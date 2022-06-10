Clarkdale Elementary School
High Honors
Third Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Payton Leigh Ivy, Savannah Marie Mabry, Kinsley Jane Meador, Parker Lee Najera, Benjamin Michael Purvis, Rebecca Claire Threatt, Olivia Collins Webb, Kevin Jax Weir, Timothy Jacob Weir, Titus Allan White, Carter Brynn Worley
Fourth Grade: Chad James Anglin, Mathew Amil Campos, Maria Belle Castle, Axel Lane Coleman, Cooper Lee Dean, Stuti Ankur Desai, Jacob McGowan Dyess, Canton Douglas Ellis, Mary Michael Elise Gibson, Zoey Adalyn Hinson, Coda Blaine Magee, John Braxton Mann, Zane Myles McMinn, Brody Alan Mosley, Colston Anders Nicklas, Aaliya Brimal Patel, Matty Lynn Raines, Holden Daniel Robertson, Zoey Elizabeth Walker, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fifth Grade: Sophie Kayte Boles, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Mallory Ann Etheridge, Cannon Orien Garrett, Cameron Jarek Inshetski, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Promise Nichole Kell, Jayden Keith Moffite, Avery Katelyn Partridge, Kayaan Bhavik Patel, Forrest Robert Robinson, Haylee Briell Thompson, Grayson Reid Vandewalker, Allie Marie Wilkinson
Sixth Grade: Neilla Rain Marie Barnett, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, Robert Wesley Lewis, Myranda Faye McIlwain, James Lucas Moore, Bearon Tyde Nicklas, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley, Brandon Villegas, Alixzandria Elizabeth Leelle White
Honors
Third Grade: Paxton Cole Allen, Molly Ann Ballard, Cameryn Wright Coghlan, Tatum Faith Dandridge, Maddox Gray Fason, Cooper Freeman, Julietta Grace Freeman, Carson Jax Friend, Kynlee Payton Goforth, Elle Reece Harmon, Declan Jase Hover, Abigail Renee Hull, Chase Mitchell Irby, Olivia Ann Kelly, Thomas Romero Key, Breanna Evelyn McMullen, Smith Dillon Moffett, Curtis Ray Price, Rylin Evan Ricks, Reagan Michael Rigdon, James Ledger Robinson, Ryley Jordan Robinson, Maycee Elizabeth Scott, Carlyn Elysse Scruggs, Brayden Lee Stokes, Camryn Isabell Taylor, Priestly Lamar Taylor, Alaya Mae Vanderburg, Hayden Mackenzie Vandewalker, Jude Maxwell Watson, Payton Marie Widener, Chloe Paige Woodall
Fourth Grade: Skyla Rose Barnett, Liam Jackson Beck, McCartney Anndolyn Boles, Estrella Susana Borromeo-Zuniga, Micah James Culpepper, Harlie Capri Dearman, Avery Lynn Foreman, Henry Lee Freeman, Owen Larson Gibson, Austin Kyle Granieri, Braelyn Makenzi Harper, Matthew Nicholas Hull, Elizabeth Ray Johnson, Tristan Lynn Linton, Hunter Ray Mabry, Marshall Paul Mabry, Manning Blake Miles, Eli Richard Moffett, Allison Claire Mowery, Alexander Conn Robin, Xander Cain Runyon, Ansley Faith Skaggs, Michael Jace Slayton, Harper Jack Stacey, Maelyn Rebecca White, Sunnie James White
Fifth Grade: Elijah Gunnar Boggs, Kayden Lee Boutwell, Jhett Channing Clark, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Ryleigh Makenna Hagwood, Robert Layke Harmon, Christopher Weston Keith, Starr Noel Mabry, Caden Luke Mathis, Ace Wade McDill, Damon Shane Moore, Daniel O’Brian Newell, Halle Bree Rockette, Jude Christopher Saylor, Isabella Kay Swanner
Sixth Grade: Gavan Lynn Clearman, Isabella Merle Cooper, Elijah Jude Culpepper, Sophia Grace Culpepper, Ayden Scott Doherty, Hadley Dunn Ellis, Hollyn Camille Gibson, Kyler Mason Goforth, Nevaeh Edi Faylene Grady, Sydney Klare Hoffer, Sanaa Johnson, Peyton Ainsley Jordan, Madison Taylor Luke, Jimi Gracie McDuffie, Kylie Joanae McGarity, Maelie Alyse McGarity, Molly Corbitt Miles, James Tripp Moffett, Addison Hart Mosley, Alyssa Peyton Owens, Addison Blake Rich, Jackson Phillip Skinner, Carson Daniel Smith
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Japhia M Cook, Silas Alexander Crouch, Tyler Clayton Ford, Anna Jane Gibson, Nevaeh Hope Gilmer, Alissa Rose Hull, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Laci Grace Long, Weston Taylor Meyer, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Justin Kyler Mosley, Ainsley Klaire Partridge, Jenna Lynn Poppy, Aidan Asher Rich, Summer Elizabeth Rios, Charli Mackenzi Robin
Eighth Grade: Kynlie Rose Boles, Hayden Joseph Clark, Jase Archie Clearman, Taylor Marie Dean, Rilynn Staylee Fortner, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Preslee Claire Griffin, Kalynn Olivia Jackson, Rivers Addison Jay, Addison Isabella Mathis, Abby Grace McCary, Thomas Sidney Saylor, Harley Alana Smyth, Jackson Daniel Watson
Ninth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Ashlyn Breann Apperson, Emma Ann Bearden, Antoinette Maria Brown, Katelyn Brooke Clay, Brianna Nicole Cottles, Cilian Rain Cullum, Jodi Lynn Etheridge, Addison Grace Gardner, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Paisley Jaden Ivey, Jaxson Law Joyner, McKenzie Danielle Lundy, Mallory Kate Meadows, Lily Grace Pigott, Aaron Joseph Rios, Cohen Blake Suttles, Anyston Nicole Vance, Zeah Rene’ Wilson
10th Grade: Carrie Brooks Campbell, Gracie Jo Dearman, Emma Claire Freeman, Makayla Brooke Hopkins, Jordan Isabelle Inshetski, Brandon Patrick Little, Noah Aaron Littleton, Haden Thomas Morris, Ava Claire Mosley, Palmer Alexander Rigdon, Cameron Isaiah Rios, Kennedy Bree Strickland, Tatiana Villegaz Garrido, Brandon Cole Welch, Allie Ruth Wyman
11th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Kaleb Lee Clark, Alexis Eryn Conklin, Keeton Bryce Garrett, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, Allison Paige Harrison, Lauryl Madison Joyner, Avery Caroline Knowles, Riordan David O. Regan, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Stephany Reyes, Katie Brooke Smith, Alden Brooke Tew, Hallie Macie Thomas
12th Grade: Dylan Michael Allen, Avery James Anders, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Toby Alexander Biddles, Olivia Blu’ Booker, Cole Brendon Davidson, Catherine Elizabeth Freeman, Hayleigh Nicole Irby, Daniel Wayne Johnson, Kayla Ann Joiner, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Abigail Marie Naiman, Karly Brooke Owen, Raylee Brooke Pickard, Logan Tyler Quigley, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross, Zachary Paul Rutledge, Kenleigh Rae Slayton, Alexandria Lina Smith, Sophia Dawn Smith, Kelsey Paige Stevens, Robert Colby Thomas, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams, Lauren Elizabeth Wooldridge
Honor Roll
Seventh Grade: Keeleigh Rayann Allen, Asher Jeffery Boles, Shelby Kate Clark, Olivia Paige Clay, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Christopher Gage Freeman, Madison Leanne Harbour, Kaleb Shelby Hatten, Frank Xavier Hyde, Carmen Annie Irby, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jasmine Cheyenne Killough, Magnolia Mae Lauderdale, Jacob Zane Lee, Kellylynne Elizabeth Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Alyssa Lynn McDill, Jaxson Dean McRee, Katelin Elizabeth Owen, Zoi Jane Rash, Allison Taylor-Grace Ricks, Gunnar Weston Stevens, Addison Leigh Tew, Levi Jaxson Weir
Eighth Grade: Sidnie Elise Allen, Zaela Macy Ray Bentley, Zoey Claire Caldwell, Savannah Claire Castle, Georgia Lynn Clarke, Dustin Cade Culpepper, Kaela Elizabeth Edmonds, Veronica Renee Evans, Jonathan Brett Keith, Abigail Grace Mowery, Lauren Mackenzie Parten, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Preslie Nichole Taylor, Taylor Elizabeth Thomas
Ninth Grade: Thomas Kason Albritton, Jordan Riley Boggs, Gracie Elizabeth Boman, Ava Marie Clarke, Zachary Lane Creel, Haylee Claire Culpepper, Brookly Nicole Davis, Kaygen McKenzee Godwin, Teddrich Lesean Gordon, Piper Nicole Hemrick, Clay Randall Higginbotham, Elijah De’Shawn Hood, Landrye Kate Hopkins, Karter Winstead Isom, Michaela Ann Mayerhoff, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Kaliyah Denise Patterson, Aizlyn Grace Pickard, Wyatt Jude Pickard, Taylor Alexis Read, Haley Nicole Reynolds, Theresa Marie Runyon, Haley Alexis Sims, Hayden Michael Sims, Nolah Elizabeth Smith, Eli Bryant Swearingen, Eric Thomas, Caydee Leigh Walls, Aidyn Brady Way
10th Grade: Ladonya Lavon Adams, James Asher Alsobrooks, John Barry Boldin, Austin Thomas Bucurel, Elisa S Cook, Davis Camuel Doyal, Madelyn Brooke Gibson, Mary Catherine Harris, Henry Franklin Holley, Dylan Dewayne Mann, Tyler Gage Mann, Micaleb Dewayne Matthews, Molly Chayse McGraw, Trinton Laron Nash, Aislin Claire Priester, Gavin Thomas Reynolds, Presley Alyse Rigdon, Michael Caden Street, Daisy Marie Thompson, Braxton Ryan Whitaker
11th Grade: Landon Chadwick Belk, Da’Niya Jha’Nee Crowell, Calvin Lamar Culpepper, John Gavin Farmer, John Luke Goodson, James Bradford Holley, Kamryn Harrell Isom, Madison Len Kemble, Allie Elizabeth Lundy, Maan Bhavik Patel, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Jamie Lee Reynolds, James Clayton Walker, Parker Lee Webb
12th Grade: James Webster Allen, Anabelle Mae Anderson, Spencer Leon Baggett, Cora Leigh Bucurel, Peyton Alexander Caldwell, Katherine Cerda Marin, Emaleigh Ann Dunn, Luke Allen Freeman, Camryn Taylor Gray, Sarah Elizabeth Gunter, Alyson Leigh Jadzinski, Parr David Kasper, Madeline Paige McIlwain, David Lowry Randall, Landon Drake Shirley, Walker Scott Swearingen, Katie Taylor, Colson Wyatt Thompson, Lauryn Elizabeth Waddell, Jeron Deandre Watts
West Lauderdale
Elementary School
All A’s
Third Grade: Chandler Castleberry, Carley Combs, Alexis Crawford, Caroline Espey, Benjamin Espey, Jace Fortenberry, Emma Ree Grabmiller, Anna Claire Grace, Sophia Graves, Ella Grace Hale, Alyssa Herpin, Ally Grace Holley, Micah Mabry, John Mayatt, Aven Molony, Annalexa Moore, Jackson Neal, Stephen Rogers, Noah Rush, Beckham Smith, Aven Stringer, Riyan Tyler, Kaitlyn Walker, Kase Ward,
Fourth Grade: Ava Abdulmogni, Jaxon Adkins, Dawson Beesley, Avery Chancellor, Brooks Hill, Eden Hopkins, Micah Mae Jones, Myles Naylor, Elijah Robinson, Paxton Simmons, Aiden Ulmer, James Wildman, Satchel Windham
A/B Honor Roll
Third Grade: Bryson Baxley, Peyton Bradley, Noah Bridges, Jolee Bunyard, Marquise Clash, Julian Contreras, Greyson Cornish, Cass Crawford, Willow Culpepper, Nicholas Davidson, Mckayla Dickinson, Jayden Dixon, Christopher Doss Jr, Quinn Dunkerson, John Evans, Sadie Fairchild, Paxton Forest, Bryce Gamblin, Zoey Gardner, Griffin Gist, Theodore Guerin, Joe Haskins, Marilynn Hathorn, Hailey Hill, Colton Kinard, Tristan Land, Kaycee Lewis, Bryson Manis, Colton Moore, Jordan Moore, James Mosley, Logan Mowdy, Ryliee Newman, Paisley Norris, Eli Patrick, Sawyer Pounders, Olivia Reid, Austin Reynolds, Cason Robinson, Lyda Kate Scarbrough, William Sherman, Weston Singley, Gavin Smith, Gunner Smith, Adalyn Spence, Emma Thomas, Mila Walls, Amelia Watson, Addison Welch, Charlie Young
Fourth Grade: Robert Ammon, Mark Ange, Kaitlyn Bearden, Barrett Bredow, Colton Brown, Sadie Clay, Tavares Cole, Jordyn Cottrill, Sawyer Dail, Grace Dalferes, Aubrey Davis, Caiden Fugitt, Riley Grady, Janelle Graybill, Calvin Hamilton, Maddon Harbour, Reagan Hogue, Ollie Holcomb, Dacey Johnson, Ryatt Jones, Braxton Lannan, Lindsey Leake, Vincent Long, Nathan Love, Mallory Massey, Catherine Mattingly, Rylan McIlwain, Hunter Morrow, Cohen Murray, Holden Nunnally, Emmaline Puckett, Cooper Robinson, Sara Robison, Crimson Rowell, Brady Scott, Grayson Segovia, Addison Shows, Tipton Simpson, Jon Alex Skinner, Branson Spence, Na’derra Tanner, Charles Thomas, River Thompson, Melanie Watt, Brylee Williamson, Athena Yepez, Sawyer Young
West Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: Alyssa Allen, Charles Anthony, Tatum Branstetter, Hayes Campbell, Tristan Clark, Morgan Copeland, Lindsay Doss, Isabella Duncan, Dante Duron-Gonzalez, Ruby Fairchild, Blaine Fortenberry, Sara Frichter, Kylie Graham, Margaret Graham, Madison Guin, Reed Harden, Jaxon Hedgepeth, Kaitlyn Herrington, Carter Keene, Savannah Knight, Greenly Manasco, Barbara Mattingly, Brynlee McAlister, Selena McDonald, Sydney McFadden, Madilyn Nance, Nora Peterson, Marley Pickett, Brynn Raulerson, Guy Rawson, Aaliyah Rew, Nolon Richardson, Dakota Sherman, Graham Smith, Christopher Thompson, Kennedy Thompson, Deakon Vick, Camden Walker, Jackson Ward, Bella Watson, Nicholas Zingler
Sixth Grade: Masa Abdelkhaleq, Aiden Boykin, Avery Boykin, Ava Bradley, Royce Brown, Audrey Busfield, Callie Cotrill, Sage Dearman, Braylon Dixon, Addison Epting, Christian Fleming, Brianna Graybill, Trent Harden, Kaity Harrison, Olivia Hayes, Kaydrien Hopson, John Sterling Landwehr, Kiptyn Massey, Caleb McAlister, Carter McMullen, Wyn Miles, Addison Miller, Dylan Null, Za’mariyah Portis, Melanie Rodgers, Jordan Shields, Aidan Simopoulos, Kamron Sims, Anna Smith, Landon Smith, McKenna Smith, Ella Spinks, Lydia Stewart, Ryan Thompson, Zach Walls, Cadence White, Cord Wilkerson, Delilah Williams
Seventh Grade: Katelyn Alexander, Jayla Badger, Elizabeth Bailey, Stone Berg, Rowan Cheatham, Averyun Chism, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Brody Gressett, Amari Hardy, Gibson Hasselle, Wyatt Hatcher, Austin Hughley, McKinley Johnson, Rylan Kennedy, Gavin Knight, Brailynn Lee, Alaina Lightsey, Carson Myers, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Levi Ramsey, Noah Rank, Audrey Smith, Dericka Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Xavier Thompson, Mason Tickle, Graham Tillery, Logan Watt, Joel West, Dexter Wildman, Sawyer Windham, Miley Zingler
Eighth Grade: Brycen Alford, Brooke Baltzell, Emma Bounds, Luke Brady, Blake Bredow, Kalie Church, Bradley Clark, Ashlyn Clay, Madison Cooper, Abbie Cruse, Marley Epting, Chloe Evans, Kaley Hardy, Misty Johnson, Mack Jones, Nicholas Jordan, Michael Lewis, Landry Maxwell, Olivia Miles, Kalie Miller, Cooper Sellers, Olivia Shirley, Madelyn Simpson, Lauren Skinner, Abigail Smith, Edi Smith, Emma Spinks, Avery Sullivan, Aaron Walls, Alli Walton, Hunter Walton, Gabe Wheat, Preston Wilson, Lily Woodall
All A’s and B’s
Fifth Grade: Alex Aguilar-Malvaez, Jonathan Bunyard, Kassie Calvert, Cain Carlisle, Cole Carlisle, Evelyn Carll, Harleigh Culpepper, Garrett Darden, Brysen Dees, Isabella Demers, Kaden Douglas, Vivian Dowling, Amari Ewing, Ava Ferguson, Kaylee Flake, Richard Galyean, Gibson Gist, Da’vion Grace, Celia Hall, Elly Hopkins, Wyatt Hudson, Kristof Huysamen, Alexandria Lanane, Robert Lanane, Emily Land, Aiden Landers, Cameron Lewis, Weston McCarty, Isaac Mitchell, Kailynn Ocampo, Larry Osborne, Chloe Parker, Jonathan Patrick, Leyton Posey, William Robinson, Evan Schickel. Chris Sekerak, Florence Selph, Abigail Shirley, Cooper Shows, Eli Simpson, Madison Storey, Tristan Tucker, Jayliana Vick, Kaylee Walker, Madilynn Waters, Juliette Willis, Christian Wooten, Stefan Wooten, Alinson Zamora,
Sixth Grade: Brooke Bedsole, Jaxon Bethany, CJ Brantley, Goldie Carter, Jacob Chisolm, Cooper Clay, Shelton Cole, Gibson Demetris, Macie Deweese, Maddie Rose Dutton, Lexy Followay, Erin Grady, Charles Haguewood, Cambria Hurt, Landon Johnson, Ethan Joiner, Jacee Letkiewicz, Jackson Letkiewicz, Zakya Lewis, Noah McCaffrey, Tristian McDonald, Sawyer McGowan, Addison Mire, Catherine Morrison, Paxton Null, Katelyn Osborne, Hayden Parker, Pace Perrett, Preston Perrett, Shane Reed, Chloe Reid, Kylie Reid, Grayson Rush, Macy Shirley, LaMarion Spencer, Jayden Terwilliger, Aselyn Thompson, Micah Thompson, Lyric Vanwieren, Landon Watson, Eli Williams, Lilianna Williams, Anthony Zurita-Lorenzo
Seventh Grade: Jade Badger, Chloe Battles, Kallie Bearden, Anna Belvin, Laci Boswell, Emma Branning, Lila Butler, Josselyn Cannon, Easton Crider, Haydon Gentry, Susie Hall, Ethan Hart, Brinley Hatcher, Bryson Higginbotham, Carpenter Hill, Macie Holloway, Rose Johnson, Terrius Jones, Gracie Joyner, Daniel Keller, Addison McPherson, Kenton Meachum, Jordan Mire, Travion Mosley, Taylor Mowdy, Taylor Perryman, Cody Pigford, Kaeleigh Pinkham, Naomi Pulver, Chase Putman, Calli Reed, Chloe Reed, Madelyn Reed, Shawn Roberts, Cole Russell, Mackenzie Russell, Alivia Shows, Julian Smith, Uhmajeay Terrell, Caden Tyler, Lexi Vinet, Parker Weatherford, Lanie Williams
Eighth Grade: Owen Allen, Blaire Ammon, Jackson Autry, London Bailey, Sawyer Ballard, Andrew Boothe, Addison Brown, Sydney Buckley, Skye Butler, Kinsey Cochran, Daniel Conner, Addison Cornish, Reagan Deaton, Dylan Ezell, Ansley Geesey, Jude Grass, Austyn Harmon, Lilith Hickman, Kennedy Hicks, Katelyn Hodgins, Evan Hopkins, Leah Jackson, Gavin Joyner, Lilly Luben, Anna Newell, Charlee Odom, Kenney Parker, Cooper Rainer, Alyssa Reynolds, Alecia Rush, Elijah Selph, Jena Shirley, Nathan Shoffner, Sarah Sullivan, Malachi Thompson, Ryleigh Turbville, Makayla Vetter, Nathaniel Vetter, Landan Walton, Braydn Warren, Olivia Watson, Jake Whittington, Lucas Womack, Mckenzie Young
West Lauderdale High School
All A’s
Omar Abdelkhaleq, Matthew Alexander, Thomas Alford, Christian Allen, Rachel Alonso, Gabriel Anderson, Michael Anderson, Regan Andrews, Kaitlyn Anthony, Ella Katheine Autry, Jaquelin Balderas, Aaron Banks, Ethan Bassett, Hannah Beddingfield, Emily Benthall, Jonathan Bethany, Shawn Bethany, McKinley Bickham, Caleb Bonner, Sarah Bounds, Lauren Boutwell, Lucy Bowers, Raegan Brady, Natalie Brantley, Elizabeth Brittain, Joseph Brooks, Dylan Brown, Jalen Brown, Jayden Brown, Kaylee Brown, Kendrell Brown, Ridge Brown, Austin Bryan, Tristan Buckalew, Gracie Bunyard, Maddie Bunyard, Brett Busbea, Connor Buse, Maggie Bush, Zachary Cantey, Madison Carroll, Dreama-Lynn Carter, Luke Castle, Caroline Chambers, Zeno Chaudron, Destiny Chisolm, Camryn Church, McKenna Clay, Zoe Clymer, Benjamin Cockrell, Shawne Cole, Sumayah Cole, Zane Cole, Peyton Coleman, Sara Collier, Sarah Cooksey, Carson Covington, Anakin Crawford, Emma Cruse, Jack Davidson, Ashlynn Decker, Maxwell Dickinson, Parker Dickinson, Makena Donald, Kerri Dufour, Lanna arie Duke, Ani Dunkerson, Corvin Dunkerson, Hailey Duque, Andrew Eakes, Evan Edmonds, Bradon Epting, Colby Epting, Allie Ethridge, Sydney Everett, Chance Evins, Cohen Fleming,Anne-Leigh Freeman
Bailey Geesey, Ty Graeter, Evan Graham, Haley Graham, Haley Greenlee, Richard Greenlee, Kary Grice, Emily Guin, Alexis Hamilton, Brinley Harden, Alexys Harmon, Kaylee Harrison, Jaxon Hatcher, Madison Hayes, Ian Herrington, Hunter Hicks, Madison Hicks, Carter Horton, Yolante Huysamen, Alyssa Jenkins, Evelynn Johnson, Logan Johnson, Taylor Johnson, Addison Keene, Cade Kennedy, Kennedy Koehn, Cooper Aden Lafferty, Tierra Lang, Jericha Langston, Katie Lank, Abigail Lawrence, Mallory Lewis, Jacob Litchfield, Cooper Luke, Elizabeth Maxey, Miles McAlister, Hailey McCarter, Mason McCary, Allison McCoy, Sarah McCoy, Alice McCracken, Jasmyne McDonald, Shaquan McDuffey, Caleb McElhenney, Emmalee McKee, Emma McNeill, Kayleigh McQuarters, Brendan Meachum, William Mitchell, Nakia Monroe, Hunter Moore, Keleigh Moore, Isabelle Morrison, Madison Mosley, Jenna Motley, Carsyn Mott, Nathan Mott, Ka’Mori Munnings, Thomas Murr, Jacob Nicholas, Nathaniel Nicholas, Macy Oliver
Adrian Page Jr., Courtney Parker, Kayden Peoples, Breanna Perdue, Kalyn Post, Asalyn Pounders, Jackie Pruett-Lewis, Carl Pulver, Joshua Quijada, Rickles, Jacob Rodgers, Jalen Rose, Douglas Rowe, Hunter Russell, Charles Salas, Amalia Santiago, Adisyn Sharp, Dallas Sherman, Katie Shields, Grace Shows, Lillian Simpson, Jaycee Sloan, James Smith, Meadow Smith, Emily Snodgrass, Andrew Sorey, Nazli Staten, Nadia Stout, Karlee Sullivan, Rylee Taylor, Aaron Teffeteller, Taylor Thompson, Abbie Thornton, Jolee Todd, Rhys Turner, David Vick, Annalise Vincent, Lillian Vincent, Caroline Walker, Annaston Wallace, Kourtnie Walters, Henton Walton, Nickolas Walton, Samuel Wansley, Rebekah Ward, Aly Watkins, Alexis Watson, Ava Wilkerson,Cloe’ Wilkes, Ashlan Williams, Hayden Williams, Lane Williams, Jacob Ryan Williams Jr., Lane Williams, Ty Williams, Hannah Williamson, Andrew Willis, Kamryn Willoughby, Alyse Wilson, Katelyn Wilson, Foster Windham, Lana Woodall, Lilley Worthington, Josie Yoskovich
All A’s and B’s
Edward Abdella, Timothy Adkins, Jr, Crayton Allen, Leliana Alvarado, Lillian Anderson, Taylor Andreacchio, Brianna Anthony, Emily Arias, Karen Balderas, Katelyn Barham, Bella Barrier, Nathan Bazyari, Jean Betancourt, Dalton Bishop, Brooks Bohl, MacKenzie Bozeman, Brady Branstetter, Peyton Breland, Carley Brewer, Ahmyir Brown, Brayden Brown, Kendrick Brown, Laila Brown, Mason Buchanan, Grant Butler, Jonathan Butler, Aniya Buxton, Kinley Cain, Jack Caldwell, Calleigh Chaudron, Caroline Cheatham, Samuel Clark, Jackson Clearman, Willyum Clinton, Haiden Coggins, Commondre Cole Jr., Johnathan Cole, Shon Cole, Hunter Colson, Brayden Combs, Garrett Byce Combs, Baleigh Conner, Denton Cooper, Madeliene Cruse, Daniel Davis, Jacob Dennis, Joshua Deweese, Leah Dillinger, Mallanye Dozier, David Dunlap, Dominick Espinoza, Cody Eubanks, Bailee Fairley, Austin Fassl, Kennedy Franklin, Hunter Fuller
Kendall Gaddy, Paxton George, Aaron Germany, Jordan Gowdy, Levi Graeter, Cannon Graham, Anna Claire Grayson, William Greenlee, Jacob Gressett, Alexis Haguewood, John Harbour, Blake Harden, Katie Hasselle, Luke Hay, Lilly Henderson, Peyton Herrington, Laighton Higginbotham, Max Hodgins, Katelyn Horn, Quincy Horn, Jr., Bailey House, Maria Nolle Howell, Zion Huggins, Ashton Hull, Chelsea Irving-Hood, Briceley Jackson, Matthew Jackson, Candace Jenkins, Walton Jenkins, Avery Jones, Madelyn Teal Jones, Makensie Junkins, Gunter Knapp, Mason Lambert, Taysia Lang, Courtney Lewis, Nicholas Lewis, Kaydence Love, Keagen Love, Tyson Lucky, Christopher Mason, McKinley Maxwell, James Mayatt, Robert McCharen, Sadie McCoy, Devontae Merrell, Mariah Miller, Ethan Moore, Hannah Morgan, Logan Morgan, Sam Morgan, Connor Myers, Sean Paul Odom Jr.
Jackson Parker, Jackson Partridge, Ashton Ratcliff, Edward Reed, Dawson Riley, Mallory Robinson, Kaylee Rouleau, Shelia Nicole Rouleau, Yannick Ruch, Brandon Ruffin, Gracie Russell, Hanna Niole Russell, Abigail Sanders, Arlyn Sanders, Taylor Savell, Aslan Shirley, Elizabeth Shirley, Owen Shirley, Anna Shows, Caden Smith, Carson Smith, Evan Smith, Jaden Smith, Libby Smith, MaKenzie Smith, Owen Smith, Wyatt Spence, Logan Sullivan, Jayden Sumrall, Samuel Swanner, James Taylor, Taniyah Thedford, Jamie Thomas, Copeland Tillery, Laynee Todd, Brendan Vetter, Aaron Wallace, Katie Walton, Gabriel Ward, Charles Watson, Emma Watson, Gracie Weatherford, Tea Webb, Olivia Wheat, Josie Wiggins, Christopher Williams, Laken Williams, Lilly Grace Williams, Samantha Williams, Selena Williams, Tristan Williams, Jordan Wilson, Taiylar Wilson, Emma Winstead, Jack Winstead, Georgia Withers, Leyton Wood, Jacob Wooten, Kathryn Wooten.
Northeast Lauderdale Elementary School
All A’s
Third Grade: Jordan Andrews, Soraya Ball-Williams, Caleb Collins, Emily Cummins, Jude Dean, Chase Dinh, Macario Espino, Emmett Farmer, Julian Galvan, James Herrera, Damarius Hopson, Elaine Maloney, Mia McRee, Miller Morgan, Murphi Raley, Carter Rippie, Jase Scarbrough, Zykeria Tubbs, Rylan Walker
Fourth Grade: Jaelynn Bristow, Lyricka Broach, Leah Carson, Madison Ewing, Zeryka Gallow, Brett Lightsey, Thyron Mallare, Kinsley McNair, Kaleb Payne, Tarahjii Ricks, Zachary Rush, Zoe Rush, Kierstin Spann, Peyton Williams
A/B Honor Roll
Third Grade: Bre’ly Amerson, Ja’kilynn Broach, Drake Creer, Matthew Cross, Preston Diveley, Trinity Donald, James DuBose, Presley Fisher, Sydney Fitzgerald, John Davis Fuentes, Corderro Gale, Jaden Griffis, Christian Harden, Elonah Henry, Chrislyn Hill, McKenzie Holliday, Jay’len Jackson, Kaiden Jones, Aleah McAllister, Spence Moore, Kaylie Narvaez, Caleb Parks, Haleigh Rose, Aiden Rush, Aalaiyah Sanders, K’Cion Scott, Riley Sevier, Asher Talley, Cruz Thaggard, Liam Thomas, Jaida Walker, Lakayla Welch, Christopher Wells, Carter Worfolk, Mariah Wright
Fourth Grade: Rital Alawdi, Aishah Alsaidi, Omer Alharbi, Reed Bishop, Richie Blalock, Jeremiah Boggan, Amari Dinkins, Valerie Fernandez-Castillo, Channing Gale, Re’oncye Gale, Ro’zaye Gale, Guadalupe Garcia, Ethan Golden, Ian Garcia, Bentley Gowdy, Shavon Grady, Tatiana Hampton, Caitlyn Harris, Austin Hodges, Timothy Hopkins, Adysen Horne, Devlyn Jones, Evan Jones, Jonathan Keirn, Braxton McGrew, Ava Newkirk, Yen Vy Nguyen, Meia Obeid, Madison Patton, Corbin Payne, Devon Pou, Dexter Ross, Erica Scott, Hadley Jo Shelton, Keithan Smith, Kaiya Snyder, Isaiah Stewart, Bentley Swain, Zariya Townsend, Datavius Williams, Malachi Williams, Shaun Woodards, Caleb Wright
Northeast Lauderdale Middle School
All A’s
Applegate, Alexander Mason; Arreola-Espino, Michelle; Batchelor, David Robert III; Blalock, Stella; Boler, Stephen H; Bridges, Destinee Anyah; Brown, Chase Alexander; Brown, Juliana Alexis; Brown, Tamesia Tyasia Renyah; Clarke, Molly Pearl; Cochran, Emerald Lain; Coleman, Kylie De’anna; Coleman, Laila De’shay; Collins, Isabella Margaret; Crocker, Abby Elaine; Cumberland, Hanna Brooke; Dancy, Alexis Mackenzie; Daugherty, Maddox Haze; Dean, Aiden Isaic; Dean, Allie Grace; Dean, Talon Gabriel; Diep, Breydon Dangkhoa; DiFatta, Layla Genevieve; Duhon, Earl Joseph Noquiao; Elam, Gerrian Wayne; Espino, Diego Adrian; Espino, Vanessa Jaslin; Foreman, Hailey Elyse; Foster, Dominic Christopher Warren; Galvan, Regina Rangel; Gordon, Addison Leigh; Grace, Kaitlyn Sierra; Harris, Derrick Jerome Jr.; Hunter, Jerion Jamez; Johnson, Jayla Sanaa; Kendricks, Makayla Ann; Ketchem, Aiden Micah-Lee; Khan, Emily Grace; Kirk, Bentley Mason; Lawrence, Addison Nicole; Love, Shania Michelle; Malone, Karma Jean; Mantri, Ananya Vaibhav; Mcnair, Avri Madisyn; McRee, Madison Lynn; Munn, Jackson Scott; Nguyen, Nhi Thanh
Palmer, Laney Elizabeth; Pope, Preston Conner; Portis, Rickya Ganae’; Pritchett, Anderson Lake Dean; Pulido, Andrew Thomas; Reed, Cameron Dominic; Rogers, Drayden Lane; Ross, Henry Dorsett; Runyon, Noah Edward Allen; Sanders, Kameriya Terriuna; Scarbrough, Jaylee Danielle; Shelton, Cody Wade; Shelton, Colt Jeremiah; Smith, Christiana Noelle; Smith, Kylie Elizabeth; Thompson, Jazmin Teresalasha; Turner, Thomas Theodore II; Warren, Lola Adelle; Williams, Jada Symone; Woodard, Ian Nathaniel; Wright, Sophie Layne; Wriston, Jace Lee; Young, Kaidence Leila
All A’s & B’s
Adams, Valissa Janee; Aguilera, Kayla Jazzelle; Alexander, Emma Kate; Anderson, Trenton Malik; Arroyo, Jason Christopher Jr.; Austin, Dariya Ja Nae; Ball Williams, Somaya Gabrielle; Bankston, Zachary Joseph; Barfield, Kaydence Samiyah; Baseemah, Bryce Immanuel; Bennett, Mykala Dianeccwa; Betts, Tyler JaQuon; Bieber, Grayson Whitt; Bohl, Henry Edward; Bourrage, Caleb Lamar; Bradley, Chase Makenlee; Brandon, Matthew Kenndelle; Brassfield, Kenyon Warren; Britt, Parker Joseph; Brown, Sydney Lynn; Brown, Zion Jehann-Lamar; Bryant, Ashton Courtney; Burton, Jakelvion Malachi; Caraballo, Isael Billy; Carll, Fisher Keith; Carson, Layla; Clark, Xanthia Cincurria; Clay, Jaiden Lee; Clayton, Reagan Nicole; Clayton, Shundrick Laray Jr.; Cole, Christiana Columbia; Cole, Grenlei Madyson; Coleman, Calvin Kentrell T4 Coleman, Emryl Sa’marri; Coleman, Kaylen Amarri; Coleman, Maliyah Za’nya; Collins, Sha’Zaria Kalvannya; Connell, Angelia Nykole; Cook, Da’nyia La’shay; Corsello, Remington Cole; Corsello, Zaiden Cash; Creel, Chrissy Alexandria; Creighton, Christopher Daniel Jr.; Creighton, Conner Eugene; Dearing, Sophia Grace; Denman, Chemiyah LeShondria; Donald, Tyler Kristopher; Dorman, Parkar Grace; Dunn, Austin Gage; Eades, Destiny Ariel; Edwards, Chloe Ariel Deon; Edwards, Elissa Auburn; Evans, Christian Aaron Joe; Ewing, Katelyn Elizabeth; Falcone, Micki; Farmer, Eva Michelle; Flowers, Jackson Tyrus; Forest, Craig Lamont III; Fortenberry, Jayden Rain; Fox, Kloe Elise; Franklin, Brandon Wright; Frazier, Brennan Trace; Frederick, Skyy Lynn; Fuller, Addison Layne; Fuller, Ava Catherine; Fulton, Wesley Miles
Gipson, Christopher Landon; Goldman, Adelyn Faye; Gomez-Moreno, Arely; Gordon, Taylor Denise; Grace, Ja’Kayla Latrice; Grady, Reagan Danielle; Granger, Makayla Ariel; Graves, Laila McKenzie; Gray, Lyric Soraya Elise; Greer, Journee Aylce; Hall, Eric James; Hamilton, Lauren Grace; Hampton, TeRandy Lashawn; Hamrick, Jonathan Mikel; Hardy, Sean Michael; Hatcher, Katelyn Alyse; Hayes, Cayleigh; Hedgemon, LaBaron; Henderson, Gregory Maurice, Jr; Herlong, Elijah Larenz; Hernandez Robledo, Cynthia Nicole; Hodge, Dontavius Tremaine; Holliday, Brelyn Cyana; Holliday, Destiny Ashaunty; Holliday, Savion Jabary; Holloman, Kyla Grace; Hopson, Averi Bianca; Hopson, Isiah Demario; Hopson, Tenyah Shanae; Horne, Kamiyah Nichole; Horton, Ainsley Marie; Horton, Davin Guy; House, Breanna Lee; Houston, Charbrelle; Hucks, Presleigh Renee; Hudson, Marissa Lachelle; Hutson, O’Marion Cartez; Iler, Aubrey Rose; Ishee, Holden Blake; Ivy, Gavin Anthony; Jackson, Makenzie Mekel; Jackson, Mikeria Monique Elenora; Johnson, Joshua LaTrell; Jones, Aaron Jamel; Jones, Alexandria Gabriele; Jones, Kenzie Kmarri; King, Fa’rron Je’Noah; Lam, Kaylie Bateman; Lam, Victoria Bateman; Le, Jayden Hoang; Lee, Norah Allison; Lloyd, Deniyla Janae; Lockhart, Jasira Xiel; Loper, Emmalynn Isabella; Love, Aerionna Samone; Love, Rayleen Ty’Lashia; Lovett, Marley Maguire
MacNeill, Haley Ann Marie; Martin, Ja’Ziyah Jarielle; Martin, Jeremiah Denzell; McAdory, Abel Houston; McCarty, Sha’niya Jade; McCary, McKeely Grace; McClinton, Hope Diane; McElroy, Derion Moriah; McGlothin, Khye DeShun; Mcintosh, Moriah Jalyn; McKenzie, Allyson Nicole; McKinnis, Shepherd Carter; McWilliams, Cade Austin; McWilliams, Makinley Neshae; Michael, Enman James; Miller, Akeira Tatiyana; Miller, Carter Amir; Mitchell, Janiyah La’Kourtney; Mitchell, Jaymese Lendarious; Moore, Alvin III; Moore, Frederick Allyn; Moore, Heath Campbell; Moore, Jeremiah Lee; Moreno, Madisyn; Mosley, Addison Jade; Mosley, Jalayah Allayanah; Mosley, Jordyn Alasia; Murphy, Addyson Rhea; Naylor, Javion Lashun; Naylor, Jayvion Lamario; Naylor, Tosh’shuna Mar’Taija; Neese, Sarah-Elizabeth Louise; Nelson, Tobias Quanda Moss; Newell, Jackson Cole; Nowell, Hannah Morgan; Obeid, Yusef Mohamed; Parker, Caylee Elizabeth; Parks, Catelynn Alexandria; Payne, Bradly Koaltin; Phillips, Anayliah Te’Anna; Phillips, Jhakhiri Lanier; Pope, Cannon Alexander; Portilla Galo, Angelica Juliet; Price, Jaelyn Paige; Pritchett, Bella Laine
Quinn, Treyton Edward; Rangel, Yareli Guadalupe; Reynolds, Joshua Tyrin; Robbins, Louis Alexander; Robinson, Mackenzie Christina; Rogers, Dahlila Eden; Sabinson, Roy William; Sanders, Amari Jayden; Sanders, Cerenity Nevaeh; Scott, Ja’Kayla Aiyuna; Serton, Haleigh Olivia; Silliman, Donathan Dhurmon; Sillimon, Marquavious An’quan; Simpson, Carson Colby; Smith, Caniya L; Smith, Cemya M; Smith, Genesis Zi’Keria; Smith, Jaden Lynn; Smith, Sha-Ron Yusef; Stewart, Lauryn Aliyah; Story, Jayona Maria; Street, Christian Nicole; Sudduth, Benjhaman Joseph; Sudduth, Chelsea Faith; Sullins, Jonathan Dresden; Sullivan, Taylor Rachelle; Sumpter, Patience Se’maj; Sumrall, Madelyn Mae; Tanner, Cooper Huntley; Thomas, Joseph Kayden; Thomas, Riley; Tisdale, Lindsey Nicole; Todd, Lillian Alexandra; Todd, Zayne Christopher; Trotter, Amari Sharnae; Trussell, Diamond Ataviya; Tucker, Mackinze Jay; Turner, Brooklyn Alyse; Turner, Kaiden Genaye; Turner, Morgan Daniel Jr.; Vincent, Chasity Janae; Wallace, Kamryn Makensie; Warren, Dax Aaron; White, Cadarrion Tyrell; Wilcox, Cayden Rashad; Wilson, Brandon Jaquez
Northeast Lauderdale High School
All A’s
Trinity Anderson, Christopher Applegate, Alondra Arreola-Espino, Abdias Arreola-Espino, Ashlan Ballard, Jamarius Barnes, Caitlyn Batchelor, Ariana Bautista Rojas, Brianna Benaman, Jordan Benamon, Ashlyn Boswell, Courtney Bourrage, E’Morrie Boyd, Addison Boyette, Marissa Bradley, Kristen Brassfield, Bree Bridges, Tamiyah Bridges, Lake Brooks, Jace Brown, Damon Brown, Mitchell Butler, JaMiyah Campbell, Spencer Catlett, Karyiah Clemons, Gemira Colvin, Kierstin Copeland, Gabriel Creekmoore, Lauren Jade Dancy, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Wayland Dawkins, Michelle Diep, Hannah Dover, Mason Doxey, Skylar Earnhart, Kionna Edwards, James Ezell, Kaitlyn Foreman, Eli Garvin, Eber Germany, Kymberly Goad, Chole Godwin, Carlow Gomez-Reyes, Audrianna Green, Kianna Hare, Diamond Harris, Mardarius Harrison, Olivia Hawkins, Jayla Henry, James Hernandez, Kaileigh Herrington, Tyson Holcomb, Eli Hollingsworth, Amari Hopson, Asia Hopson, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Daylon Horton, Michael Houston, Caliyah Hubbard, DeAundre Hunter, Eli Hurst
Macey Irby, Ashley Jackson, Lashundra Jennings, Joscelyn Johnson, Ayona Jones, Jada Kendricks, Veshal Konnar, Sara Lacy, Nakya Loyd, Maci Manning, Tammorea Marsh, Ruthie Maxfield, Omarion McCann, Allyn McCary, Nicholas McCoy, Jake McElroy, Jordan McKee, Angel Miller, Madison Miller, William Moffett, Jasmine Moore, Connor Moorehead, Trinity Nguyen, Cailen Nolan, Jeannie Null, Meg Null, Mia Null, Suha Obeid, Youness Obeid, Abdulhalim Obid, Charity Parks, Patrick Perry, La’TIa Powe, Diondre Pugh, Tanner Richardson, Gavin Ricks, Elizabeth Robbins, Kendall Roberts, Jasmine Rush, Shayne Schaefer, Maecy Scribner, Bethany Smith, Julia Smith, Ja liyah Spinks, Brandyn Stubbs, Antonio Valdez, Jamirah Vaughan, Regan Wagner, Averie Warren, Brittney Wells, Joseph Winfield, Sierra Woods-Lambert, Alayham Zaidan, Shimookh Zaidan
All A’s and B’s
Travis Ainsworth, Furas Al-Awdi, Eboni Alford, Xavien Alford, Abdurahman Alsadi, Zy’Bruen Amerson, Immanuel Anderson, Xavier Ayala, Anna Backstrom, Destiny Barnett, Anne-Elise Baty, Brooklyn Baughman, Bradley Baylor, Bryce Benamon, Karsyn Boston, Christarya Boyd, LaTayjai Boyd, Hannah Boyette, Cody Britt, Cole Brooks, Antarius Brown, Gabrielle Brown, Ky’Ashia Brown, Zymia Brown, Mikyla Bryant, Logan Campbell, Kaiden Carlisle, Jeremiah Clark, Nehemiah Clark, Kendall Clay, Derek Clayton, Gabrielle Clayton, Jaida Cockrell, Mya Cole, Zion Cole, Abbie Cooper, Conner Cullum, Camille Cunningham, Savannah Cunningham, Scarlet Cunningham, Thomas Cutway, Taylar Darden, Riley Dial, Gerald Drummond, Ivan Drummond, Lauren Dupont, Lylah Eason, James Hernandez, Marco Espino, Bryce Ezell, Dayana Fernandez Castillo, Sidarius Goines, Tamara Goines, Anthony Gordon II, Malcolm Gowdy, Jaylen Grace, Shakendra Green, Jaliyah Griffin, Kaleigh Griffith, Kyley Griffith, Tal Griffith, Chance Guisgond, Samantha Harris, Lexie Henderson, Leon Herlong, Michael Hernandez-Escovar, Uziel Herrera, Jazmine Hill, Dennilyn Hoang, Gloria Hopson, Temayah Hopson, Kaitlyn Houston, Kimora Howard, Kaylee Hull, Haley Hutchinson
Halee Ingram, Maylee Irby, Luke Ishee, Emily Jackson, Ja Michael Jackson, Jermyia Jackson, Hunter Jarman, Brianna Jemison, Kennedi Jimison, Tahjae Johnigan, Dontae Johnson, Danielle Jones, Norah Jones, Halee Joyner, Douglas Lane, Kyla Lard, Blane Leister, Tyler Lofton, Joslyn Logan, Kiara Malone, Lyric Marshall, Jean Mayo, Andrew McCary, Michaela McDonald, Trevor McGlothin, Blake McRae, Tanner Miley, Diedrich Miller, Gabriel Mohamed, Carley Monsour, Terria Moody, Devon Moore, Jerremy Moore, Madison Moore, Tyler Moore, Oliver Mosley, Trey Murphy, Cameron Neal, Tamiya Nealy, Daulton Nelson, La’Nesha O’Field, Candace Parks, Karlee Pierce, Zora Prater, Shakila Price, Carley Pugh, D’Metry Randolph, Dasia Randolph, Benia Reed, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Raijana Rogers, Kia Rush, Tradarius Rutler, Carmen Scarbrough, Erianna Scott, Tynia Scott, Joe Sharp, Riley Sheppard, Aaron Shortridge, Braden Smith, Jayden Smith, Jimmie Smith, Isom Smith, Ja’e da Sneed, Mya Spears, Angel Spivey, Mary Margaret Stevens, Kaitlyn Stubbs, Kaylee Stubbs, Isabel Susunaga, Lani Taylor, Abri Thomas, Caitlin Thomas, Braylen Tingle, Aridavidya Turner, Hagen Turner, Joslyn Turner, Brianna Vega, AJ Walker, Damiyana Wallace, Jordan Ward, Kayla Watson, Jordyn Webb, Lindy Williams, Sophia WIlliams, Makaila Wilson, Canon Winham, Ashley Wolvers, Nataly Woodless, Jordan Wright
Southeast Lauderdale Elementary School
All A’s
Third Grade: Cayden Wade,Reed Buckalew, Sky Brassfield, Joslyn May, Natalie Prince, Mason Underwood
Fourth Grade: Sadie Gardner, Cooper Hughes, Reid Henry, Xofia Joyner, Karter King, Ethan Maxwell, Kaylen Roberts, Olivia Ross, Mayleigh Burcham, Graysen Harper, Ella Williams, Bevin Dunn-Carney, Tiana Hunter, Rylie Minchew, Kynzlee Whitmer, Ava Jane Beddingfield, Kaylon Boyd, Willow Campbell, Bella Castillo, Zaidee Gressett, Avery Holloman, Allie Purvis, Laurie Purvis, Mycah Smith, Hailey Truman, Madelyn Turk, Garrett Wheat, Jacob Woodall
All A’s and B’s
Third Grade: Kinsley Fisher, Raylee Harrison, Ryleigh Holloman, Rio Randle, Cason Minor, Kinsley White, Chloe Metts, Anley White,Allyson Martin, Reylan Jenson Salas, Jaxston Harrison, Mauricio Arias, T.K. Rutledge,Layklee Vick, Casey Cole, Tommuel Dove, Karson Gurley, Jake Johnson, Madilyn Miller, Ta’Kiya Miller, Akia Sparrow, Charlie Smith, Courtney Cole, Delylah Dearman, Hunter Haney, Bethany Mooney,Delilah Nelson
Fourth Grade: Landon Brassfield, Briley Carson, William Culpepper, Skylar Killings, Asher Laban, Mackenzie Miller, Tarrazz Miller, Savannah Russell, Caroline Wells, Sophia Williams, Raed Allahabi, Madison Brooks, Annakate Butler, Isabel Collier, Sophie Hiatt, D’Anthony Johnson, Lyndsey King, Jeremiah Mangrum, Jayden Miller, Jayde Moore, Emma Parnell, Cayleigh Reeves, Zalondon Ford, Imani Moore, Deshun Ruffin, Markaye Blakley, Kylie Canterbury, Mary Carney, Jace Dimas, Payten Guthrie, Kaleb Jackson, Jaxon McCary, Ja’Myrical Moore, Bryson Rollins, Sarah Viohl, Mary Grace Castillo, Jax Griffith, Serenity Herlong, Matthew Martinez, Quy Nguyen, Cash Whitehead, Blake Rascoe
Southeast Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: James Michael Armes, Jr, Christopher Lamon Bradford Jr., Hattie Delain Chaney, Callie Grace Chatham, Makinley Elizabeth Durant, Kaylee Grace Evans, Carter Bryant Fisher, Kamille Ja’lise Ivory, Christopher Liam Johnson, Sophie Paige Lanier, Audrey Kate Neal, Silas Carter Page, JC Glenn Pinson, Gavin Lee Reed-Tate, Layla Yadira Romero, Brody Chase Sheffield, Layla Marie Singley, Jaylin Reese Sollie, Kalem Ryan Timms, Caree Lynn White, Avangelyne Lilly Gail Yates
Sixth Grade: Asyiah Breona Brown, Aiden Conerly, Hannah Grace Cooley, Aubri Sha Cooper, Makayla Breanna Crowe, Markyzeo T-Shawn Gordon, Payton David Hanschke, Rowan Timothy Hanschke, Riley Schrader McDonald, Jonathan Cohen Moseley, Connor Allen Ross, Charles Declan Vick, Kameron Lee Wood
Seventh Grade: Blaze Johnson Anthony,. Reagan Gail Couch, Ella Grace Dahlke, Richard Maddox Davis, Rakendra Neaujah Jonnae’ Heidelberg, Antwan Devon Mosley, Caden Brock Purvis, Devananth Ravichandran, Deandre Leon Turner, Deontae Dewayne Turner
Eighth Grade: Camren San’Chez Atterberry, Ethan Layne Carney, Dasia Ann Crosby, Eric Jayden Fox, Raheim Trevion Gibbs, Crisyia Symora Harris, Sarah Addison Higginbotham, Blakleigh Michelle Hogg, Addison Nichole Hughey, Matthew Chase Keller, Ahmiah Arreonna Larkin, Mikayla Jane Miles, Keirsten Miller, Anthony Nguyen, I’Riahi Lachandra Rew, Colton Ty Robinson, Morgan Dominique Walker, Janiyah Shaniece Young
All A’s and B’s
Fifth Grade: Mohamed Dheya Allahabi, Natalee Denise Bishop, Omir Lashone Brewster, Judson Wheeler Butler, Anna Rae Carney, Ethan Floyd Crowe, Kenneth Wayne Gressett, Jr, Bailey Nicole Hardy, Tyler Dennis Holloman, Bently Gauge Huddleston, Brooklyn Diann Hunter, Kyreunna Ka’mora Jones, Juni Grace Joyner, Madison Chae Lee, Khloe Nicole Maxwell, Macie Elizabeth McCary, Kenlee Jo McFarland, Kristopher Jacob McMahan, Zaiden Daniel Melgar, Jayden Jude Moore, Tyran Payton Moore, Me’Iyah Tanare’Asia Norris, Jah Dailyn Jahmad Pearson, Jayden O’marion Perkins, Nahia JayTarria Price, Annaliese Rena Reynolds, Peyton Nicole Reynolds, Shannon Jared Rogers, Trayvion Tyse Rogers, Sean Logan Russell, Christopher Michael Rutledge, Christopher Wyatt Salers, Brayden James Scott, Emily Renee Smith, Haley Steakley, Natalie Marie Steakley, Anaiyah Dean Sudberry, Jordan Nyasia Maria Walker, Alexis Rose Ward, Jade Sariyah Winston
Sixth Grade: Axton Lavon Alderson, Brooklyn Nicole Brashier, Skyler Paul Christian, Dax Joseph Crosby, Ava Rose Dawson, Anastasia Marie Feeley, Precious Angel Galbreath, Hollie Ann Hailey, Emmet Jeffrey Hannah, Jaden Lashad Harbin, Callie Rose Harper, Jairo Hernandez, Karly Elizabeth Hollingsworth, Dani Shae Jackson, Addison Renee Joiner, Alaina Grace Lee, Madi Lynn Martin, Caroline Joy Minor, Brannon Drew Myrick, Sa’Miah Ka’lis Parham, Jax Raley, Shiloh Terez Ruffin, Gage Lamar Shelton, Sadie Alexa Smith, Breanna Nicole Steakley, Jarvis LaShon Watts, Keaton Neill Wells, Joshua Samuell Yates
Seventh Grade: Krisslynn Ivy Alexander, Evan Christopher Broome, Madison Alexis Brown, Cameron Oliver Brunelle, Shaliyah Catilyn Carlisle, David Chase Carpenter, David Andrew Carr, Chloe McKenzie Clark, Jaden Cameron Griffin, Nyla Markeisha Horn, Izabela Paige King, Kayden Elijah McGiboney, Gracie Leeann Miller, Hayden Jack Pippin, Sean David Pruett, Makiya Sharnae Reed-Tate, Dazariaunna Danyia Ruttley, McKensey Elizabeth Shaver, Landon Scott Tucker, Thomas Zachariah Viohl Jr., Keri Ann Walker, Mason William Wheat
Eighth Grade: Dixie Lynn Baldwin, Alaysia Brielle Barlow, Shane Bartlette Bland, Austin Jacobe Brown, Santerrious Terrell Darden, Eli Shannon Dearing, Logan Harris Dearing, Annalise Belle Ethridge, Mateo Paul Garcia, Ross Allan Agusto Gomez, Isaac Kole Goodman, Mikayla Brianna Gowdy, Waylon Lois Gregory Gressett, AnnLee Grace Haney, Ava Lorraine Jackson, Joshua Andrea May Jr., Natalie Hope McBrayer, Dylan Luke McCary, Dylan Elijah Metts, Cooper Allen Pearson, Lane Rawson, Jessica Lynn Reed, Daniel Ryan Roach, Ashleigh Lashay Ruffin, Carley Suzanne Shull, Arabella Ruth Stephens, Jordan Jaydan Thomas, Virginia Hope Tucker, Eternity Waters, Kayleigh Paige West, Jamius Mccalebb Whitted, Shelby Ann Wing, Daphine Marie Wright
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