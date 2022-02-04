West Lauderdale High School
All A’s
Timothy Michael Adkins, Jr Matthew Gray Alexander, Thomas Brayden Alford, Rachel Alonso, Lauren Elizabeth Anderson, Lillian Marie Anderson, Michael Brooks Anderson, Hannah-Marie Taylor Andreacchio, Brianna Marilyn Anthony, Kaitlyn Rita Anthony, Emily Marie Arias, Ella Katherine Autry, Jaquelin Perez Balderas, Katelyn Bryan Barham, Ethan Randall Bassett, Eli Grayson Bates, Nathan Hunter Bazyari, Hannah Elizabeth Beddingfield, Emily Lynn - Baker Benthall ,Jonathan Alexander Bethany, Shawn Thomas Bethany, McKinley Arion Bickham, Dalton Frank Bishop, Sarah Katherine Bounds, Lauren Elizabeth Boutwell, Elizabeth Alexsandria Bozeman, Raegan Elisabeth Brady, Brady Clark Branstetter, Natalie Nichole Brantley, Peyton Hunter Breland, Carley Eden Brewer, Elizabeth Jade Brittain, Joseph Ashley Brooks, Dylan Monroe Brown, Jalen Deanthony Brown, Jayden DeShun Brown, Kendrell Day’von Brown, Ridge Lamar Brown, Tristan Hunter Buckalew, Gracie Elisabeth Bunyard, Connor Morgan Buse, Maggie Faith Bush, Grant Landis Butler, Aniya Nicole Buxton
Jett Dawson Calvert, Madison Claire Carlisle, Madison Rhoads Carroll, Dreama-Lynn Rayne Carter, Luke Wyatt Castle, Caroline Chambers, Calleigh Faye Chaudron, Zeno Blaize Chaudron, Samuel Henry Clark, Sarah McKenna Clay, Caleb Isaiah Clayton, Zoe Emma Clymer, Haiden Jayce Coggins, Shawne Brian Cole, Zane Yardan Cole, Sara Ellen Collier, Caleb Roshad Collins, Christopher Charles Collis, Baleigh Shae Conner, Sarah Lanae Cooksey, Denton Danny Cooper, William Braxton Cornish, Emma Claire Cruse, Madeliene Grace Cruse, Jack Dawson Davidson, Jessie Kaylee Dearman, Andrew Wayne Deason, Ashlynn Connie Decker, Maxwell Robert Dickinson, Makena Aliah Donald, Mallanye Joy Dozier, Kerri Lillian Dufour, Ani Elizabeth Dunkerson, Rylee Klaire Dunlap, Andrew Michael Eakes, Bradon Cole Epting, Dominick Rafael Espinoza,Allie Kay Ethridge, Sydney Claire Everett, Chance Ladale Evins, Bailee Mackenzie Fairley, Austin Fassl, Cohen Lance Fleming, Harley Levi Fletcher
Kendall Bryce Gaddy, Andrea Renea Godwin, Levi Wilson Graeter, Cannon Avery Graham, Haley Michelle Graham, Eric Keiden Graves, Alex Martin Gray, Richard Aiden Greenlee, Christopher Aiden Griffith, Kaiden Wayne Griffith, Alexis Jordan Hamilton, Blake Thomas Harden, Brinley Marie Harden, Alexys Rose Harmon, Kaylee Shae Harrison, Jaxon Andrew Hatcher,Lilly Grace Henderson, Parker Neil Henry, Ian Chase Herrington, Peyton Cole Herrington, Hunter Hicks, Max Wayne Hodgins, Emma Grace Hopkins, Carter Jace Horton, Bailey Elizabeth House, Yolante Elizabeth Rebecca Huysamen, Chelsea Keian Irving-Hood, Logan Shane Johnson, Avery McKay Jones, Addison Claire Keene, Christopher Cade Kennedy, Kennedy Rae Koehn, Cooper Ayden Lafferty, Tierra La’Dasya Lang, Jericha LaShae Langston, Katie Grace Lank, Courtney LaShay Lewis, Mallory Elizabeth Lewis, Nicholas Alexander Lewis, Tyson Everette Lucky, Cooper Martin Luke
Christopher Daniel Mason, Elizabeth Belle Maxey,Miles Christian McAlister, Hailey Grace McCarter, Mason Christopher McCary, Robert Neal McCharen, Sarah Elizabeth McCoy, Alice Peyton McCracken, Jasmyne Tierra McDonald, Shaquan Marie McDuffey, Caleb Michael McElhenney, Emmalee Grace McKee, Emma Claire McNeill, Mariah Janel Miller, William Luke Mitchell, Nakia Makenzye Latrice Monroe, Ethan Scott Moore, Hunter Austin Moore, Hannah Grace Morgan, Logan Miller Morgan, Madison Ky Mosley, Jenna Lin Motley, Carsyn Leigh Mott, Nathan Louis Mott, Connor Lamar Myers, Jacob Robert Nicholas, Nathaniel Aaron Nicholas, Macy Abigail Oliver, Adrian Keith Page Jr., Jorgen Juul Pedersen, Kayden Elijah Peoples, Seth Webster Phelps, Mia Janae Powe, Jackie Ray Pruett-Lewis, Carl Raymond Pulver, Mary Emma Ramsey, Ellie Jessie Dean Reid, Alexis Lorriane Richardson, Cateland Amanda Rickles, Dawson Elijah Riley, Mallory Claire Robinson, Jacob Shane Rodgers, Jalen Jamar Rose, Kaylee Dian Rouleau, Douglas Isiah Rowe, Hanna Nicole Russell, Hunter James Russell, Arlyn Grace Sanders, Amalia Beatriz Santiago, Alyssa Kirsten Savell, Taylor Lynn Savell, Adisyn Claudia Sharp, Dallas Jade Sherman, Katie Grace Shields, Elizabeth Merideth-Ashley Shirley, Owen Hayes Shirley, Anna Kathryn Shows, Grace Shows, Lillian Kate Simpson, Carson Andrew Smith, Ella Michelle Smith, Evan Derrick Smith, James David Smith, Nathan Louis Smith, Emily Jane Snodgrass, Andrew Douglas Sorey, Wyatt O’Neal Spence, Nazli Taylor Staten, Karlee Elizabeth Sullivan, Logan Chase Sullivan
Harlee J. Taylor, Rylee Wes Taylor, Aaron Joseph Teffeteller, Alexander Thomas, Taylor Nicole Thompson, Copeland Arilia Tillery, Laynee Paige Todd, David Brett Vick, Annalise Elizabeth Vincent, Lillian Lane Vincent, Aaron Cale Wallace, Annaston Joyce Wallace, Henton Carter Walton, Nickolas McLaurin Walton, Samuel Jack Wansley, Emma Mae Watson, Ava Ashley Wilkerson, Cloe’ Grace Wilkes, Ashlan Olivia William, Christopher Luis Williams, Hayden Grant Williams, Jackson Lane Williams, Jacob Ryan Williams Jr,. Lane Irvin Williams, Lilly Grace Williams, Selena Rae Williams, Ty JD Williams, Andrew Lee Willis, Alyse Marie Wilson, Jordan Amari Wilson, Katelyn Paige Wilson, Taiylar Nicole Wilson, Foster Benton Windham, Emma Nichol Winstead, Georgia Claire Withers, Lana Grace Woodall, Jacob Alexander Wooten, Josie Lynn Yoskovic
A’s & B’s
Christian Alexander Allen, Gabriel Martin Anderson, Taylor Grace Ashford, Karen Cindy Balderas, Jayden A’veon Ne’shon Ball, Aaron Lee Banks, Bella Grace Barrier, Maxim Mikhail Beckham, Jean Carlo Betancourt, Brooks Barber Bohl, Colton Taylor Bohl, Caleb Reid Bonner, Justin Dalton Brown, Jr Kaylee Grace, Brown Laila Tyanna, Brown Austin Beau, Bryan Mason Durell Buchanan, Maddie Kate Bunyard, Xavier Alexander Butler, Breelyn Jade Cain, Zachary Eli Cantey, Chloe J Carlisle, Michael Talbert Carroll, Caroline Yelena Cheatham, Camryn Elyse Church, Willyum Austin Clinton, Benjamin Harris Cockrell, Johnathan Landon Cole, Shon Lapatrick Cole, Sumayah Eman Cole, Brayden Hunter Combs, Garrett Bryce Combs
Kiel David Dahlke Jr., A’tia Penina Davis, Daniel Vaughan Davis, Joshua Langston Deweese, Kayley Suzanne Deweese, Parker Lamar Dickinson, Lanna Marie Duke, Corvin Alexander Dunkerson, David Laird Dunlap, Hailey Alexis Duque, Evan Edmonds Alexander, Sebastian Lee Ellis, Colby Brooks Epting, Kamdyn Garet Fields, Alexa Marie Flowers, Kennedy Leann Franklin, Anne-Leigh Marie Freeman, Bailey Rynae Geesey, Paxton Lane George, Aaron Cade Germany, Jordan Lashawn Gowdy, Ty Mitchell Graeter, Evan Lucas Graham, Lyla Marie Graham, William Tyler Greenlee, Jacob Oree Gressett, Emily Marie Guin, Brooklee Cecelia Harbour, Katie Marie Hasselle, Laighton Hadley Higginbotham, Katelyn Lenora Horn, Maria Noelle Howell, Zion Dennis Huggins, Katelynn Rose Hughley, Anna Kate Humphries, Mary Elizabeth Hunt, Freedom Elise Hutchinson, Dakota Lance Ital
Briceley Kenzell Jackson, Matthew Brent Jackson, Alyssa Mae Jenkins, Walton Leeds Jenkins, Evelynn Lorraine Johnson, Glorious Merciful Johnson, Taylor Michelle Johnson, Mason Storm Lambert, Taysia Airyanna Lang, Sara Anslee Mason, McKinley Grace Maxwell, Allison Claire McCoy, Jenna Kate McCoy, Kayleigh Alexis McQuarters, Brendan Isaac Meachum, Tyler JoNaven Melillo, William Thomas Mitchell, Keleigh Breanna Moore, Lane Craven Moore, Isabelle Margarette Morrison, Ella Elizabeth Morse, Thomas Patrick Murr II, Jordon Micah Nix, Laney Hollis Odom, Courtney Elizabeth Parker, Jackson Andrew Partridge, Breanna Sue Perdue, Kristen River Phillips, Kalyn Drew Post, Asalyn Grace Pounders, Anna-Leigh Purvis, Edward Davis Reed, Micah Aaron Reed, Harley Mckenna Reid, Josie Michelle Reid, Carson Lee Richardson, Leslie Lavelle Rickles, Shelby Lynn Robison, Yannick Ruch, Gracie Claire Russell, Charles Rudy Salas, Abigail Grace Sanders, Clayton Robert Schickel, Aslan Rae Shirley, Brooklee Kay Smith, Libby Smith, Meadow Jaylen Smith, Kayla Anne Stewart, Nadia Alexis Stout, James Clark Taylor, Rhys Ethan Turner, Caroline Grace Walker, Katie Gwen Walton, Gabriel David Ward, Charles Herman Watson, Tea Danielle Webb, Olivia Jewel Wheat, Hannah Victoria Williamson, Kamryn Kaylee Willoughby, Leyton Zane Wood, Kathryn Alexis Wooten
Northeast
Elementary School
All A’s Honor Roll
Third Grade: Bre’ly Amerson, Jordan Andrews, Jude Dean, Chase Dinh, James DuBose, Presley Fisher, James Herrera, Chrislyn Hill, Mia McRee, Carter Rippie, Haleigh Rose, Jase Scarbrough, Asher Talley, Rylan Walker
Fourth Grade: Jaelynn Bristow, Lyricka Broach, Madison Ewing, Zeryka Gallow, Caitlyn Harris, Austin Hodges, Devlyn Jones, Brett Lightsey, Thyron Mallare, Kinsley McNair, Yen Vy Nguyen, Zachary Rush, Zoe Rush, Erica Scott, Kierstin Spann, Peyton Williams
A/B Honor Roll
Third Grade: Soraya Ball-Williams, Ethan Barnes, Caleb Collins, Drake Creer, Matthew Cross, Emily Cummins, Brendan Diep, Preston Diveley, Macario Espino, Emmett Farmer, John Davis Fuentes, Julian Galvan, J’London Grace, Jaden Griffis, Christian Harden, Elonah Henry, McKenzie Holliday, Damarius Hopson, Aubrey Ivy, Jay’len Jackson, Makya Johnson, Demonnica Kennedy, Elaine Maloney, Aleah McAllister, Miller Morgan, Caleb Parks, Murphi Raley, Madison Stephens, Carter Worfolk, Jaxon Wriston
Fourth Grade: Omer Alharbi, Reed Bishop, Jeremiah Boggan, Leah Carson, Amari Dinkins, Valerie Fernandez, Channing Gale, Re’oncye Gale, Ro’zaye Gale, Guadalupe Garcia, Ethan Golden, Ian Gonzalez, Bentley Gowdy, Jessica Gustafson, Adysen Horne, Evan Jones, Mason McFarland, Braxton McGrew, Ava Newkirk, Magnolia Northam, Meia Obeid, Madison Patton, Kaleb Payne, Devon Pou, Kynlee Prince, Tarahjii Ricks, Dexter Ross, Hadley Jo Shelton, Keithan Smith, Kaiya Snyder, Bentley Swain, Ethan Threatt, Gabriel Toussaint, Zariya Townsend, Malachi Williams
Northeast Middle School
All A’s
Alexander Mason Applegate, Michelle Arreola-Espino, Raiheem Raihnae Atterberry, Grayson Whitt Bieber, Stephen H Boler, Halle Belle Boozer, Destinee Anyah Bridges, Chase Alexander Brown, Juliana Alexis Brown, Molly Pearl Clarke, Isabella Margaret Collins, Abby Elaine Crocker, Alexis Mackenzie Dancy, Maddox Haze Daugherty, Allie Grace Dean, Talon Gabriel Dean, Breydon Dangkhoa Diep, Kelsey Leigh Diveley, Earl Joseph Noquiao Duhon, Gerrian Wayne Elam, Vanessa Jaslin Espino, Hailey Elyse Foreman, Dominic Christopher Warren Foster, Regina Rangel Galvan, Christopher Landon Gipson, Derrick Jerome Harris Jr., Jamiah T Harris, Breanna Lee House, Jerion Jamez Hunter, Holden Blake Ishee, Kenzie Kmarri Jones, Makayla Ann Kendricks, Aiden Micah-Lee Ketchem, Emily Grace Khan, Jayden Hoang Le, Rayleen Ty’Lashia Love, Shania Michelle Love, Marley Maguire Lovett, Gladys Luna, Karma Jean Malone, Ananya Vaibhav Mantri, Khye DeShun McGlothin, Madison Lynn McRee, Akeira Tatiyana Miller, Addison Jade Mosley, Nhi Thanh Nguyen, Laney Elizabeth Palmer, Rickya Ganae’ Portis, Yareli Guadalupe Rangel, Cameron Dominic Reed, Henry Dorsett Ross, Noah Edward Allen Runyon, Christiana Noelle Smith, Jaden Lynn Smith, Kylie Elizabeth Smith, Christopher Landon Tatem, Jazmin Teresalasha Thompson, Brooklyn Alyse Turner, Kaiden Genaye Turner, Thomas Theodore Turner II, Santerria D’Anna Walker, Sophie Layne Wright
All A’s and B’s
Emma Kate Alexander, Jaida Latrice Allen, Dariya Ja Nae Austin, Somaya Gabrielle Ball Williams, Zachary Joseph Bankston, Bryce Immanuel Baseemah, Madison Elise Baskin, David Robert Batchelor III, Khloe Andria Bates, Mykala Dianeccwa Bennett, Tyler JaQuon Betts, Stella Blalock, Henry Edward Bohl, Alyssa Michaela Bolar, Caleb Lamar Bourrage, Matthew Kenndelle Brandon, Parker Joseph Britt, Sydney Lynn Brown, Tamesia Tyasia Renyah Brown, Zion Jehann-Lamar Brown, Zyrhianna Michelle Brunson, Ashton Courtney Bryant, Kyan Jeremiah Burrell, Isael Billy Caraballo, Fisher Keith Carll, Layla Carson, Xanthia Cincurria Clark, Jaiden Lee Clay, Reagan Nicole Clayton, Emerald Lain Cochran, Allison Danielle Cockrell, Kaylen Amarri Coleman, Kylie De’anna Coleman, Laila De’shay Coleman, Maliyah Za’nya Coleman, Sha’Zaria Kalvannya Collins, Teagan Elaine Cooper, Remington Cole Corsello, Zackary Ayden Crane, Christopher Daniel Creighton Jr., Conner Eugene Creighton, Hanna Brooke Cumberland
Elivia Leann Darden, Aiden Isaic Dean, Sophia Grace Dearing, Chemiyah LeShondria Denman, Layla Genevieve DiFatta, Ja’Miyah Da’Lasia Donald, Austin Gage Dunn, Destiny Ariel Eades, Chloe Ariel Deon Edwards, Elissa Auburn Edwards, Diego Adrian Espino, Micki Falcone, Eva Michelle Farmer, Payton Alexander Flow, Jackson Tyrus Flowers, Jayden Rain Fortenberry, Kloe Elise Fox, Brandon Wright Franklin, Skyy Lynn Frederick, Addison Layne Fuller, Ava Catherine Fuller, Wesley Miles Fulton, Brandon Lane Gibson, Makayla Lee Gilland, Addison Leigh Gordon, Taylor Denise Gordon, Kaitlyn Sierra Grace, Makayla Ariel Granger, Lyric Soraya Elise Gray, Journee Aylce Greer, Eric James Hall, Lauren Grace Hamilton, TeRandy Lashawn Hampton, Cayleigh Hayes, LaBaron Hedgemon, Gregory Maurice Henderson Jr., Elijah Larenz Herlong, Cynthia Nicole Hernandez Robledo, Dontavius Tremaine Hodge, Brelyn Cyana Holliday, Destiny Ashaunty Holliday, Kyla Grace Holloman, Amarion Lashaun Hopson, Averi Bianca Hopson, Isiah Demario Hopson, Tenyah Shanae Hopson, Kamiyah Nichole Horne, Ainsley Marie Horton, Charbrelle Houston, Marissa Lachelle Hudson, O’Marion Cartez Hutson, Aubrey Rose Iler, Gavin Anthony Ivy
Darrian Quintez Jackson, Makenzie Mekel Jackson, Mikeria Monique Elenora Jackson, Bryson Jamir Johnson, Jayla Sanaa Johnson, Jeremy Ray Johnson Jr., Aaron Jamel Jones, Alexandria Gabriele Jones, Peyton Ember Killmeyer, Bentley Mason Kirk, Kaylie Bateman Lam, Victoria Bateman Lam, Jaylen Mikel Land, Addison Nicole Lawrence, Norah Allison Lee, Jadon Jamontae’ Lett, Steven Mark Lightsey, Delores Anne Lindsay, Deniyla Janae Lloyd, Jasira Xiel Lockhart, Emmalynn Isabella Loper, Aerionna Samone Love, Haley Ann Marie MacNeill, Abel Houston McAdory, Sha’niya Jade McCarty, Hope Diane McClinton, Deverlee Inez McDonough, Shepherd Carter McKinnis, Avri Madisyn Mcnair, Cade Austin McWilliams, Carter Amir Miller, Janiyah La’Kourtney Mitchell, Alvin Moore, III, Frederick Allyn Moore, Heath Campbell Moore, Jeremiah Lee Moore, Jackson Scott Munn, Madison Laine Munn, Addyson Rhea Murphy, Javion Lashun Naylor, Rihanna Emara Naylor, Sarah-Elizabeth Louise Neese, Jonathan Tyler Pace, Caylee Elizabeth Parker, Jhakhiri Lanier Phillips, Preston Conner Pope, Chase Nolen Price, Anderson Lake Dean Pritchett, Bella Laine Pritchett, Andrew Thomas Pulido, Treyton Edward Quinn
Joshua Tyrin Reynolds, Grayson Adam Rose, Roy William Sabinson, Amari Jayden Sanders, Cerenity Nevaeh Sanders, Kameriya Terriuna Sanders, Jaylee Danielle Scarbrough, Ja’Kayla Aiyuna Scott, Haleigh Olivia Serton, Cody Wade Shelton, Colt Jeremiah Shelton, Kayleigh Grace Shelton, Donathan Dhurmon Silliman, Marquavious An’quan Sillimon, Caniya L Smith, Cemya M Smith, Genesis Zi’Keria Smith, Sha-Ron Yusef Smith, Kennedi Ke’Amber Sparks, Robert William Starks, Lauryn Aliyah Stewart, Jayona Maria Story, Christian Nicole Street, Chelsea Faith Sudduth, Jonathan Dresden Sullins, Patience Se’maj Sumpter, Madelyn Mae Sumrall, Cooper Huntley Tanner, Bryce Patrick Thomas, Joseph Kayden Thomas, Riley Thomas, Lindsey Nicole Tisdale, Zayne Christopher Todd, Jehovah Matthew Toussaint, Amari Sharnae Trotter, Hayleigh Jo Tucker, Mackinze Jay Tucker, Chasity Janae Vincent, Kamryn Makensie Wallace, Lola Adelle Warren, Cadarrion Tyrell White, Cayden Rashad Wilcox, Ian Nathaniel Woodard, Kaidence Leila Young
Clarkdale
Elementary School
High Honors
Third Grade: Easton Keith Alsup, Piper Zae Jackson Brantley, Payton Leigh Ivy, Thomas Romero Key, Savannah Marie Mabry, Kinsley Jane Meador, Benjamin Michael Purvis, Maycee Elizabeth Scott, Rebecca Claire Threatt, Alaya Mae Vanderburg, Olivia Collins Webb, Kevin Jax Weir, Timothy Jacob Weir
Fourth Grade: Skyla Rose Barnett, Cooper Lee Dean, Jacob McGowan Dyess, Mary Michael Elise Gibson, Coda Blaine Magee, John Braxton Mann, Zane Myles McMinn, Colston Anders Nicklas, Aaliya Brimal Patel, Matty Lynn Raines, Ansley Faith Skaggs, Michael Jace Slayton, Jasper Alan Watson, Jaden Dathaniel Watts, Avery Elise Webb, Kennedy Nicole Winston
Fifth Grade: Kayden Lee Boutwell, Jhett Channing Clark, Callee Marie Crane, Elyzabeth Rose Crouch, Mallory Ann Etheridge, Robert Layke Harmon, Asher Brantley Ivey, Emily Jewell Ivey, Jayden Keith Moffite, Avery Katelyn Partridge, Forrest Robert Robinson, Halle Bree Rockette, Haylee Briell Thompson, Grayson Reid Vandewalker, Allie Marie Wilkinson
Sixth Grade: Neilla Rain Marie Barnett, Gavan Lynn Clearman, Isabella Merle Cooper, Elijah Jude Culpepper, Kaitlyn Macielee Hull, Eli Harris Ip, Charlotte Hutton Irby, James Tripp Moffett, James Lucas Moore, Zoey Addison Pickett, James Tyler Pigott, Benjamin Stephen Sampley
Honor Roll
Third Grade: Cameryn Wright Coghlan, Tatum Faith Dandridge, Maddox Gray Fason, Carson Jax Friend, Kynlee Payton Goforth, Elle Reece Harmon, Declan Jase Hover, Abigail Renee Hull, Chase Mitchell Irby, Olivia Ann Kelly, Breanna Evelyn McMullen, Smith Dillon Moffett, Parker Lee Najera, Curtis Ray Price, Rylin Evan Ricks, Reagan Michael Rigdon, James Ledger Robinson, Carlyn Elysse Scruggs, Annabelle Leigh Stevens, Camryn Isabell Taylor, Hayden Mackenzie Vandewalker, Leonardo Villegas, Jude Maxwell Watson, Titus Allan White, Payton Marie Widener, Carter Brynn Worley
Fourth Grade: McCartney Anndolyn Boles, Maria Belle Castle, Axel Lane Coleman, Micah James Culpepper, Harlie Capri Dearman, Stuti Ankur Desai, Joseph Windell Eakes, Brelynn Paige Ford, Avery Lynn Foreman, Owen Larson Gibson, Austin Kyle Granieri, Braelyn Makenzi Harper, Zoey Adalyn Hinson, Matthew Nicholas Hull, Elizabeth Ray Johnson, Tristan Lynn Linton, Hunter Ray Mabry, Breanna Kaitlyn Mann, Manning Blake Miles, Eli Richard Moffett, Brody Alan Mosley, Allison Claire Mowery, Holden Daniel Robertson, Alexander Conn Robin, Harper Jack Stacey, Zoey Elizabeth Walker, Maelyn Rebecca White, Sunnie James White
Fifth Grade: Levi Morgan Boatner, Elijah Gunnar Boggs, Cooper Easton Boles, Sophie Kayte Boles, Brailey Michelle Boykin, Landon Ray Frazier, Taralynn Bethany Garrison, Ryleigh Makenna Hagwood, Brookelen Nevaeh Holifield, Gebari Luther Howard, Cameron Jarek Inshetski, Christopher Weston Keith, Promise Nichole Kell, Ace Wade McDill, Myranda Faye McIlwain, Damon Shane Moore, Daniel O’Brian Newell, Kayaan Bhavik Patel, Carson Vaughn Price, Ryder Beeman Ricks
Sixth Grade: Colby Wade Coghlan, Madison Grace Crenshaw, Sophia Grace Culpepper, Ayden Scott Doherty, Hadley Dunn Ellis, Hollyn Camille Gibson, Kyler Mason Goforth, Nevaeh Edi Faylene Grady, Peyton Ainsley Jordan, Robert Wesley Lewis, Jimi Gracie McDuffie, Kylie Joanae McGarity, Addison Hart Mosley, Bearon Tyde Nicklas, Addison Blake Rich, Jacob Paul Rutledge, Jackson Phillip Skinner, Jayden Lamar Skinner, Carson Daniel Smith, Daly Alexia Stennis, Kaden Alexander Thompson, Floyd Fitzgerald Young
Clarkdale High School
High Honors
Seventh Grade: Asher Jeffery Boles, Silas Alexander Crouch, Alissa Rose Hull, Laci Grace Long, Abigail Loraine Mathews, Aiden Cullen McDill, Weston Taylor Meyer, Justin Kyler Mosley, Jenna Lynn Poppy, Summer Elizabeth Rios, Charli Mackenzi Robin
Eighth Grade: Hayden Joseph Clark, Taylor Marie Dean, Emily Alexa Gonzalez-Zuniga, Preslee Claire Griffin, Rivers Addison Jay, Thomas Sidney Saylor
Ninth Grade: Jeffrey Holden Anderson, Emma Ann Bearden, Brianna Nicole Cottles, Audrey Elizabeth Gibson, Natalie Paz Gonzalez-Zuniga, Addyson Taylor Hover, Paisley Jaden Ivey, Jaxson Law Joyner, McKenzie Danielle Lundy, Nathan Parker Moore, Alana Grace Nixon, Lily Grace Pigott, Taylor Alexis Read, Haley Nicole Reynolds, Aaron Joseph Rios, Theresa Marie Runyon, Cohen Blake Suttles, Luke Preston Williams, Zeah Rene’ Wilson
10th Grade: Ladonya Lavon Adams, James Asher Alsobrooks, Carrie Brooks Campbell, Gracie Jo Dearman, Emma Claire Freeman, Madelyn Brooke Gibson, Makayla Brooke Hopkins, Brandon Patrick Little, Noah Aaron Littleton, Ava Claire Mosley, Aislin Claire Priester, Cameron Isaiah Rios, Kennedy Bree Strickland, Adilyn Grace Way, Allie Ruth Wyman
11th Grade: Lauren Caroline Belk, Brooke Elise Boldin, Avrie Reese Boles, Alexis Eryn Conklin, Brooke Nicole Gibson, McCall Jillian Gilmore, John Luke Goodson, Allison Paige Harrison, Kamryn Harrell Isom, Lauryl Madison Joyner, Avery Caroline Knowles, Haden Thomas Morris, Riordan David O Regan, Loryn Kinsley Rainer, Lance Gregory Rawson, Gabrielle Lynne Singley, Katie Brooke Smith, Hallie Macie Thomas
12th Grade: Dylan Michael Allen, James Webster Allen, Rachel Lynn Apperson, Allison Renea Beard, Toby Alexander Biddles, Dartanion Richard Brown, Cole Brendon Davidson, Catherine Elizabeth Freeman, Evan Walker Gant, Sarah Elizabeth Gunter, Hayleigh Nicole Irby, Alyson Leigh Jadzinski, Daniel Wayne Johnson, Kayla Ann Joiner, Alec Michael McIlwain, Joeye Madison McWilliams, Karly Brooke Owen, Raylee Brooke Pickard, Anna Kathryn Richie, David Anthony Ross, Sophia Dawn Smith, Robert Colby Thomas, Colson Wyatt Thompson, Preston Scott Webb, Christian Joseph David Wilkins, Lauren Elizabeth Wooldridge
Honor Roll
Seventh Grade: Avianna Richelle Burns, Shelby Kate Clark, Japhia M Cook, Emmy Cathryn Culpepper, Jordan Kimberly Culpepper, Valeria Dimas, Tyler Clayton Ford, Christopher Gage Freeman, Colby Joseph Friend, Ashlyn Hope Fuller, Anna Jane Gibson, Nevaeh Hope Gilmer, Madison Leanne Harbour, Frank Xavier Hyde, Linda Rashea Ivy, Jeremiah Alexander Kelly, Jimmy Jackson Kelly, Tiffany Renea Keyes, Kellylynne Elizabeth Long, Alyssa Lynn McDill, Jaxson Dean McRee, Carsyn Ansley Minchew, Karley Grace Minella, Katelin Elizabeth Owen, Ainsley Klaire Partridge, Aidan Asher Rich, Addison Leigh Tew
Eighth Grade: Zaela Macy Ray Bentley, Kynlie Rose Boles, Savannah Claire Castle, Jase Archie Clearman, Ja mya Sharlese Cole, Dustin Cade Culpepper, Kaela Elizabeth Edmonds, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Kalynn Olivia Jackson, Anna Lee Johnson, Addison Isabella Mathis, Bryson Cole McCallister, Abby Grace McCary, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Taylor Elizabeth Thomas
Ninth Grade: Thomas Kason Albritton, Ashlyn Breann Apperson, Michaela Lynn Bentley, Tyler James Bester, Jordan Riley Boggs, Gracie Elizabeth Boman, Antoinette Maria Brown, Ava Marie Clarke, Katelyn Brooke Clay, Haylee Claire Culpepper, Trevor Cole Dandridge, Brookly Nicole Davis, Jodi Lynn Etheridge, Addison Grace Gardner, Kaygen McKenzee Godwin, Teddrich Lesean Gordon, Clay Randall Higginbotham, Elijah De’Shawn Hood, Autumn Skye Hull, Karter Winstead Isom, Michaela Ann Mayerhoff, Connor Glenn McDill, Noah Hays McDonald, Mallory Kate Meadows, Aizlyn Grace Pickard, Haley Alexis Sims, Nolah Elizabeth Smith, Anyston Nicole Vance, Caydee Leigh Walls, Ethan Cole Webb
10th Grade: John Barry Boldin, Austin Thomas Bucurel, Elisa S Cook, Benjamin Tate Dobbins, Davis Camuel Doyal, Mary Catherine Harris, Henry Franklin Holley, Rory Alexandra Ellen Hyde, Jordan Isabelle Inshetski, Dylan Dewayne Mann, Nikia Essence Martin, Micaleb Dewayne Matthews, Trinton Laron Nash, Gavin Thomas Reynolds, Palmer Alexander Rigdon, Presley Alyse Rigdon, Michael Caden Street, Daisy Marie Thompson, Brandon Cole Welch, Braxton Ryan Whitaker
11th Grade: Landon Chadwick Belk, Devin Griffin Clark, Kaleb Lee Clark, Drake Johnson Collum, Benjamin Cade Cook, Calvin Lamar Culpepper, Katelyn Brooke Dewitt, John Gavin Farmer, Keeton Bryce Garrett, Michael Ian Graham, Miles Price Hester, Nicholas Lee Higginbotham, Timothy Cade Hopkins, Madison Len Kemble, Allie Elizabeth Lundy, Landon Cole Nixon, Kamaria Iyanna Ashanay Patrick, Stephany Reyes, Jamie Lee Reynolds, James Clayton Walker, Parker Lee Webb
12th Grade: Avery James Anders, Anabelle Mae Anderson, Spencer Leon Baggett, Cora Leigh Bucurel, Peyton Alexander Caldwell, Katherine Cerda Marin, Chloe Eve Davis, Emaleigh Ann Dunn, Luke Allen Freeman, Hailey Madison Fuller, Camryn Taylor Gray, Gregory Mason Horne, Lawrence Cooper Johnson, Parr David Kasper, Abigail Marie Naiman, Logan Tyler Quigley, David Lowry Randall, Zachary Paul Rutledge, Kenleigh Rae Slayton, Kelsey Paige Stevens, Harley Sadale Strickland, Walker Scott Swearingen, Katie Taylor, Jeron Deandre Watts, Houston Cole Wedgeworth, Hunter Elijah White, Jacob Scott Williams
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