-Escovar, Tyson Holcolmb, Amari Hopson, Gloria Hopson, Temayah Hopson, Timothy Hopson, Kaitlyn Houston, Kimora Howard, Caliyah Hubbard, Natalia Hughes, Kaylee Hull, Elisha Hurst
Halee Ingram, Maylee Irby, Jermyia Jackson, Kennedi Jimson, Tahjae Johnigan, Aaronyoun Johnson, Joscelyn Johnson, Gabriel Joles, Jada Kendricks, Zachary Khan, Kyla Lard, Joslyn Logan, Maggie Manning, Lyric Marshall, Omarion McCann, Allyn McCary, Andrew McCary, Tekiyah McCree, Michaela McDonald, Jake McElroy, Trevor McGlothin, Jordan McKee, Mar’kayla McNiel, Blake McRea, Jordan Miller, William Moffett, Carly Monsour, Julian Moore, Tyler Moore, Timothy Morgan, Oliver Mosley, Shamia Moss, Cameron Neal, Mia Null, La’Nesha O’Field, Ta’Niyah O’Field, Charity Parks, Alison Perez-Zapata, Natalie Pierce, La’Tia Powe, Zora Prater, Joseph Price, Jackson Richardson, Keilon Robinson, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Jasmine Rush, Kia Rush, Jacob Russell, Carmen Scarbrough, Bethany Sciple, Erianna Scott, Tynia Scott, Joe Sharp, Riley Sheppard, Aaron Shortridge, Braden Smith, Mary Stevens, Abi Thomas, Caitlin Thomas, Cedarius Trussell, Aridavidya Turner, Jamirah Vaughn, Dontray Walker, Jevon Walker, Damiyana Wallace, Jordan Ward, Kayla Watson, Jordyn Webb, Kaileigh Whittington, Lindy Williams, Joseph Winfield Ashley Wolvers, Nataly Woodlee, Lennon Zettler
Southeast Middle School
All A’s
Fifth Grade:Luis Carlos Arias; Aubri Sha Cooper; Makayla Breanna Crowe; Shania Michelle Love; Madi Lynn Martin; Jonathan Cohen Moseley; Connor Allen Ross; Charles Declan Vick; Jarvis LaShon Watts; Keaton Neill Wells; Kameron Lee Wood
Sixth Grade: Blaze Johnson Anthony; Cameron Oliver Brunelle; Shaliyah Catilyn Carlisle; Allie Scott Carney; Reagan Gail Couch; Ella Grace Dahlke; Richard Maddox Davis; Caden Brock Purvis; Devananth Ravichandran; Ruth Adalai Reece; Anthony Gage Sanders; Deandre Leon Turner; Deontae Dewayne Turner; Fabiola Eibel Yanez
Seventh Grade: Raheim Trevion Gibbs; Mikayla Jane Miles; Keirsten Miller; Anthony Nguyen; I’Riahi Lachandra Rew; Virginia Hope Tucker
Eighth Grade: Eli Jackson Carr; Gracie Chatham; Corvin Alexander Dunkerson; Stephen Mitchell Eakes; Logan Ryan Flaskamp; Joanna Agnes House; Ella Rayden King; Kendall Leigh Grace Mabry; Anna Grace Matthews; Keunna Latrise McFadden; Hoang gia Gia Nguyen; Makiya Lillie Pickens; Daijane’ Kashonna Scott; Kenneth Young Jr.
A’s and B’s
Fifth Grade: Axton Lavon Alderson; Brooklyn Nicole Brashier; Kayleigh Michelle Briggs; Asyiah Breona Brown; Ashton Henry Carney; Zoey Fay Clements; Aiden Conerly; Hannah Grace Cooley; Ava Rose Dawson; Anastasia Marie Feeley; Kaylan Mayiona Fountain; Precious Angel Galbreath; Markyzeo T-Shawn Gordon; Paulette Alessandra Guzman; Emmet Jeffrey Hannah; Jaden Lashad Harbin; Callie Rose Harper; Wyatt Casey Hoffer; Karly Elizabeth Hollingsworth; Rylien Matthew Kirkland; Jordan Anthony LaFrance; Riley Schrader McDonald; Ta’Nya Alisha Miller; Isaiah Joel Minchew; Caroline Joy Minor; Austin Chance Parten; John Nicholas Purvis, Jr;; Chloe Elizabeth Reed; Shiloh Terez Ruffin; Gage Lamar Shelton; Sadie Alexa Smith; Elisa Brielle Stallings; Brooklyn Ivy Whitmer
Sixth Grade: Krisslynn Ivy Alexander; Evan Christopher Broome; Madison Alexis Brown; Samantha Grace Buckalew; David Chase Carpenter; Mason Scott Chapman; Chloe McKenzie Clark; Roderick De’angelo Crawford, II; Kayden Lamar Crowe; Jaden Cameron Griffin; Brenden Jo Hardy; Rakendra Neaujah Jonnae’ Heidelberg; Nyla Markeisha Horn; Izabela Paige King; Grayson Scott LaChute; Rayleen Ty’Lashia Love; Madison Alyse Merritt; Gracie Leeann Miller; Hayden Jack Pippin; Sean David Pruett; Makiya Sharnae Reed-Tate; Rowan Knox Riley; Peyton Isaiah Roberts; Dazariaunna Danyia Ruttley; Miley Claire Suttles; Jason Scott Thomas; Landon Scott Tucker; Thomas Zachariah Viohl Jr; Christian Carter Wells; Mason William Wheat
Seventh Grade: Camren San’Chez Atterberry; Alaysia Brielle Barlow; Zaela Macy Ray Bentley; Ethan Layne Carney; Eli Shannon Dearing; Logan Harris Dearing; Annalise Belle Ethridge; Eric Jayden Fox; Mateo Paul Garcia; Ross Allan Agusto Gomez; Isaac Kole Goodman; Mikayla Brianna Gowdy; Caitlyn Jolee Haguewood; AnnLee Grace Haney; Brayden Alex Harbour; Crisyia Symora Harris; Sarah Addison Higginbotham; Blakleigh Michelle Hogg; Addison Nichole Hughey; Ava Lorraine Jackson; Khloe Lynn Kelly; Natalie Hope McBrayer; Dylan Elijah Metts; Bryson Kaegan Moore; Taylor Kennedy Morris; Cooper Allen Pearson; Lane Rawson; Jessica Lynn Reed; Daniel Ryan Roach; Colton Ty Robinson; Janiyah Makenly Shelton; Jordan Jaydan Thomas; Morgan Dominique Walker; Jamius Mccalebb Whitted; Gracie Lynn Wiggins; Hunter Lee Williams; Janiyah Shaniece Young
Eighth Grade: JaKalin Rachelle Betts; Alaura Dawn Brewer; Erin Rayna Broome; Terry Lishawn Clayton; Timothy Landon Davis; Michael Kohl Ethridge; Calea Alyssa Gardner; Mallory Brooke Goodman; Brooklyn Elizabeth Johnson; Kameron Santez Johnson; Chloe Tilynn Koonce; Darby Kate Pace; Amber Alexis Palmiter; Hunter Joel Ratcliff; Taylor Paige Shannon; Harper Layne Simmons; A NiahReia Jarisha Tooles; Raylee Briann Turk; Caleb Anthony Walker; Cayleb Isaac Wright; Olivia Layne Wright; Karlee London Young
Southeast High School
(First Semester)
All A’s and B’s
Armstrong, Emilee Claire; Atkins, Anna Rochell; Baldwin, Destiny Renea; Baldwin, Devon Lee; Barnhardt, McKenzie Tate; Beard, Tyra Kenshay; Bland, Iain Charles; Bonner, James Bradly; Boswell, John Cooper; Boswell, William Joseph; Boyd, Jaleah Monique; Boyd, Phamarion Quendrey; Breedlove, Madisyn Danielle; Brewer, Davis Corey; Brown, Amani Tanauja; Burton, Martez Jay kwon; Buteux, Ryland Gage; Butler, Leila Grace; Canchola, Selena Maria; Carpenter, Hannah Grace; Cole, Jalin Melik; Coleman, Alexa Brooke; Crowe, Michael Alexander; Davidson, Joshua Paul; Desmond, Makaylin Nicole; Felton, Thomas Savion Ray; Fox, Braylee Aierelle; Fuller, Joshua Talan; Goodman, Madalyn Grace; Graham, Demondre’ Takoyrean Brooks; Griffin, Brianna Grace; Griffin, Taylen Kiron; Haguewood, Tanner Ashton; Harrell, Mary Nell; Higginbotham, Lindsey Paige; Hollingsworth, Shade Wesley; Holloman, Emma Grace; Hubbard, Vincent Jax; Hudnall, Ramya Ta nia Aaleece; Hudnall, Roman Tobias; Johnson, Elizabeth Leslie Grace; Johnson, Kaleah Sonique; Jones, Elijah Scott; LaFrance, Savannah Lee; Latham, LaShantia LaMyra; Lawrence, LaKenya Amelda; Lee, Aden Tyrel; Lee, Kaydence Esther; Lee, Matilyn Louise; Lewis, Taylor Michele; Litchfield, Amber; Litchfield, Haleigh Brooke; Lucas, Chandler Rainn; Lummus, Brian Anthony; Mars, Jada Angelena; McDonald, Ariana Michelle; McMullen, Caleb David; Miller, Shamya Lashae; Mimbs, John Stephen-Michael; Morris, Angel Mae; Morris, Emma Lynn; Mosley, Christopher Rodriguez; Moss, Austin Ke’Shawn; Oliver, William Connor; Pickell Reed, Jenna Brynn; Pruett, Jaylon Roy; Quigley, Nicholas Ian; Ravichandran Muthuramalekshmi, Hemananth; Roach, Kameron Elise; Ruffin, Adriyana Brenae Ruttley, McKenzie Danielle; Salazar, Mariah Raelyn, Ms; Scott, Kendall Jenai; Spears, Victoria Ann; Stephens, Aidan Ryan; Stevenson, James Stephon; Straight, Brycen Dejuan; Sullivan, Hannah Claire; Threatt, Madelyn Grace; Walker, Columbus Elijah; Wiggins, James Jason II; Wiggins, Sarah Jane; Willis, Justus Dwayne; Wilson, Natalie Paige; Wood, William Raleigh; Yanez, Francis D’Lessandra; Yates, Madison Aeris
All A’s
Alford, Jaylon Ryan; Atkins, Rachel Leighann; Barr, Dakota Graham; Beard, TyQuesha Kendaisa; Brogan, James David; Brown, Faith Alyssa; Burton, Michael Lyntrell; Buteux, Allyssa Reagan Butler, Kaden Owen Martin; Carney, Jaeden McKenna; Causey, Akira Lexia; Christian, Eric Nathaniel; Cooper, Camden Bryce; Creel, Jayden Slay; Dunkerson, Ani Elizabeth; Edwards, Journee N Jae; Garcia, Isabella Mariana; Garcia Haddox, Diego Rigoberto; Gist, Madison Taylor; Gray, Christian Parker; Gray, Jack Anthony; Harris, Rhagan Anaiya; Hidalgo, Aaron Exiquio; Hollingsworth, Heaven Elisabeth; Hooker, Miah; Hopson, Chase Tireondray; Hopson, Cristiana Tireona; Horn, Atasia Kensha; Irby, Harley Madison; Irby, Joe Michael; Jacobs, James Wyatt; Jamieson, Lily Kate; Keller, Finlay; Latting, Kaelyn Dian; Linton, Joel Parrish; Little, Nathan Slade; Lucas, Ava Caroline; Mabry, Kiersten Rae; Marlow, Tyson Shepperd; Martin, Ethan David; Martin, Patrick Dewayne Jr.; Martinez, Stephanie; Mata, Evelyn Perez; May, Torre Ariana; McDonald, Gracie Elisabeth; Miller, Ariel Vashaunta; Murray, Emily Grace; Naylor, Yojonte’ Jamayon; O Neal, Lakiera TaShay; Pruett, Stephanie Denise; Quinn, Kaity Lanae; Reed, Deanna Nicole; Riley, Bruce Lamont; Shannon, Allison Elizabeth; Skinner, Desarae Rachelle; Summerford, Alana Nichole; Vaughn, Maddox Gray; Velez, Maria Lucia; Wallace, Branderrious Quendes; Williams, Taylor Nicole; Wright, Cayden Allen; Young, Jacob Logan
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.