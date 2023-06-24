Following are the honor roll lists for the Lauderdale County School District for the fourth nine weeks of the 2022-2023 school year. Clarkdale’s All-A Honor Roll and Clarkdale’s A-B Honor Roll for third through eighth grades were published in the June 17, 2023, edition of The Meridian Star. The lists for Northeast High, West Lauderdale Elementary and West Lauderdale High School are unavailable this nine weeks due to end-of-the-year maintenance issues with the computer system.
Clarkdale
A-B Honor Roll
9th Grade — Sidnie Elise Allen, Zaela Macy Ray Bentley, Savannah Claire Castle, Cameron Josiah Crowell, Veronica Renee Evans, Rilynn Staylee Fortner, Gavin Shane Jackson, Rivers Addison Jay, Jonathan Brett Keith, Bryson Cole McCallister, Abby Grace McCary, Lauren Mackenzie Parten, Ernesto Raicel Pech, Rilynn McKenzie Rigdon, Harley Alana Smyth, Jaylen Jamier Stennis, Taylor Elizabeth Thomas and Katie Avaree Tyson;
10th Grade — Thomas Kason Albritton, Jordan Riley Boggs, Katelyn Brooke Clay, Brianna Nicole Cottles, Zachary Lane Creel, Haylee Claire Culpepper, Brookly Nicole Davis, Jodi Lynn Etheridge, Halana Danielle Ficklin, Teddrich Lesean Gordon Jr., Landrye Kate Hopkins, Madelyn Kate Teal Jones, Jaxson Law Joyner, Connor Glenn McDill, Mallory Kate Meadows, Aizlyn Grace Pickard, Wyatt Jude Pickard, Taylor Alexis Read, Hayden Michael Sims, Eli Bryant Swearingen, Eric Thomas, Caydee Leigh Walls, Luke Preston Williams and Zeah Rene’ Wilson;
11th Grade — James Asher Alsobrooks, Davis Camuel Doyal, Madelyn Brooke Gibson, Mary Catherine Harris, Micaleb Dewayne Matthews, Aislin Claire Priester, Gavin Thomas Reynolds, Presley Alyse Rigdon, Havyn Haze Riser, Michael Caden Street, Kennedy Bree Strickland and Adilyn Grace Way;
12th Grade — Tyler Blake Bearden, Devin Griffin Clark, Eli James Collum, Da’Niya Jha’Nee Crowell, Calvin Lamar Culpepper, Keeton Bryce Garrett, Miles Price Hester, Ethan Daniel Johnson, Nathaniel Jace Johnson, Elizabeth Donelle Mowery, Emma Kate Murray, Maan Bhavik Patel, Kevin E Patterson Jr., Stephany Reyes, Jamie Lee Reynolds, Alden Brooke Tew, Alyssa Grace Thrash, Connor Alexander Todd, James Clayton Walker, Janna Jo-Leigh Waltman and Parker Lee Webb.
Northeast Elementary
All-A Honor Roll
3rd Grade — Gabriel Card, Mateo Espino, Spencer Hollingsworth, Atharva Mantri, Quanhuy Nguyen, Blaklie Smith, Jonah Strange and Kinsley Vincent;
4th Grade — Jordan Andrews, Caleb Collins, Jude Dean, Chase Dinh, Macario Espino, Emmett Farmer, Presley Fisher, John Davis Fuentes, Julian Galvan, Jaden Griffis, Mia McRee, Miller Morgan, Holly Puckett, Murphy Raley, Haleigh Rose, Jase Scarbrough and Jaxon Wriston.
Northeast Elementary
A-B Honor Roll
3rd Grade — Alaysia Bell, Genesis Boyd, Korbin Carll, Naomi Cockrell, Cassie Coleman, William Collison, Cade Davis, Keily Dominguez, Ryleigh Edwards, Jackie Epperson, Madelyn Fuller, Allison Galvan, Easton Gortney, Kameron Grady, Kiyan Hairston, Jace Hopson, Averie Horne, Deandre Jones, Rayshawn Langston, Justice Neese, Charles Reed, Dallas Rodgers, Halen Ross, Ji’mari Rush, Olivia Shirley, William Sweeting, Rhett Tanner and Martha Kate White;
4th Grade — Bre’ly Amerson, Soraya Ball Williams, Ethan Bloxson, Dylan Breen, Eristen Carter, Ty’Aaron Coleman, Drake Creer, Brendan Diep, Preston Diveley, Jalon Elam, Corderro Gale, David Hamrick, Christian Harden, James Herrera, Chrislyn Hill, Jocelyn Hopson, Emily Johnson, Kaiden Jones, Jace Jordan, Elaine Maloney, Aleah McAllister, Keithlen McCoy, Spence Moore, Kaylie Narvaez, Caleb Parks, Layne Perkins, Carter Rippie, Aalaiyah Sanders, Liam Scott, Riley Sevier, Asher Talley, Liam Thomas, Zykeria Tubbs, Rylan Walker, Lakayla Welch, Christopher Wells and Carter Worfolk.
Northeast Middle
All-A Honor Roll
5th Grade — Tyrone Mallare, Kinsley McNair, Josselyn Reyes-Ibarra and Zachary Rush;
6th Grade — Alexander Applegate, Kylee Daniels-Bunch, Chicontee Davis, Talon Dean, Addison Fuller, Kyla Holloman, Aerionna Love, Kaia Meyer, Madison McRee, Dahlia Rogers, Brooklyn Turner and EmaLyn Turner;
7th Grade — Stella Blalock, Zackary Crane, Earl Duhon, Eva Farmer, Hailey Foreman, Makayla Granger, Jerion Hunter, Kenzie Jones, Shania Love, Addyson Murphy, Deia Murshed, Kaitlyn Neal and Lola Warren;
8th Grade — Michelle Arreola-Espino, Mykala Bennett, Alyssa Bolar, Destinee Bridges, Chase Brown, Maliyah Coleman, Abby Crocker, Chloe Edwards, Ava Fuller, Regina Galvan, Brelyn Holliday, Averi Hopson, Ainsley Horton, Donquevyah Land, Rayleen Love, Marley Lovett, Ananya Mantri, Janiya Mitchell, Madison Munn, Aundriya Neely, Nhi Nguyen, Rickya Portis, Yareli Rangel, Kylie Smith, Kennedi Sparks, Chelsea Sudduth, Hayleigh Jo Tucker and Sophie Wright.
Northeast Middle
A-B Honor Roll
5th Grade — Omer Alharbi, Aishah Alsaidi, Richard Blalock, Jeremiah Boggan, Jaelynn Bristow, Lyricka Broach, Leah Carson, Amari Dinkins, Madison Ewing, Valerie Fernandez-Castillo, Channing Gale, Ro’zaye Gale, Zeryka Gallow, Ethan Golden, Bentley Gowdy, Shavon Grady, Caitlyn Harris, Austin Hodges, Devlyn Jones, Evan Jones, Brett Lightsey, Braxton McGrew, Yen Vy Nguyen, Magnolia Northam, Meia Obeid, Kaleb Payne, Kynlee Prince, Tarahjii Ricks, Dexter Ross, Zoe Rush, Erica Scott, Hadley Jo Shelton, Bentley Swain, Zariya Townsend, Marley Villa-Real, Malachi Williams and Peyton Williams;
6th Grade — Kayden Anthony, Jaleah Burton, Fisher Carll, Xanthia Clark, Grenlei Cole, Teagan Cooper, Cambron Creighton, Elivia Darden, Joseph Davidson, Parkar Dorman, Elissa Edwards, Kassidy Eutsey, Katelyn Ewing, Jayda Flanagan, Dominic Foster, Kingston Gowdy, Mackenzie Grace, Laila Graves, Aubrey Grayson, Journee Greer, Eric Hall, LaBaron Hedgemon, Cynthia Hernandez-Robledo, Dontavious Hodge, Savion Holliday, Kamiyah Horne, Denim Jackson, Emily Khan, Addison Lawrence, Jayden Le, Acyanna Lewis, Deniyla Lloyd, Kaliya Mays, Abel McAdory, Derionna McElroy, KenTasia McNeil, Cade McWilliams, Makinley McWilliams, Chelsie Moore, Heath Moore, Jalayah Mosley, Caitlyn Parks,Trinity Pippen, Amari Sanders, Innisynce Scott, Haleigh Serton, Donathan Silliman, Benjhamen Sudduth, Draydon Sudduth, Taylor Sullivan, Cooper Tanner, Lindsey Tisdale, Amari Trotter, L’Nyah Truitt, Messiah Tubbs, Mackinze Tucker, Camila Villegas and Lily Ward;
7th Grade — Rai Anderson, Tyler Betts, Henry Bohl, Kenyon Brassfield, Sydney Brown, Emerald Cochran, Kaylen Coleman, Kylie Coleman, Camilla Collison, Layla DiFatta, Destiny Eades, Payton Flow, Skyy Frederick, Brysen Griffin, Katelyn Hatcher, Cayleigh Hayes, Davin Horton, Aubrey Iler, Holden Ishee, Jayla Johnson, Alexandria Jones, Aiden Ketchem, Jeremiah Martin, Derion McElroy, Khye McGlothin, Avri McNair, Carter Miller, Alvin Moore, Frederick Moore, Addison Mosley, Sarah-Elizabeth Neese, Caylee Parker, Bradley Payne, Cannon Pope, Lakearia Richardson, Henry Ross, Cerenity Sanders, Jaylee Scarbrough, Ja’Kayla Scott, Caniya Smith, Lauryn Stewart, Christian Street, Patience Sumpter, Jakavion Thompson, Lillian Todd, Morgan Turner, Chasity Vincent, Cadarrion White and Cayden Wilcox.
8th Grade — Somaya Ball-Williams, Jaleia Bolton, Jason Brown, Jakelvion Burton, Layla Carson, Molly Pearl Clarke, Reagan Clayton, Allison Cockrell, Christopher Creighton, Conner Creighton, Kelsey Diveley, Samantha Eastridge, Diego Espino, Jackson Flowers, Wesley Fulton, Adelyn Goldman, Taylor Gordon, Grayson Harrelson-Strange, James Hemphill, Gregory Henderson, Amaya Holliday, Isiah Hopson, Tenyah Hopson, Breanna House, Markeysha Jefferies, Farron King, Norah Lee, Steven Lightsey, Temera McCree, Kamden McGlothin, Moriah McIntosh, Jaymese Mitchell, Madison Moreno, Maddox Morrison, London Moton, Javion Naylor, Rihanna Naylor, Shandriya Neely, Yusef Obeid, Chandler Parks, Mason Price, Bella Pritchett, Treyton Quinn, Angelina Rawls, Taia Rawls, Cameron Reed, Joshua Reynolds, Chaz Riser, Eric Scott, Kayleigh Shelton, Marquavious Sillimon, Cemya Smith, Jaden Smith, Jonathan Sullins, Krissi Taylor, Makayla Tell, Kaiden Turner, Kamryn Wallace, Alexi Williams, Bakari Williams, Brandon Wilson and Shania Wooten.
Southeast Elementary
All-A Honor Roll
3rd Grade — Madison Coker, Bentley Allen, Kennedi Carr, Zoey Hagwood, Whitley Pierce, Wilson Smith, Jillian Watson and Sarah Beth Shelton;
4th Grade — Kenna Killen, Joslyn May, Ja’Karius McAboy, Kimberly Delilah Nelson, Sky Brassfield, Madilyn Miller, Courtney Cole, Makayla Rasberry, Mason Underwood, Mauricio Arias, Hayley Beckham, Joseph Bowser, Reed Buckalew, Jaxston Harrison, Reylan Jensen-Salas, Cash Johnson, Alli Kinard, Ally Martin, Chloe Metts, Natalie Prince, Rio Randle, TK Rutledge, Charlie Smith, Layklee Vick and Cayden Wade;
Southeast Elementary
A-B Honor Roll
3rd Grade — Noah Adams, AJ Bradford, CJ Donwell, Brock Holloman, Peyton McKenzie, King Moore, Paisley Perkins, X’zavier Phillips, David Purvis, Jamiyah Wansley, Mason Buck, Montrez Burton, Jase Carney, Journee Cole, Paisley Fountain, Major Hill, Mia Johnson, Lake McGraw, Austin Neal, Lane Pearson, Andre Randle, Coby Smith, Colton Smith, Levi Smith, Jillian Watson, Makayla Willams, Jackson Wright and Kinley Yeager;
4th Grade — Messiah Atterberry, Amarion Bell, Xavier Bishop, Casey Cole, Mariah Crowe, Delylah Dearman, Ayden Eaves, Kinsley Fisher, Brooklyn George, Hunter Haney, RayAnn Harbour, Riggs Harper, Raylee Harrison, Ryleigh Holloman, Harley Hood, Jake Johnson, Kaiden King, Layne Kirchhoff, Ta’Kiya Miller, Cason Minor, Bethany Mooney, Eli Parker, Aubrey Partridge, Kayden Payne, Sophia Pilgrim, Mason Pratt, Presley Reed, Colbie Rice, Caliun Ruttley, Sha’Myria Sims and Anley White.
Southeast Middle
All-A Honor Roll
5th Grade — Ava Jane Beddingfield, Nevaeh Amani Bell, Willow Kate Campbell, Zalondon Nashawn Ford, Sadie Grace Gardner, Zaidee Gresset , Karter Speed King, Jeremiah Mangrum, Mackenzie Dianne Miller, Arden Kane Parkison, Allie Anne Purvis, Laurie Kate Purvis, Kaylen Reese Roberts, Olivia Claire Ross, Tipton Kennedy Simpson, Madelyn Claire Turk and Jacob Andrew Woodall;
6th Grade — James Michael Armes, Jr, Mohamed Dheya Allahabi, Hattie Delain Chaney, Callie Grace Chatham, Trent Ward Cole, Makinley Elizabeth Durant, Kaylee Grace Evans, Kamille Ja’lise Ivory, Christopher Liam Johnson, Juni Grace Joyner, Sophie Paige Lanier, Audrey Kate Neal, Gavin Lee Reed-Tate, Trayvion Tyse Rogers, Emmalee Nicole Stephenson, Kalem Ryan Timms and Caree Lynn White;
7th Grade — Aiden Conerly, Hannah Grace Cooley, Aubri Sha Cooper, Dax Joseph Crosby, Makayla Breanna Crowe, Markyzeo T-Shawn Gordon, Rowan Timothy Hanschke, Jaden Lashad Harbin, Addison Renee Joiner, Madi Lynn Martin, Jonathan Cohen Moseley, Kaleb Michael Reed, Connor Allen Ross, Shiloh Terez Ruffin, Robert Shamon Sims Jr., Sadie Alexa Smith, Charles Declan Vick and Kameron Lee Wood;
8th Grade — Blaze Johnson Anthony, Cameron Oliver Brunelle, Shaliyah Catilyn Carlisle, Allie Scott Carney, Reagan Gail Couch, Ella Grace Dahlke, Richard Maddox Davis, Rakendra Neaujah Jonnae’ Heidelberg, Gracie Leeann Miller, Antwan Devon Mosley, Caden Brock Purvis, Devananth Ravichandran, Rowan Knox Riley, McKensey Elizabeth Shaver, Deandre Leon Turner and Deontae Dewayne Turner;
Southeast Middle
A-B Honor Roll
5th Grade — Zikarya Markaya Blakley, Mayleigh Marie Burcham, Annakate Claire Butler, Mary Marrie Carney, Isabel Rose Collier, William Shannon Culpepper II, Kynlee Davis, Jace Alexander Dimas, Bevin Clarie Dunn-Carney, Mason Allen Blaine Durant, Caden Timothy Arthur Eason, Jaxon Reid Griffith, Payten Mikenna Guthrie, Graysen Blayne Harper, Joseph Reid Henry, Sophie Cheyann Hiatt, Avery Garrot Holloman, Cooper Dwayne Hughes, Kaleb Deshon Jackson, Jermond Rashad Johnson, Xofia Rose Joyner, De’carius Eugene Lockett Jr., Ethan Maxwell, Jaxon Eli McCary, Jayden Wade Miller, Tarrazz Dajuan Miller, Rylie Faith Minchew, Tera Rivera Minter, Aleigha D’Nee’ Anthony Mock, Ja’Myrical Kemyia Zykell Moore, Jayde Symphoni Moore, Ava Grace Newkirk, Quy Thanh Nguyen, Nora Katherine Powell, Blake Leon’dre Rascoe, Cayleigh Bry Ann Reeves, Mycah Nicole Smith, Hailey Elise Truman, Caroline Elizabeth Wells, Garrett Brannon Wheat, Dillon James White, Robert Cash Whitehead and Kynzlee Jade Whitmer;
6th Grade — Natalee Denise Bishop, Christopher Lamon Bradford Jr., Anna Rae Carney, KaDarious Lashon Chambers, Ethan Floyd Crowe, Sy’Khiya Kianna Darden, Kenneth Wayne Gressett Jr., Abdiel Caleb Guzman, Adriel Jaret Guzman, Bailey Nicole Hardy, Hinsley Amelia Harper, Tyler Dennis Holloman, Bently Gauge Huddleston, McKenzie Latron Hull, Germond Dequan Johnson, Dallis Lea Jones, Kyreunna Ka’mora Jones, Madison Chae Lee, Khloe Nicole Maxwell, Kristopher Jacob McMahan, Jayden Jude Moore, Tyran Payton Moore, Me’Iyah Tanare’Asia Norris, Silas Carter Page, Jah Dailyn Jahmad Pearson, Jayden O’marion Perkins, Nahia JayTarria Price, Shannon Jared Rogers, Sean Logan Russell, Christopher Michael Rutledge, Brayden James Scott, Zamyrea Lynn Scott, Brody Chase Sheffield, Crimson Brooks Sheffield, Layla Marie Singley, Emily Renee Smith, Jaylin Reese Sollie, Haley Steakley, Natalie Marie Steakley, Jordan Nyasia Maria Walker, Kaiden Ahmad Williams, Jade Sariyah Winston and Avangelyne Lilly Gail Yates;
7th Grade — Axton Lavon Alderson, Brooklyn Nicole Brashier, Kayleigh Michelle Briggs, Ashton Henry Carney, Neal Grayson Carr, Ava Rose Dawson, Precious Angel Galbreath, Paulette Alessandra Guzman, Payton David Hanschke, Colton Taylor Harris, Wyatt Casey Hoffer, Karly Elizabeth Hollingsworth, Dani Shae Jackson, Um’unique Ty’Miana Quantaysha Norris, Sa’Miah Ka’lis Parham, Caden Michael Smith, Breanna Nicole Steakley, Jarvis LaShon Watts and Keaton Neill Wells;
8th Grade — Krisslynn Ivy Alexander, Evan Christopher Broome, Madison Alexis Brown, David Chase Carpenter, Mason Scott Chapman, Chloe McKenzie Clark, Lyricka Neicole Fluker, Jaden Cameron Griffin, Izabela Paige King, Mason Allen Martin, Seriya JaNy Mayhan, Madison Alyse Merritt, Madison Renee Moore, Hayden Jack Pippin, Sean David Pruett, Peyton Isaiah Roberts, Dazariaunna Danyia Ruttley, Miley Claire Suttles, Thomas Zachariah Viohl Jr., Keri Ann Walker, Christian Carter Wells and Mason William Wheat.
Southeast High
All-A Honor Roll
Taylor John Allen, Anna Rochell Atkins, Camren San’Chez Atterberry, Weslyn Kate Barnett, Laura Yvette Bell, John Cooper Boswell, Allyssa Reagan Buteux, Selena Maria Canchola, Ethan Layne Carney, Eli Jackson Carr, Terry Lishawn Clayton, Camden Bryce Cooper, Dasia Ann Crosby, Shelby Levon Crowe, Jasmyn Elizabeth Marrie Dees, Kahyra Janae Dixon, Stephen Mitchell Eakes, Journee N Jae Edwards, Michael Kohl Ethridge, Logan Ryan Flaskamp, Shelby Leann Ford, Braylee Aierelle Fox, Eric Jayden Fox, Calea Alyssa Gardner, MaKayla Ambriana Gibbs, Madalyn Grace Goodman, Mallory Brooke Goodman, Demondre’ Takoyrean Brooks Graham, Saniyah La Jada Ciara Harris, Blakleigh Michelle Hogg, Heaven Elisabeth Hollingsworth, Emma Grace Holloman, Miah Adriunna Hooker, Joanna Agnes House, Ramya Ta’nia Aaleece Hudnall, Addison Nichole Hughey, Joshua Chase Hutchison, Sabrina Gayle Ivy, Ava Lorraine Jackson, James Wyatt Jacobs, Lily Kate Jamieson, Anna Elizabeth Johnson, Brooklyn Elizabeth Johnson, Kaleah Sonique Johnson, Kameron Santez Johnson, Matthew Chase Keller, Ella Rayden King, Chloe Tilynn Koonce, Kaelyn Dian Latting, Bryant Gage Lee, Matilyn Louise Lee, Lamiya Malaysia Lockhart, Chandler Rainn Lucas, Kendall Leigh Grace Mabry, Tyson Shepperd Marlow, Jada Angelena Mars, Natalie Hope McBrayer, Anna Grace McCary, Gracie Elisabeth McDonald, Joshua Allen McMahan, Raven Samyia Lynice McNeal, Mikayla Jane Miles, Joshua Cornelius Miller, Keirsten Miller, Shamya Lashae Miller, Angel Mae Morris, Emily Grace Murray, Anthony Nguyen, Kwamaar Te’Andre O’Neal, William Connor Oliver, Amber Alexis Palmiter, Emily Elizabeth Parten, Stephen James Parten, Makiya Lillie Pickens, Jaylon Roy Pruett, Stephanie Denise Pruett, Nicholas Ian Quigley, Hemananth Ravichandran Muthuramalekshmi, Monica Lashell Riley, KeShun Tramel Rogers, Adriyana Brenae Ruffin, Mariah Raelyn Salazar, Daijane’ Kashonna Scott, Allison Elizabeth Shannon, Taylor Paige Shannon, Harper Layne Simmons, Brycen Dejuan Straight, Dalton Wayne Studard, Garret Ray Studard, Jordan Jaydan Thomas, Elliot James Tulip, Raylee Briann Turk, Jaden Isaiah Vaughn, Caleb Anthony Walker, JaQuarius Xavier Walker, Kadejah Tamir Whitted, Fayth Gabrielle Willis, Roslyn Michelle Windham, Madison Aeris Yates, Jacob Logan Young, Janiyah Shaniece Young and Kiana Shanee Young.
Southeast High
A-B Honor Roll
Michael Leslie Clark III, Alexa Brooke Coleman, Timothy Landon Davis, Eli Shannon Dearing, Noah Michael Durham, Thomas Carter Eakes, Annalise Belle Ethridge, Isabella Mariana Garcia, Sophia Isebella Garcia Haddox, Larry Cleavland Gressett, Jacolby Terrell Griffin, Iain Jaxon Guy, Shane Bartlette Guy, Walter Wayne Hall III, AnnLee Grace Haney, Brayden Alex Harbour, Madison Leigh Hardy, Bryan Lamar Harper, Crisyia Symora Harris, Roy Louis Hernandez, Gerod Alexander-Ray Holliday, Shade Wesley Hollingsworth, Turner Jay’Quan Horn, Jaquavion Jamaar Horner, James Anthony Hornsby, Zy Kerra Dayunna Huggins, Steven Deon Johnson, Elijah Scott Jones, Hailey Aniya Jordan, Chloe Makell LaCoste, Alyssa Marie LaFrance, Me’Kaiyla Errion Landrum, Jacarius Ky’Shun Lanier, Ahmiah Arreonna Larkin, Thomas Ryder Larson, Taylor Michele Lewis, Douglas David Little III, Elyssa Raine Malone, Jared Walker McDaniels, Caleb David McMullen, Amir Da’Sai Mitchell, Brianna Leeann Morgan, Emma Lynn Morris, Grayson Dyce Morris, Taylor Kennedy Morris, Austin Ke’Shawn Moss, Yojonte’ Jamayon Naylor, Hoang Gia Nguyen, Darby Kate Pace, Kaitlyn Grace Papoi, Cooper Allen Pearson, Dana Samantha Pickett, Derrius Dewaun Ramsey, Mi’angel J’Niya Ramsey, Hunter Joel Ratcliff, Lane Rawson, Brenyia Shardai Reed, Jessica Lynn Reed, Bruce Lamont Riley, Colton Ty Robinson, Tyquitana Shyquita Rogers, Nautika Marie Schwalbach, Mason Eugene Scribner, Tyler William Shelton, Sydney Alexis Shull, Hunter James Steakley, Arabella Ruth Stephens, Kyler Hayden Taylor, Jamyreon Keshawn Terrell, Jase Alan Thomas, Jessica Avery Thomas, Jessica Paige Thomas, Rawson Murray Tiller, A NiahReia Jarisha Tooles, Virginia Hope Tucker, Maddox Gray Vaughn, Brooklyn Meshaun Walker, Morgan Dominique Walker, Branderrious Quendes Wallace, Robert James Ward, Paisley Marie West, Jamius Mccalebb Whitted, Gabriel Cole Wiggins, Hunter Lee Williams, Johnathan Robert Willis, Sollajah Shacorra Alexandria Willis, Matthew Allen Woodall, Cayleb Isaac Wright, Daphine Marie Wright, Olivia Layne Wright and Ma’Khia Janae Young.
West Middle
All-A Honor Roll
5th Grade — Jaxon Adkins, Kaitlyn Bearden, Avery Chancellor, Sadie Clay, Jordyn Cottril, Sawyer Dail, Aubrey Davis, Zach Garrison, Janelle Graybill, Ollie Holcomb, Eden Hopkins, Micah Mae Jones, Ryatt Jones, Nathan Love, Kate Mattingly, Cohen Murray, Myles Naylor, Holden Nunnally, Reece Pogue, Emmaline Puckett, Eli Robinson, Crimson Rowell, Addison Shows, Paxton Simmons, Jon Alex Skinner, Halle Smith, Adalyn Snider, River Thompson, Aiden Ulmer, James Wildman, Brylee Williamson, Cy Wilson and Satchel Windham;
6th Grade — Alyssa Allen, Charles Anthony, Kassie Calvert, Hayes Campbell, Tristan Clark, Morgan Copeland, Lindsay Doss, Isabella Duncan, Ruby Fairchild, Ava Ferguson, Sara Frichter, Gibson Gist, Kylie Graham, Madison Guin, Reed Harden, Jaxon Hedgepeth, Carter Keene, Savannah Knight, Lexie Lanane, Bobby Lanane, Cameron Lewis, Aniyah Lowthan, Greenly Manasco, Barbara Mattingly, Brynlee McAlister, Weston McCarty, Sydney McFadden, Isaac Mitchell, Madie Nance, Brooke Ocampo, Nora Peterson, Marley Pickett, Brynn Raulerson, Guy Rawson, Will Robinson, Cooper Shows, Graham Smith, Christopher Thompson, Kennedy Thompson, Deakon Vick, Breann Warren, Bella Watson, Stefan Wooten and Nick Zingler;
7th Grade — Masa Abdelkhaleq, Xena Aytch, Aiden Boykin, Royce Brown, Audrey Busfield, Noelle Carey, Bella Carlisle, Marcus Castor, Matthew Chen, Callie Cottrill, Sage Dearman, Braylon Dixon, Cole Garrison, Erin Grady, Brianna Graybill, Trent Harden, Olivia Hayes, Jacey Ivy, John Sterling Landwehr, Jackson Letkiewicz, Caleb McAlister, Noah McCaffrey, Carter McMullen, Edwyn Miles, Addison Miller, Catherine Morrison, Dylan Null, Paxton Null, Katelyn Osborne, Kennedy Pogue, Kamron Roberts, Melanie Rodgers, Jordan Shields, Aidan Simopoulos, Anna Smith, Ella Spinks, Lydia Stewart, Morgan Sullivan, Ryan Thompson, Marley Waters, Cadie White, Cord Wilkerson and Sam Wilson;
8th Grade — Katelyn Alexander, Elizabeth Bailey, Lila Butler, Rowan Cheatham, Easton Crider, Eden Culpepper, Lila Dickinson, Kyndal Ethridge, Haydon Gentry, Brody Gressett, Amari Hardy, Ethan Hart, Jake Hart, Wyatt Hatcher, Liam Hobden, McKinley Johnson, Daniel Keller, Rylan Kennedy, Gavin Knight, Brailynn Lee, Alaina Lightsey, Addison McPherson, Jordan Mire, Taylor Mowdy, Carson Myers, Liza Kate Orrell, Allie Parten, Brianna Perryman, Chase Putman, Levi Ramsey, Madelyn Reed, Cole Russell, Mackenzie Russell, Alivia Shows, Dericka Smith, Annisten Snider, Tanner Spears, Uhmajeay Terrell, Mason Tickle, Graham Tillery, Logan Watt, Joel West, Dexter Wildman, Samantha Wilson, Sawyer Windham and Miley Zingler.
West Middle
A-B Honor Roll
5th Grade — Bristol Barham, Aubree Barton, Gavin Bennett, Eli Berg, Sophie Booker, Colton Brown, Caden Buffington, Tavares Cole, Ma’riya Dale, Grace Dalferes, Devin Elchensehr, Daniel Foreman, Riley Grady, Adrian Hill, Reagan Hogue, Dacey Johnson, Braxton Lannan, Lindsey Leake, Kweli Lewis, Vincent Long, Adalynn Luebbers, Mallory Massey, Rylan Mcllwain, Keaton McPherson, Hunter Morrow, Abigail Oates, Bryson Overby, Palin Reed, Cooper Robinson, Sara Grace Robison, Brady Scott, Grayson Segovia, Garrett Shoffner, Kierstin Spann, Hayden Spears, Na’derra Tanner, Brodie Taormina, Jerzirya Thedford, Charlie Thomas, Melanie Watt, Alyssa Williams, Athena Yepez and Sawyer Young;
6th Grade — Alex Aguilar-Malvaez, Adalyn Bassett, Ben Bedsole, Tatum Branstetter, Sebastian Broome, Jonathan Bunyard, Evelyn Carll, Kaden Douglas, Dante Duron-Gonzalez, Amari Ewing, Blaine Fortenberry, Maggie Graham, Kaitlyn Herrington, Ayana Hodges, Elly Hopkins, Declan Lewis, Jacoby Lonsinger, McKeely McCary, Selena McDonald, Larry Osborne, Johnathan Patrick, Aaliyah Rew, Nolan Richardson, Rosa Ross, Evan Schickel, Florence Selph, Abigail Shirley, Zachary Smith, Tristan Tucker, Camden Walker, Kaylee Walker, Chris Ward, Jackson Ward, Madilynn Waters, Lilly Watson, Julia White, Jordan Williams, Dereon Wilson, Talya Woodworth, Christian Wooten and Alinson Zamora;
7th Grade — Chandler Alexander, Zachary Bankston, Jaxon Bethany, Avery Boykin, Ava Bradley, C.J. Brantley, Cooper Clay, Shelton Cole, Se’lah Crowell, Gibson Demetris, Macie Deweese, Maddelyn Dutton, Addison Epting, Christian Fleming, Lexy Followay, Reece Germany, Kaity Harrison, Kaydrien Hopson, Ava Hughley, Braiden Humphrey, Cambria Hurt, Ethan Joiner, Jacee Letkiewicz, Kiptyn Massey, Wyatt Massey, Braylon Massingill, Tristian McDonald, Sawyer McGowan, Addison Mire, Cole Newell, Za’mariyah Portis, Shane Reed, Chloe Reid, Lake Rush, Anna Russell, Macy Shirley, McKenna Smith, Kinsley Snyder, LaMarion Spencer, Parker Tabb, Preston Thomas, Aselyn Thompson, Micah Thompson, Dayne Todd, Lyric Vanwieren, Zach Walls, Landon Watson, Peyton Wilkes, Eli Williams, Lilianna Williams and Isabella Woodard;
8th Grade — Madison Bawcum, Kallie Bearden, Stone Berg, Laci Boswell, Emma Branning, Cade Calvert, Josselyn Cannon, Averyun Chism, Lamorrio Dale, Gibson Hasselle, Brinley Hatcher, Kaylea Hicks, Bryson Higginbotham, Carpenter Hill, Macie Holloway, Rose Johnson, Gracie Joyner, Lexie Lewis, Russell Lewis, Kenton Meachum, Madison Moorehead, Cody Pigford, Naomi Pulver, Noah Rank, Mariah Rue, Audrey Smith, Julian Smith, Simeon Tew, Xavier Thompson, Lexi Vinet, Lila Whittington, Lanie Williams and Cole Wright.
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