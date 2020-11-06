St. Patrick School
Principal’s List
Third Grade: Aiden Palmer, Halle Smith
Fourth Grade: Scarlett Cayer, Joseph Donkor, Katelyn Angermann, Jackson Spitzkeit, Helena Rutledge, Brandon Prather
Fifth Grade: Alana Frias, Collin Angermann
Sixth Grade: Elizabeth Crudup, Emmanuel Donkor
“A” Honor Roll
Third Grade: Ayden Everington
Fourth Grade: Tyler Williams, Bryson Walk;
Fifth Grade: Chelsea Allen, Noah McCaffrey
Sixth Grade: Laney Palmer, Gregory Henderson
Honor Roll
Third Grade: Jeremiah Mari, Ayden Rush, Bryce Rush, Mason Bonner
Fifth Grade: Audrey Lee, Myla Locke, Kennedy Frost
Sixth Grade: Ellis Farmer, Bryson Jackson, Charli Robin
Lamar Elementary School
Head of School, All A’s with no grade below 93
Xaxu Bokari, Cayden Boomer, Carlyle Breaux, Wesley Cosby, Cormac Dulaney, Claire Eubanks, Mia Gray, Matthew Hall, Blake Harris, Mason Hill, Molly Honeycutt, Lenox Joyner, Simmons Kennedy, Isabella Lee, Winn Leigh, Olivia Lewis, Sam Lewis, Walker Mims, T.J. Olaleye, Azlynn Shedd, Anne Larkin Vollor, Jack Voss, Kiptin Weir, Austin Wichman, Maddy Grace Wilson
Principal’s List, All A’s (90-100) in all academic classes
Hayes Anderson, Briggs Calvert, William Davis, Emma Foster, Blaise Hannington, Jacee Letkiewicz, Stelynn Monsour, Riyana Patel, Caitlin Quigley, Campbell Slayton, Zoey Tucker, Alex Turnipseed
Honor Roll, Grade average of 85 or above with no grade below 80 in any academic class
Bryson Boswell, Mason Brock, Barrett Castle, Liam Clayton, Callyn Combs, Finley Denison, Will Duncan, Lily Guffey, Zoe Hodges, Charlie Hooper, Drake Joiner, Sally Kate Kennedy, Jackson Letkiewicz, Francie Long, Brayden McElroy, Easton Miller, Maddox Mims, Lena Okamura, Elizabeth Rose Pollard, Graham Shehi, Layla Soriano, Reese Stump, Lucas Williams
Southeast Elementary
All A’s
Second Grade: Jaxston Harrison, Joslyn May, Madilyn Miller, Cason Minor, Mason Underwood, Cayden Wade, Ray Ann Harbour, Cash Johnson, Kenna Killen, Elizabeth McCann, Natalie Prince, Charlie Smith, Kinsley White, Casey Cole, Nia Jenkins, Courtney Cole, Alli Claire Kinard, Timothy Keith Rutledge, Allyson Kate Martin, Kalandria Sky Brassfield, William Reed Buckalew, Chloe Elizabeth Metts, Mason Lynn Pratt, Layklee Vick, Anley White
Third Grade: Reid Henry, Olivia Ross, Caroline Wells, Mackenzie Miller, Cooper Hughes, Austin Robinson, Sarah Viohl, Jayde Moore, Wyatt Skinner, Ava Jane Beddingfield, Willow Campbell, Isabella Castillo, Marygrace Castillo, Zaidee Gressett, Allie Purvis, Laurie Purvis, Hailey Truman, Maddie Turk, Cash Whitehead, Jacob Woodall
Fourth Grade: Khloe Maxwell, Nahia Price, Cooper Bigelow, William Briggs, Tyler Holloman, Kamille Ivory, Annaliese Reynolds, Gavin Reed-Tate, Kaylee Evans, Silas Page, Trayvion Rogers, Brayden Scott, Kalem Timms, Hattie Chaney, Makinley Durant, Bently Huddleston, Julia Reece, Reese Sollie, Caree White
All A’s and B’s
Second Grade: Kinsley Fisher, Brooklyn George, Ryleigh Holloman, Isabelle Murphy, Caliun Ruttley, Amarion Bell, Ayden Eaves, Ta’Kiya Miller, Kingston Thompson, Logan Vance, Harley Hood, Delylah Dearman, Jake Johnson, Rio Randle, Braylon Reed, Keymorra Sparrow, Ledger Aust Moseley, Peyton Cheyenne Malone
Third Grade: Sadie Gardner, Landon Brassfield, Zikarya Blakely, Jaxon Griffith, Kylie Canterbury, Sophie Hiatt, Karter King, De’Carius Lockett, Ethan Maxwell, Imani Moore, Ella Williams, Kaylen Roberts, Jazmyn Clayton, Jace Dimas, Nevaeh Harbour, Jeremiah Mangrum, Aleigha Mock, Emma Parnell, Luke Suire, Jermond Johnson, Kynzlee Whitmer, and Da'Quavion Pringle, Annakate Butler, Graysen Harper, Avery Holloman, Taylor Smith, Garrett Wheat
Fourth Grade: Judson Butler, Acen Carter, Ethan Crowe, Madelyn Ford, Zakayla Fountain, Caleb Guzman, Jaret Guzman, Macie McCary, Makayla Miller, Me’Iyah Norris, Hayden Pigg, Alejandra Canchola, KaDarious Chambers, Madison Lee, Bryson Yates, Bailey Hardy, Kristopher McMahan, Timothy Null, Ava Yates, Natalee Bishop, Anna Rae Carney, Carter Fisher, Aerionna Love, Audrey Neal, Layla Singley, OJ Smith, Haley Steakley, Michael Rutledge, Christopher Bradford, Christopher Johnson, Jayden Moore, Brody Sheffield.
Southeast High School
All A’s
Jaylon Ryan Alford, Rachel Leighann Atkins, McKenzie Tate Barnhardt, TyQuesha Kendaisa Beard, Faith Alyssa Brown, Michael Lyntrell Burton, Jaeden McKenna Carney, Akira Lexia Causey,Eric Nathaniel Christian, Camden Bryce Cooper, Makaylin Nicole Desmond, Ani Elizabeth Dunkerson, Journee N Jae Edwards, Isabella Mariana Garcia, Diego Rigoberto Garcia Haddox, Sophia Isebella Garcia Haddox, Cohen Lee Garrison, James Dakota Graham, Jack Anthony Gray, Tanner Ashton Haguewood, Aaron Exiquio Hidalgo, Miah Hooker, Chase Tireondray Hopson, Cristiana Tireona Hopson, Harley Madison Irby, Joe Michael Irby, James Wyatt Jacobs, Finlay Keller, Kaelyn Dian Latting, Joel Parrish Linton, Ava Caroline Lucas,Tyson Shepperd Marlow, Ethan David Martin, Patrick Dewayne Martin Jr., Stephanie Martinez, Torre Ariana May, Ariel Vashaunta Miller, Emily Grace Murray, Yojonte' Jamayon Naylor, Lakiera TaShay O Neal, Deanna Nicole Reed, Bruce Lamont Riley, Kameron Elise Roach, Allison Elizabeth Shannon, Desarae Rachelle Skinner, Alana Nichole Summerford, Maria Lucia Velez, Branderrious Quendes Wallace, Taylor Nicole Williams, Jacob Logan Young
All A’s and B’s
Emilee Claire Armstrong, Destiny Renea Baldwin, Jailin Rashaad Betts, John Cooper Boswell, William Joseph Boswell, Jaleah Monique Boyd, Phamarion Quendrey Boyd, Madisyn Danielle Breedlove, Davis Corey Brewer, Amani Tanauja Brown, Martez Jay kwon Burton, Allyssa Reagan Buteux, Ryland Gage Buteux, Kaden Owen Martin Butler, Leila Grace Butler, Selena Maria Canchola, Hannah Grace Carpenter, Jalin Melik Cole, Alexa Brooke Coleman, Emma Kate Creel, Michael Alexander Crowe, Joshua Paul Davidson, Thomas Savion Ray Felton, Braylee Aierelle Fox, Joshua Talan Fuller, Madison Taylor Gist, Madalyn Grace Goodman, Demondre' Takoyrean Brooks Graham, Christian Parker Gray, Matthew Wayne Gressett, Brianna Grace Griffin, Taylen Kiron Griffin,Mary Nell Harrell, Rhagan Anaiya Harris, Lindsey Paige Higginbotham, Heaven Elisabeth Hollingsworth, Shade Wesley Hollingsworth, Atasia Kensha Horn, Vincent Jax Hubbard, Ramya Ta nia Aaleece Hudnall, Roman Tobias Hudnall, Lily Kate Jamieson, Elizabeth Leslie Grace Johnson, Kaleah Sonique Johnson, Elijah Scott Jones, Savannah Lee LaFrance, LaShantia LaMyra Latham, LaKenya Amelda Lawrence, Aden Tyrel Lee, Kaydence Esther Lee, Matilyn Louise Lee, Amber Litchfield, Haleigh Brooke Litchfield, Elijah Jayk Little, Nathan Slade Little, Brian Anthony Lummus, Austin Paul Lynd, Kiersten Rae Mabry, Jada Angelena Mars, Evelyn Perez Mata, Ariana Michelle McDonald, Gracie Elisabeth McDonald, Danny Bernard McVay II, Shamya Lashae Miller, Angel Mae Morris, Emma Lynn Morris, Christopher Rodriguez Mosley, Austin Ke'Shawn Moss,William Connor Oliver, Emily Elizabeth Parten, Jenna Brynn Pickell Reed, Jaylon Roy Pruett,Nicholas Ian Quigley, Kaity Lanae Quinn, Hemananth Ravichandran Muthuramalekshmi, Adriyana Brenae Ruffin, Kendall Jenai Scott, Aidan Ryan Stephens, Brycen Dejuan Straight, Hannah Claire Sullivan, Maddox Gray Vaughn, Columbus Elijah Walker, James Jason Wiggins II, Sarah Jane Wiggins, Justus Dwayne Willis, Natalie Paige Wilson, William Raleigh Wood, Cayden Allen Wright, Francis D'Lessandra Yanez, Madison Aeris Yates
Northeast Elementary School
“A” Honor Roll
Second Grade: Jordan Andrews, Ethan Barnes, Jae’mier Bennamon, Drake Creer, Emily Cummins, Jude Dean, Chase Dinh, Preston Diveley, Macario Espino, Emmett Farmer, Presley Fisher, John Davis Fuentes, Julian Galvan, Jaden Griffis, James Herrera, Chrislyn Hill, Mckenzie Holliday, Aleah McAllister, Mia McRee, Miller Morgan, Caleb Parks, Vivian Renfeld, Carter Rippie, Haleigh Rose, Jase Scarbrough, Riley Sevier, Asher Talley, Carter Worfolk, Jaxon Wriston
Third Grade: Madison Ewing, Khendal Ladieras, Myles Naylor, Magnolia Northam, Tarahjii Ricks, Peyton Williams Fourth Grade: Alexander Applegate, Matthew Brandon, Xanthia Clark, Talon Dean, Abigail Dotson, Madisyn Drummond, Derrick Harris, Drew Hogan, Juni Joyner, Terry Keyes, Emily Khan, Madison McRee, Madilyn Miller, Jehovah Toussaint, Brooklyn Turner
“A/B” Honor Roll
Second Grade: Soraya Ball Williams, Kingston Bourrage, Brendan Diep, James DuBose, Jaylon Elam, Corderro Gale, J’london Grace, Damarius Hopson, Jay’len Jackson, Aaliyah Lard, Elaine Maloney, Marzayvien Sillimon, Christopher Wells, Paityn Woodlee
Third Grade: Reed Bishop, Xofia Joyner, Brett Lightsey, Kendall Lowry, Braxton McGrew, Yen Vy Nguyen, Meia Obeid, Jax Sheider, Hadley Jo Shelton, Gabriel Toussaint, Raley Weathers Fourth Grade: Fisher Carll, Katelyn Ewing, Dominic Foster, Kayleigh Franklin, Addison Fuller, Dax Gaddis, Grayson Gortney, Gavin Gray, Journee Greer, Eric Hall, LaBaron Hedgemon, Elijah Herlong, Kyla Holloman, Kamiyah Horne, Dontavius Johnson, Bentley Kirk, Addison Lawrence, Jayden Le, Jadon Lett, Abel McAdory, Cade McWilliams, Makinley McWilliams, Enman Michael, Jeremiah Moore, Jalayah Mosley, Grayson Rose, Jazmin Thompson, Lindsey Tisdale, Amari Trotter, Zackary Worfolk
Northeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: Halle Belle Boozer, Earl J Duhon, Makayla R Engles, Eva M Farmer, Hailey E Foreman, Rodney J Foreman, Christopher L Gipson, Kenzie K Jones, Aiden M Ketchem, Jaylen M Land, Sarah Elizabeth L Neese, Caylee E Parker, Jonah B Price, Noah E Runyon, Amiyah B Stephens, Jayona M Story, Payton L Van Hoof, Chasity J Vincent, Ian N Woodard
Sixth Grade: Michelle Arreola Espino, Raiheem R Atterberry, Destinee A Bridges, Molly P Clark, Conner E Creighton, Abby E Crocker, Regina R Galvan, Brelyn C Holliday, Ainsley M Horton, Terika D Keyes, Marley M Lovett, Ananya V Mantri, Janiyah L Mitchell, Rickya G Portis, Mason J Price, Yareli G Rangel, Cemya M Smith, Kylie E Smith, Chelsea F Sudduth, Kaiden G Turner
Seventh Grade: Maddox H Daugherty, Allie G Dean, Breydon D Diep, Vanessa J Espino, Jayden R Fortenberry, Makayla A Kendricks, Jackson S Munn, Andrew T Pulido, Colt J Shelton, Christina N Smith, Christopher L Tatem
Eighth Grade: Grace Clayton, Annilyn T Hoang, Alaya L Kirk, Caydence A Loper, Lucy L Moore, Haylie T Nguyen, Ricky J Nicks Jr, Caden R Pearsell, Valeria Rangel, Clyde D Rose III, Jennifer L Simmons, Kayla A Williams, Matthew M Wolvers
All A’s and B’s
Fifth Grade: Zachary J Bankston, Tyler J Betts, Stella Blaylock, Caleb L Bourrage, Kenyon W Brassfield, Sydney L Brown, Isael B Caraballo, Shundrick L Clayton Jr., Emerald L Cochran, Kylie D Coleman, Remington C Corsello, Eva M Darden, Braylon O Davis, Makayla L Davis, Skyy L Frederick, Aslynn E Gonzales, Makayla A Granger, Brysen Griffin, Lauren G Hamilton, Katelyn A Hatcher, Riley R Hearn, Davin G Horton, Jerion J Hunter, Aubrey R Iler, Holden B Ishee, Jayla S Johnson, Aaron J Jones, Alexandria G Jones, Kaylie B Lam, Kira L Lowry, Jeremiah D Martin, Sha’niya J McCarty, Hope D McClinton, Derion M McElroy, Alexis B McRae, Hayden J Miller, Frederick A Moore, Addison J Mosley, Addyson R Murphy, Sophia C Nicholson, Sarah E Nolan, Samyah A O’Field, Bradly K Payne, Cannon A Pope, Angelica J Portilla Galo, Jaylee D Scarbrough, Ja’Kayla A Scott, Sean P Shumaker, Carson C Simpson, Lauryn A Stewart, Madelyn M Sumrall, Bryce P Thomas, Lillian A Todd, Zayne C Todd, Cadarrion T White
Sixth Grade: Anthony Acoff III, Emma Kate Alexander, Alzehera Alsadi, Somaya G Ball Williams, Madison E Baskin, Jaleia A Bolton, Christopher W Boswell, Parker J Britt, Jakelvion M Burton, Reagan N Clayton, Allison D Cockrell, Maliyah Z Coleman, Angelia N Connell, Zaiden C Corsello, Christopher D Creighton Jr, Hanna B Cumberland, Jonathan A Dancy, Sophia D Dearing, Kelsey L Diveley, Chloe A Edwards, Destiny N Edwards, Diego A Espino, Jackson T Flowers, Ava C Fuller, Wesley M Fulton, Adelyn F Goldman, Taylor D Gordon, Layla J Gray, Grayson W Harrelson Bieber, Averi B Hopson, Isiah D Hopson, Tenyah S Hopson, Breanna L House, Fa’rron J King, Norah A Lee, Steven M Lightsey, Moriah J Mcintosh, Jaymese L Mitchell, Nhi T Nguyen, Talisa I Payne, Joseph J Portis, Bella L Prichett, Treyton E Quinn, Jamari M Raine, Cameron D Reed, Joshua T Reynolds, Tra’Visiyah S Ruttley, Eric D Scott, Kayleigh L Shelton, Marquavious A Sillimon, Chynia N Smith, Jaden L Smith, Kennedy K Sparks, Angeleia L Stephens, Jonathan D Sullins, Kamryn M Wallace, Makenzie A Wheeler, Sophie L Wright
Seventh Grade: Caden L Allen, Dariya J Austin, Macie A Barham, David R Batchelor III, Stephen H Boler, Tamesia T Brown, Ze’maya N Bryant, Elijah A Cabbil, Laila D Coleman, Jusiah M Colvin, Da’nyia L Cook, Alexis M Dancy, Aiden I Dean, Chemiyah L Denman, Austin G Dunn, Trinity S Eades, William C Earnhart, Gerrian W Elam, Christian A Evans, Colton J Fisher, Craig L Forest III, Brennan T Frazier, RaeShawn N Gilge, Arely Gomez Moreno, Addison L Gordon, Ja’Kayla L Grace, Kaitlyn S Grace, Lyric S Grace, Presleigh R Hucks, O’Marion C Hutson, Mackenzie M Jackson, Mikeria M Jackson, Jeremy R Johnson Jr., Joshua L Johnson, Brooklyn A Johnston, Karma J Malone, Bobby R Mason, Deverlee I McDonough, Allyson N McKenzie, Jared B McRae, Jy’quarion T Mitchell, Jordyn A Mosley, Jayvion L Naylor, Jaden R Painter, Anayliah T Phillips, Preston C Pope, Jaelyn P Price, Anderson L Pritchett, Ava C Rash, Kaden R Reynolds, Kameriya T Sanders, Cody W Shelton, Gabrelle S Tucker, Jace L Wriston
Eighth Grade: Madison G Allen, Emily C Applegate, Zachary Boyd, Semya J Brewster, Troy L Brown, Kayleigh A Burgess, Anthony J Burton, Jhy Zeria C Cockrell, Mi’kia B Coleman, Emma C Crocker, Kaitlyn E Cullen, Elizabeth C Dees, Bryan H Diep, Hayden A Donnelly, Taniyah L Edwards, Emily B Ferguson, Alexander K Ford Jr, Marley D Foy, Jose A Garcia, Cooper L Gordon, Aryah L Grace, Ja’Niyah A Hampton, Lilly G Henderson, Alexandria l Hill, Layla L Hill, Anabelle K Hodges, Christian G Hopson, Lexie G House, Jada S Jefferson, Adrian R Johnson, Landon X Kitchen, Kember D Lamoureaux, Lauren T Lard, Dylan P Lawrence, Crislyn B McNeil, Hannah C Mcphail, Genesis X McQuirter, Nathalia G Morales, Joshua C Richardson, Camrien B Scarbrough, Mason E Scribner, Alexis G Silliman, Jordan M Smith, Trinity A Smith, Emma B Stone, Jordyn A Vaughn, Jordan E Walker, Chynna A Williams, Kalaisha J Williams
Northeast High School
All A’s
Abdurahman Alsadi, Trinity Anderson, Christopher Applegate, Alondra Arreola-Espino, Abdias Arreola-Espino, Ashlan Ballard, Caitlyn Batchelor, Brianna Benamon, Carlo Bourrage, Addison Boyette, Hannah Boyette, Marissa Bradley, Skyler Bramlett, Tamiyah Bridges, Cody Britt, Gabrielle Brown, Jace Brown, Shunterius Brown, Mitchell Butler, JaMiyah Campbell, Spencer Catlett, Kendall Clay, Derek Clayton, Karyiah Clemons, Gabriel Creekmoore, Hallie Culpepper, Camille Cunningham, Scarlet Cunningham, Lauren Jade Dancy, Kayla Davis, Bettye Dawkins, Wayland Dawkins, Michelle Diep, Hannah Dover, Mason Doxey, Skylar Earnhart, Lylah Eason, Jazmin Hernandez, Marco Espino, Bryce Ezell, Dayana Fernandez-Castillo, Kaitlyn Foreman, Eber Germany, Chloe Godwin, Tamara Goines, Piper Gonzalez, Landon Gortney, Malcolm Gowdy, Audrianna Green, Kaleigh Griffith, Kianna Hare, Diamond Harris, Mardarius Harrison, Olivia Hawkins, Lexie Henderson, Michael Hernandez-Escovar, Dennilyn Hoang, Tyson Holcomb, Eli Hollingsworth, Amari Hopson, Jacoby Hopson, Janiah Hopson, Timothy Hopson, Daylon Horton, Kaitlyn Houston, Michael Houston, Caliyah Hubbard, De'Aundre Hunter, Eli Hurst, Haley Hutchinson, Halee Ingram, Macey Irby, Luke Ishee, Ashley Jackson, Emily Jackson, Lashundra Jennings, Kennedi Jimison, Ayona Jones, Veshal Konnar, Sara Lacy, Blane Leister, Kiara Malone, Maci Manning, Omarion McCann, Allyn McCary, Nicholas McCoy, Jake McElroy, Jordan McKee, Mar’Kayla McNeil, Angel Miller, Julian Moore, Madison Moore, Connor Moorehead, Antonio Morgan, Cailen Nolen, Jeannie Null, Meg Null, Suha Obeid, Alison Perez-Zapata, Patrick Perry, Karlee Pierce, Zora Prater, Diondre Pugh, Elizabeth Robbins, Kia Rush, Jimmie Smith III, Julia Smith, Isom Smith, Mya Spears, Mary Margaret Stevens, Brendan Stevens, Brandyn Stubbs, Isabel Susubaga, Lani Taylor, Braylen Tingle, Antonio Valdez, Regan Wagner, Anesha Ward, Kaileigh Whittington, Joseph Winfield, Ashley Wolvers, Sierra Woods-Lambert, Lennon Zetler
All A’s and B’s
Yusif Abdullah, Travis Ainsworth, Eboni Alford, Xavien Alford, Taelor Allen, Zy’Breun Amerson, Jamarius Barnes, Anne-Elise Baty, Brooklyn Baughman, Bradley Baylor, Kennedy Boston, Ashlyn Boswell, Courtney Bourrage, Christiarya Boyd, Jagger Boyd, Josh Boyd, LaTayjai Boyd, Lorne Boyd, Nathan Boyd, Kristen Brassfield, Bree Bridges, Cole Brooks, Lake Brooks, Zymia Brown, Jai Butler-McCurty, Jack Isaac Caldwell, Logan Campbell, Kaiden Carlisle, Ben Patrick Carpenter, Nehemiah Clark, Mya Cole, Gemira Colvin, Abbie Cooper, Tyler Cooper, Kierstin Copeland, Kayla Creer, Savannah Cunningham, Thomas Cutway, Taylar Darden, Tyler Davison, Willie Dexter, Riley Dial, Madison Drake, Ivan Drummond, Lauren Dupont, James Ezell, Lucio Fernandez, Ally Fisher, Jayden Fox, Lamaya Franklin, Elijah Garvin, Skylar Gibbs, Autumn Gilland, Kymberly Goad, Sidarius Goines, Itzel Gomez-Reyes, Anthony Gordon, Jaylen Grace, Jaliyah Griffin, Tal Griffith, Chance Guisgond, Jada Hall, Artayvion Hampton, Barbacious Hampton, Samantah Harris, Madison Hatcher, Summer Hembree, Jayla Henry, Leon Herlong, James Hernandez, Uziel Herrera, Jazmine Jill, Maria Hopson, Temayah Hopson, Natalia Hughes, Wylexius Hull, Maylee Irby, Ja Michael Jackson, Hunter Jarman, Brianna Jemison, Joscelyn Johnson, Danielle Jones, Norah Jones, Ken Darius Keaton, Jada Kendricks, Zach Khan, Kyla Lard, Hashaun Lee, Aziah Leflore, Tyler Lofton, Maggie Manning, Lyric Marshall, Ruthie Maxfield, Andrew McCary, Sh’Mar McDonald, Lillian McMahan, Blake McRae, Tanner Miley, Jordan Miller, Madison Miller, William Moffett, Gabriel Mohamed, Carley Monsour, Dylan Morgan, Trey Murphy, Tamiya Nealy, Taylor Nguyen, Mia Null, La’Nesha O’Field, Ta’Niyah O’Field, Wallace O’Field, Charity Parks, Natalie Pierce, La’Tia Powe, Shakila Price, Carley Pugh, Tanner Richardson, Gavin Ricks, Madalyn Ricks, Jordan Rigdon, Jakayla Roberts, Kendall Roberts, Keilon Robinson, Christopher Rodriguez, Xavier Rodriguez, Jasmine Rush, Jacob Russell, Bethany Sciple, Erianna Scott, Tynia Scott, Joe Sharp, Riley Sheppard, Aaron Shortridge, Bethany Smith, Brayden Smith, Ja’eda Sneed, Ja liyah Spinks, Kaitlyn Stubbs, Abri Thomas, Caitlin Thomas, Aridaidya Turner, Hagen Turner, Jamirah Vaughn, Dontray Walker, Damiyana Wallace, Kayla Watson, Jordyn Webb, Brittney Wells, Harley White, Lindy Williams, Sophia Williams, Mikaila Wilson, Nataly Woodless, Alayham Zaidan
West Lauderdale Elementary School
All A’s
Ave Abdulmogni, Jaxon Adkins, Alex Aguilar-Malvaez, Atlie Alexander, Alyssa Allen, Charles Anthony, Kaitlyn Bearden, Dawson Beesley, Charlotte Belvin, Jenna Boutwell, Tatum Branstetter, Barrett Bredow, Colton Brown, Jolee Bunyard, Avery Chancellor, Jacob Clarke, Sadie Clay, Carley Combs, Morgan Copeland, Greyson Cornish, Alexis Crawford, Cass Crawford, Willow Culpepper, Sawyer Dial, Mckayla Dickinson, Jayden Dixon, Lindsay Doss, John Evans, Ruby Fairchild, Sadie Fairchild, Brian Fairley, Paxton Forest, Blaine Fortenberry, Jace Fortenberry, Sara Kate Frichter, Bryce Gamblin, Zoey Gardner, Gibson Gist, Emma Ree Grabmiller, Anna Grace, Madison Guin, Ella Hale, William Hall, Reed Harden, Marilynn Hathorn, Hailey Hill, Ollie Holcomb, Ally Holley, Eden Hopkins, Ethan Howse, Savannah Knight, Lindsey Leake, Kaycee Lewis, Vincent Long, Nathan Love, Micah Mabry, Bryson Manis, John Mayatt, Weston McCarty, Sydney McFadden, Rylan McIlwain, Aven Molony, Annalexa Moore, Colton Moore, Jonathan Moorehead, James Mosley, Cohen Murray, Ryliee Newman, Nora Peterson, Marley Pickett, Kinsley Pinson, LandiJo Pogue, Sawyer Pounders, Brynn Raulerson, Olivia Reid, Gunner Rigdon, Elijah Robinson, Stephen Rogers, Crimson Rowell, Noah Rush, Lyda Scarbrough, Evan Schickel, Brady Scott, Paxton Simmons, Tipton Simpson, Weston Singley, JonAlex Skinner, Beckham Smith, Gavin Smith, Graham Smith, Gunner Smith, Adalyn Snider, Adalyn Spence, Aven Stringer, Christopher Thompson, River Thompson, Aiden Ulmer, Deakon Vick, Camden Walker, Kaitlyn Walker, Mila Walls, Kase Ward, Amelia Watson, Isabelle Watson, Addison Welch, James Wildman, Taylor Wilhelm, Satchel Windham, Sawyer Young, Alinson Zamora, Nicholas Zingler
A’s & B’s
Cambree Allen, Cooper Allen, Belen-Rae Altman, Bristol Barham, Aubree Barton, Haylie Bassett, Lucas Beckham, Eli Berg, Logan Berg, Peyton Bradley, Layla Brown, Tatum Brown, Kristen Budd, David Burrell, Evelyn Carll, Cannon Carpenter, Christian Castor, Tavares Cole, Caidence Collier, Julian Contreras, John Culpepper, Nicholas Davidson, Aubrey Davis, Connor Doolittle, Christopher Doss Jr., Kaden Douglas, Vivian Dowling, Isabella Duncan, Tamarien Dunn, Anessa Eskew, Amari Ewing, Kaylee Flake, Griffin Gist, Da’vion Grace, Riley Grady, Kylie Graham, Janelle Graybill, Destin Hampton, Jonaidan Hampton, Kourtney Haralson, Jaxon Hedgepeth, Kaitlyn Herrington, Elly Hopkins, Wyatt Hudson, Kristof Huysamen, Landon James, Dacey Johnson, Ryatt Jones, Easton Kennedy, Colton Kinard, Emily Land, Aiden Landers, Taylin Landrum, Aleczander Lawrence, Dylan Lee, Cameron Lewis, Kweli Lewis, Addison Lucky, Greenly Manasco, Lauren Massey, Barbara Mattingly, Catherine Mattingly, Brylee McAlister, Braylen McDaniel, Selena McDonald, Katelyn Meachum, Joseph Mercado, Hayden Miller, Issac Mitchell, Jordan Moore, Logan Mowdy, Madilyn Nance, Gavin Newell, Brantley Norris, Paisley Norris, Larry Osborne, Bryson Overby, Eli Patrick, Jonathan Patrick, Leyton Posey, Emmaline Puckett, Guy Rawson, Austin Reynolds, Nolon Richardson, Trinity Rivera, Cason Robinson, Cooper Robinson, William Robinson, Sara Robison, Steven Robison, Payton Schnoor, Grayson Segovia, William Sherman, Avery-Blake Shirley, Addison Shows, Lillian Simmons, Daniel Simpson, Thomas Simpson, Hunter Stallings, Madison Storey, Isabella Swanner, Na’derra Tanner, Brodie Taormina, Kennedy Thompson, Tristan Tucker, Judah Vanhorn, Kamp Vinet, Jackson Ward, William Ward, Madilynn Waters, Melanie Watt, Lowery Williams, Brylee Wiliamson, Juliette Willis, Elijah Wilson, Bella Woodhams, Aden Wooten, Chirstian Wooten, Charlie Young
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