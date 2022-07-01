Northeast Lauderdale Elementary School
All A’s
Third Grade: Jordan Andrews, Soraya Ball-Williams, Caleb Collins, Emily Cummins, Jude Dean, Chase Dinh, Macario Espino, Emmett Farmer, Julian Galvan, James Herrera, Damarius Hopson, Elaine Maloney, Mia McRee, Miller Morgan, Murphi Raley, Carter Rippie, Jase Scarbrough, Zykeria Tubbs, Rylan Walker
Fourth Grade: Jaelynn Bristow, Lyricka Broach, Leah Carson, Madison Ewing, Zeryka Gallow, Brett Lightsey, Thyron Mallare, Kinsley McNair, Kaleb Payne, Tarahjii Ricks, Zachary Rush, Zoe Rush, Kierstin Spann, Peyton Williams.
A/B Honor Roll
Third Grade: Bre’ly Amerson, Ja’kilynn Broach, Drake Creer, Matthew Cross, Preston Diveley, Trinity Donald, James DuBose, Presley Fisher, Sydney Fitzgerald, John Davis Fuentes, Corderro Gale, Jaden Griffis, Christian Harden, Elonah Henry, Chrislyn Hill, McKenzie Holliday, Jay’len Jackson, Kaiden Jones, Aleah McAllister, Spence Moore, Kaylie Narvaez, Caleb Parks, Haleigh Rose, Aiden Rush, Aalaiyah Sanders, K’Cion Scott, Riley Sevier, Asher Talley, Cruz Thaggard, Liam Thomas, Jaida Walker, Lakayla Welch, Christopher Wells, Carter Worfolk, Mariah Wright
Fourth Grade: Rital Alawdi, Aishah Alsaidi, Omer Alharbi, Reed Bishop, Richie Blalock, Jeremiah Boggan, Amari Dinkins, Valerie Fernandez-Castillo, Channing Gale, Re’oncye Gale, Ro’zaye Gale, Guadalupe Garcia, Ethan Golden, Ian Garcia, Bentley Gowdy, Shavon Grady, Tatiana Hampton, Caitlyn Harris, Austin Hodges, Timothy Hopkins, Adysen Horne, Devlyn Jones, Evan Jones, Jonathan Keirn, Braxton McGrew, Ava Newkirk, Yen Vy Nguyen, Meia Obeid, Madison Patton, Corbin Payne, Devon Pou, Dexter Ross, Erica Scott, Hadley Jo Shelton, Keithan Smith, Kaiya Snyder, Isaiah Stewart, Bentley Swain, Zariya Townsend, Datavius Williams, Malachi Williams, Shaun Woodards, Caleb Wright
Northeast Lauderdale Middle School
All A’s
Applegate, Alexander Mason; Arreola-Espino, Michelle; Batchelor, David Robert III; Blalock, Stella; Boler, Stephen H; Bridges, Destinee Anyah; Brown, Chase Alexander; Brown, Juliana Alexis; Brown, Tamesia Tyasia Renyah; Clarke, Molly Pearl; Cochran, Emerald Lain; Coleman, Kylie De’anna; Coleman, Laila De’shay; Collins, Isabella Margaret; Crocker, Abby Elaine; Cumberland, Hanna Brooke; Dancy, Alexis Mackenzie; Daugherty, Maddox Haze; Dean, Aiden Isaic; Dean, Allie Grace; Dean, Talon Gabriel; Diep, Breydon Dangkhoa; DiFatta, Layla Genevieve; Duhon, Earl Joseph Noquiao; Elam, Gerrian Wayne; Espino, Diego Adrian; Espino, Vanessa Jaslin; Foreman, Hailey Elyse; Foster, Dominic Christopher Warren; Galvan, Regina Rangel; Gordon, Addison Leigh; Grace, Kaitlyn Sierra; Harris, Derrick Jerome Jr.; Hunter, Jerion Jamez; Johnson, Jayla Sanaa; Kendricks, Makayla Ann; Ketchem, Aiden Micah-Lee; Khan, Emily Grace; Kirk, Bentley Mason; Lawrence, Addison Nicole; Love, Shania Michelle; Malone, Karma Jean; Mantri, Ananya Vaibhav; Mcnair, Avri Madisyn; McRee, Madison Lynn; Munn, Jackson Scott; Nguyen, Nhi Thanh
Palmer, Laney Elizabeth; Pope, Preston Conner; Portis, Rickya Ganae’; Pritchett, Anderson Lake Dean; Pulido, Andrew Thomas; Reed, Cameron Dominic; Rogers, Drayden Lane; Ross, Henry Dorsett; Runyon, Noah Edward Allen; Sanders, Kameriya Terriuna; Scarbrough, Jaylee Danielle; Shelton, Cody Wade; Shelton, Colt Jeremiah; Smith, Christiana Noelle; Smith, Kylie Elizabeth; Thompson, Jazmin Teresalasha; Turner, Thomas Theodore II; Warren, Lola Adelle; Williams, Jada Symone; Woodard, Ian Nathaniel; Wright, Sophie Layne; Wriston, Jace Lee; Young, Kaidence Leila
All A’s & B’s
Adams, Valissa Janee; Aguilera, Kayla Jazzelle; Alexander, Emma Kate; Anderson, Trenton Malik; Arroyo, Jason Christopher Jr.; Austin, Dariya Ja Nae; Ball Williams, Somaya Gabrielle; Bankston, Zachary Joseph; Barfield, Kaydence Samiyah; Baseemah, Bryce Immanuel; Bennett, Mykala Dianeccwa; Betts, Tyler JaQuon; Bieber, Grayson Whitt; Bohl, Henry Edward; Bourrage, Caleb Lamar; Bradley, Chase Makenlee; Brandon, Matthew Kenndelle; Brassfield, Kenyon Warren; Britt, Parker Joseph; Brown, Sydney Lynn; Brown, Zion Jehann-Lamar; Bryant, Ashton Courtney; Burton, Jakelvion Malachi; Caraballo, Isael Billy; Carll, Fisher Keith; Carson, Layla; Clark, Xanthia Cincurria; Clay, Jaiden Lee; Clayton, Reagan Nicole; Clayton, Shundrick Laray Jr.; Cole, Christiana Columbia; Cole, Grenlei Madyson; Coleman, Calvin Kentrell T4 Coleman, Emryl Sa’marri; Coleman, Kaylen Amarri; Coleman, Maliyah Za’nya; Collins, Sha’Zaria Kalvannya; Connell, Angelia Nykole; Cook, Da’nyia La’shay; Corsello, Remington Cole; Corsello, Zaiden Cash; Creel, Chrissy Alexandria; Creighton, Christopher Daniel Jr.; Creighton, Conner Eugene; Dearing, Sophia Grace; Denman, Chemiyah LeShondria; Donald, Tyler Kristopher; Dorman, Parkar Grace; Dunn, Austin Gage; Eades, Destiny Ariel; Edwards, Chloe Ariel Deon; Edwards, Elissa Auburn; Evans, Christian Aaron Joe; Ewing, Katelyn Elizabeth; Falcone, Micki; Farmer, Eva Michelle; Flowers, Jackson Tyrus; Forest, Craig Lamont III; Fortenberry, Jayden Rain; Fox, Kloe Elise; Franklin, Brandon Wright; Frazier, Brennan Trace; Frederick, Skyy Lynn; Fuller, Addison Layne; Fuller, Ava Catherine; Fulton, Wesley Miles
Gipson, Christopher Landon; Goldman, Adelyn Faye; Gomez-Moreno, Arely; Gordon, Taylor Denise; Grace, Ja’Kayla Latrice; Grady, Reagan Danielle; Granger, Makayla Ariel; Graves, Laila McKenzie; Gray, Lyric Soraya Elise; Greer, Journee Aylce; Hall, Eric James; Hamilton, Lauren Grace; Hampton, TeRandy Lashawn; Hamrick, Jonathan Mikel; Hardy, Sean Michael; Hatcher, Katelyn Alyse; Hayes, Cayleigh; Hedgemon, LaBaron; Henderson, Gregory Maurice, Jr; Herlong, Elijah Larenz; Hernandez Robledo, Cynthia Nicole; Hodge, Dontavius Tremaine; Holliday, Brelyn Cyana; Holliday, Destiny Ashaunty; Holliday, Savion Jabary; Holloman, Kyla Grace; Hopson, Averi Bianca; Hopson, Isiah Demario; Hopson, Tenyah Shanae; Horne, Kamiyah Nichole; Horton, Ainsley Marie; Horton, Davin Guy; House, Breanna Lee; Houston, Charbrelle; Hucks, Presleigh Renee; Hudson, Marissa Lachelle; Hutson, O’Marion Cartez; Iler, Aubrey Rose; Ishee, Holden Blake; Ivy, Gavin Anthony; Jackson, Makenzie Mekel; Jackson, Mikeria Monique Elenora; Johnson, Joshua LaTrell; Jones, Aaron Jamel; Jones, Alexandria Gabriele; Jones, Kenzie Kmarri; King, Fa’rron Je’Noah; Lam, Kaylie Bateman; Lam, Victoria Bateman; Le, Jayden Hoang; Lee, Norah Allison; Lloyd, Deniyla Janae; Lockhart, Jasira Xiel; Loper, Emmalynn Isabella; Love, Aerionna Samone; Love, Rayleen Ty’Lashia; Lovett, Marley Maguire
MacNeill, Haley Ann Marie; Martin, Ja’Ziyah Jarielle; Martin, Jeremiah Denzell; McAdory, Abel Houston; McCarty, Sha’niya Jade; McCary, McKeely Grace; McClinton, Hope Diane; McElroy, Derion Moriah; McGlothin, Khye DeShun; Mcintosh, Moriah Jalyn; McKenzie, Allyson Nicole; McKinnis, Shepherd Carter; McWilliams, Cade Austin; McWilliams, Makinley Neshae; Michael, Enman James; Miller, Akeira Tatiyana; Miller, Carter Amir; Mitchell, Janiyah La’Kourtney; Mitchell, Jaymese Lendarious; Moore, Alvin III; Moore, Frederick Allyn; Moore, Heath Campbell; Moore, Jeremiah Lee; Moreno, Madisyn; Mosley, Addison Jade; Mosley, Jalayah Allayanah; Mosley, Jordyn Alasia; Murphy, Addyson Rhea; Naylor, Javion Lashun; Naylor, Jayvion Lamario; Naylor, Tosh’shuna Mar’Taija; Neese, Sarah-Elizabeth Louise; Nelson, Tobias Quanda Moss; Newell, Jackson Cole; Nowell, Hannah Morgan; Obeid, Yusef Mohamed; Parker, Caylee Elizabeth; Parks, Catelynn Alexandria; Payne, Bradly Koaltin; Phillips, Anayliah Te’Anna; Phillips, Jhakhiri Lanier; Pope, Cannon Alexander; Portilla Galo, Angelica Juliet; Price, Jaelyn Paige; Pritchett, Bella Laine
Quinn, Treyton Edward; Rangel, Yareli Guadalupe; Reynolds, Joshua Tyrin; Robbins, Louis Alexander; Robinson, Mackenzie Christina; Rogers, Dahlila Eden; Sabinson, Roy William; Sanders, Amari Jayden; Sanders, Cerenity Nevaeh; Scott, Ja’Kayla Aiyuna; Serton, Haleigh Olivia; Silliman, Donathan Dhurmon; Sillimon, Marquavious An’quan; Simpson, Carson Colby; Smith, Caniya L; Smith, Cemya M; Smith, Genesis Zi’Keria; Smith, Jaden Lynn; Smith, Sha-Ron Yusef; Stewart, Lauryn Aliyah; Story, Jayona Maria; Street, Christian Nicole; Sudduth, Benjhaman Joseph; Sudduth, Chelsea Faith; Sullins, Jonathan Dresden; Sullivan, Taylor Rachelle; Sumpter, Patience Se’maj; Sumrall, Madelyn Mae; Tanner, Cooper Huntley; Thomas, Joseph Kayden; Thomas, Riley; Tisdale, Lindsey Nicole; Todd, Lillian Alexandra; Todd, Zayne Christopher; Trotter, Amari Sharnae; Trussell, Diamond Ataviya; Tucker, Mackinze Jay; Turner, Brooklyn Alyse; Turner, Kaiden Genaye; Turner, Morgan Daniel Jr.; Vincent, Chasity Janae; Wallace, Kamryn Makensie; Warren, Dax Aaron; White, Cadarrion Tyrell; Wilcox, Cayden Rashad; Wilson, Brandon Jaquez
Northeast Lauderdale High School
All A’s
Trinity Anderson, Christopher Applegate, Alondra Arreola-Espino, Abdias Arreola-Espino, Ashlan Ballard, Jamarius Barnes, Caitlyn Batchelor, Ariana Bautista Rojas, Brianna Benaman, Jordan Benamon, Ashlyn Boswell, Courtney Bourrage, E’Morrie Boyd, Addison Boyette, Marissa Bradley, Kristen Brassfield, Bree Bridges, Tamiyah Bridges, Lake Brooks, Jace Brown, Damon Brown, Mitchell Butler, JaMiyah Campbell, Spencer Catlett, Karyiah Clemons, Gemira Colvin, Kierstin Copeland, Gabriel Creekmoore, Lauren Jade Dancy, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Wayland Dawkins, Michelle Diep, Hannah Dover, Mason Doxey, Skylar Earnhart, Kionna Edwards, James Ezell, Kaitlyn Foreman, Eli Garvin, Eber Germany, Kymberly Goad, Chole Godwin, Carlow Gomez-Reyes, Audrianna Green, Kianna Hare, Diamond Harris, Mardarius Harrison, Olivia Hawkins, Jayla Henry, James Hernandez, Kaileigh Herrington, Tyson Holcomb, Eli Hollingsworth, Amari Hopson, Asia Hopson, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Daylon Horton, Michael Houston, Caliyah Hubbard, DeAundre Hunter, Eli Hurst
Macey Irby, Ashley Jackson, Lashundra Jennings, Joscelyn Johnson, Ayona Jones, Jada Kendricks, Veshal Konnar, Sara Lacy, Nakya Loyd, Maci Manning, Tammorea Marsh, Ruthie Maxfield, Omarion McCann, Allyn McCary, Nicholas McCoy, Jake McElroy, Jordan McKee, Angel Miller, Madison Miller, William Moffett, Jasmine Moore, Connor Moorehead, Trinity Nguyen, Cailen Nolan, Jeannie Null, Meg Null, Mia Null, Suha Obeid, Youness Obeid, Abdulhalim Obid, Charity Parks, Patrick Perry, La’TIa Powe, Diondre Pugh, Tanner Richardson, Gavin Ricks, Elizabeth Robbins, Kendall Roberts, Jasmine Rush, Shayne Schaefer, Maecy Scribner, Bethany Smith, Julia Smith, Ja liyah Spinks, Brandyn Stubbs, Antonio Valdez, Jamirah Vaughan, Regan Wagner, Averie Warren, Brittney Wells, Joseph Winfield, Sierra Woods-Lambert, Alayham Zaidan, Shimookh Zaidan
All A’s and B’s
Travis Ainsworth, Furas Al-Awdi, Eboni Alford, Xavien Alford, Abdurahman Alsadi, Zy’Bruen Amerson, Immanuel Anderson, Xavier Ayala, Anna Backstrom, Destiny Barnett, Anne-Elise Baty, Brooklyn Baughman, Bradley Baylor, Bryce Benamon, Karsyn Boston, Christarya Boyd, LaTayjai Boyd, Hannah Boyette, Cody Britt, Cole Brooks, Antarius Brown, Gabrielle Brown, Ky’Ashia Brown, Zymia Brown, Mikyla Bryant, Logan Campbell, Kaiden Carlisle, Jeremiah Clark, Nehemiah Clark, Kendall Clay, Derek Clayton, Gabrielle Clayton, Jaida Cockrell, Mya Cole, Zion Cole, Abbie Cooper, Conner Cullum, Camille Cunningham, Savannah Cunningham, Scarlet Cunningham, Thomas Cutway, Taylar Darden, Riley Dial, Gerald Drummond, Ivan Drummond, Lauren Dupont, Lylah Eason, James Hernandez, Marco Espino, Bryce Ezell, Dayana Fernandez Castillo, Sidarius Goines, Tamara Goines, Anthony Gordon II, Malcolm Gowdy, Jaylen Grace, Shakendra Green, Jaliyah Griffin, Kaleigh Griffith, Kyley Griffith, Tal Griffith, Chance Guisgond, Samantha Harris, Lexie Henderson, Leon Herlong, Michael Hernandez-Escovar, Uziel Herrera, Jazmine Hill, Dennilyn Hoang, Gloria Hopson, Temayah Hopson, Kaitlyn Houston, Kimora Howard, Kaylee Hull, Haley Hutchinson
Halee Ingram, Maylee Irby, Luke Ishee, Emily Jackson, Ja Michael Jackson, Jermyia Jackson, Hunter Jarman, Brianna Jemison, Kennedi Jimison, Tahjae Johnigan, Dontae Johnson, Danielle Jones, Norah Jones, Halee Joyner, Douglas Lane, Kyla Lard, Blane Leister, Tyler Lofton, Joslyn Logan, Kiara Malone, Lyric Marshall, Jean Mayo, Andrew McCary, Michaela McDonald, Trevor McGlothin, Blake McRae, Tanner Miley, Diedrich Miller, Gabriel Mohamed, Carley Monsour, Terria Moody, Devon Moore, Jerremy Moore, Madison Moore, Tyler Moore, Oliver Mosley, Trey Murphy, Cameron Neal, Tamiya Nealy, Daulton Nelson, La’Nesha O’Field, Candace Parks, Karlee Pierce, Zora Prater, Shakila Price, Carley Pugh, D’Metry Randolph, Dasia Randolph, Benia Reed, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Raijana Rogers, Kia Rush, Tradarius Rutler, Carmen Scarbrough, Erianna Scott, Tynia Scott, Joe Sharp, Riley Sheppard, Aaron Shortridge, Braden Smith, Jayden Smith, Jimmie Smith, Isom Smith, Ja’e da Sneed, Mya Spears, Angel Spivey, Mary Margaret Stevens, Kaitlyn Stubbs, Kaylee Stubbs, Isabel Susunaga, Lani Taylor, Abri Thomas, Caitlin Thomas, Braylen Tingle, Aridavidya Turner, Hagen Turner, Joslyn Turner, Brianna Vega, AJ Walker, Damiyana Wallace, Jordan Ward, Kayla Watson, Jordyn Webb, Lindy Williams, Sophia WIlliams, Makaila Wilson, Canon Winham, Ashley Wolvers, Nataly Woodless, Jordan Wright
Southeast Lauderdale Elementary School
All A’s
Third Grade: Cayden Wade,Reed Buckalew, Sky Brassfield, Joslyn May, Natalie Prince, Mason Underwood
Fourth Grade: Sadie Gardner, Cooper Hughes, Reid Henry, Xofia Joyner, Karter King, Ethan Maxwell, Kaylen Roberts, Olivia Ross, Mayleigh Burcham, Graysen Harper, Ella Williams, Bevin Dunn-Carney, Tiana Hunter, Rylie Minchew, Kynzlee Whitmer, Ava Jane Beddingfield, Kaylon Boyd, Willow Campbell, Bella Castillo, Zaidee Gressett, Avery Holloman, Allie Purvis, Laurie Purvis, Mycah Smith, Hailey Truman, Madelyn Turk, Garrett Wheat, Jacob Woodall
All A’s and B’s
Third Grade: Kinsley Fisher, Raylee Harrison, Ryleigh Holloman, Rio Randle, Cason Minor, Kinsley White, Chloe Metts, Anley White,Allyson Martin, Reylan Jenson Salas, Jaxston Harrison, Mauricio Arias, T.K. Rutledge,Layklee Vick, Casey Cole, Tommuel Dove, Karson Gurley, Jake Johnson, Madilyn Miller, Ta’Kiya Miller, Akia Sparrow, Charlie Smith, Courtney Cole, Delylah Dearman, Hunter Haney, Bethany Mooney, Delilah Nelson
Fourth Grade: Landon Brassfield, Briley Carson, William Culpepper, Skylar Killings, Asher Laban, Mackenzie Miller, Tarrazz Miller, Savannah Russell, Caroline Wells, Sophia Williams, Raed Allahabi, Madison Brooks, Annakate Butler, Isabel Collier, Sophie Hiatt, D’Anthony Johnson, Lyndsey King, Jeremiah Mangrum, Jayden Miller, Jayde Moore, Emma Parnell, Cayleigh Reeves, Zalondon Ford, Imani Moore, Deshun Ruffin, Markaye Blakley, Kylie Canterbury, Mary Carney, Jace Dimas, Payten Guthrie, Kaleb Jackson, Jaxon McCary, Ja’Myrical Moore, Bryson Rollins, Sarah Viohl, Mary Grace Castillo, Jax Griffith, Serenity Herlong, Matthew Martinez, Quy Nguyen, Cash Whitehead, Blake Rascoe
Southeast Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: James Michael Armes, Jr, Christopher Lamon Bradford Jr., Hattie Delain Chaney, Callie Grace Chatham, Makinley Elizabeth Durant, Kaylee Grace Evans, Carter Bryant Fisher, Kamille Ja’lise Ivory, Christopher Liam Johnson, Sophie Paige Lanier, Audrey Kate Neal, Silas Carter Page, JC Glenn Pinson, Gavin Lee Reed-Tate, Layla Yadira Romero, Brody Chase Sheffield, Layla Marie Singley, Jaylin Reese Sollie, Kalem Ryan Timms, Caree Lynn White, Avangelyne Lilly Gail Yates
Sixth Grade: Asyiah Breona Brown, Aiden Conerly, Hannah Grace Cooley, Aubri Sha Cooper, Makayla Breanna Crowe, Markyzeo T-Shawn Gordon, Payton David Hanschke, Rowan Timothy Hanschke, Riley Schrader McDonald, Jonathan Cohen Moseley, Connor Allen Ross, Charles Declan Vick, Kameron Lee Wood
Seventh Grade: Blaze Johnson Anthony,. Reagan Gail Couch, Ella Grace Dahlke, Richard Maddox Davis, Rakendra Neaujah Jonnae’ Heidelberg, Antwan Devon Mosley, Caden Brock Purvis, Devananth Ravichandran, Deandre Leon Turner, Deontae Dewayne Turner
Eighth Grade: Camren San’Chez Atterberry, Ethan Layne Carney, Dasia Ann Crosby, Eric Jayden Fox, Raheim Trevion Gibbs, Crisyia Symora Harris, Sarah Addison Higginbotham, Blakleigh Michelle Hogg, Addison Nichole Hughey, Matthew Chase Keller, Ahmiah Arreonna Larkin, Mikayla Jane Miles, Keirsten Miller, Anthony Nguyen, I’Riahi Lachandra Rew, Colton Ty Robinson, Morgan Dominique Walker, Janiyah Shaniece Young
All A’s and B’s
Fifth Grade: Mohamed Dheya Allahabi, Natalee Denise Bishop, Omir Lashone Brewster, Judson Wheeler Butler, Anna Rae Carney, Ethan Floyd Crowe, Kenneth Wayne Gressett Jr, Bailey Nicole Hardy, Tyler Dennis Holloman, Bently Gauge Huddleston, Brooklyn Diann Hunter, Kyreunna Ka’mora Jones, Juni Grace Joyner, Madison Chae Lee, Khloe Nicole Maxwell, Macie Elizabeth McCary, Kenlee Jo McFarland, Kristopher Jacob McMahan, Zaiden Daniel Melgar, Jayden Jude Moore, Tyran Payton Moore, Me’Iyah Tanare’Asia Norris, Jah Dailyn Jahmad Pearson, Jayden O’marion Perkins, Nahia JayTarria Price, Annaliese Rena Reynolds, Peyton Nicole Reynolds, Shannon Jared Rogers, Trayvion Tyse Rogers, Sean Logan Russell, Christopher Michael Rutledge, Christopher Wyatt Salers, Brayden James Scott, Emily Renee Smith, Haley Steakley, Natalie Marie Steakley, Anaiyah Dean Sudberry, Jordan Nyasia Maria Walker, Alexis Rose Ward, Jade Sariyah Winston
Sixth Grade: Axton Lavon Alderson, Brooklyn Nicole Brashier, Skyler Paul Christian, Dax Joseph Crosby, Ava Rose Dawson, Anastasia Marie Feeley, Precious Angel Galbreath, Hollie Ann Hailey, Emmet Jeffrey Hannah, Jaden Lashad Harbin, Callie Rose Harper, Jairo Hernandez, Karly Elizabeth Hollingsworth, Dani Shae Jackson, Addison Renee Joiner, Alaina Grace Lee, Madi Lynn Martin, Caroline Joy Minor, Brannon Drew Myrick, Sa’Miah Ka’lis Parham, Jax Raley, Shiloh Terez Ruffin, Gage Lamar Shelton, Sadie Alexa Smith, Breanna Nicole Steakley, Jarvis LaShon Watts, Keaton Neill Wells, Joshua Samuell Yates
Seventh Grade: Krisslynn Ivy Alexander, Evan Christopher Broome, Madison Alexis Brown, Cameron Oliver Brunelle, Shaliyah Catilyn Carlisle, David Chase Carpenter, David Andrew Carr, Chloe McKenzie Clark, Jaden Cameron Griffin, Nyla Markeisha Horn, Izabela Paige King, Kayden Elijah McGiboney, Gracie Leeann Miller, Hayden Jack Pippin, Sean David Pruett, Makiya Sharnae Reed-Tate, Dazariaunna Danyia Ruttley, McKensey Elizabeth Shaver, Landon Scott Tucker, Thomas Zachariah Viohl Jr., Keri Ann Walker, Mason William Wheat
Eighth Grade: Dixie Lynn Baldwin, Alaysia Brielle Barlow, Shane Bartlette Bland, Austin Jacobe Brown, Santerrious Terrell Darden, Eli Shannon Dearing, Logan Harris Dearing, Annalise Belle Ethridge, Mateo Paul Garcia, Ross Allan Agusto Gomez, Isaac Kole Goodman, Mikayla Brianna Gowdy, Waylon Lois Gregory Gressett, AnnLee Grace Haney, Ava Lorraine Jackson, Joshua Andrea May Jr., Natalie Hope McBrayer, Dylan Luke McCary, Dylan Elijah Metts, Cooper Allen Pearson, Lane Rawson, Jessica Lynn Reed, Daniel Ryan Roach, Ashleigh Lashay Ruffin, Carley Suzanne Shull, Arabella Ruth Stephens, Jordan Jaydan Thomas, Virginia Hope Tucker, Eternity Waters, Kayleigh Paige West, Jamius Mccalebb Whitted, Shelby Ann Wing, Daphine Marie Wright
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