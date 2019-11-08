Northeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: Michelle Espino Arreola, Raiheem Raihnae Atterberry, Destinee Anyah Bridges, Molly Pearl Clarke, Angelia Nykole Connell, Abby Elaine Crocker, Hanna Brooke Cumberland, Jonathan Alexander Dancy, Ashton Carlvon Dawson, Sophia Grace Dearing, Kelsey Leigh Diveley, Chloe Ariel Deon Edwards, Diego Adrian Espino, Regina Rangel Galvan, Jodie Dianne Goffrier, Layla Josephine Gray, Brelyn Cyana Holliday, Terika Dai’shun Keyes, Jacob Zane Lee, Steven Mark Lightsey, Marley Maguire Lovett, Ananya Vaibhav Mantri, Nhi Thanh Nguyen, Rickya Ganae’ Portis, Jamari Malik Raine, Yareli Guadalupe Rangel, Zoi Jane Rash, Angelina Nichole Rawls, Marquavious An’quan Sillimon, Cemya Monae Smith, Gavin Russell Smith, Kylie Elizabeth Smith, Chelsea Faith Sudduth, Kaiden Genaye Turner, Brandon Jaquez Wilson, Sophie Layne Wright
Sixth Grade: Nicholas Cullum Bass, Isabella Margaret Collins, Alexis Mackenzie Dancy, Allie Grace Dean, Breydon Dangkhoa Diep, Echo Marie Flowers, Kaitlyn Sierra Grace, Andrew Thomas Pulido, Christiana Noelle Smith, Christopher Landon Tatem, Kaidence Leila Young
Seventh Grade: Grace Clayton, Elizabeth Claire Dees, Bryan Hoang Diep, Hayden Alan Donnelly, Jonathan Marcus Epperson Jr., Emily Brooke Ferguson, Mardarius Lashawn Harrison, Layla La’Riah Hill, Annilyn Thao Nhu Hoang, Eli Auton Hollingsworth, Lamiya Malaysia Lockhart, Deondray Martez Moore, Lucy Lynn Moore, Caden Ray Pearsell, Clyde Dean Rose III, Gabrielle Nicole Smith, Emma Brooke Stone, Matthew Marcus Wolvers
Eighth Grade: Leona Kaylean Marshann McIntire Alonso, Ashlan Skye Ballard, Courtney McKinley Bourrage II, Skyler Dewayne Bramlett, James Lake Brooks, Gabrielle Makayala Brown, Kendall Danelle Clay, Lauren Jade Dancy, Lylah Grace Eason, Autumn Marie Gilland, Itzel Gomez Moreno, Audrianna Marie Green, Kaleigh Renee Griffith, Chance Joseph Guisgond, Amari Maliya Hopson, Daylon Grant Horton, Michael Arnez Houston, Caliyah Michelle Hubbard, Ashley Nicole Jackson, Sara Lynn Lacy, Clerence Earl Lee III, Omarion Darnell McCann, Jasmine Alexius Moore, Cailen Edward Nolen, Youness Adem Nasher Obeid, Karlee Faith Pierce, Kendall Gabrielle Roberts, Bethany Sabryn Smith, Jimmie Smith III, Jonathan David Stears, Braylen Elise Tingle, Antonio Rey Valdez, Joseph Ray Winfield, Sierra Elizabeth Woods-Lambert
A’s and B’s
Fifth Grade: Emma Kate Alexander, Hussam Waddah Alsaidi, Sha’breianna Nicole Barnes, Madison Elise Baskin, Khloe Andria Bates, Mykala Dianeccwa Bennett, Jaleia Amerie Bolton, Saniyah Almyra Boone, Amelia Liliana Borrallo-Forward, Parker Joseph Britt, Tyler Alan Casey, Maliyah Za’nya Coleman, Zaiden Cash Corsello, Christopher Daniel Creighton Jr., Conner Eugene Creighton, Lamorrio Donyell Dale II, Destiny Nicole Edwards, Ava Catherine Fuller, Wesley Miles Fulton, Taylor Denise Gordon, Deshaun Jayveon Holliday, Averi Bianca Hopson, Isiah Demario Hopson, Tenyah Shanae Hopson, Ainsley Marie Horton, Breanna Lee House, Charbrelle Tylique Irenae Houston, Kamden Deshunterion McGlothin, London Skylar Racary Moton, Madison Laine Munn , Rihanna Emara Naylor, Yusef Mohamed Obeid, Mason James Price, Bella Laine Pritchett, Cameron Dominic Reed, Joshua Tyrin Reynolds, Ashley Nigel Rue, Ryleigh Brooke Rutledge, Kayleigh Grace Shelton, Dru Madison Sheppard, Chynia Na’Cole Smith, Jaden Lynn Smith, Dominick Gabriel Snyder, Kennedi Ke’Amber Sparks, Jonathan Dresden Sullins, Kamryn Makensie Wallace, Makenzie Austin Wheeler, Zuberi Yafeu Nyatui Williams
Sixth Grade: Valissa Janee Adams, Caden Lorenzo Allen, ZaKobe Dwayne Banford, Bryce Immanuel Baseemah, Linda Rumoni-Elaine Baskins, David Robert Batchelor III, Stephen H Boler, Danyelle Deliose Brock, Juliana Alexis Brown, Tamesia Tyasia Renyah Brown, Ze’maya Nevaeh Bryant, Devin Kemone Cole, Emryl Sa’marri Coleman, Sha’Zaria Kalvannya Collins, Da’nyia La’shay Cook, Eli Tylar Darden, Maddox Haze Daugherty, Aiden Isaic Dean, Chemiyah LeShondria Denman, Emanuel Dantrell Eades, Trinity Safari Eades, Gerrian Wayne Elam, Vanessa Jaslin Espino, Christian Aaron Joe Evans, Colton Jeffrey Fisher, Jayden Rain Fortenberry, Brennan Trace Frazier, Nathan Kane Gardner, Arely Gomez-Moreno, Ja’Kayla Latrice Grace, Lyric Soraya Elise Gray, Destiny Ashaunty Holliday , Presleigh Renee Hucks, Jeremy Ray Johnson Jr., Brooklyn Ann Johnston, Makayla Ann Kendricks , Elijah Israel Aje Lewis, Haley Ann Marie MacNeill, Karma Jean Malone, Ja’Ziyah Jarielle Martin, Deverlee Inez McDonough, Akeira Tatiyana Miller, Jordyn Alasia Mosley, Jackson Scott Munn , Gregory Nave, Jayvion Lamario Naylor, Anayliah Te’Anna Phillips, Makayla Shurrell Phillips, Rivaley Gracelynn Chanell Pierce, Preston Conner Pope, George Louis Portis III, Jaelyn Paige Price, Anderson Lake Dean Pritchett, Ava Corrin Rash, Taia Lynn Rawls, Kaden River Reynolds, Drayden Lane Rogers, Kameriya Terriuna Sanders, Demauri Nevair Triyuana Scarbrough, Cody Wade Shelton, Colt Jeremiah Shelton, Angela Renea Spivey, Joseph Kayden Thomas, Thomas Theodore Turner II, Dax Aaron Warren, Jamari Meikhi Wright
Seventh Grade: Madison Grace Allen, Emily Cheyenne Applegate, Addison McHale Baskin, Merica Ja’Naya Beard, Semya Jamere Brewster, Troy Lenn Brown, Kayleigh Ann Burgess , Markayla Lasha Butler, Mykeyria TyTyvana Capers, Lathan Kade Carpenter, Erin Nicole Cockrell, Jhy Zeria ChamBray Cockrell, Mi’kia Breuna Coleman , Elijah Luke Collins, Nichole Lynn Cooper, Vakyhlia Shernique Coppins, Emma Claire Crocker, Kaitlyn Elizabeth Cullen, Sara Ann Daleo, Kelsie Deyuanna Ephrim, Alexander Kenta Ford Jr., Marley Dionne Foy, Avian Josaiah Glover, Cooper Lane Gordon, Matthew Chase Green, Ja’Niyah Alyse Hampton, Lilly Grace Henderson, Anabelle Katherine Hodges, Christian Gabriel Hopson, Lexie Grace House , Morgan Ann Humphries, Johnny Eugene Hunt, Aaliyah Danyel Jefferson, Jada ShaRon Jefferson, Jeffery Ty’Quez Ke’Shawn Jenning, Adrian Renee’ Johnson, Brooklyn Elizabeth Johnson, Tra Nhiyah Santrice Jones, Landon Xaviar Kitchen, Christian Ange Cyrille Kouadio, Kember Dawn Lamoureaux, Lauren Tyrionna Lard, Marcus Lavon Lewis Jr., Aneesa Zi’Keyia Liddell, Trevor J. Lockley , Caydence Arandia Loper, Crislyn Brooke McNeil, Nathalia Gabriela Morales, Jayden Evan Mosley, Shaneccwa Derissa Mosley, Haylie Tram Nguyen, Rickey Jerome Nicks Jr., Andrew Chance Page, Kennedi Marie Powe, Raven Barbreanna Ramsey, Valeria Rangel, Camrien Brooke-Lynn Scarbrough, Mason Eugene Scribner, Alexis Grace Silliman, Jennifer Lauren Rose Simmons, Breihunna Nicole Sherrice Smith, Justin Rodergus Spinks, Cameon Lamar Thompson, Jordyn Amani Vaughn, Kalaisha Jania Williams, Ryan Lasean Young
Eighth Grade: Sage Allysa Abernathy, William Travis Ainsworth, Caitlyn Rose Batchelor, Tyra Kenshay Beard, A’Zaria Eryanna Bell, Camiya Malae Boyd, Jace David Brown, Marquayla Jakiyia Brown, Mylasia Nikyia Burrage, JaMiyah Brianna Campbell, Jeremiah Niles Clark, Nehemiah Lamonte Clark, Gemira Ty’Attah Li Colvin, Gabriel Fenton Creekmore, Tannah Morghan Darden, Ariel Makayla Dunnigan, Skylar Cora Earnhart, Kionna Lashay Edwards, Jazmin Alejandra Escovar Hernandez, Jayden Lucas Fedden, Jayden Je’von Fox, Lamaya Janae Franklin, Andreadora Otis Will Frost, Elijah James Garvin, Skylar Levi Gibbs, Sidarius Terrell Goines, Anthony Gordon II, Jaylen Q’shawn Grace, Shacarra De’Shante Green, Jada Nicole Hall, Artayvion Ty’kwon Hampton, Leon Dewayne Herlong Jr., Adoriah Sandraija Hill, Jazmine Raylyn Hill, Halee Marie Ingram, Macey Lane Irby, Jermane Tykei Jackson, Hunter Wade Jarman, Alannah Nicole Langston, Andrew David McCary, Nicholas Branden McCoy, Braxtyn Jyles McMullan, Mar’kayla Ki’asia McNeil , Tarrazz Dayshon Miller, Tyler James Moore, Shamia Desha Moss, Legend Garrison Nave, Tyler Nguyen, Carley Saige Pugh, Colby Lee Reed, Meagan Grace Rogers, Emsley Iris Rowe, Kaleb James Shelby, Julia Grace Smith, Ja’e da Adell Amorie Sneed, Mary Margaret Stevens, Caitlin Amia Thomas , Dontray Jamire Walker, Jordan Michael Ward, Keisha Kaylen Ward, Lily Grace White, Brandy Nicole Williams, Adrian Gabriel Woodard
West Lauderdale Elementary School
All A’s
Second Grade: Jaxon Cooper Adkins, Dawson Lane Beesley, Jenna Ann Boutwell, Colton Rhodes Brown, Avery Claire Chancellor, Tavares Montrail Cole, Jordyn Blair Cottrill, Marley Jo Cross, Sawyer Riley Dail, Aubrey Claire Davis, Madden David Fairchild, Jayden Ramon Francisco, Riley Urijah Grady, Janelle Alyssa Graybill, Jonaidan, Elijah Hampton, Ollie Ann Holcomb, Landon Ryder James, Dacey Allene, Johnson,Ryatt Joseph Jones, Easton Thomas Kennedy, LaDarrius Zion King, Lindsey Morgan Leake, Dylan Andrew Lee, Kweli Clark Lewis, Vincent Shane Long, Nathan Wayne Love, Catherine Naomi Mattingly, Rylan Jade McIlwain, Hayden Noelle Miller, Cohen Reed Murray, Paisley Anniayah Ratcliff, Elijah Kyle Robinson, Sara Grace Robison, Crimson Rene’e Rowell, Brady Tillman Scott, Garrett Matthew Shoffner, Paxton Paisley Simmons, Tipton Kennedy Simpson, Halle Jade Smith, Adalyn Paige Snider, Hunter Lane Stallings, Na’derra Chrishae Tanner, Judah Averett Vanhorn, Melanie Marie Watt, James Daniel Wildman, Taylor Sophia Wilhelm, Brylee Rae Williamson
Third Grade: Alyssa Marie Allen, Charles Andrew Anthony, Tatum Karoline Branstetter, Hayes Rainer Campbell, Morgan Annabelle Copeland, Lindsay Nichole Doss, Vivian Leigh Dowling, Blaine Luke Fortenberry, Sara Kate Frichter, Gibson Stewart Gist, Madison Faith Guin, Christopher Taylor Halbert, Reed Phillip Harden, Wyatt Allen Hudson, Savannah Grace Knight, Greenly Kaye Manasco, Barbara Adrienne Mattingly, Weston Hayes McCarty, Sydney Necole McFadden, Isaac Anthony Mitchell, Madilyn Claire Nance, Briar Lawson Page, Caleb Edward Perault, Nora Ann Peterson, Marley Marie Pickett, Livie Brynn Raulerson, Guy Winston Rawson, Nolon James Richardson, Dakota Rayne Sherman, Cooper William Shows, Graham Matthew Smith, Kennedy Alliyah Thompson, Ethan Lane Trosper, Tristan Wayne Tucker, Camden Ay’Tayrius Walker, Jackson Grant Ward, Maggi Leigh Wright, Nicholas Anthony Zingler
Fourth Grade: Ashlynn Paige Alexander, Avery Garrison Boykin, Ava Jayden Bradley, Audrey Jo Busfield, Bella Grace Victoria Carlisle, Callie Brianne Cottrill, Sage Everett Dearman, Brianna Kathryn Graybill, Trent George Harden, Charles Blake Harris, Nicholas Bryce Johnson, John Sterling Landwehr, Edwyn David Miles, Dylan Cade Null, Katelyn Marie-Lynn Osborne, Shane Austin Reed, Ethan Thomas Scott, Jenny Elizabeth Scott, Anna Kathryn Smith, Landon Page Smith, Micah Gabriel Thompson, Ryan Joshua Thompson, Cadence Leanna White, Cord Cook Wilkerson, Lilianna Joy Williams
A’s & B’s
Second Grade: Cooper Reese Allen, Belen-Rae Elizabeth Altman, Allie Reece Baird, Kaitlyn Grace Bearden, Gavin Scott Bennett, Eli Alden Berg, Logan Lee Berg, Brandon Dewayne Boston Jr, Olivia Cheyenne Buck, Scarlett Isabella Buck, Ruby Ann Burrell, Cannon Cole Carpenter, Halie Jade Clark, Sadie Kathryn Clay, Kallie Ann Dienhart, Caiden Drey Fugitt, Maddon Luke Harbour, William Peyton Herrington, Eden Hope Hopkins, Braylen D’Shaun McDaniel, Bryson Kamp Overby, Bryan Reece Pogue, Raylin Annalise Pratt, Landon Matthew Putman, Palin Abree Reed, Cooper David Robinson, Dexter Louis Ross, Brandon Lee Scarborough, Addison Raye Shows, Jonathan Alexander Skinner, Madison Josephine Spann, Hayden Cade Spears, Brodie Clay Taormina, Colton Bradley Temple, Charles Robert Thomas, River Easton Thompson, Aiden James Ulmer, Kamp Job Vinet, Alyssa Lauren Williams, Elijah Jordan Wilson, Athena Zuley Yepez, Sawyer Jackson Young
Third Grade: Alex Rocco Aguilar-Malvaez, Sebastian Bennett Ray Broome, Cole Stephen Carlisle, Evelyn Amelia Carll, Brysen Layne Dees, Kaden Shea Douglas, Isabella Lightsey Duncan, Amari Mi’chael Ewing, Ruby Kate Fairchild, Kaylee Brooke Flake, Kylie Leann Graham, Margaret Faye Graham, Kenneth Wayne Gressett Jr., Destin Nova Hampton, Kourtney Corian Haralson, Kaitlyn Hope Herrington, Kristof Huysamen, Carter Caver Keene, Emily Lauren Land, Aiden Chrystopher Landers, Cameron Cordae Lewis, Brynlee Glo McAlister, Selena Lynn Mcdonald, Larry Wayne Osborne Jr., Chloe Gracelynn Parker, Johnathan Matthew Patrick, Azhireon Nyi’quez Portis, Aaliyah Elise-Renee Rew, William Todd Robinson, Evan Jay Schickel, Florence Lakely Selph, Abigail Faith Shirley, Alexander Dale Smith, Zachary Paxton Smith, Madison Shelby Storey, Isabella Kay Swanner, Kaden Charles Sykes, Christopher Tyler Thompson, Joel Deakon Vick, Kaylee Marie Walker, Isabella Marie Watson,Blakely-Ryan Kay Wheat, Juliette Elizabeth Willis, Aiden Cole Woodall, Christian Michael Wooten, Stefan Louie Henry Wooten
Fourth Grade: Masa Bassam Abdelkhaleq, Jaxon Bonscott Bethany, Aiden Reeves Boykin, Cooper Heath Clay, Shelton LaPatrick Cole, Gibson Brooks Demetris, Macie Alisa Deweese, Jase Taylor Donald, Addison Ryan Epting, Christian Liam Fleming, Lexy Lane Followay, Erin Reese Grady, Charles Bennett Haguewood, Olivia Claire Hayes, Kaydrien Holliday Hopson, Jaishon A Horton, Braiden Isaiah Humphrey, Cambria Sophia Hurt, Jaci Paige Jackson, Landon Cole Johnson, Kobe Lane Jones, Jacee Holland Letkiewicz, Jackson Haze Letkiewicz, Kiptyn John Massey, Braylon Jacob Massingill, Caleb Brant McAlister, Tristian Jarius Mcdonald, John Sawyer McGowan, Robert Carter McMullen, Brody Alexander Messer, Addison Reed Miller, Addison Rae Mire, Catherine Alaina Morrison, Paxton Kyle Null, Hayden Marcus Parker, Kennedy Elle Pogue, Za’mariyah Simone Portis, Henry Dorsett Ross, McKinley Brooke Rowell, Grayson Lake Rush, Kamron Jarrod Sims, Judah Christian Smith, London Reese Smith, McKenna Gayle Smith, Sha-Ron Yusef Smith, Ella Grace Spinks, Brenley Layne Stevens, Morgan Christina Sullivan, Ethan Anthony Vanlue, Zach Michael Walls, Marley Michelle Waters, Landon Cade Watson, Bradley Louis Wellman, Eli Haze Williams, Joshua Kayne Womack, Isabella Marie Woodard, Natalee Kaylann Wright
West Lauderdale Middle School
All A’s
Fifth Grade: Katelyn Alexander, Elizabeth Bailey, Robert Berg, Rowan Cheatham, Logan Cross, Lila Dickinson, Brody Gressett, Jack Halbert, Amari Hardy, Wyatt Hatcher, McKinley Johnson, Gavin Knight, Alaina Lightsey, Bailey Brooke Mayatt, Allie Parten, Taylor Russell, Annisten Snider, Judge Spears, Ian Vincent, Bradley Wall, Logan Watt, Dexter Wildman, Miley Zingler
Sixth Grade: Brooke Baltzell, Emma Bounds, Lucas Brady, Jordan Broome, Sydney Buckley, Kalie Church, Madison Cooper, Addison Cornish, Abigail Cruse, Reagan Deaton, Marley Epting, Chloe Evans, Avery Fryman, Kaley Hardy, Kennedy Hicks, Misty Johnson, Gavin Joyner, Michael Lewis, Landry Maxwell, Kennedy Parker, John Perault, Isabelle Perdue, Addison Ryder, Jordan Ryder, Daniel Sanchez, Cooper Sellers, Olivia Shirley, Katherine Simmons, Madi Rose Simpson, Kate Smith, Edi Smith, Avery Sullivan, Sarah Sullivan, Nathaniel Vetter, Aaron Walls, Hunter Walton, Gabriel Wheat, Jack Winstead, Lily Woodall, McKenzie Young
Seventh Grade: Lilly Anderson, Kaitlyn Anthony, Jaquelin Balderas, Hannah Beddingfield, Joseph Brooks, Ridge Brown, Madison Carroll, Alexander Ferguson, Kendall Gaddy, Isaac Galvan, Haley Graham, Kaitlin Gurganious, Blake Harden, Olivia Hodges, Carter Horton, Yolante Huysamen, Alyssa Jenkins, Cooper Lafferty, Rylan Mayatt, Caleb McElhenney, Kaydence Millender, Breanna Perault, Ellie Reid, Charles Salas, Andrew Sorey, Wyatt Spence, Logan Sullivan, Cale Wallace, Anna Wallace, Sam Wansley, Ty Wiggins, Ava Wilkerson, Cloe’ Wilkes, Ashlan Williams
Eighth Grade: Brayden Alford, Ella Kate Autry, Ella Grace Baird, Karen Balderas, Katherine Bounds, Raegan Brady, Grant Butler, Aniya Buxton, Jett Calvert, Emma Cruse, Josh Deweese, Kerri Dufour, Hailey Duque, Colby Epting, Sydney Everett, Levi Graeter, Sean Gurganious, Jaxon Hatcher, Ian Herrington, Kennedy Koehn, Katie Lank, Nick Lewis, Cooper Luke, Miles McAlister, Emma
McNeill, Kayleigh McQuarters, Brendan Meachum, Mason Miles, Hunter Moore, Logan Morgan, Ella Morse, Madison Mosley, Jenna Motley, Gloriana Myers, Macy Oliver, Jake Rodgers, Hanna Russell, Adisyn Sharp, Elizabeth Shirley, Grace Shows, Lilly Kate Simpson, Carson Smith, Emily Snodgrass, Gabriel Ward, Jonathan Wellman, Hannah Williamson, Kamryn Willoughby, Lana Woodall, Josie Yoskovich
A’s and B’s
Fifth Grade: Jayla Badger, Kallie Bearden, Laci Boswell, Lila Butler, Cade Calvert, John Cangemi, Jeffery Clearman, Easton Crider, Kayden Crocker, Adelee Culpepper, Martinez Dunn, Susie Hall, Ethan Hart, Jake Hart, Brinley Hatcher, Michael Haygood, James Hemphill, Delaylah Hickman, Bryson Higginbotham, Bentley Hill, Michael Hill, Liam Hobden, Macie Holloway, Landon
Hudson, Kenneth Jolly, Ashton Jones, Gracie Joyner, Timothy Keller, Brailynn Lee, Brody Mayatt, Addison McPherson, Kenton Meachum, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Carson Myers, Nevan Myers, Liza Orrell, Brianna Perryman, Kaeleigh Pinkham, Naomi Pulver, Chase Putman, Levi Ramsey, Noah Rank, Madelyn Reed, Mariah Rue, Cole Russell, Rylee Schimelpfening, Kaylon Shirley, Alivia Shows, Audrey Smith, Dericka Smith, Julian Smith, Joseph Steele, Simeon Tew, Xavier Thompson, Mason Tickle, Graham Tillery, Keri Walker, Parker Weatherford, Lila Whittington, Samantha Wilson, Jaymes Wright
Sixth Grade: Brycen Alford, Owen Allen, Jackson Autry, London Bailey, Ray Bartley, Chrisalyn Beeland, Andrew Boothe, Logan Britt, Lexi-Marie Buck, Leilah Clark, Ashlyn Clay, Kinsey Cochran, Chrissy Creel, Sheila Dodd, Branson Evans, Dylan Ezell, Anthony Francisco, Cooper Franklin, Ansley Geesey, Camron Gonzalez, Mia Harford, Austyn Harmon, Lilith Hickman, Katelyn Hodgins, Azlin Holifield, Evan Hopkins, Nicholes Huffty, Leah Jackson, David Jolly, Shawn Kinard, Davis LeBlanc, Timothy Lewis, Isabel Martin, Kalie Miller, Alex Moorehead, Christian Nix, Charlee Odom, Randi Jo Page, Cooper Pearson, Kohen Peoples, Alyssa Reynolds, Bayleigh Rowell, Amy Sabinson, Elijah Selph, Jena Marie Shirley, Lauren Skinner, Meagan Smith, Grey
Snowden, Emma Spinks, Jacob Stewart, Jeremiah Sumrall, Ryleigh Turbville, Camryn Vaughn, Makayla Vetter, Allison Walton, Landan Walton, Braydn Warren, Jake Whittington, Jaivon Wilson, Preston Wilson, Lucas Womack
Seventh Grade: Timothy Adkins, Christian Allen, Rachel Alonso, Gabriel Anderson, Bella Barrier, Shawn Bethany, Caleb Bonner, Lucy Bowers, Destinie Bowles, Brady Branstetter, Elizabeth Brittain, Beau Bryan, Maddie Kate Bunyard, Connor Buse, Michael Carroll, Dreama-Lynn Carter, Caleb Clayton, Benjamin Cockrell, Shawne Cole, Brayden Combs, Denton Cooper, Kiel Dahlke, Jack
Davidson, Max Dickinson, Makena Donald, Steven Duke, Carter Eakes, Cohen Fleming, Mclain Fryman, Bailey Geesey, Evan Graham, Aiden Greenlee, Katie Hasselle, Gabrielle Henderson, Katelyn Horn, Elijah Hudnell, Zion Huggins, Taysia Lang, Courtney Lewis, Tyson Lucky, Samuel Luse, Shaquan McDuffey, EmmaLee McKee, Lane Miller, Justin Morgan, Nathaniel Nicholas, Gavin Palmer, Peyton Pearson, Kayden Peoples, Alexis Richardson, Mallory Claire Robinson, Douglas Rowe, Brandon Ruffin, Gracie Claire Russell, Hunter Russell, Amalia Santiago, Taylor Savell, Tayler Tew, Jamie Thomas, Taylor Thompson, Annalise Vincent, Caroline Walker, Alexis Walton, Connor Wellman, Zane Wood
Eighth Grade: Hayes Abdella, Lauren Anderson, Colton Bohl, Jacob Bozeman, Breana Brown, Jalen Brown, Jackson Bunyard, Jonathan Butler, Skyler Bynum, Breelyn Cain, Camryn Church, Cooper Cornett, Aarynn Dumas, Laird Dunlap, Allie Ethridge, Austin Fassl, Cannon Graham, Lyla Graham, Tyler Greenlee, Alexys Harmon, Melissa Hunt, Matthew Jackson, Leeds Jenkins, Nathan Kiehle, Anslee Mason, Mason McCary, Macy McCharen, Allison McCoy, Jenna McCoy, Emma Leigh McDaniel, Mariah Miller, Ethan Moore, Carsyn Mott, Thomas Murr, Niavi Myers, Jacob Nicholas, Laney Odom, Garett Proctor, Harley Reid, Owen Shirley, James
Taylor, Aaron Teffeteller, Rhys Turner, Carter Walton, Josie Wiggins, Hayden Williams
West Lauderdale High School
All A’s
Leliana Alvarado, Brianna Anthony, Maddox Atkinson, Aaron Banks, Mckinley Bickham, Lauren Boutwell, Joshua Brooks, Kaylee Brown, Brett Busbea, Zoe Clymer, Sumayah Cole, Lykaseia Colton, Ashlynn Decker, Mallanye Dozier, Andrew Eakes, Harley Fletcher, Kennedy Franklin, Paxton George, Andrea Godwin, Emily Guin, John Harbour, Brinley Harden, Kaylee Harrison, Laighton Higginbotham, Aiden Hill, Bailey House, Maria Howell, Josi Johnson, Addison Keene, Jaydon Kirkland, Gunter Knapp, Elizabeth Maxey, Alice McCracken, William Mitchell, Isabelle Morrison, Sean Odom, Adrian Page, Jackson Parker, Asalyn Pounders, Micah Reed, Shelby Robinson, Jayda Sanchez, Abigail Sanders, Alyssa Savell, Katie Shields, Alexa Shirley, Gabriel Skinner, Jaycee Sloan, Brooklee Smith, Choe Smith, Christian Smith, Libby Smith, Kayla Stewart, Nadia Stout, Isabella Temple, Brendan Vetter, Katie Walton, Tea Webb, Olivia Wheat, Laken Williams, Ty Williams, Andrew Willis, Alyse Wilson, Matthew Alexander, Jean Betancourt, Carley Brewer, Dylan Brown, Gracie Bunyard, Maggie Bush, Cayla Chisolm, Destiny Chisolm, Sarah Clay, Sara Collier, Christopher Collis, Sarah Cooksey, Madeliene Cruse, Isaiah Davis, Jessie Dearman, Rylee Dunlap, Bradon Epting, Alexis Hamilton, Mary Hunt, Mallory Lewis, Robert McCharen, Nyla McEady, William Mitchell, Nathan Mott, Nala Nathan, Breanna Perdue, Mia Powe, Jackie Pruett-Lewis, Josie Reid, Cateland Rickles, Jalen Rose, Anna Shows, Jillian Snodgrass, Nazli Staten, Karlee Sullivan, David Vick, Lillian Vincent, Nickolas Walton, Emma Watson, Christopher Williams, Katelyn Wilson, Emma Winstead
Ali Applebee, Griffin Atkinson, Ivan Betancourt, Julie Booth, Matthew Bowling, Reah Clymer, Savannah Cooksey, Lanie Crawford, Haylee Dial, Dylan Duncan, Joshua Eakes, Colin Everett, Daniel Galvan, Nina Hay, John Herrington, Abigail Hudnell, Jackson Lafferty, Tybresha Lewis, Larissa Long, Madison McCary, Brittney McDaniel, Connor McOlgan, Daejhana Neal, Olivia Palmer, John Plowman, Addisyn Pope, Mackenzie Robinson, Isabella Sanders, Jacob Sullivan, Isabella Townsend, Mikayla Vanderpool, John Voss, Mary Wansley, Olivia Webster, Dylan Williams
Shane Arledge, Anna Aviles, James Baylor, Mackenzie Bohl, Daniel Bratu, Laura Brown, Avery Bryan, Eli Bryan, Hillorie Caffey, Jacob Clearman, Dayviyonna Collier, Tyasia Cox, Breanna Davis, Jacob Feist, Jacob Graham, Shelby Gray, Lucy Green, Gavin Harbour, Kristin Hayes, Morgan Hortsman, Erin Johnson, Tabitha Leager, Zachary Linton, Brett Mason, Railey Mayatt, Andrew Mcmillan, Aaron Miles, Stephen Milling, Anna Nance, Magan Oliver, Reagan Reid, Mark Richardson, James Rowcliff, Tyler Slay, Conner Smith, Jamyrah Smith, Joy St. Clair, Makayla Thomas, Camaya Thorton, Jacob Vance, Lesleigh Wallace, McKenzie Welden, Brooklyn Williamson
A’s and B’s
Payton Alexander, Regan Andrews, Matilyn Blackwell, E’riq Bloxson, Brooks Bohl, Gavin Broome, Mason Buchanan, Kinley Cain, Eric Graves, Haley Greenlee, Mark Hambrick, Madison Hayes, Emma Hopkins, Chancler Houston, Nathaniel Hover, Ashton Hull, Anna Humphries, Chelsea Irving-Hood, Briceley Jackson, Mckinley Maxwell, Andrew Mccoy, MaKayla Mcdonald, Jesse Mixon, Hayes Nance, Robert Newsom, Charity Parks, Devin Portis, Carl Pulver, Ivey Rickles, Natalie Ries, Mary Smith, Tykayreon Spencer, Eric Taylor, Taniyah Thedford, Copeland Tillery, Seth Timms, Jolee Todd, Gracie Weathorford, Haley Winstead, Kathryn Wooten
Micheal Anderson, Hannah Andreachio, Emily Arias, Katelyn Barham, Dalton Bishop, Elizabeth Bozeman, Lauren Broome, Jayden Brown, Tristan Buckalew, Chloe’ Carlisle, Zeno Chaudron, Carson Covington, Daniel Davis, Parker Dickinson, Lanna Duke, Jakaveon Fountain, Hunter Fuller, Noah Garner, Cameron Grady, Anna Grayson, Kary Grice, Emma Hambrick, Tedrick Harrison, Peyton Herrington, Crystal Johnson, Logan Johnson, Christopher Kennedy, Mallory Leake, Haily McCarter, Sarah McCoy, Jasmyne McDonald, Nakia Monroe, Keleigh Moore, Lane Moore, Hannah Morgan, Ka’Mori Munnings, Courtney Parker, Jorgen Pederson, Seth Phelps, Mary Ramsey, Arlyn Sanders, Clay Shickel, Cade Sharron, Dallas Sherman, Aslan Shirley, Ella Smith, Evan Smith, Nathan Smith, Jayden Sumrall, Samuel Swanner, Rylee Taylor, Abbie Thornton, Lane Williams
Sam Balderas, Ginger Bowers, Isaiah Combs, Riley Crawford, Josiah Davis, Zahria Davis, Natalie Evans, Levi Freeman, William Gordan, Chandler Green, Kennedy Grice, Peyton Henderson, Kayla Horton, Cohen Hurst, Dakota Ital, Makagan Massingill, Kodi McKay, Elijah McKenzie, Jacob McNiell, Javaion Merrel, Alayna Mixon, Heather Papizan, Tanner Parker, Joshua Randall, Sarah Shular, Jayla Simon-Allen, Carly Sistrunk, Tanner Smith, Sydney Stokes, Ember Temple, Zachary Walker, Caitlyn Whitney, Kylie Wiggins, William Wilkerson, Kacey Williams, Sommer Williams, Alice Williams, Mason Willis, William Withers, McKenzie Wright, Abigail Yudt
Arrin Barber, Harleigh Barham, Parker Berry, David Betancourt, Anna Bohl, Chloe Boswell, Conner Breazeale, Nicole Briggs, Jacob Brooks, Darius Brown, Anna Bryan, Bradley Burkeen, Jon Byrd, Jaletha Clark, Madosha Clayton, Caleb Clearman, Jeremiah Combs, Mark Covington, Chance Davidson, Davin Davis, Dallas Decker, Amanda Edmonds, India Fielder, Ty Graeter, Kennedy Grayson, Thomas Grayson, Kayela Griffith, Dalton Ivy, Brickley Jackson, Hunter Junkins, Darby Kinney, Nicole Knight, Kathryn Knuth, Layton Laird, Hannah Lane, Kathryn Marshall, Amber McLendon, Ryan Meachum, Zet Mirabueno, Gabrielle Moore, Austin Neal, T’Onna Neal, Kyle Parten, Janiyaah Phillips, Anna Ramsey, Shelbie Reid, Elizabeth Rickles, Marcus Russel, Emilio Santiago, Elijah Sharp, Lydia Shular, Greenlee Smith, David Spence, Daniel Threat, John Williams, Kaylee Womack
Southeast Elementary
All A’s
Second Grade: Shadow Collins, Olivia Ross, Kylie Canterbury, Cooper Hughes, Jeremiah Mangrum, Mackenzie Miller, Debreunna Walker, Kynzlee Whitmer, Ava Jane Beddingfield, Willow Campbell, Isabella Castillo, Zaidee Gressett, Graysen Harper, Allie Purvis, Laurie Purvis, Maddie Turk
Third Grade: William Briggs, Tyler Holloman, Joseph, Kamille Ivory, Madison Lee, Silas Page, Brody Sheffield, Kaden Allen, Kyreunna Jones, Julia Reece, Gavin Reed-Tate, Kaylee Evans, Hattie Chaney, Anna Rae Carney, Kalem Timms, Jaylin Sollie
Fourth Grade: Jaden Harbin, Aiden Holloman, Shania Love, Ta’Nya Miller, Caroline Minor, Drew Myrick, John Purvis, Gage Shelton, Kameron Wood, Brooklyn Brashier, Kayleigh Briggs, Shylee Collins, Jax Raley, Jarvis Watts, Asyiah Brown, Jaiden Clay, Kaylan Fountain, Angel Galbreath, Hannah Cooley, Aubri Cooper, Ava Dawson, Wyatt Hoffer, Karly Hollingsworth, Riley McDonald, Cohen Moseley, Connor Ross, Elisa Stallings, Declan Vick, Hollie Hailey, Dani Jackson, Hannah Mardis, Austin Parten, Nicholas Russell, Serenity Waters
A’s and B’s
Second Grade: Mayleigh Burcham, Bevin Dunn-Carney, Karter King, Ja’Myrical Moore, Austin Robinson, Sadie Garnder, Kaylen Roberts, Sarah Viohl, Annakate Butler, Briley Carson, Isabell Collier, Cameron Doggett, Avery Holloman, Jermond Johnson, Mycah Smith, Garrett Wheat, Cash Whitehead, Jacob Woodall, Payten Guthrie, Jayde Moore
Third Grade: Jayden Mooore, Christopher “CJ” Bradford, Omir Brewster, Landen Hamrick, Bailey Hardy, Abdiel Caleb Guzman, Adriel Jaret Guzman, Kristopher Jacob McMahan, Camden Raines, Mackinze Tucker, Bryson Yates, Cooper Bigelow, Makinley Durant, Makayla Miller, Me’Iyah Norris, Logan Russell, Carter Fisher, Judson Butler, Annaliese Reynolds, Caree White, Bently Huddleston
Fourth Grade : Madison Adank, Zoey Burge, Ashton Carney, Markyzeo Gordon, Paulette Guzman, Callie Harper, Rylien Kirkland, Breanna Steakley, Caleb Steakley, Joshua Yates, Skyler Christian, Makayla Crowe, Alaina Lee, Charles Street, Zachary Brown, Emma Fleming, Hunter McIlwain, Isaiah Minchew, Amaya Mitchell, Easton Rice, Chance Ward, Brooklyn Whitmer, Neal Carr, Sa’Miah Parham, Chloe Reed, Kaleb Reed, Makayla Stephens, Aiden Conerly, Khloe Fisher, Emmett Hannah, Brunden Hurt
Southeast Middle School
All A’s
Fifth Grade: Madison Alexis Brown, Cameron Oliver Brunelle, Reagan Gail Couch, Richard Maddox Davis, Madison Ruth Doggett, Madelyn Kate Egbert, Rylee Ariel Egbert, Raheim Trevion Gibbs, Grayson Scott LaChute, Rayleen Ty’Lashia Love, Skylar Claire Parten, Caden Brock Purvis, Devananth Ravichandran, Ruth Adalai Reece, Miley Claire Suttles, Deandre Leon Turner, Phoenix Elijah Watson, Christian Carter Wells, Mason William Wheat, Fabiola Eibel Yanez
Sixth Grade: Camren San’Chez Atterberry, Ethan Layne Carney, Annalise Belle Ethridge, Ross Allan Agusto Gomez, AnnLee Grace Haney, Hannah Belle Hasty, Sarah Addison Higginbotham, Addison Nichole Hughey, Mikayla Jane Miles, Keirsten Ryleigh Miller, Bryson Kaegan Moore, Rickey Paul Moore, Anthony Nguyen, Jessica Lynn Reed, I’Riahi Lachandra Rew, Jordan Jaydan Thomas, Virginia Hope Tucker, Morgan Dominique Walker, Jamius Mccalebb Whitted, Janiyah Shaniece Young
Seventh Grade: Jeremiah Dwight Baggett, Matthew Dewayne Baggett, Eli Jackson Carr, Terry Lishawn Clayton, Corvin Alexander Dunkerson, Stephen Mitchell Eakes, Michael Kohl Ethridge, Logan Ryan Flaskamp, Joanna Agnes House, Ella Rayden King, Kendall Leigh Grace Mabry, Anna Grace Matthews, Keunna Latrise McFadden, Hoang Gia Nguyen, Amber Alexis Palmiter, Makiya Lillie Pickens, Hunter Joel Ratcliff, Daijane’ Kashonna Scott, Sydney Alexis Shull, A NiahReia Jarisha Tooles, Karlee London Young, Kenneth Young Jr.
Eighth Grade: Leila Grace Butler, Camden Bryce Cooper, Cristiana Tireona Hopson, James Wyatt Jacobs, Nathan Slade Little, Gracie Elisabeth McDonald, Joshua Allen McMahan, Bruce Lamont Riley, Allison Elizabeth Shannon, Colby Wayne Whitaker, Francis D’Lessandra Yanez, Jacob Logan Young
A’s and B’s
Fifth Grade: Krisslynn Ivy Alexander, Blaze Johnson Anthony, Christian Shane Brogan, Samantha Grace Buckalew, Tirek Eric Busby, Shaliyah Catilyn Carlisle, Allie Scott Carney, David Chase Carpenter, David Andrew Carr, Chloe McKenzie Clark, Makenzie Amaury Clay, Kayden Lamar Crowe, Ella Grace Dahlke, Andrew Lane Daniels, Joshua Dylan George, Padan Levi Goss, Jaden Cameron Griffin, Brenden Jo Hardy, Rakendra Neaujah Jonnae’ Heidelberg, Izabela Paige King, Gracie Leeann Miller, Hayden Jack Pippin, Sean David Pruett, Treyton Edward Quinn, Makiya Sharnae Reed-Tate, Rowan Knox Riley, Peyton Isaiah Roberts, Logan Carter Scribner, Jason Scott Thomas, Hayleigh Jo Tucker, Thomas Zachariah Viohl Jr., Blakeland Dewayne Williams, Coby James Wright
Sixth Grade: Alaysia Brielle Barlow, Zaela Macy Ray Bentley, Caden Joseph Boutin, Brooke Olivia Carney, Eli Shannon Dearing, Robert Joseph Fuller, Mateo Paul Garcia, Isaac Kole Goodman, Mikayla Brianna Gowdy, Paul Ross Gregory, Caitlyn Jolee Haguewood, Crisyia Symora Harris, Roy Louis Hernandez, Blakleigh Michelle Hogg, Ava Lorraine Jackson, Autumn Caroline Johnson, Matthew Chase Keller, Khloe Lynn Kelly, Conner Ryan Lucas, Braden Lane Massey, Natalie Hope McBrayer, Dylan Luke McCary, Evan Ray McCrory, Taylor Kennedy Morris, Lane Robert Rawson, Daniel Ryan Roach, Colton Ty Robinson, Janiyah Makenly Shelton, Jordyn Makenzie Shelton, Carley Suzanne Shull, Tiara Joanne Street, Diamond Nikia Thompson, Kayleigh Paige West, Daphine Marie Wright
Seventh Grade: JaMillia Anissia Atterberry, Yahmire Preston Derrell Barlow, Weslyn Kate Barnett, JaKalin Rachelle Betts, Lauren Taylor Billings, Alaura Dawn Brewer, William Hamilton Carr, Madison Marie Craft, Timothy Landon Davis, Noah Michael Durham, Taniyah Lashaun Edwards, Calea Alyssa Gardner, Mallory Brooke Goodman, Walter Wayne Hall III, Kameron Santez Johnson, Chloe Tilynn Koonce, Chloe Makell LaCoste, Darby Kate Pace, Brenyia Shardai Reed, Anna Marie Salter, Taylor Paige Shannon, Harper Layne Simmons, Hunter James Steakley, Adrianna Renee Stephens, Kyler Hayden Taylor, Jase Alan Thomas, Madilyn Winter Thompson, Raylee Briann Turk, Adarious Charles Walker, Caleb Anthony Walker, Kinsley Makayla Wilson, Nathan Lambert Wilson, Matthew Allen Woodall, Karmin Simeya Woodbury, Cayleb Isaac Wright, Olivia Layne Wright, Ma’Khia Janae Young
Eighth Grade: Musk Ahmed Azzah, Laura Yvette Bell, James David Brogan, Thomas Taylor Bucklew, Hannah Grace Carpenter, Marshall Cale Carson, Alexa Brooke Coleman, Emma Kate Creel, Journee N Jae Edwards, Isabella Mariana Garcia, Natalee Nicole Harper, Mary Nell Harrell, Shade Wesley Hollingsworth, Alexis Leiona Hurt, Jimmie Mitchell Ipock, Kaelyn Dian Latting, Alyssa Rachelle Metcalf, William Connor Oliver, Sabrina Gayle Partridge, Ja Khia Lashea Revels, Madison Nicole Seeders, Jacob Vincent Vincent
Southeast Lauderdale High School
All A’s
Jaylon Alford, Ethan Armstrong, McKenzie Bqarnhardt, Bradly Bonner, John Cooper Boswell, Will Boswell, Jamie Bunyard, Michael Burton, Andrew Byrne, Akira Causey, Hannah Chapman, Eric Nathaniel Christian, Tyra Cooper, Savannah Davis, Ani Dunkerson, Kirstyn Egbert, Cohen Garrison, Dakota Graham, Christian Gray, Jack Gray, Brianna Griffin, Rushdi Hamid, Aaron Hidalgo, Lindsey Higginbotham, Heaven Elisabeth Hollingsworth, Miah Hooker, Chase Hopson, Ramya Hudnall, Harley Madison Irby, Joe Irby, Ryland Johnson, Elijah Scott Jones, Chloe Kinney, LaKenya Lawrence, Ava Lucas, Kiersten Mabry, Rileigh Marlow, Tyson Marlow, Ethan Martin, Patrick Martin, Stephanie Martinez, Torre May, Carter Miller, McKenzie Miller, Stephen-Michael Mimbs, Loren Nix, Kwamaar O Neal, Lakiera O Neal, Slade O’Mell, Emma Pinson, Adam Pope, Jaylon Pruett, Michael Rainer, Muthuramalekshmi Ravichandran, Deanna Reed, Aja Revels, Kameron Roach, Adriyana Brenae Ruffin, Zack Shelton, McKenzie Shirley, Wyatt Simmons, Desarae Skinner, Alana Summerford, Caleb Todd, Gabbreelle Tucker, Caitlyn Tyree, Lucía Velez, Eli Walker, Kenyata Walker, Branderrious Wallace, Rain Walley, Sarah Wiggins, Emily Williams, Taylor Williams, Ashonta Willis, Alexis Wilson, Jacaleb Wilson, ShaKira Wilson, Cayden Wright, and Jack Wright
A’s & B’s
Tur’Shunna Alford, Jack Aniel, Mariah Anthony, Rachel Atkins, Logan Barnard, Kaylei Barnett, Jeremiah Baylor, Jalin Betts, Jacob Bielefeld, Princess Bland, Que’Aundria Blanks, Alexa Boger, Zyanna Bouldin, Dakota Boyd, Jermarius Boyd, Phamarion Boyd, Madisyn Breedlove, Ethan Brown, Faith Brown, Tatum Brumfield, A.J. Bush, Allyssa Buteux, Ryland Gage Buteux, Kaden Butler, Jaeden Carney, Devon Chatham, Jake Coats, Jalin Cole, Gerald Austin Coleman, Ryanna Couch, Michael Crowe, Jasmyn Dees, Oden Dees, Alex Eaves, Thomas Felton, Amber Fortenberry, Brandon Fuller, Diego Garcia Haddox, Ju Leon Michael Gibbs King, Hannah Goodman, Madalyn Goodman, Kameran Graham, Matthew Gressett, Taylen Griffin, Tyler Griffin, Peytyn Hammond, Rhagan Harris, Zahrya Harrison, Jaden Hollingsworth, Jax Hubbard, Roman Hudnall, Alyssa Jackson, Aayana Jacobs, Lily Kate Jamieson, Kaleah Johnson, Chloe Keller, Finlay Keller, CanTorrias Lacey, Felicity LaCoste, LaShantia Latham, Christian Lawson, Aden Tyrel Lee, Matilyn Lee, Taylor Lewis, Joel Linton, Hunter Little, Deanna Long, Chandler Lucas, Brian Lummus, Jaiveon Malone, Jada Mars, Emily McCarty, Ariana McDonald, Dariah McFadden, Caleb McMullen, Asia McShepard, Nathan Metcalf, Hunter Miles, Ariel Miller, Miles Miller, Talanda Miller, Nikia Minor, Ariana Mitchell, Emma Morris, Chris Mosley, Austin Ke’Shawn Moss, Emily Grace Murray, Kayla Naylor, Yojonte’ Jamayon Naylor, Nick Parker, Emily Parten, Matthew Partridge, Jenna Pickell Reed, Lauren Pickett, Kaity Quinn, Alex Rainer, Monica Lashell Riley, Kaylyn Roach, Thomas Andrew Robinson, William Saterfiel, Kyleigh Schultz, Joseph Smith, Raychel Smith, Aidan Stephens, Hannah Claire Sullivan, Amiliza Thompson, Madelyn Threatt, Jaden Vaughn, Reginald Walker, James Jason Wiggins, Jenna Wilkerson, Jatyran Williams, Ki Miyah Williams, Justus Willis, Sadiaya Willis, Natalie Wilson, Will Wood, and Madison Yates
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