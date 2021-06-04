Southeast Elementary School
All A’s
Second Grade: Casey Cole, Tommuel Dove, Nia Jenkins, Rio Randle, Mauricio Arias, Sky Brassfield, Reed Buckalew, Chloe Metts, Mason Pratt, T.K. Rutledge, Anley White, Jaxston Harrison, Ryleigh Holloman, Cason Minor, Mason Underwood, Cayden Wade, Kinsley White, Kingston Thompson, Akia Sparrow, Charlie Smith, Natalie Prince, Elizabeth McCann, Kenna Killen, Cash Johnson, Ray Ann Harbour
Third Grade: Cooper Hughes, Ethan Maxwell, Austin Roberts, Ava Beddingfield, Isabella Castillo, Sadie Gardner, Zaidee Gressett, Graysen Harper, Reid Henry, Allie Purvis, Laurie Purvis, Olivia Ross, Hailey Truman, Caroline Wells, Garrett Wheat, Jacob Woodall, Kylie Canterbury, Mackenzie Miller, Karter King, Kaylen Roberts, Kaylon Boyd
Fourth Grade: Kaylee Evans, Bailey Hardy, Silas Page, Trayvion Rogers, Kalem Timms, Ava Yates, Caleb Guzman, Jaret Guzman, Makayla Miller, Me’Iyah Norris, Nahia Price, Madelyn Ford, Khloe Maxwell, Christopher Bradford, Anna Rae Carney, Hattie Chaney, Makinley Durant, Audrey Neal, Julia Reece, Reese Sollie, Caree White, Tyler Holloman, Kamille Ivory, Gavin Reed-Tate
All A’s and B’s
Second Grade: Delylah Dearman, Elijah Walters, Courtney Cole, Alli Kinard, Ally Martin, Jakarius McABoy, Layklee Vick, Joslyn May, Madilyn Miller, Belle Murphy, Kayden Payne, David Purvis, Colbie Rice, Emily Scarbrough, Kinsley White, Kingston Thompson, Akia Sparrow, Charlie Smith, Natalie Prince, Elizabeth McCann, Kenna Killen, Cash Johnson, Ray Ann Harbour
Third Grade: Annakate Butler, Willow Campbell, Marygrace Castillo, Isabel Collier, Bryce Henry, Avery Holloman, Mycah Smith, Taylor Smith, Maddie Turk, Cash Whitehead, Sarah Viohl, Jermond Johnson, Jeremiah Mangrum, Luke Reece, Rylie Minchew, Jayde Moore, Zikarya Blakely, Jaxon Griffith, Sophie Hiatt, Payten Guthrie
Fourth Grade: Jacob McMahan, TImothy Null, Brayden Scott, JahDailyn Pearson, Acen Carter, Ethan Crowe, Kimya Davis, Zakayla Fountain, Judson Butler, Macie McCary, Hayden Pigg, Omir Brewster, Christopher Johnson, Jayden Moore, Brody Sheffield, Crimson Sheffield, Jade Winston, Natalee Bishop, Carter Fisher, Bently Huddleston, Aerionna Love, Logan Russell, Michael Rutledge, Layla Singley, OJ Smith, Haley Steakley, Cooper Bigelow, KaDarious Chambers, Madison Lee, Camden Raines, Annaliese Reynolds, Bryson Yates
Southeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: Aiden Conerly; Hannah Grace Cooley; Aubri Sha Cooper; Makayla Breanna Crowe; Ava Rose Dawson; Paulette Alessandra Guzman; Jaden Lashad Harbin; Karly Elizabeth Hollingsworth; Shania Michelle Love; Madi Lynn Martin; Caroline Joy Minor; Jonathan Cohen Moseley; Jarvis LaShon Watts; Keaton Neill Wells; Kameron Lee Wood
Sixth Grade: Ella Grace Dahlke; Richard Maddox Davis; Rayleen Ty’Lashia Love; Hayden Jack Pippin; Caden Brock Purvis; Devananth Ravichandran; Deandre Leon Turner; Deontae Dewayne Turner
Seventh Grade: Camren San’Chez Atterberry; Ethan Layne Carney; Eric Jayden Fox; Raheim Trevion Gibbs; AnnLee Grace Haney; Addison Nichole Hughey; Natalie Hope McBrayer; Keirsten Miller; Anthony Nguyen; I'Riahi Lachandra Rew; Jordan Jaydan Thomas; Morgan Dominique Walker; Janiyah Shaniece Young
Eighth Grade: JaKalin Rachelle Betts; Erin Rayna Broome; Gracie Chatham; Stephen Mitchell Eakes; Logan Ryan Flaskamp; Joanna Agnes House; Ella Rayden King; Anna Grace Matthews; Keunna Latrise McFadden; Amber Alexis Palmiter; Makiya Lillie Pickens; Kenneth Young, Jr
A’s and B’s
Fifth Grade: Madison Adank; Axton Lavon Alderson; Brooklyn Nicole Brashier; Kayleigh Michelle Briggs; Asyiah Breona Brown; Ashton Henry Carney; Neal Grayson Carr; Madison Danielle Feeley; Kaylan Mayiona Fountain; Markyzeo T-Shawn Gordon; Hollie Ann Hailey; Emmet Jeffrey Hannah; David Payton Hanschke; Rowan Timothy Hanschke; Callie Rose Harper; Wyatt Casey Hoffer; Aiden Carlyle Holloman; Dani Shae Jackson; Rylien Matthew Kirkland; Alaina Grace Lee; Riley Schrader McDonald; Ta’Nya Alisha Miller; Um’unique Ty’Miana Quantaysha Norris; John Nicholas Purvis, Jr.; Connor Allen Ross; Gage Lamar Shelton; Sadie Alexa Smith; Elisa Brielle Stallings; Charles Declan Vick; Joshua Samuell Yates
Sixth Grade: Krisslynn Ivy Alexander; Blaze Johnson Anthony; Madison Alexis Brown; Cameron Oliver Brunelle; Shaliyah Catilyn Carlisle; Allie Scott Carney; Reagan Gail Couch; Kayden Lamar Crowe; Jaden Cameron Griffin; Rakendra Neaujah Jonnae’ Heidelberg; Izabela Paige King; Grayson Scott LaChute; Madison Alyse Merritt; Sean David Pruett; Ruth Adalai Reece; Rowan Knox Riley; Dazariaunna Danyia Ruttley; Anthony Gage Sanders; McKensey Elizabeth Shaver; Miley Claire Suttles; Landon Scott Tucker; Thomas Zachariah Viohl, Jr.; Mason William Wheat; Coby James Wright
Seventh Grade: Alaysia Brielle Barlow; Zaela Macy Ray Bentley; Jordan Sara Chrislyn Broome; Eli Shannon Dearing; Annalise Belle Ethridge; Mateo Paul Garcia; Ross Allen Agusto Gomez; Isaac Kole Goodman; Mikayla Brianna Gowdy; Caitlyn Jolee Haguewood; Crisyia Symora Harris; Sarah Addison Higginbotham; Ava Lorraine Jackson; Matthew Chase Keller; Khloe Lynn Kelly; Alyssa Marie LaFrance; Joshua Andrea May, Jr.; Dylan Elijah Metts; Mikayla Jane Miles; Bryson Kaegan Moore; Cooper Allen Pearson; Jessica Lynn Reed; Daniel Ryan Roach; Colton Ty Robinson; Janiyah Makenly Shelton; Carley Suzanne Shull; Arabella Ruth Stephens; Kaitlyn Elise Stephens; Virginia Hope Tucker; Eternity Waters; Kayleigh Paige West; Jamius McCalebb Whitted; Gracie Lynn Wiggins; Daphine Marie Wright
Eighth Grade: JaMillia Anissia Atterberry; Terry Lishawn Clayton; Timothy Landon Davis; Corvin Alexander Dunkerson; Michael Kohl Ethridge; Calea Alyssa Gardner; Walter Wayne Hall, III; Gerod Alexander-Ray Holliday; Brooklyn Elizabeth Johnson; Kameron Santez Johnson; Hailey Aniya Jordan; Kendall Leigh Grace Mabry; Darby Kate Pace; Daijane’ Kashonna Scott; Taylor Paige Shannon; Sydney Alexis Shull; Harper Layne Simmons; A NiahReia Jarisha Tooles; Raylee Briann Turk
Southeast High School
All A’s
Alford, Jaylon Ryan; Barnhardt, McKenzie Tate; Beard, TyQuesha Kendaisa; Boyd, Jaleah Monique; Brown, Faith Alyssa; Burton, Michael Lyntrell; Buteux, Allyssa Reagan; Carney, Jaeden McKenna; Causey, Akira Lexia; Cooper, Camden Bryce; Dunkerson, Ani Elizabeth; Gray, Christian Parker; Gray, Jack Anthony; Guzman, Walther Alexandre; Harrell, Marynell; Hidalgo, Aaron Exiquio; Hollingsworth, Heaven Elisabeth; Hooker, Miah; Hopson, Chase Tireondray; Irby, Joe Michael; Jamieson, Lily Kate; Linton, Joel Parrish; Little, Nathan Slade; Lucas, Ava Caroline; Lummus, Brian Anthony; Martinez, Stephanie; May, Torre Ariana; McDonald, Ariana Michelle; O’Neal, Lakiera TaShay; Ravichandran Muthuramalekshmi, Hemananth; Ruffin, Adriyana Brenae; Shelton, Xzavier Daquan; Skinner, Desarae Rachelle; Sullivan, Hannah Claire; Summerford, Alana Nichole; Velez, Maria Lucia; Walker, Columbus Elijah; Williams, Taylor Nicole; Wright, Cayden Allen
All A’s and B’s
Anthony, Mariah Alexia; Atkins, Anna Rochell; Baldwin, Destiny Renea; Barr, Dakota Graham; Bland, ZaKalya Shanae; Bonner, James Bradly; Boswell, William Joseph; Boyd, Zykia Brenshai; Breedlove, Madisyn Danielle; Butler, Kaden Owen Martin; Canchola, Selena Maria; Carpenter, Hannah Grace; Carr, Madison Elyse; Chapman, Hannah Grace; Cole, Jalin Melik; Creel, Emma Kate; Creel, Jayden Slay; Crowe, Shelby Levon; Desmond, Makaylin Nicole; Dickerson, Lindsey Christine; Edwards, Journee N Jae; Felton, Thomas Savion Ray; Fox, Braylee Aierelle; Fuller, Joshua Talan; Garcia Haddox, Diego Rigoberto; Gibelyou, Leah Magdalene; Goodman, Hannah Elizabeth; Goodman, Madalyn Grace; Graham, Demondre' Takoyrean Brooks; Gressett, Matthew Wayne; Griffin, Taylen Kiron; Haguewood, Tanner Ashton; Harrison, Zahrya Lois; Higginbotham, Lindsey Paige; Hollingsworth, Jaden Mark; Hopson, Cristiana Tireona; Hubbard, Vincent Jax; Hudnall, Ramya Ta nia Aaleece Irby, Harley Madison; Jacobs, James Wyatt; Johnson, Kaleah Sonique; LaFrance, Savannah Lee; Latham, LaShantia LaMyra; Latting, Kaelyn Dian; Lawrence, LaKenya Amelda; Lee, Kaydence Esther; Lee, Matilyn Louise; Litchfield, Amber; Litchfield, Haleigh Brooke; Long, Deanna Hailey; Mabry, Kiersten Rae; Marlow, Tyson Shepperd; Martin, Patrick Dewayne, Jr.; McCann, Allison Nicole; McDonald, Gracie Elisabeth; McFadden, Dariah Denise; McManus, Cody Bryant; McVay, Danny Bernard, II; Miles, Hunter Andrew; Miller, Ariel Vashaunta; Miller, Shamya Lashae; Mimbs, John Stephen-Michael; Morris, Angel Mae; Morris, Emma Lynn; Mosley, Christopher Rodriguez; Moss, Austin Ke'Shawn; Murray, Emily Grace; Naylor, Yojonte' Jamayon; O'Neal, Kwamaar Te'Andre; Oliver, William Connor; Parten, Emily Elizabeth; Pickell Reed, Jenna Brynn; Pruett, Jaylon Roy; Pruett, Stephanie Denise; Quinn, Kaity Lanae; Reed, Deanna Nicole; Roach, Kameron Elise; Salazar, Mariah Raelyn; Seeders, Madison Nicole; Shannon, Allison Elizabeth; Spears, Victoria Ann; Threatt, Madelyn Grace; Vaughn, Jaden Isaiah; Wallace, Branderrious Quendes; Wiggins, Sarah Jane; Willis, Fayth Gabrielle; Willis, Justus Dwayne; Wood, Abby Lynn; Wood, William Raleigh; Wright, Jackson Andrew; Young, Kiana Shanee
Clarkdale Elementary School
High Honors
Second Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Maddox Gray Fason, Julietta Grace Freeman, Abigail Renee Hull, Savannah Marie Mabry, Breanna Evelyn McMullen, Kinsley Jane Meador, Smith Dillon Moffett, Carlyn Elysse Scruggs, Rebecca Claire Threatt, Alaya Mae Vanderburg, Olivia Collins Webb, Timothy Jacob Weir, Chloe Paige Woodall, Carter Brynn Worley
Third Grade: Skyla Rose Barnett, Axel Lane Coleman, Micah James Culpepper, Cooper Lee Dean, Stuti Ankur Desai, Jacob McGowan Dyess, Canton Douglas Ellis, Avery Lynn Foreman, Mary Michael Elise Gibson, Owen Larson Gibson, Braelyn Makenzi Harper, Zoey Adalyn Hinson, John Braxton Mann, Zane Myles McMinn, Colston Anders Nicklas, Matty Lynn Raines, Ansley Faith Skaggs, Michael Jace Slayton, Harper Jack Stacey, Zoey Elizabeth Walker, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fourth Grade: Sophie Kayte Boles, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Landen Lee Hamrick, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Ace Wade McDill, Avery Katelyn Partridge, Forrest Robert Robinson, Halle Bree Rockette, Haylee Briell Thompson, Allie Marie Wilkinson
Fifth Grade: Elijah Jude Culpepper, Sophia Grace Culpepper, Hadley Dunn Ellis, Conner Layne Fortin, Hollyn Camille Gibson, Kyler Mason Goforth, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, Sanaa Johnson, Peyton Ainsley Jordan, Robert Wesley Lewis, Molly Corbitt Miles, James Tripp Moffett, James Lucas Moore, Bearon Tyde Nicklas, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley, Jackson Phillip Skinner, Carson Daniel Smith
Sixth Grade: Asher Jeffery Boles, Japhia M Cook, Colby Joseph Friend, Nevaeh Hope Gilmer, Madison Leanne Harbour, Alissa Rose Hull, Kellylynne Elizabeth Long, Laci Grace Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Weston Taylor Meyer, Justin Kyler Mosley, Ainsley Klaire Partridge, Jenna Lynn Poppy, Summer Elizabeth Rios
Honor Roll
Second Grade: Paxton Cole Allen, Cameryn Wright Coghlan, Mason James Fields, Carson Jax Friend, Declan Jase Hover, Payton Leigh Ivy, Domonic Houston Jenkins Jr, Olivia Ann Kelly, Paisleigh Grace Milstead, Parker Lee Najera, Curtis Ray Price, T'Naiyah Rayunna Lashae Ransom, Siyrina Elysabeth Relinski, Rylin Evan Ricks, Reagan Michael Rigdon, James Ledger Robinson, Ryley Jordan Robinson, Maycee Elizabeth Scott, Analeigh Grace Soules, Hayden Mackenzie Vandewalker, Jude Maxwell Watson, Kevin Jax Weir, Titus Allan White
Third Grade: McCartney Anndolyn Boles, Maria Belle Castle, Harlie Capri Dearman, Brelynn Paige Ford, Henry Lee Freeman, Austin Kyle Granieri, Waylon Blake Higginbotham, Matthew Nicholas Hull, Joseph Patrick Hyde, Matthew Wendell Jenkins, Elizabeth Ray Johnson, Tristan Lynn Linton, Breanna Kaitlyn Mann, Lynlee Addisyn Minchew, Eli Richard Moffett, Brody Alan Mosley, Allison Claire Mowery, Aaliya Brimal Patel, Joshua Jeffrey Prather, Brooklynn Renae Read, Holden Daniel Robertson, Landyn Rose Shelby, Lily Grace Shirley, Maelyn Rebecca White
Fourth Grade: Connor Ray Agent, Ryleigh Grace Bates, Levi Morgan Boatner, Cooper Easton Boles, Kayden Lee Boutwell, Brailey Michelle Boykin, Sarah Janice Brooks, Ethan Gage Brunelle, Jhett Channing Clark, Mallory Ann Etheridge, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Robert Layke Harmon, Gebari Luther Howard, Cameron Jarek Inshetski, Christopher Weston Keith, Promise Nichole Kell, Starr Noel Mabry, Caden Luke Mathis, Grant Parker Mathis, Daniel O'Brian Newell, Kayaan Bhavik Patel, Carson Vaughn Price, Ryder Beeman Ricks, Jude Christopher Saylor, Clorah Reyne Stallings, Funsha Romond Strahan, Malik Jordan Vanderburg, Grayson Reid Vandewalker
Fifth Grade: Neilla Rain Marie Barnett, Addy Lynn Castle, Gavan Lynn Clearman, Colby Wade Coghlan, Isabella Merle Cooper, Madison Grace Crenshaw, Ayden Scott Doherty, Aidan James Flowers, Nevaeh Edi Faylene Grady, Sydney Klare Hoffer, Madison Taylor Luke, Jimi Gracie McDuffie, Kylie Joanae McGarity, Addison Hart Mosley, Addison Blake Rich, Zachary Cole Runyon, Jacob Paul Rutledge, Alexion Jayde Sims, Jayden Lamar Skinner, Annaleigh Kate Stokes, Aselyn Noel Thompson, Jessamyn Raina Woodall
Sixth Grade: Keeleigh Rayann Allen, Everette Kaiden Clagg, Silas Alexander Crouch, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Cloey Elizabeth Davis, Valeria Dimas, Gracie Lynn Fields, Tyler Clayton Ford, Christopher Gage Freeman, Anna Jane Gibson, Kaleb Shelby Hatten, Frank Xavier Hyde, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Magnolia Mae Lauderdale, Jacob Zane Lee, Katelyn Breanna Lundy, Jacob Ryan Mardis, Alyssa Lynn McDill, Jaxson Dean McRee, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Kadin Kruz Monk, Katelin Elizabeth Owen, Aidan Asher Rich, Allison Taylor-Grace Ricks, Miley Renee Stallings, Addison Leigh Tew, Robert Parker Thomas
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Kynlie Rose Boles, Zoey Claire Caldwell, Savannah Claire Castle, Hayden Joseph Clark, Georgia Lynn Clarke, Jase Archie Clearman, Luke Ezekiel Cook, Jayson Antonio Dale, Taylor Marie Dean, Kaela Elizabeth Edmonds, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Taylor Davis Ivey, Kalynn Olivia Jackson, Rivers Addison Jay, Jonathan Brett Keith, Addison Isabella Mathis, Abby Grace McCary, Abigail Grace Mowery, Lauren Mackenzie Parten, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Thomas Sidney Saylor, Brogan Thaxton Skelton, Preslie Nichole Taylor, Taylor Elizabeth Thomas, Audra Mae Yoder
Eighth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Emma Ann Bearden, Gracie Elizabeth Boman, Haylee Claire Culpepper, Jodi Lynn Etheridge, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Karter Winstead Isom, Paisley Jaden Ivey, McKenzie Danielle Lundy, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Haley Nicole Reynolds, Aaron Joseph Rios, Theresa Marie Runyon, Cohen Blake Suttles, Anyston Nicole Vance
Ninth Grade: Austin Thomas Bucurel, Carrie Brooks Campbell, Emma Claire Freeman, Madelyn Brooke Gibson, Mary Catherine Harris, Makayla Brooke Hopkins, Brandon Patrick Little, Noah Aaron Littleton, Micaleb Dewayne Matthews, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Gavin Thomas Reynolds, Cameron Isaiah Rios, Kennedy Bree Strickland, Brandon Cole Welch, Allie Ruth Wyman
10th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Kaleb Lee Clark, Alexis Eryn Conklin, Katelyn Brooke Dewitt, John Gavin Farmer, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, Allison Paige Harrison, Kamryn Harrell Isom, Lauryl Madison Joyner, Madison Len Kemble, Avery Caroline Knowles, Allie Elizabeth Lundy, Brianna Leigh Moore, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Jamie Lee Reynolds, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas, Parker Lee Webb
11th Grade: Dylan Michael Allen, Anabelle Mae Anderson, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Cora Leigh Bucurel, Cole Brendon Davidson, Catherine Elizabeth Freeman, Daniel Wayne Johnson, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Riordan David O Regan, Karly Brooke Owen, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross, Sophia Dawn Smith, Lauryn Elizabeth Waddell
12th Grade: Karlee Raye Clark, Nicholas Blane Crouch, Mary Ashley Culpepper, Ean Lamar Fisher, Austin Wayne Freeman, Haley Michelle Freeman, Margaret Ryleigh Freeman, Zoie Rene Graham, Jaime Lauren Harrison, Justin Blake Hopkins, Jasmine Ibarra, Anthony Johnson, Katherine Jade Johnston, Jacob Daniel Jones, Lauren Elizabeth Lewis, Gavin Allen Moffett, Trinity Aiyana Nash, Sharon Scarlet Pech, Isabella Layne Pickard, Phillip Andrew Priester, Ashley Brooke Robinson, Noah Blaine Stewart, James Coleman Todd, Garrett Michael Wakefield, Natalie Hope Wakefield, William Caleb White, Laikyn Elizabeth Wilson, Ethan James Wooldridge, Kayleigh Ann Wright
Honor Roll
Seventh Grade: Brooklynn Sky Anderson, Jenna Marie Cardwell, Dustin Cade Culpepper, Diego Dimas, Preslee Claire Griffin, Emily Leigh Hatten, Anna Lee Johnson, Bryson Cole McCallister, Tyson Daniel McKee, Mason Morgan, Joshua Luke Nause, Jamie Redale Norris, Skye Marie Payne, Kendall Dawn Phariss, Madylen Brieann Scruggs, Harley Alana Smyth, Katie Avaree Tyson, Zoey Leeann Waddell, Jackson Daniel Watson, Briley Jade Whitaker
Eighth Grade: Thomas Kason Albritton, Ashlyn Breann Apperson, Ava Marie Clarke, Katelyn Brooke Clay, Brianna Nicole Cottles, Brookly Nicole Davis, Kaygen McKenzee Godwin, Elijah De'Shawn Hood, Landrye Kate Hopkins, Jaxson Law Joyner, Michaela Ann Mayerhoff, Hunter Mason McCarty, Connor Glenn McDill, Mallory Kate Meadows, Kaliyah Denise Patterson, Aizlyn Grace Pickard, Taylor Alexis Read, Nolah Elizabeth Smith, Berta Mccaye Soules, Eli Bryant Swearingen, Caydee Leigh Walls, Luke Preston Williams, Zeah Rene' Wilson
Ninth Grade: Ladonya Lavon Adams, Kaitlyn Brooke Alexander, James Asher Alsobrooks, Baleigh Tariah Barnes, John Barry Boldin, Elisa S Cook, Henry Franklin Holley, Jordan Isabelle Inshetski, Tyler Gage Mann, Trinton Laron Nash, Ashlyn Brooke Pugh, Palmer Alexander Rigdon, Presley Alyse Rigdon, Havyn Haze Riser, Michael Caden Street, Adilyn Grace Way, Braxton Ryan Whitaker
10th Grade: Landon Chadwick Belk, Emme Leigh Boman, Drake Johnson Collum, Eli James Collum, Benjamin Cade Cook, Logan Matthew Cook, Da'Niya Jha'Nee Crowell, Calvin Lamar Culpepper, Keeton Bryce Garrett, Maurisio Hector Gonzalez-Zuniga, John Luke Goodson, Michael Ian Graham, James Noah Harbour, Miles Price Hester, Nicholas Lee Higginbotham, Landon Cole Nixon, Kristen River Phillips, Stephany Reyes, Alden Brooke Tew, James Clayton Walker, Makyahia Dionna Williams
11th Grade: James Webster Allen, Avery James Anders, Spencer Leon Baggett, Toby Alexander Biddles, Olivia Blu' Booker, Katherine Cerda Marin, Chloe Eve Davis, Camryn Taylor Gray, Sarah Elizabeth Gunter, Hayleigh Nicole Irby, Alyson Leigh Jadzinski, Lawrence Cooper Johnson, Kayla Ann Joiner, Duke Wilson Moore, Abigail Marie Naiman, Raylee Brooke Pickard, Logan Tyler Quigley, Zachary Paul Rutledge, Landon Drake Shirley, Kenleigh Rae Slayton, Kelsey Paige Stevens, Harley Sadale Strickland, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams, Lauren Elizabeth Wooldridge
12th Grade: Kaylee Breann Alexander, Dalton Blake Davidson, Tyler Jordan Evans, Amber Kathryn Fant, William Cole Gardner, Danyla Armaray Denise Johnson, Carson Brooks Jones, Carter Alexander Knowles, William David Mayerhoff, Peyton Blaine Miller, Gabrielle Nicole Rowell, Braeden Melissa Smith, Corneilous La'trez Williams
Northeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: Remington Cole Corsello, Earl Joseph Noquiao Duhon, Hailey Elyse Foreman, Rodney John Foreman, Christopher Landon Gipson, Jerion Jamez Hunter, Kenzie Kmarri Jones, Aiden Micah-Lee Ketchem, Gladys Luna, Avri Madisyn Mcnair, Deia Nasser Murshed, Rehab Fikki Obeid, Caylee Elizabeth Parker, Noah Edward Allen Runyon, Sean Pierson Shumaker, Jayona Maria Story, Chasity Janae Vincent
Sixth Grade: Michelle Arreola-Espino, Raiheem Raihnae Atterberry, Destinee Anyah Bridges, Parker Joseph Britt, Chase Alexander Brown, Maliyah Za’nya Coleman, Abby Elaine Crocker, Diego Adrian Espino, Regina Rangel Galvan, Isiah Demario Hopson, Ainsley Marie Horton, Terika Dai’shun Keyes, Steven Mark Lightsey, Marley Maguire Lovett, Ananya Vaibhav Mantri, Kamden Deshunterion McGlothin, Nhi Thanh Nguyen, Rickya Ganae’ Portis, Joshua Tyrin Reynolds, Kylie Elizabeth Smith, Chelsea Faith Sudduth, Kaiden Genaye Turner, Sophie Layne Wright
Seventh Grade: Ayad Hani Al-Awdi, David Robert Batchelor, III, Stephen H Boler, Alexis Mackenzie Dancy , Maddox Haze Daugherty, Allie Grace Dean, Breydon Dangkhoa Diep, Vanessa Jaslin Espino, Craig Lamont Forest, III, Addison Leigh Gordon, Kaitlyn Sierra Grace, Brooklyn Ann Johnston, Makayla Ann Kendricks , Karma Jean Malone, Rewaihad Nasser Naji Murshed, Christopher Landon Tatem, Kameriya Terriuna Sanders, Christiana Noelle Smith
Eighth Grade: Grace Clayton, Alexandria Leosha Hill, Annilyn Thao Nhu Hoang, Christian Gabriel Hopson, Adrian Renee’ Johnson , Alaya Lavon Kirk, Caydence Arandia Loper , Lucy Lynn Moore, Shuaib Gamil Murshed, Rickey Jerome Nicks, Jr, Caden Ray Pearsell, Valeria Rangel, Clyde Dean Rose III, Camrien Brooke-Lynn Scarbrough, Jennifer Lauren Rose Simmons, Kayla Alani Williams, Matthew Marcus Wolvers
All A’s and B’s
Fifth Grade: Jaelyn Marques Adams, Zachary Joseph Bankston, Stella Blalock, Halle Belle Boozer, Caleb Lamar Bourrage, Kenyon Warren Brassfield, Sydney Lynn Brown, Isael Billy Caraballo, Emerald Lain Cochran, Kylie De’anna Coleman, Eva Marlee Darden, Layla Genevieve DiFatta, Micki Falcone, Eva Michelle Farmer, Skyy Lynn Frederick, Makayla Ariel Granger , Brysen Griffin, Lauren Grace Hamilton, Riley Roderin Hearn, Davin Guy Horton , Aubrey Rose Iler, Holden Blake Ishee, Darrian Quintez Jackson, Jayla Sanaa Johnson, Aaron Jamel Jones, Alexandria Gabriele Jones, Kaylie Bateman Lam, Jaylen Mikel Land, Jibril Syncer Love, Sha’niya Jade McCarty, Derion Moriah McElroy, Carter Amir Miller, Alvin Moore, III, Frederick Allyn Moore, Addison Jade Mosley, Addyson Rhea Murphy, Sarah-Elizabeth Louise Neese, Samyah Alyse O’Field, Bradly Koaltin Payne, Cannon Alexander Pope, Jonah Burt Price, Roy William Sabinson, Jaylee Danielle Scarbrough, Caniya L Smith, Sha-Ron Yusef Smith, Kayden Vaughn Stephens, Madelyn Mae Sumrall, Michael Talan Tatem, Bryce Patrick Thomas, Ian Nathaniel Woodard
Sixth Grade: Kayla Jazzelle Aguilera, Emma Kate Alexander, Camryn Lee Anderson, Trenton Malik Anderson, Somaya Gabrielle Ball Williams, Khloe Andria Bates, Alyssa Michaela Bolar, Jaleia Amerie Bolton, Saniyah Almyra Boone, Amelia Liliana Borrallo-Forward, Christopher Waylon Boswell, Jakelvion Malachi Burton, Molly Pearl Clarke, Reagan Nicole Clayton, Zaiden Cash Corsello, Christopher Daniel Creighton, Jr, Conner Eugene Creighton, Hanna Brooke Cumberland, Jonathan Alexander Dancy, Sophia Grace Dearing, Kelsey Leigh Diveley, Samantha Joleigh Eastridge, Chloe Ariel Deon Edwards, Destiny Nicole Edwards, Jackson Tyrus Flowers, Ava Catherine Fuller, Wesley Miles Fulton, Makayla Lee Gilland, Taylor Denise Gordon, Layla Josephine Gray, Grayson Whitt Harrelson-Bieber, Brelyn Cyana Holliday, Averi Bianca Hopson, Tenyah Shanae Hopson, Breanna Lee House, Charbrelle Houston, Na’Khyia Kennedy, Norah Allison Lee, Janiyah La’Kourtney Mitchell, Madisyn Moreno, Javion Lashun Naylor, Yusef Mohamed Obeid, Chandler Andreius Parks, Talisa Iaiza Payne, Mason James Price, Bella Laine Pritchett, Treyton Edward Quinn, Yareli Guadalupe Rangel, Cameron Dominic Reed, Ashley Nigel Rue, Eric Deandre Scott, Kayleigh Grace Shelton, Marquavious An’quan Sillimon, Cemya M Smith, Chynia Na’Cole Smith, Jaden Lynn Smith, Kennedi Ke’Amber Sparks, Makenzie Austin Wheeler, Brandon Jaquez Wilson
Seventh Grade: Caden Lorenzo Allen, Tamesia Tyasia Renyah Brown, Ze’maya Nevaeh Bryant, Emryl Sa’marri Coleman, Laila De’shay Coleman, Aiden Isaic Dean, Chemiyah LeShondria Denman, Gerrian Wayne Elam, Jayden Rain Fortenberry, Kloe Elise Fox, Brandon Wright Franklin, Ja’Kayla Latrice Grace, Lyric Soraya Elise Gray, Destiny Ashaunty Holliday, Kaliyah Tatiana Holliday, Presleigh Renee Hucks, O’Marion Cartez Hutson, Mikeria Monique Elenora Jackson, Jeremy Ray Johnson, Jr., Joshua LaTrell Johnson, Haley Ann Marie MacNeill, Deverlee Inez McDonough, Jared Barnett McRae, Akeira Tatiyana Miller, Jackson Scott Munn, Madison Joinay Parker, Anayliah Te’Anna Phillips, Preston Conner Pope, Jaelyn Paige Price, Anderson Lake Dean Pritchett, Andrew Thomas Pulido, Ava Corrin Rash, Kaden River Reynolds, Amy Leigh Sabinson, Cody Wade Shelton, Colt Jeremiah Shelton, Joseph Kayden Thomas, Jace Lee Wriston
Eightth Grade: Emily Cheyenne Applegate, Zachary Boyd, Semya Jamere Brewster, Kayleigh Ann Burgess, Lathan Kade Carpenter, Travis Sentrell Clayton, Jr, Erin Nicole Cockrell, Jhy Zeria ChamBray Cockrell, Mar’sha Bre’nae Coleman, Mi’kia Breuna Coleman, Vakyhlia Shernique Coppins, Emma Claire Crocker, Kaitlyn Elizabeth Cullen, Kenzleigh Elizabeth Dearman, Elizabeth Claire Dees, Bryan Hoang Diep, Hayden Alan Donnelly, Maurisio Tobias Espino, Emily Brooke Ferguson, Alexander Kenta Ford, Jr, Marley Dionne Foy, Davian Zyier Franklin, Jose Angel Garcia, Cooper Lane Gordon, Aryah Lashae Grace, Ja’Niyah Alyse Hampton, Lilly Grace Henderson, Layla La’Riah Hill, Anabelle Katherine Hodges, Lexie Grace House, Jada ShaRon Jefferson, Landon Xaviar Kitchen, Kember Dawn Lamoureaux, Lauren Tyrionna Lard, Dylan Patrick Lawrence, Crislyn Brooke McNeil, Genesis Xnobia McQuirter, Nathalia Gabriela Morales, Haylie Tram Nguyen, Christopher Torres Rangel, Kendall Lee Read, Mason Eugene Scribner, Jordan Marie Smith, Maddox Lamar Smith, Trinity Aanya Smith, Jordyn Amani Vaughn, Jordan Essence Walker, Chynna Alyse Williams
Northeast High School
All A’s
Trinity Anderson, Christopher Applegate, Alondra Arreola-Espino, Abdias Arreola-Espino, Ashlan Ballard, Jamarius Barnes, Caitlyn Batchelor, Ariana Bautista Rojas, Brianna Benaman, Jordan Benamon, Ashlyn Boswell, Courtney Bourrage, E’Morrie Boyd, Addison Boyette, Marissa Bradley, Kristen Brassfield, Bree Bridges, Tamiyah Bridges, Lake Brooks, Jace Brown, Damon Brown, Mitchell Butler, JaMiyah Campbell, Spencer Catlett, Karyiah Clemons, Gemira Colvin, Kierstin Copeland, Gabriel Creekmoore, Lauren Jade Dancy, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Wayland Dawkins, Michelle Diep, Hannah Dover, Mason Doxey, Skylar Earnhart, Kionna Edwards, James Ezell, Kaitlyn Foreman, Eli Garvin, Eber Germany, Kymberly Goad, Chole Godwin, Carlow Gomez-Reyes, Audrianna Green, Kianna Hare, Diamond Harris, Mardarius Harrison, Olivia Hawkins, Jayla Henry, James Hernandez, Kaileigh Herrington, Tyson Holcomb, Eli Hollingsworth, Amari Hopson, Asia Hopson, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Daylon Horton, Michael Houston, Caliyah Hubbard, DeAundre Hunter, Eli Hurst, Macey Irby, Ashley Jackson, Lashundra Jennings, Joscelyn Johnson, Ayona Jones, Jada Kendricks, Veshal Konnar, Sara Lacy, Nakya Loyd, Maci Manning, Tammorea Marsh, Ruthie Maxfield, Omarion McCann, Allyn McCary, Nicholas McCoy, Jake McElroy, Jordan McKee, Angel Miller, Madison Miller, William Moffett, Jasmine Moore, Connor Moorehead, Trinity Nguyen, Cailen Nolan, Jeannie Null, Meg Null, Mia Null, Suha Obeid, Youness Obeid, Abdulhalim Obid, Charity Parks, Patrick Perry, La’TIa Powe, Diondre Pugh, Tanner Richardson, Gavin Ricks, Elizabeth Robbins, Kendall Roberts, Jasmine Rush, Shayne Schaefer, Maecy Scribner, Bethany Smith, Julia Smith, Ja liyah Spinks, Brandyn Stubbs, Antonio Valdez, Jamirah Vaughan, Regan Wagner, Averie Warren, Brittney Wells, Joseph Winfield, Sierra Woods-Lambert, Alayham Zaidan, Shimookh Zaidan
All A’s and B’s
Travis Ainsworth, Furas Al-Awdi, Eboni Alford, Xavien Alford, Abdurahman Alsadi, Zy’Bruen Amerson, Immanuel Anderson, Xavier Ayala, Anna Backstrom, Destiny Barnett, Anne-Elise Baty, Brooklyn Baughman, Bradley Baylor, Bryce Benamon, Karsyn Boston, Christarya Boyd, LaTayjai Boyd, Hannah Boyette, Cody Britt, Cole Brooks, Antarius Brown, Gabrielle Brown, Ky’Ashia Brown, Zymia Brown, Mikyla Bryant, Logan Campbell, Kaiden Carlisle, Jeremiah Clark, Nehemiah Clark, Kendall Clay, Derek Clayton, Gabrielle Clayton, Jaida Cockrell, Mya Cole, Zion Cole, Abbie Cooper, Conner Cullum, Camille Cunningham, Savannah Cunningham, Scarlet Cunningham, Thomas Cutway, Taylar Darden, Riley Dial, Gerald Drummond, Ivan Drummond, Lauren Dupont, Lylah Eason, James Hernandez, Marco Espino, Bryce Ezell, Dayana Fernandez Castillo, Sidarius Goines, Tamara Goines, Anthony Gordon II, Malcolm Gowdy, Jaylen Grace, Shakendra Green, Jaliyah Griffin, Kaleigh Griffith, Kyley Griffith, Tal Griffith, Chance Guisgond, Samantha Harris, Lexie Henderson, Leon Herlong, Michael Hernandez-Escovar, Uziel Herrera, Jazmine Hill, Dennilyn Hoang, Gloria Hopson, Temayah Hopson, Kaitlyn Houston, Kimora Howard, Kaylee Hull, Haley Hutchinson, Halee Ingram, Maylee Irby, Luke Ishee, Emily Jackson, Ja Michael Jackson, Jermyia Jackson, Hunter Jarman, Brianna Jemison, Kennedi Jimison, Tahjae Johnigan, Dontae Johnson, Danielle Jones, Norah Jones, Halee Joyner, Douglas Lane, Kyla Lard, Blane Leister, Tyler Lofton, Joslyn Logan, Kiara Malone, Lyric Marshall, Jean Mayo, Andrew McCary, Michaela McDonald, Trevor McGlothin, Blake McRae, Tanner Miley, Diedrich Miller, Gabriel Mohamed, Carley Monsour, Terria Moody, Devon Moore, Jerremy Moore, Madison Moore, Tyler Moore, Oliver Mosley, Trey Murphy, Cameron Neal, Tamiya Nealy, Daulton Nelson, La’Nesha O’Field, Candace Parks, Karlee Pierce, Zora Prater, Shakila Price, Carley Pugh, D’Metry Randolph, Dasia Randolph, Benia Reed, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Raijana Rogers, Kia Rush, Tradarius Rutler, Carmen Scarbrough, Erianna Scott, Tynia Scott, Joe Sharp, Riley Sheppard, Aaron Shortridge, Braden Smith, Jayden Smith, Jimmie Smith, Isom Smith, Ja’e da Sneed, Mya Spears, Angel Spivey, Mary Margaret Stevens, Kaitlyn Stubbs, Kaylee Stubbs, Isabel Susunaga, Lani Taylor, Abri Thomas, Caitlin Thomas, Braylen Tingle, Aridavidya Turner, Hagen Turner, Joslyn Turner, Brianna Vega, AJ Walker, Damiyana Wallace, Jordan Ward, Kayla Watson, Jordyn Webb, Lindy Williams, Sophia WIlliams, Makaila Wilson, Canon Winham, Ashley Wolvers, Nataly Woodless, Jordan Wright
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