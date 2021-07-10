West Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: Layla Abdulmogni, Madison Bell, Aiden Boykin, Audrey Busfield, Sage Dearman, Braylon Dixon, Addison Epting, Christian Fleming, Brianna Graybill, Trent Harden, Olivia Hayes, Kaydrien Hopson, John Sterling Landwehr, Caleb McAlister, Carter McMullen, Wyn Miles, Addison Miller, Addie Mire, Catherine Morrison, Dylan Null, Paxton Null, Katelyn Osborne, Shane Reed, Kylie Reid, Aidan Simopoulos, Anna Smith, Landon Smith, Ryan Thompson, Zach Walls, Cadence White, Cord Wilkerson, Delilah Williams
Sixth Grade: Elizabeth Bailey, Lila Butler, Cade Calvert, Rowan Cheatham, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Brody Gressett, Amari Hardy, Brinley Hatcher, Wyatt Hatcher, Daniel Keller, Gavin Knight, Brailynn Lee, Alaina Lightsey, Bailey Brooke Mayatt, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Levi Ramsey, Madelyn Reed, Rylee Schimelpfening, Audrey Smith, Dericka Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Xavier Thompson, Mason Tickle, Graham Tillery, Bradley Wall, Joel West, Sawyer Wyndham, Miley Zingler
Seventh Grade: Brycen Alford, Brooke Baltzell, Emma Bounds, Luke Brady, Olivia Collins, Madison Cooper, Addison Cornish, Abbie Cruse, Reagan Deaton, Marley Epting, Branson Evans, Chloe Evans, Avery Fryman, Jude Grass, Kaley Hardy, Austyn Harmon, Michael Lewis, Landry Maxwell, Kalie Miller, Kennedy Parker, Jordan Ryder, Evan Schaefer, Cooper Sellers, Elijah Selph, Olivia Shirley, Madi Rose Simpson, Lauren Skinner, Kate Smith, Edi Smith, Avery Sullivan, Makayla Vetter, Alli Walton, Hunter Walton, Gabe Wheat, Preston Wilson, Lily Woodall, McKenzie Young
Eighth Grade: Rachel Alonso, Gabe Anderson, Lily Anderson, Kaitlyn Anthony, Jaquelin Balderas, Hannah Beddingfield, Brady Branstetter, Liz Brittain, Joseph Brooks, Ridge Brown, Beau Bryan, Maddie Kate Bunyard, Dreama-Lynn Carter, Caroline Chambers, Caleb Clayton, Max Dickinson, Makena Donald, Mclain Fryman, Kendall Gaddy, Evan Graham, Haley Graham, Blake Harden, Rebecca Huysamen, Alyssa Jenkins, Cooper Lafferty, Jericha Langston, Rylan Mayatt, Shaquan McDuffey, Caleb McElhenney, Peyton Pearson, Kayden Peoples, Ellie Reid, Alexis Richardson, Mallory Claire Robinson, Hunter Russell, Amalia Santiago, James Smith, Andrew Sorey, Taylor Thompson, Anna Wallace, Sam Wansley, Ty Wiggins, Ava Wilkerson, Cloe’ Wilkes, Ashlan Williams, Foster Windham
All A’s and B’s
Fifth Grade: Masa Abdelkhaleq, Ashlynn Alexander, Avery Boykin, Ava Bradley, Charles Brantley, Goldie Carter, Marcus Castor, Cooper Clay, Shelton Cole, Grayson Culpepper, Gibson Demetris, Macie Deweese, Jase Donald, Lexy Followay, Reece Germany, Erin Grady, Blake Hammond, Kaity Harrison, Braiden Humphrey, Cambria Hurt, Landon Johnson, Alayah Kearney, Kiptyn Massey, Tristian McDonald, Hayden Parker, Preston Perrett, Pace Perrett, Chloe Reid, Melanie Rodgers, Henry Ross, McKinley Rowell, Christian Rush, Grayson Rush, Braden Schnoor, Jordan Shields, Kamron Sims, London Smith, McKenna Smith, William Snodgrass, LaMarion Spencer, Ella Spinks, Morgan Sullivan, Micah Thompson, Lyric Vanwieren, Lilianna Williams, Trey Williams
Sixth Grade: Katelyn Alexander, Kallie Bearden, Stone Berg, Laci Boswell, Easton Crider, Abigail Donald, Martinez Dunn, Susie Hall, Ethan Hart, Riley Haygood, Bentley Hill, Carpenter Hill, Liam Hobden, Macie Holloway, McKinley Johnson, Rose Johnson, Terrius Jones, Gracie Joyner, Addison McPherson, Kenton Meachum, Carson Myers, Brianna Perryman, Cody Pigford, Kaeleigh Pinkham, Chase Putman, Noah Rank, Shawn Roberts, Cole Russell, Mackenzie Russell, Alivia Shows, Julian Smith, Lexi Vinet, Logan Watt, Dexter Wildman
Seventh Grade: Owen Allen, Jackson Autry, Andrew Boothe, Addison Brown, Sydney Buckley, Skye Butler, Kalie Church, Bradley Clark, Ashlyn Clay, Kinsey Cochran, Dylan Ezell, Camron Gonzalez, Payton Harrell, Lilith Hickman, Kennedy Hicks, Katelyn Hodgins, Azlin Holifield, Evan Hopkins, Nicholas Huffty, Leah Jackson, Misty Johnson, Nick Jordan, Davis LeBlanc, Lilly Luben, Dylan McCary, Olivia Miles, Kohen Peoples, Isabelle Perdue, Cooper Rainer, Alyssa Reynolds, Addison Ryder, Ethan Schaefer, Ava Sharp, Nathan Shoffner, Emma Spinks, Logan Stokes, Sarah Sullivan, Malachi Thompson, Ryleigh Turbville, Nathan Vetter, Braydn Warren, Olivia Watson, Jake Whittington, Lucas Womack
Eighth Grade: TJ Adkins, Alex Allen, Caleb Bonner, Connor Buse, Madison Carroll, Shawne Cole, Brayden Combs, Denton Cooper, Kiel Dahlke, Jack Davidson, A’tia Davis, Carter Eakes, Cohen Fleming, Aiden Greenlee, Katelyn Horn, Carter Horton, Elijah Hudnell, Zion Huggins, Courtney Lewis, Tyson Lucky, Emmalee McKee, Lane Miller, Connor Myers, Daelyn Netto, Nathaniel Nicholas, Levi Rickles, Douglas Rowe, Charlie Salas, Wyatt Spence, Logan Sullivan, Jamie Thomas, Laynee Todd, Anna Vincent, Cale Wallace, Jack Winstead, Claire Withers, Zane Wood, Jacob Wooten, Lily Worthington
West Lauderdale High School
All A’s
Gray Alexander, Thomas Alford, Leliana Alvarado, Michael Anderson, Brianna Anthony, Ali Grace Applebee, Griffin Atkinson, Ella Kate Autry, Aaron Banks, Ethan Bassett, Hunter Blansett, Katherine Bounds, Lauren Boutwell, Matthew Bowling, Raegan Brady, Evan Grace Branstetter, Dylan Brown,Jalen Brown, Jayden Brown, Kaylee Brown, Kendrell Brown, Brooks Buchanan, Gracie Bunyard, Jackson Bunyard, Grant Butler, Julia Butler, Aniya Buxton, Erin Bynum, Breelyn Cain, Jett Calvert, Destiny Chisolm, Camryn Church, Willyum Clinton, Reah Clymer, Zoe Clymer, Sumayah Cole, Sara Collier, Caleb Collins, Savannah Cooksey, Lanie Crawford, Emma Cruse, Madeliene Cruise, Zahria Davis, Daniel Deaton, Ashlynn Decker, Joshua Deweese, Haylee Dial, Robert Dodd, Mallanye Dozier, Kerri Dufour, Lanna Duke, Hailey Duque, Logan Duque, Andrew Eakes, Joshua Eakes, Bradon Epting, Colby Epting, Allie Ethridge, Matthew Ethridge, Colin Everett, Sydney Everett, Chance Evins, Harley Fletcher, Cade Germany, Andrea Godwin, Brett Gordon, Levi Graeter, Cannon Graham, Lyla Graham, Emily Guin, Isabelle Halley, Alena Harden, Brinley Harden, Jalen Harden, Alexys Harmon, Kaylee Harrison, Jaxon Hatcher, Peyton Henderson, Ian Herrington, Peyton Herrington, Laighton Higginbotham, Aiden Hill, Kayla Horton, Bailey House, Cohen Hurst, Gabrielle Hutchinson, Matthew Jackson, Leighton Jenkins, Leeds Jenkins, Addison Keene, Jacob Kinard, Kennedy Koehn, Jackson Lafferty, Katie Lank, Nicholas Lewis, Mallory Lewis, Cooper Luke
Anslee Mason, Makagan Massingill, McKinley Maxwell, Miles McAlister, Hailey McCarter, Mason McCary, Allison McCoy, Jenna McCoy, Sadie McCoy, Brittney McDaniel, Emma McNeill, Connor McOlgan, Kayleigh McQuarters, Brendan Meachum, Kathryn Miles, Mariah Miller, Luke Mitchell, William Mitchell, Ethan Moore, Hunter Moore, Logan Morgan, Isabelle Morrison, Ella Morse, Madison Mosley, Jenna Motley, Carsyn Mott, Nathan Mott, Gloriana Myers, Chandler Nutter, Sean Odom, Macy Oliver, Adrian Page Jr., Olivia Palmer, Heather Papizan, Cameron Plowman, Ray Pulver, Josh Randall, Elijah Rank, Micah Reed, Harley Reid, Cateland Rickles, Shelby Rickles, Shelby Robison, Jacob Rodgers, Jalen Rose, Hanna Russell, Joseph Rosenbaum, Hannah Russell, Isabella Sanders, Adisyn Sharp, Katie Shields, Elizabeth Shirley, Owen Shirley, Anna Kathryn Shows, Grace Shows, Lillian Kate Simpson, Gab Skinner, Jaycee Sloan, Carson Smith, Jacob Smith, Libby Smith, Tanner Smith, Emily Snodgrass, Nazli Staten, Noah Stephens, Sydney Stokes, Nadia Stout, Jacob Sullivan, Karlee Sullivan, James Taylor, Rylee Taylor, Aaron Teffeteller, Isabella Temple, Peyton Thomas, Isabella Townsend, Rhys Turner, Lillian Vincent, John David Voss, Carter Walton , Katie Walton, Nickolas Walton, Gabriel Ward, Gracie Weatherford, Olivia Wheat, Caitlin Whitney, Cole Wilkerson, Christopher Williams, Hayden Williams, Jackson Williams, Sommer Williams, Ty Williams, Hannah Williamson, Andrew Willis, Kamryn Willoughby, Alyse Wilson, Lana Woodall, Kathryn Wooten, Kayla Wooten, Josie Yoskovich
All A’s and B’s
Hayes Abdella, William Allen, Regan Andrews, Taylor Ashford, Maddox Atkinson, Karen Balderas, Katelyn Barham, Tyler Baskin, Eli Bates, Ivan Betancourt, Jean Betancourt, McKinley Bickham, Colton Bohl, Julie Booth, Matthew Boswell, Marcus Boyd, Gavin Broome, Joslyn-Tucker Broome, Brayden Brown, Breana Brown, Maggie Bush, Jonathan Bush, Kinley Cain, JoZachary Canty, Ellie Carlisle, Blaize Chaudron, Samuel Clark, McKenna Clay, Isaiah Combs, Sarah Cooksey, Cooper Cornett, Carson Covington, Riley Crawford, Merrick Crocker, Daniel Davis, Josiah Davis, Jessie Dearman, Parker Dickinson, Madison Dixon, David Dunlap, Rylee Dunlap, Jonathan Ford, Kennedy Franklin, Anne-Leigh Freeman, Levi Freeman, Paxton George, Jordan Gowdy, Ty Graeter, Alexander Graham, Anna Grayson, Haley Greenlee, Tyler Greenlee, Kary Grice, Kennedy Grice, Alexis Haguewood, Alexis Hamilton, Cade Harbour, Luke Hay, Madison Hayes, Emma Hopkins, Noelle Howell, Abigail Hudnell, Anna Kate Humphries, Freedom Hutchinson, Briceley Jackson, Candace Jenkins, McKenzie Junkins, Cade Kennedy, Nicholas Kinney, Jaydon Kirkland, Gunter Knapp, Tybresha Lewis
Elizabeth Maxey, Madison McCary, Macy McCharen, Robert McCharen, Sarah McCoy, Alice McCracken, Jasmyne McDonald, Jacob McNeill, Javaion Merrell, Alayna Mixon, Jesse Mixon, Kennedy Monroe, Keleigh Moore, Lane Moore, Thomas Murr, Jacob Nicholas, Laney Odom, Sadie Odom, Courtney Parker, Jackson Parker, Jorgen Pedersen, Seth Phelps, Asalyn Pounders, Mia Powe, Nicholas Prince, Jackie Pruett-Lewis, Anna-Leigh Purvis, Altonio Ratcliff, Josie Reid, Natalie Ries, Mackenzie Robinson, Shelia Rouleau, Abigail Sanders, Arlyn Sanders, Alyssa Savell, Morgan Schaefer, Clayton Schickel, Skylar Scott, Ainsley Sharp, Cade Sharron, Micah Shepherd, Alexa Shirley, Jayla Simon-Allen, Raven Sims, Carley Sistrunk, Brooklee Smith, Christian Smith, Mary Smith, Nathan Smith, Owen Smith, Kayla Stewart, Samuel Swanner, Ember Temple, William Temple, Abbie Thornton, Copeland Tillery, Jolee Todd, David Vick, Zach Walker, Mary Wansley, Tea Webb, Josie Wiggins, Dylan Williams, Kacey Williams, Landon Williams, Lane Williams, Selena Williams, Mason Willis, Katelyn Wilson, Emma Winstead, William Withers, Kolton Woodall, Mckensi Wright
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